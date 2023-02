Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.23 | Aktualisiert um: 16:20 | Überblick

Papst erinnert bei Besuch im Südsudan an getötete Ordensleute

JUBA: Bei seinem Besuch im Südsudan hat Papst Franziskus an Geistliche und Missionare erinnert, die in Afrika getötet oder verletzt worden sind. «Viele Priester, Ordensfrauen und Ordensmänner sind Opfer von Gewalt geworden und von Anschlägen, bei denen sie ihr Leben verloren haben», sagte das Oberhaupt der Katholiken am Samstag während eines Treffens mit Bischöfen und Gläubigen in der Hauptstadt Juba. Jene Geistlichen hätten ihr Leben für das Evangelium und die Nähe zu den Menschen gegeben. Dies sei «ein wunderbares Zeugnis, das sie uns hinterlassen und das uns einlädt, ihren Weg weiterzugehen».

Zuvor hatte eine Nonne dem Pontifex in der Kathedrale der Heiligen Theresa von zwei anderen Ordensfrauen erzählt, die 2022 unweit von Juba bei einem Überfall getötet worden waren. In dem von vielen Konflikten geplagten Land kommt es immer wieder zu Anschlägen.

Erst am Donnerstag waren bei einem Angriff auf ein Dorf im Süden des Landes mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen waren auch vier ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes, wie nun bekannt wurde. «Wir rufen alle bewaffneten Akteure auf, das Rote Kreuz und humanitäre Helfer zu respektieren», sagte John Lobor, der Generalsekretär des Roten Kreuzes im Südsudan. Das Land gehört zu den gefährlichsten Regionen für humanitäre Helfer weltweit.

Bei der Begegnung mit dem Papst waren nach Angaben der örtlichen Behörden rund 1000 Menschen in der Kirche, draußen verfolgten nochmal 4000 Leute das Event. Unter ihnen waren auch Ordensschwestern wie Orla Treacy, die ein Internat in der südsudanesischen Stadt Rumbek leitet und zusammen mit Dutzenden Jugendlichen und Erwachsenen rund 400 Kilometer zu Fuß nach Juba für ein Treffen mit dem Heiligen Vater gelaufen war. Die Irin hatte über den neuntägigen Fußmarsch für den Frieden zuletzt täglich bei Twitter berichtet.

Frank: Größere Teile der «Reichsbürger»-Szene zu Gewalt bereit

KARLSRUHE: Nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger vom 7. Dezember sucht die Bundesanwaltschaft nach Hinweisen auf mögliche weitere Beteiligte. Bei den Durchsuchungen seien viele Speichermedien wie Laptops und Handys sowie schriftliche Unterlagen sichergestellt worden, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank der «Welt am Sonntag». «All das wird derzeit auch unter dem Gesichtspunkt ausgewertet, ob das Verfahren auf weitere Beschuldigte zu erstrecken sein könnte.»

Derzeit gibt es in dem Verfahren 55 Beschuldigte. 24 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, ein in Italien Festgenommener wehrt sich noch gegen seine Auslieferung. Die Bundesanwaltschaft wirft allen Festgenommenen vor, Mitglied oder Unterstützer einer Terrorgruppe zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.

Frank sagte der Zeitung, derzeit gingen die Behörden von etwa 23.000 «Reichsbürgern» in Deutschland aus. «Größere Teile dieser Szene sind zu aktiver Gewalt bereit oder äußern ihre Gewaltfantasien gegen staatliche Repräsentanz freier als früher. Das macht diese Personen aus Sicht des Staatsschutzes gefährlich.» Die Bundesanwaltschaft habe sich deshalb 2022 «zu einem robusteren Vorgehen entschlossen».

Im gesamten Bereich Rechtsextremismus sei die Zahl der Gefährder in den vergangenen drei oder vier Jahren stark angestiegen und liege derzeit bei 74. In Franks Behörde bearbeiteten inzwischen drei Referate diesen Phänomenbereich. Zahlenmäßig werde die Arbeit aber bis heute stark vom islamistischen Terrorismus geprägt.

Nach Tod von Tyre Nichols: Sechster Polizist entlassen

WASHINGTON: Nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen Tyre Nichols in den USA hat die Polizei von Memphis im Bundesstaat Tennessee einen weiteren Beamten entlassen. Der Ex-Polizist habe gegen mehrere interne Vorschriften verstoßen, begründete die Behörde am Freitag (Ortszeit) den Schritt. Er habe unter anderem Regeln im Zusammenhang mit persönlichem Verhalten, Wahrheitstreue und dem Umgang mit Polizeiausrüstung missachtet. Aus der Mitteilung geht hervor, dass es sich um den Beamten handeln könnte, der bei dem Angriff auf Nichols einen Elektroschocker auf den 29-Jährigen abgefeuert hatte.

Nichols war im Januar von der Polizei in seinem Fahrzeug angehalten und von den beteiligten Einsatzkräften brutal zusammengeschlagen worden. Drei Tage nach dem Vorfall starb Nichols im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Sein Tod löste in den USA landesweite Entrüstung und eine neuerliche Diskussion über Rassismus und Polizeigewalt aus. Nichols war ein Afroamerikaner. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Übergriffen der Polizei. Laut der Webseite mappingpoliceviolence.org sind im vergangenen Jahr mehr als 1100 Menschen von der Polizei getötet worden. Den Angaben zufolge ist es für schwarze Menschen in den USA fast dreimal so wahrscheinlich von der Polizei getötet zu werden, wie für weiße.

Zweiter möglicher Spionageballon über Lateinamerika gesichtet

WASHINGTON: Ein weiterer möglicher Spionageballon schwebt laut Angaben aus den USA über Lateinamerika. «Wir sehen Berichte über einen Ballon, der Lateinamerika überfliegt. Wir sind dabei herauszufinden, ob es sich dabei um einen weiteren chinesischen Überwachungsballon handelt», sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Freitagabend (Ortszeit).

Am Donnerstagabend hatte das Pentagon erstmals mitgeteilt, dass sich ein derartiger Ballon seit Tagen im Luftraum der USA befinde. US-Außenminister Antony Blinken hatte seine geplante China-Reise deshalb kurzfristig am Freitag abgesagt. Blinken kritisierte China für sein Verhalten scharf. Peking erklärte, der Ballon diene lediglich wissenschaftlichen Zwecken und sei von seiner Flugbahn abgekommen. Das Pentagon widersprach dem und bezeichnete das Flugobjekt als «Überwachungsballon».