Neues aus dem Ausland am Samstag

Südkorea: Nordkorea feuert erneut Geschoss Richtung Meer ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein zunächst nicht näher identifiziertes Geschoss ins Meer abgefeuert. Das Geschoss sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab am Samstag mit. Zunächst war unklar, wie weit es flog und ob es sich um eine ballistische Rakete handelte. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test solcher Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können.

Das Land hatte seit Beginn dieses Jahren mehrfach Raketen getestet, darunter auch eine Interkontinentalrakete. Zuletzt hatte Nordkorea am Mittwoch laut Südkorea und Japan eine ballistische Rakete getestet. Unklar blieb, um welchen Typ es sich genau handelte. Pjöngjang ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Über 100 Fahrzeuge nach Otoniel-Auslieferung attackiert

BOGOTÁ: Nach der Auslieferung von Kolumbiens meistgesuchtem Drogenboss Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel in die USA sind in dem südamerikanischen Land mehr als 100 Fahrzeuge beschädigt und teilweise angezündet worden. Das kolumbianische Innenministerium schrieb die «terroristischen Akte und Einschüchterungsversuche» bewaffneten Gruppen in den Departments Córdoba, Bolívar, Antioquia und Sucre zu, wie aus einer Mitteilung am Freitag (Ortszeit) hervorging.

Der «Clan del Golfo» (Golf-Clan), dessen oberster Chef Otoniel gewesen war, hatte Medienberichten zufolge am Mittwoch einen «paro armado» ausgerufen, bei dem kriminelle Gruppen den Verkehr und den Handel einschränken und denjenigen, die dennoch unterwegs sind, drohen. Verteidigungsminister Diego Molano kündigte verschiedene Gegenmaßnahmen an.

Otoniel war am Mittwoch rund sechs Monate nach seiner Festnahme an die USA ausgeliefert worden. Dem 50-Jährigen werden neben Drogenhandel auch Mord, Erpressung, Entführung, Verschwörung und die Rekrutierung Minderjähriger vorgeworfen. Er wurde vom Southern District of New York wegen Drogenhandels angeklagt und steht auf der Liste der meistgesuchten Personen der US-Drogenbehörde. In einer ersten Anhörung plädierte er auf nicht schuldig.

Der «Clan del Golfo», der seine Mitglieder vor allem aus ehemaligen rechten Paramilitärs rekrutiert, gilt als eine der mächtigsten Drogenorganisationen Kolumbiens, auf deren Konto der tonnenweise Schmuggel vor allem von Kokain nach Mittel- und Nordamerika geht. Zudem ist er in illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt und für zahlreiche Morde und Vertreibungen verantwortlich.