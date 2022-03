Neues aus dem Ausland am Montag

64 Migranten aus Lkw gerettet - Frau verliert Baby und stirbt

MONCLOVA: Mitarbeiter der mexikanischen Einwanderungsbehörde haben an der Grenze zu den USA 64 Menschen aus Nicaragua, Honduras, Guatemala und Kuba aus einem verlassenen Lastwagen gerettet. 14 Migranten aus dem Anhänger des Lkw wurden vor allem wegen starker Dehydrierung ins Krankenhaus gebracht, wie die Einwanderungsbehörde am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Eine nicaraguanische Migrantin starb, nachdem sie gerettet worden war und ihr ungeborenes Kind verloren hatte. Die Migranten waren zusammengepfercht, ohne Wasser oder Belüftung und bei großer Hitze in dem Lkw unterwegs gewesen. Immer wieder werden in Mexiko Migranten aus Lastwagen gerettet.

Die meisten in Mexiko aufgegriffenen Migranten kommen aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, Honduras und El Salvador. Dort herrschen Armut, Gewalt und Korruption. Hinzu kommen die Folgen von Dürren und Naturkatastrophen. Auch aus anderen Krisenländern der Region wie Haiti, Kuba und Venezuela wagen immer wieder zahlreiche Menschen die lange und gefährliche Reise durch Mexiko. Viele erreichen gar nicht erst die US-Grenze, sondern werden von mexikanischen Soldaten aufgehalten und zurückgeschickt.

«Dramatischer Crash»: Sydney Harbour Bridge stundenlang gesperrt

SYDNEY: Nach einem schweren Unfall ist die weltberühmte Sydney Harbour Bridge mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Ein SUV sei am Montagmorgen gegen 7.00 Uhr (Ortszeit) mitten im Berufsverkehr frontal mit einem Van zusammengestoßen und habe sich daraufhin überschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf, von der Brücke stieg dichter schwarzer Qualm auf. Der Van prallte infolge des Unfalls mit einem weiteren Wagen zusammen. Medien in Australien sprachen von einem «dramatischen Crash».

Augenzeugen eilten zu den Unglückswagen und halfen den Insassen. Drei Menschen wurden verletzt. Wie durch ein Wunder sei aber niemand ums Leben gekommen, hieß es. Der Verkehr in dem Gebiet kam völlig zum Erliegen. Erst nach drei Stunden wurden die acht Fahrspuren der Brücke, die das Zentrum der Millionenmetropole mit den nördlichen Vororten verbindet, wieder geöffnet. In knapp zwei Wochen feiert das berühmte Bauwerk, das zusammen mit dem Opernhaus zu den Wahrzeichen Sydneys gehört, seinen 90. Geburtstag.

Polizeiangaben zufolge soll der Unfallverursacher den SUV kurz zuvor im Zentrum von Sydney gestohlen haben und dann mit hoher Geschwindigkeit über die Hafenbrücke gefahren sein. Der Mann wurde im Krankenhaus von Beamten bewacht.