Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.20 | Überblick

Mexiko-Stadt stellt «Konversionsbehandlungen» unter Strafe

MEXIKO-STADT: In Mexikos Hauptstadt sind Therapien zur vermeintlichen Heilung von Homosexualität verboten und unter Strafe gestellt worden. Der Kongress von Mexiko-Stadt beschloss am Freitag in einer Abstimmung per Videokonferenz mit 51 zu 9 Stimmen eine entsprechende Gesetzesänderung.

Demnach können sogenannte Konversionsbehandlungen zur Änderung der sexuellen Orientierung eines Menschen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Diese verstießen gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, hieß es zur Begründung. Die Mehrheit im Stadtparlament hat die Partei Morena des linkspopulistischen Präsident Mexikos, Andrés Manuel López Obrador.

In Deutschland wurden die dubiosen Therapien im Juni bei Minderjährigen komplett, bei Volljährigen unter bestimmten Umständen verboten. Mexiko-Stadt hatte im Jahr 2009 als erste Gemeinde in Lateinamerika die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt.