Neues aus dem Ausland am Samstag

Stimmenauszählung bei Parlamentswahl hat begonnen

CANBERRA: Die Parlamentswahl in Australien ist fast abgeschlossen. In weiten Teilen des riesigen Landes hat am frühen Samstagabend (Ortszeit) die Stimmenauszählung begonnen. Lediglich in Westaustralien waren wegen der Zeitverschiebung die Wahllokale noch geöffnet. Umfragen deuten auf einen Sieg der sozialdemokratischen Labor-Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Anthony Albanese hin. Labor war in Down Under seit fast zehn Jahren nicht mehr an der Macht.

Auch viele Experten im australischen Fernsehen zeigten sich überzeugt, dass die von der konservativen Liberal Party angeführte Regierungskoalition die Abstimmung verlieren wird. Der amtierende Premierminister Scott Morrison ist seit 2018 im Amt. Bei der letzten Wahl 2019 hatte er allerdings bei Umfragen auch hinten gelegen und das Votum am Ende überraschend gewonnen. Das Ergebnis sollte voraussichtlich am späten Abend (Ortszeit) feststehen.

Biden schließt Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim nicht aus

SEOUL: Mit Blick auf den Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hat US-Präsident Joe Biden ein Treffen mit Machthaber Kim Jong Un nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dies würde davon abhängen, ob Kim «ehrlich» agiere und es «ernst» meine, sagte Biden am Samstag auf die Frage eines Journalisten in Seoul. Das Ziel sei weiterhin «die komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel», betonte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet, die einen Atomsprengkopf tragen können. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich zwischen Juni 2018 und Juni 2019 drei Mal medienwirksam mit Kim getroffen, um Nordkorea zur Abrüstung zu bewegen. Letztlich scheiterten die Verhandlungen. Experten zufolge treibt Pjöngjang seine Raketen- und Waffenprogramme weiter voran. Südkorea und die USA befürchten, Nordkorea könnte rund um den Besuch Bidens einen neuen Raketen- oder sogar Atomwaffentest vornehmen.

Statt von «atomarer Abrüstung» sprechen die USA sowie Süd- und Nordkorea von einer «Denuklearisierung» der koreanischen Halbinsel. Das ist ein bewusst gewählter, schwammiger Begriff, der Diplomaten Spielraum in Verhandlungen lässt. Die USA wollen eine «vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung» Nordkoreas - und das möglichst schnell. Nordkorea will aber nicht einseitig seine Atomwaffen aufgeben. Strittig ist auch der Umfang der nuklearen Abrüstung. Ob beispielsweise außer atomaren Sprengköpfen auch Atomanlagen zur Urananreicherung beseitigt werden oder die USA ihre Streitkräfte aus Südkorea abziehen und ihre Fähigkeiten zu einem nuklearen Gegenschlag aufgeben sollen.

Biden hält sich im Rahmen seiner ersten Asien-Reise als Präsident zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea auf. An diesem Sonntag reist er weiter zu Gesprächen nach Japan.

Palästinenser bei Feuergefecht mit Soldaten im Westjordanland getötet

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei einem Feuergefecht mit israelischen Soldaten im nördlichen Westjordanland ist in der Nacht zum Samstag ein 17-jähriger Palästinenser getötet worden. Bei dem Vorfall im Bereich von Dschenin sei außerdem ein 18-Jähriger verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben der israelischen Armee waren Soldaten bei einem Einsatz nahe Kafr Dan nördlich der Palästinenserstadt aus einem fahrenden Auto beschossen worden. Die Verdächtigen hätten auch Brandflaschen und einen Sprengsatz auf die Truppen geworfen. Die Soldaten hätten zurückgefeuert und Treffer identifiziert.

Seit März sind bei einer Terrorwelle in Israel 18 Menschen getötet worden, außerdem wurden im Westjordanland ein israelischer Wachmann und ein Soldat von Palästinensern erschossen. 17 Menschen starben bei Anschlägen in den israelischen Städten Beerscheva, Chadera, Bnei Brak, Tel Aviv und Elad. Wie zuletzt bekannt wurde, hatte ein IS-Anhänger außerdem am 21. März in Jerusalem einen Mann aus Moldawien erstochen.

Mehrere Attentäter stammten aus dem Bereich Dschenin. Die Stadt gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Seit Wochen führt die israelische Armee dort und in anderen Teilen des Westjordanlands Razzien durch. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Ende März mehr als 30 Palästinenser getötet worden. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen oder bei Zusammenstößen mit der Armee.

Eine Journalistin des TV-Senders Al-Dschasira war vor zehn Tagen bei einem solchen Einsatz in Dschenin tödlich verletzt worden. Die Palästinenser machen Israel für ihren Tod verantwortlich. Nach Darstellung der israelischen Armee ist dagegen nicht eindeutig, von wo der tödliche Schuss kam. Sie berichtete von heftigen Feuergefechten mit militanten Palästinensern in Dschenin.