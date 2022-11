Neues aus dem Ausland am Samstag

Erdbeben erschüttert Guatemala

GUATEMALA-STADT: Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat am späten Freitagabend (Ortszeit) das zentralamerikanische Guatemala erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS nahe der Stadt Masagua, südwestlich von Guatemala-Stadt. Zu Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt.

Guatemala liegt am sogenannten pazifischen Feuerring, wo verschiedene Erdplatten aufeinandertreffen. Das Gebiet reicht von der südamerikanischen Westküste über die Westküste der USA, Russland und Japan bis nach Südostasien und Neuseeland. Es kommt dort zu Verschiebungen, die Folge sind Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die Region gilt als eine der geologisch gefährlichsten Zonen weltweit. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich dort.

Demokraten verteidigen umkämpften Senatssitz in US-Staat Arizona

WASHINGTON: Gewissheit nach tagelangem Auszählungskrimi: Der Demokrat Mark Kelly hat bei den Kongresswahlen im US-Bundesstaat Arizona seinen hart umkämpften Senatssitz verteidigt. Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch, wie die Nachrichtenagentur AP sowie die Fernsehsender CNN und NBC am Freitagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Die Republikaner hatten darauf gehofft, den Demokraten den Senatssitz in Arizona abnehmen zu können.

Die Kongresswahlen hatten bereits am Dienstag stattgefunden. Die Auszählung der Stimmen in Arizona hatte sich wegen des extrem knapp Rennens zwischen den beiden Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat aber besonders lange hingezogen.

Die Frage, wer künftig den US-Senat kontrolliert, hing zuletzt noch an den Senatsrennen in drei Bundesstaaten. In dieser Zitterpartie kam dem Sieg für die Demokraten in Arizona deshalb besondere Bedeutung zu. Noch nicht entschieden sind nun nur noch zwei Senatsrennen - in den Bundesstaaten Nevada und Georgia. In Georgia kommt es am 6. Dezember zu einer Stichwahl.

«Popo-Sumo» - Japaner messen sich bei komischem Schreinfest

TOKIO: Mit ihrem Gesäß haben sich fröhliche Japaner in einem heiligen Schrein im «Popo-Sumo» gemessen. Bei dem nächtlichen urkomischen Fest in der Tokioter Nachbarpräfektur Shizuoka versuchten sich dabei jeweils zwei Kontrahenten auf einem Waschzuber stehend mit ihrem Allerwertesten herunterzuschubsen, wie die japanischsprachige Tageszeitung «Tokyo Shimbun» am Samstag online aus der Stadt Ito meldete. Unter dem schallenden Gelächter des Publikums prallten sie hierzu ihre Hinterteile mit einem lauten «Dodongadon» gegeneinander.

Dabei fand das Fest in einem Schrein namens Otonashi statt, was auf Deutsch «Still sein» bedeutet. Der Name soll daher rühren, dass sich die Teilnehmer der in Stille vollziehenden Shinto-Rituale gegenseitig in den Hintern kniffen als Zeichen, dass heiliger Reiswein die Runde macht. Siegerin des diesjährigen «Popo-Sumo» wurde eine zehnjährige Schülerin, die in Anlehnung an den höchsten Rang in Japans traditionellem Ringkampf Sumo den Titel «Yokozuna» erhielt, hieß es.

In Japan gibt es neben dem «Popo-Sumo» noch andere witzige Abwandlungen des Ringkampfs wie das «Heul-Sumo». Dabei messen sich japanische Babys in den Armen dicker Sumo-Kämpfer lauthals im Brüllen. Ihre Eltern bitten die Götter bei diesem komischen Spektakel darum, dass ihre Kinder gesund aufwachsen. Die schwergewichtigen Ringer heben die kleinen Schreihälse dabei paarweise voreinander in die Höhe, damit sie laut heulen. Wer beim «nakizumo», «Heul-Sumo», am stärksten plärrt, den erklärt ein Schiedsrichter zum Gewinner. Mit der 400 Jahre alten Tradition sollen böse Geister vertrieben werden.

Republikaner Lombardo gewinnt Gouverneurswahl in US-Staat Nevada

WASHINGTON: Die Republikaner haben die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Nevada nach einer längeren Zitterpartie gewonnen. Der Konservative Joe Lombardo besiegte den demokratischen Amtsinhaber Steve Sisolak, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere Fernsehsender - darunter NBC, CNN und Fox News - am Freitagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Lombardo wurde im Wahlkampf von dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump unterstützt.

Die US-Zwischenwahlen mit Abstimmungen zu Hunderten Kongresssitzen und zahlreichen Gouverneursposten in den Bundesstaaten hatten bereits am Dienstag stattgefunden. Die Auszählung der Stimmen in Nevada zog sich wegen des knappen Rennens der beiden Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat jedoch besonders lange hin. Bei den Wahlen standen Gouverneursposten in 36 US-Staaten zur Wahl. Es ist das mächtigste Amt in einem Bundesstaat, vergleichbar mit dem eines Ministerpräsidenten in Deutschland.

Trump klagt gegen Vorladung durch U-Ausschuss zu Kapitol-Attacke

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump wehrt sich auf juristischem Weg gegen seine Vorladung durch den Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das Kapitol. Trumps Anwälte reichten am Freitagabend (Ortszeit) bei einem Gericht im Bundesstaat Florida eine Klage ein, um die Vorladung des Gremiums anzufechten. Darin argumentieren sie unter anderem, der Ausschuss habe gar nicht die Befugnis, Trump zu einer Aussage zu zwingen. Außerdem verstoße die Vorladung unter anderem gegen das Exekutivprivileg des Ex-Präsidenten. Dabei handelt es sich um das Vorrecht eines Präsidenten, gewisse Informationen geheimzuhalten.

Der Ausschuss hatte Trump aufgefordert, ab Montag für eine mehrtägige Befragung unter Eid zur Verfügung zu stehen. Es war eine selten vorkommende Eskalation. Trump hatte nach der Vorladung zunächst offengelassen, wie er sich dazu verhalten würde.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede damit aufgewiegelt, dass er durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden sei. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Der Ausschuss im Repräsentantenhaus arbeitet die Attacke auf.