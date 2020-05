Neues aus dem Ausland am Samstag

Friedensgrüße aus dem Weltall zum Weltkriegsgedenken

MOSKAU: Mit einer Friedensbotschaft aus dem Weltall haben die Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner den Menschen zum 75. Jahrestag des Sieges über den Hitler-Faschismus gratuliert. «Wir sollten heute alles tun, damit die neuen Generationen ohne Krieg leben und den Frieden auf unserem Planeten erhalten», sagte Iwan Wagner in der am Samstag veröffentlichten Videobotschaft an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Er stand mit Iwanischin in der Schwerelosigkeit vor einer Kopie der roten Flagge, wie sie 1945 von der Roten Armee auf dem Reichstag in Berlin gehisst wurde - als Zeichen des Sieges der Sowjetunion über Hitler.

«Krieg, Elend, der Verlust der Nächsten hat viele Millionen Menschen unseres Planeten betroffen, deshalb war die Freude über den Sieg am 9. Mai 1945 so aufrichtig, dass sie viele Völker vereinte», sagte Wagner. In der Schwerelosigkeit in rund 400 Kilometern über der Erde ließen die Kosmonauten auch das Mikrofon zwischen sich schweben.

Kosmonaut Iwanischin wandte sich zum wichtigsten Feiertag Russlands, dem Tag des Sieges, besonders auch an seine Landsleute und die Veteranen. Viele Menschen hätten ihr Leben für diesen Sieg gegeben, sagte er. Gefeiert wird in Russland später als in Deutschland, weil die Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 zu einer Uhrzeit erfolgte, als in Moskau schon der 9. Mai angebrochen war. Zum Tag der Befreiung am Freitag in Deutschland hatte Kremlchef Wladimir Putin in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel an das für Russen und Deutsche historische Ereignis erinnert.