Neues aus dem Ausland am Samstag

Zwischenfall um Chinas Ex-Parteichef Hu Jintao auf Parteitag

PEKING: Zum Abschluss des Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas ist es am Samstag zu einem Zwischenfall um den früheren Parteichef Hu Jintao gekommen. Der 79-Jährige wurde von zwei Saalordnern offensichtlich gegen seine Willen von seinem Platz neben Staats- und Parteichef Xi Jinping vom Podium geführt, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Während der Abschlusssitzung waren kurz vorher internationale Kameraleute und Journalisten auf die Tribüne in der Großen Halle des Volkes gelassen worden.

Der ungewöhnliche Vorgang erfolgte kurz vor den Abstimmungen über die Änderung der Verfassung, mit denen die Leitideen und Führungsrolle von Xi Jinping noch weiter verankert wurden. Der gebrechlich wirkende Hu Jintao gilt nicht unbedingt als Unterstützer des heutigen Parteichefs. Er zählt zum Lager der kommunistischen Jugendliga in der Partei, das von Xi Jinping geschwächt worden war.

Der frühere Präsident hatte das Amt des Generalsekretärs nach zwei Amtszeiten 2012 an Xi Jinping übergeben. Hu Jintao steht für das alte «kollektive» Führungsmodell mit Vertretern verschiedener Fraktionen und mit Alters- und Amtszeitbegrenzungen, über das sich der 69-jährige Xi Jinping mit seiner dritten Amtszeit hinwegsetzen will.

Parteitag verankert Xi Jinpings Ideologie weiter in Verfassung

PEKING: Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat die Ideologie und Führungsrolle von Staats- und Parteichef Xi Jinping noch stärker in der Parteiverfassung verankert. Die rund 2300 Delegierten nahmen die Ergänzungen zum Abschluss des einwöchigen Parteitages am Samstag in der Großen Halle des Volkes in Peking an.

In dem Beschluss hieß es, durch Xi Jinping als «Kern des Zentralkomitees» und durch seine Theorien habe die Partei die Widersprüche und Probleme des Landes bewältigen können. Die Partei und China stünden vor einer komplexen Situation und schweren Herausforderungen, die in der Welt ihresgleichen suchten.

Der Kongress beschloss ferner, das Militär zu stärken und zu «Streitkräften von Weltklasse» aufzubauen. Auch sollten die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan entschieden bekämpft werden, hieß es weiter. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Taiwan betrachtet sich hingegen längst als unabhängig.

Geheimdokumente zu China und Iran bei Trump beschlagnahmt

WASHINGTON: Unter den bei Ex-US-Präsident Donald Trump beschlagnahmten Regierungspapieren sind laut Medienberichten auch Geheimunterlagen zu China und Iran gewesen. Nach der «Washington Post» berichtete das am Freitag (Ortszeit) auch der TV-Sender NBC unter Berufung auf informierte Personen. Der «Washington Post» zufolge beschrieb mindestens ein Dokument das iranische Raketen-Programm.

Experten seien besorgt darüber, dass in Trumps Anwesen Dokumente mit Informationen von Geheimdiensten lagerten, hieß es. Sie befürchteten, dass die Unterlagen Informanten gefährden könnten, wenn sie in falsche Händen gerieten.

Das FBI hatte Anfang August Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht. Dabei wurden nach jüngsten Angaben insgesamt etwa 13.000 Dokumente mit fast 22.000 Seiten beschlagnahmt, darunter rund 100 Unterlagen mit Geheimvermerk. Auslöser der Durchsuchung war ein Streit Trumps mit dem Nationalarchiv, das Unterlagen von Präsidenten verwaltet. Es versuchte monatelang, von Trump Papiere aus seiner Amtszeit zu bekommen.

Sunak soll nötigen Rückhalt für Premier-Kandidatur haben

LONDON: Der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak soll als erster möglicher Kandidat für die Nachfolge von Premierministerin Liz Truss den nötigen Rückhalt aus seiner Partei erhalten haben. Das teilten seine konservativen Unterstützer übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Freitagabend mit. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Tobias Ellwood, twitterte, er habe die Ehre, Sunak als 100. Tory-Abgeordneter zu unterstützen.

Um ins Rennen für den Spitzenjob zu gehen, brauchen Kandidaten den Rückhalt von mindestens 100 Parlamentariern. Bis Montagnachmittag können Nominierungen eingehen. Spätestens am kommenden Freitag soll feststehen, wer künftig an der Spitze der Regierung stehen wird. Truss war am Donnerstag zurückgetreten, nachdem sich ihre Wirtschaftspolitik als unhaltbar erwiesen und sie zwei wichtige Kabinettskollegen verloren hatte.

Sunak und die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt, die bereits am Freitag ihre Kandidatur offiziell angekündigt hatte, gelten als aussichtsreiche Bewerber. Die größten Spekulationen gibt es jedoch über ein Comeback des skandalgeplagten Ex-Premiers Boris Johnson, der ebenfalls Interesse haben soll. Weder Sunak noch Johnson haben bisher ihre Kandidatur erklärt.

Der Sunak-Unterstützer Ellwood schrieb bei Twitter, das Experiment des freien Marktes - ein «Tiefpunkt in der großartigen Geschichte unserer Partei» - sei nun vorbei: «Der Reset beginnt.» Es sei an der Zeit für eine «gemäßigte, stabile, finanzpolitisch verantwortliche Regierung», die sich glaubwürdig nach innen und außen behaupten könne.