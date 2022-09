Neues aus dem Ausland am Samstag

Erdstoß erschüttert Kreta

IERAPETRA/ATHEN: Ein Beben der ungefähren Stärke 5,2 hat am Samstagmorgen die Menschen auf der griechischen Insel Kreta aus dem Schlaf gerissen.

Das Zentrum des Bebens lag südlich der Küste der Ferienstadt Ierapetra in einer Tiefe von knapp fünf Kilometern, wie das Geodynamische Institut von Athen mitteilte. Den Erdstoß gegen 7.15 Uhr spürten Menschen auf der gesamten Insel. «Uns wurden bislang keine Verletzten oder Schäden gemeldet», sagte der Bürgermeister der nahen Hafenstadt Sitia (auch: Siteia) im staatlichen Rundfunk. Kreta liegt nördlich eines tiefen tektonischen Grabens, wo sich die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte treffen.

Heftiger Taifun bedroht Teile Japans und Südkoreas

TOKIO/SEOUL: Der heftige Taifun «Hinnamnor» bedroht Teile Japans und seines Nachbarn Südkorea mit starken Sturmböen und Regenfällen. Die japanische Wetterbehörde rief am Samstag die Inselbewohner der südlichsten Präfektur Okinawa zu Vorsicht vor möglichen Erdrutschen durch Regenfälle und Sturmfluten auf. Am selben Tag warnten die Kollegen im benachbarten Südkorea, dass «Hinnamnor» am kommenden Dienstag dort nahe der südlichen Stadt Busan auf Land treffen könnte. Der Taifun mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern in der Stunde befand sich am Samstag vor den japanischen Sakishima-Inseln nahe der Hauptinsel des Urlaubsparadieses Okinawa.

Der Wirbelsturm bewegte sich langsam in nördlicher Richtung weiter. Zu Beginn der kommenden Woche dürfte er ins Ostchinesische Meer weiterziehen und sich Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu nähern.

Acht Migranten in Fluss zwischen USA und Mexiko ertrunken

EAGLE PASS: Im Grenzfluss zwischen den USA und Mexiko sind nach Medienberichten mindestens acht Migranten ertrunken. Weitere 37 Migranten wurden aus dem Rio Grande (in Mexiko Río Bravo genannt) gerettet, wie unter anderem die US-Zeitungen «New York Times» und «Washington Post» am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf örtliche Beamte berichteten. Demnach hatte eine große Gruppe von Migranten versucht, den Fluss, in dem nach schwerem Regen ein hoher Pegelstand und eine starke Strömung herrschten, in der Nähe der texanischen Grenzstadt Eagle Pass auf die US-Seite zu überqueren.

Insgesamt griffen den Berichten zufolge Grenzschutzbeamte am Donnerstag auf der US-Seite des Rio Grande, die Geretteten mitgerechnet, 53 Mitglieder der Migrantengruppe auf. Mexikanische Beamte hätten 39 weitere Migranten aus der Gruppe aufgegriffen. Persönliche Angaben zu den Migranten gab es zunächst nicht.

Die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte von Mexiko in die USA war in den vergangenen Monaten auf einem sehr hohen Stand. Gerichtsentscheidungen in den USA verhinderten bisher, dass die US-Regierung von Präsident Joe Biden restriktive Grenzregelungen aus der Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump aufheben konnte. So werden, mit der Pandemie begründet, viele Migranten ohne Papiere an der Grenze sofort abgewiesen, ohne einen Asylantrag stellen zu können. Im Grenzfluss gab es in diesem Jahr bereits zahlreiche Todesfälle, wie US-Medien unter Berufung auf die Grenzschutzbehörde CBP berichteten.

Unter anderem das Fehlen legaler Einreisemöglichkeiten führt dazu, dass viele Migranten - vor allem aus Mexiko und Mittelamerika - gefährliche Grenzübertritte wagen. Im Juni wurden in Texas, nahe der mexikanischen Grenze, 53 tote Migranten, die offenbar in die USA geschleust worden waren, in einem bei glühender Hitze abgestellten Lkw-Anhänger gefunden.

Acht tote Polizisten bei Sprengstoffexplosion

NEIVA: Bei einer Sprengstoffexplosion in Kolumbien sind acht Polizisten ums Leben gekommen. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro schrieb in einem Tweet am Freitag (Ortszeit) von einem Anschlag und drückte den Angehörigen seine Solidarität aus.

Die Explosion in der Gegend von Neiva rund 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Bogotá ist der bisher schwerste Angriff auf staatliche Sicherheitskräfte, seit Petro als erster Linker der jüngeren Geschichte Kolumbiens am 7. August sein Amt angetreten hat. «Diese Ereignisse sind Ausdruck einer klaren Sabotage des totalen Friedens», schrieb er am Freitag weiter. Medienberichten zufolge reiste Petro selbst nach Neiva.

Kolumbien litt über 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die größte Rebellen-Organisation Farc schloss 2016 einen Friedensvertrag mit dem Staat. Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land hat sich seitdem verbessert, der Frieden ist aber brüchig geworden.

Der neue Präsident Petro hatte angekündigt, den Friedensvertrag mit der Farc konsequent umzusetzen. Vertreter seiner Regierung verkündeten auf Kuba erste Schritte zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit der kleineren, noch aktiven Guerillaorganisation ELN.

Guterres ernennt neuen UN-Sondergesandten für Libyen

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat einen neuen Sondergesandten für das Bürgerkriegsland Libyen ernannt. Der Senegalese Abdoulaye Bathily wird damit zugleich Leiter der UN-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL), wie die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mitteilten. Bathily folgt auf den Slowaken Ján Kubi?, der im vergangenen November nur einen Monat vor der geplanten Präsidentenwahl in Libyen überraschend von seinen Ämtern zurückgetreten war.

Der neue Amtsinhaber bringt laut der UN-Mitteilung langjährige Erfahrung als Regierungsmitglied seines Heimatlandes mit sowie in regionalen Organisationen. Zudem hat er einen wissenschaftlichen Hintergrund als Historiker. Für die Vereinten Nationen war Bathily den Angaben zufolge zuletzt als unabhängiger Experte an der strategischen Überprüfung der UNSMIL beteiligt. Zuvor war er unter anderem von 2013 bis 2014 stellvertretender Sondergesandter in der UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali.

Bathilys neue Aufgabe in Libyen dürfte nicht einfach werden. Das ölreiche Land in Nordafrika ist nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 in einen Bürgerkrieg versunken. Bis heute ringen dabei zahlreiche Milizen und politische Lager um Macht und Einfluss. Mehrere ausländische Staaten, darunter die Türkei und Russland, sind an dem Konflikt beteiligt. Alle Initiativen, den Konflikt beizulegen, blieben bisher erfolglos.