Neues aus dem Ausland am Samstag

Verschüttete nach über vier Tagen aus Trümmern gerettet

DAMASKUS: Retter in Syrien haben mehr als vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben zwei Menschen in der Küstenstadt Dschabla aus einem eingestürzten Wohnhaus befreit. Mutter und Sohn seien nach ihrer Rettung am Freitagabend in ein Krankenhaus gekommen, meldete die Staatsagentur Sana. Beide erlitten demnach mehrere Knochenbrüche. Ihr gesundheitlicher Zustand sei ansonsten aber stabil.

Laut Medien ist die Mutter 60 und ihr Sohn 22 Jahre alt. Die Helfer sollen den Berichten zufolge auch die 24 Jahre alte Tochter der Frau aus den Trümmern gerettet haben.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte, wie der junge Mann bei seiner Befreiung kaum sprechen konnte. Er stand sichtlich unter Schock. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond wurden bis in die Nacht mindestens vier Überlebende aus den Trümmern des Gebäudes geholt. Laut Sana wurden auch mehrere Tote geborgen. Die Stadt Dschabla wird von Regierungskräften kontrolliert.

Am frühen Montagmorgen hatte zunächst ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, bevor am Mittag ein weiteres Beben der Stärke 7,6 folgte. Menschen überleben nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser. Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, ist deshalb nur noch gering.

Regierung in Somaliland ruft zu Waffenstillstand auf

MOGADISCHU: Die Regierung in der von Somalia abtrünnigen Region Somaliland hat nach schweren Kämpfen um die Stadt Laascaanood zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Nach dem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand sollten Nahrungsmittel und Medikamente in die Region gebracht werden, hieß es am Freitagabend. Zuvor waren in der Stadt bei schweren Gefechten über 70 Menschen getötet worden, nachdem drei Provinzen am Anfang der Woche verkündet hatten, sie wollten wieder Teil Somalias werden. Nach Angaben des stellvertretenden UN-Sonderbeauftragten für Somalia, Adam Abdelmoula, wurden durch die Kämpfe bislang mehr als 80.000 Menschen vertrieben.

Somaliland im Norden Somalias mit rund 3,5 Millionen Einwohnern ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Völkerrechtlich wird Somaliland jedoch nur von Taiwan anerkannt, obwohl es als politisch stabiler gilt als Somalia selbst.

Jahrestag der islamischen Revolution inmitten von Protesten

TEHERAN: Inmitten von systemkritischen Protesten haben im Iran die Feiern zum 44. Jahrestag der islamischen Revolution begonnen. Zu den staatlich organisierten Kundgebungen am Samstag werden nach Angaben des Staatssenders IRIB Millionen Menschen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten erwartet. Am Ende der Kundgebungen wird Präsident Ebrahim Raisi in Teheran eine Rede halten.

Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini zum Zusammenbruch der Monarchie geführt. In diesem Jahr wird der Jahrestag der islamischen Revolution von heftigen Proteste überschattet. Die richteten sich zunächst im Rahmen einer Frauenbewegung gegen den islamischen Kopftuchzwang, dann aber gegen das gesamte islamische System. Die Demonstranten und die iranische Opposition im In- und Ausland fordern eine säkulare Demokratie anstelle der theokratischen Herrschaft der letzten vier Jahrzehnte.

Nach Einschätzung von Menschenrechtlern sind seit Beginn der systemkritischen Proteste im September vergangenen Jahres mehr als 500 Menschen getötet und fast 20.000 Demonstranten festgenommen worden. Zum 44. Jahrestag der islamischen Revolution hat Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei Zehntausende Gefangene begnadigt. Darunter sollen auch Demonstranten sein, die im Rahmen der jüngsten Protestwelle inhaftiert worden waren.

Bischof wegen Ungehorsam zu 26 Jahren Haft verurteilt

MANAGUA: Im autoritär regierten Nicaragua ist ein regierungskritischer Bischof zu 26 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Im Schnellverfahren wurde Rolando Álvarez am Freitag (Ortszeit) wegen Ungehorsams, Untergrabung der nationalen Integrität und weiteren Delikten schuldig gesprochen. Der Geistliche hatte sich tags zuvor am Flughafen geweigert, mit 222 weiteren Häftlingen in die USA abgeschoben zu werden, die allesamt als Regierungskritiker gelten. Ihm wurde auch die nicaraguanische Staatsbürgerschaft entzogen, wie der zuständige Richter in Managua weiter mitteilte. Der katholische Bischof werde nun bis zum 13. April 2049 in Haft sitzen und zusätzlich eine Geldstrafe zahlen müssen.

Álvarez war im August im Bischofshaus der Diözese Matagalpa mit sieben weiteren Personen festgenommen worden. Er wurde damals allerdings nicht ins Gefängnis geschickt, sondern unter Hausarrest gestellt. Ihm wurde auch die Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen.

Der autoritär regierende Präsident Daniel Ortega hatte dem Bischof am Donnerstag vorgeworfen, sich der angeordneten Ausweisung in die USA widersetzt zu haben. Spanien hat den 222 abgeschobenen und ausgebürgerten Regierungskritikern inzwischen die spanische Staatsangehörigkeit angeboten. Der spanische Außenminister José Manuel Albares bat dies auch anderen Menschen an, die sich in vergleichbarer Situation befinden sollten.

Wegen der Aushöhlung der Demokratie und Bürgerrechte unter Ortega haben die USA und die Europäische Union mehrmals Sanktionen gegen die Führung des Landes und Angehörige des Präsidenten verhängt. Dessen Regierung ging zuletzt mit immer härteren Mitteln gegen ihre Kritiker vor. Bei Protesten gegen die Regierung waren im Jahr 2018 mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Menschen verließen in den vergangenen Jahren das mittelamerikanische Land, oft aus Furcht vor Repressionen oder Verhaftungen. Viele von ihnen zog es in die USA.