Neues aus dem Ausland am Samstag

Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen

VALLETTA: In Malta hat für mehr als 340.000 Bürgerinnen und Bürger die Wahl des neuen Parlamentes begonnen.

Die Wahllokale in dem kleinsten EU-Land öffneten am Samstag um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr am Abend. Umfragen zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela erneut den Sieg holen gegenüber den Nationalisten um Bernard Grech. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen, ein inoffizielles Ergebnis wird dann gegen Vormittag erwartet. Erstmals dürfen in Malta auch 16- und 17-Jährige ihre Stimmen bei der Parlamentswahl abgeben.