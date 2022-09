Neues aus dem Ausland am Samstag

Erster Sieg bei 7er-WM: Rugby-Männer schlagen Portugal

KAPSTADT: Die deutschen Rugby-Männer haben ihr erstes Spiel bei einer 7er-Weltmeisterschaft gewonnen. In der Trostrunde um die Plätze 17 bis 24 gab es am Samstagmorgen im südafrikanischen Kapstadt einen 21:14-Sieg gegen Portugal. Die Mannschaft der Nationaltrainer Clemens von Grumbkow und Philip Snyman hatte bereits 0:14 zurückgelegen, ehe sie das Spiel noch drehte.

Damit hat die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands bei ihrer ersten WM-Teilnahme überhaupt Platz 20 sicher. Die Versuche beim Sieg über Portugal legten Maximilian Calitz, Anton Gleitze und Bastian van der Bosch. Fabian Heimpel gelangen drei Erhöhungen.

Mit Wal kollidiert? Fünf Tote bei Bootsunglück

WELLINGTON: Bei einem Bootsunglück vor der Südinsel Neuseelands sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister des Ortes Kaikoura, Craig Mackle, erklärte, das Boot sei am Samstag möglicherweise mit einem Wal kollidiert. Die Meeressäuger seien in dem Gebiet heimisch, zudem sei die See zum Zeitpunkt des Unglücks völlig ruhig gewesen, zitierte ihn die Zeitung «New Zealand Herald».

Die Polizei wollte diese Angaben noch nicht bestätigen, betonte aber, das Boot müsse mit irgendetwas zusammengeprallt sein. Sie wollte zunächst Zeugen befragen. Sechs Insassen überlebten das Unglück.

Die Gruppe soll auf einer Vogel-Exkursion gewesen und aus allen Teilen Neuseelands zum «Birdwatching» angereist sein. Die Einsatzkräfte sprachen von einer «beispiellosen» Tragödie. Das Charterboot ist am Morgen (Ortszeit) gekentert. Polizeitaucher fanden später die Toten, die noch in dem umgekippten Boot waren.

Australischer Premier legt vor Statue der Queen Kranz nieder

CANBERRA: Zu Ehren der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. haben der australische Premierminister Anthony Albanese und andere Spitzenpolitiker am Samstag in der Hauptstadt Canberra Kränze niedergelegt. Die Zeremonie fand vor einer Statue der Monarchin auf der so genannten «Queen's Terrace» am australischen Parlament statt. Die Queen hatte die Bronzestatue 1988 selbst bei einer Reise nach Australien enthüllt. «So viele Australier haben sie bewegend gewürdigt und trauern um diesen enormen Verlust», sagte Albanese anschließend.

Viele trauernde Bürger legten vor dem australischen Government House, der Residenz von Generalgouverneur David Hurley, Blumen ab. In ihrer Funktion als Königin von Australien werden britische Königinnen oder Könige in dem Commonwealth-Land vom Generalgouverneur vertreten.

«To my darling Mama»: Rede von Charles begeistert britische Medien

LONDON: Die erste Rede von König Charles III. hat in Großbritannien viel Lob und Begeisterung ausgelöst. Der neue britische Monarch hatte darin am Freitag sichtlich bewegt das Versprechen seiner am Donnerstag gestorbenen Mutter Elizabeth II. zum lebenslangen Dienst am Volk erneuert. Die renommierte Zeitung «The Times» kommentierte am Samstag, der neue König habe mit seinen emotionalen Worten seinen Kritikern ganz direkt geantwortet.

«Mitten in all seinem Kummer, seinen aufrichtigen Würdigungen für seine Mutter und seinen warmen Worten über seine Familie zählte ein Wort in der Ansprache des Königs an die Nation mehr als alle anderen: Dienst», würdigte das Blatt. Charles habe damit die Botschaft an die Nation gesendet, dass er dem Beispiel seiner Mutter folgen werde.

Zahlreiche Zeitungen in Großbritannien wählten am Samstag Charles' berührende Ansprache an seine Mutter - «To my darling Mama, thank you» - als Aufmacher für ihre Titelseiten. Die «Daily Mail» sprach von einer «exquisiten und zutiefst persönlichen Hommage» an Elizabeth II. Der «Daily Mirror» würdigte: «Das Versprechen unseres neuen Königs an die Nation: Loyalität, Respekt, Liebe.» Die «Financial Times» titelte, der «lebenslange Lehrling» Charles III. trete nun ins Rampenlicht.

«Nördlichste Insel der Welt» ist in Wirklichkeit ein Eisberg

KOPENHAGEN: Die vermeintlich nördlichste Insel der Welt ist in Wirklichkeit ein Eisberg. Das haben Wissenschaftler aus Dänemark und der Schweiz herausgefunden, die ein 2021 entdecktes Eiland neben weiteren Inselchen nördlich von Grönland untersucht haben. Man habe entdeckt, dass sich Wasser unter den «Inseln» befunden habe und diese eigentlich flache Eisberge seien, die an der Oberfläche von Erde und Kies bedeckt seien, sagte der beteiligte Forscher Rene Forsberg in dieser Woche dem dänischen Wissenschaftsmedium Videnskab.dk.

Forsberg bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Angaben. Man habe alle seit 1978 gemeldeten Inselpositionen besucht - bei allen sei klar geworden, dass es sich nicht um Inseln handeln könne.

Seit langer Zeit sind Wissenschaftler, Entdecker und andere in einem Gebiet nördlich von Grönland auf der Suche nach neuen Inseln. Ein schweizerisch-dänisches Forschungsteam hatte vor gut einem Jahr einen besonderen Fund gemacht: Sie tauften das etwa 30 mal 60 Meter große Eiland Qeqertaq Avannarleq, was so viel wie «Die nördlichste Insel» bedeutet. Es lag demnach noch einmal rund 800 Meter nördlich der 1978 entdeckten Insel Oodaaq am nördlichsten Zipfel Grönlands, die bis dato als das dem Nordpol am nächsten gelegene Stück Land galt.

Doch auch Oodaaq könne nicht als Insel bezeichnet werden, machten die Forscher fest. Demnach ist eine andere Insel namens Inuit Qeqertaat mit einer Position von 83°39'55" N, 30°37'45", W die nördlichste der Erde.