Neues aus dem Ausland am Samstag

Polens Feuerwehr: Fast 160 Tonnen tote Fische geborgen

WARSCHAU: Die polnische Feuerwehr hat nach eigenen Angaben bislang fast 160 Tonnen toter Fische aus der Oder und einem kleineren Fluss geborgen. Insgesamt seien es 158 Tonnen, sagte die Sprecherin der Feuerwehr-Hauptverwaltung am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil entfalle dabei auf die verendeten Fische aus der Oder. In Brandenburg wurden nach früheren Angaben des Umweltministeriums mindestens 36 Tonnen geborgen.

Bei dem kleinen Fluss in Polen handelt es sich um den Ner, der südlich von Lodz entspringt und in die Warthe mündet. Er hat keine Verbindung zur Oder. Seit ein paar Tagen treiben auch im Ner tote Fische. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

In der Oder wurden auf polnischer und deutscher Seite in den vergangenen Tagen massenhaft tote Fische entdeckt und eingesammelt. Wissenschaftlern zufolge könnte eine giftige Algenart ein entscheidender Faktor für das Fischsterben sein. Nachgewiesen ist das aber noch nicht. Derzeit werden noch andere Stoffe untersucht.

Brand zerstört Boote und Gebäude in US-Küstenstadt - vier Verletzte

WASHINGTON: Ein großes Feuer in einem Hafen an der US-Ostküste hat Boote, Häuser und Autos zerstört. Bei dem Brand in Mattapoisett im Bundesstaat Massachusetts seien vier Menschen verletzt worden, darunter drei Feuerwehrleute, berichteten US-Medien am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Feuerwehrchef Andrew Murray. Das Feuer war demnach am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in der kleinen Hafenstadt rund 80 Kilometer südlich von Boston ausgebrochen. Die Flammen hätten auf fünf Gebäude übergegriffen.

Auf Fotos und Videos waren riesige schwarze Rauchwolken und brennende Boote zu sehen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren Murray zufolge zeitweise im Einsatz. Auch Löschboote seien angefordert worden, um Meerwasser zu pumpen. Starke Winde hätten «das Feuer definitiv angefacht», sagte Murray demnach.

«Wir haben eine Explosion nach der anderen gehört. Innerhalb einer Stunde muss es um die 50 Explosionen gegeben haben», sagte eine Anwohnerin einem örtlichen TV-Sender. Der Webseite des Hafens zufolge handelt sich um eine Werft speziell für Freizeitboote - Techniker würden dort Reparaturarbeiten vornehmen. Der Nationale Wetterdienst hatte für die Gegend vor erhöhter Brandgefahr aufgrund von Trockenheit und starken Winden gewarnt.

Athen: 1500 Migranten an einem Tag am Grenzfluß Evros gestoppt

ATHEN: Griechische Sicherheitskräfte haben eine ungewöhnlich große Zahl von Migranten daran gehindert, von der Türkei aus über den Grenzfluss Evros illegal in die EU zu gelangen. Am Donnerstag hätten rund 1500 Menschen versucht, nach Griechenland zu kommen, sagte Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos dem griechischen Nachrichtensender Skai am Samstag. Zudem habe die Polizei 60 mutmaßliche Schleuser festgenommen.

Athen verhindert rigoros die Versuche von Migranten, auf dem Landweg oder auch auf dem Seeweg aus der Türkei nach Griechenland überzusetzen. Humanitäre Organisationen nennen dieses Handeln illegale Rückweisungen (Pushbacks).

Regierungskreise in Athen machen jedoch die Regierung der Türkei verantwortlich, sie nennen die Taktik «Push-Forward». Zahlreiche Migranten, denen es gelungen ist den Grenzfluss zu überqueren, sagten nämlich den griechischen Behörden, sie seien von türkischen Gendarmen gezwungen worden, nach Griechenland überzusetzen.

Die griechische Regierung will wegen der erhöhten Zahl von Migranten die Grenze zur Türkei im Nordosten des Landes fast vollständig abriegeln. Die bestehenden 35 Kilometer Grenzzaun entlang des Flusses Evros werden zurzeit um 80 Kilometer verlängert.