Neues aus dem Ausland am Montag

Überschwemmungen : Zwei Staudämme gebrochen

ILHÉUS: Nach langem, starkem Regen haben im brasilianischen Bundesstaat Bahia nach Angaben des Gouverneurs rund 60 Orte am Sonntag unter Wasser gestanden. Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im Osten des Landes mitteilten. Sie riefen in sozialen Medien die Bewohner um die Dämme auf, sich in Sicherheit zu bringen. Menschen würden mit Hubschraubern und Booten gerettet, schrieb der Gouverneur von Bahia, Rui Costa, am Sonntag auf Twitter. «Priorität hat im Moment, Leben zu retten.»

Seit Wochen leidet Bahia unter Unwettern, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Brasilianische Medien berichteten unter Berufung auf den Zivilschutz von Bahia, dass dabei seit November inzwischen 18 Menschen ums Leben gekommen und knapp 20.000 Menschen obdachlos geworden seien. Bei einer Staudamm-Katastrophe im brasilianischen Brumadinho waren Anfang 2019 mindestens 260 Menschen von einer Schlammlawine getötet worden.

Deutsche Seenotretter retten fast 100 Migranten im Mittelmeer

ROM: Die private Hilfsorganisation Sea-Watch hat fast 100 Menschen im Mittelmeer von einem in Seenot geratenen Boot an Bord genommen. Es sei der fünfte Einsatz binnen dreier Tage gewesen, teilten die deutschen Seenotretter am Sonntagabend mit. Unter den Geretteten sei auch eine hochschwangere Frau gewesen. Insgesamt habe die Crew damit fast 450 gerettete Bootsmigranten an Bord der «Sea-Watch 3». Nach Angaben der Organisation mit Sitz in Berlin ist das jüngste Kind zwei Wochen alt.

Die italienische Küstenwache berichtete am Sonntag, nach einer zweitägigen Suche, ein mit Migranten besetztes Boot an der Küste von Crotone in Süditalien aufgespürt zu haben. Die Behörden hätten die 27 Menschen in Sicherheit gebracht, hieß es in einer Mitteilung.

Italien ist das Ziel vieler Bootsmigranten, die oft von Nordafrika aus ablegen, um die EU zu erreichen. Sie hoffen dort auf ein besseres Leben. Immer wieder geraten die überfüllten Kähne in Seenot und es kommt zu Unglücken auf dem Mittelmeer. Nach UN-Angaben starben im zentralen Mittelmeer in diesem Jahr bislang etwas mehr als 1500 Menschen.

US-Präsident Biden würdigt Tutu für Kampf gegen Rassismus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben den verstorbenen südafrikanischen Geistlichen Desmond Tutu als einen «wahren Dieners Gottes und des Volkes» gewürdigt. «Wir hatten das Glück, in den letzten Jahren bei mehreren Gelegenheiten Zeit mit ihm zu verbringen», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonntag. Die Kraft seiner Botschaft von Gerechtigkeit, Gleichheit und Versöhnung im Kampf gegen Rassismus und Extremismus sei immer zu spüren gewesen. «Er folgte seiner spirituellen Berufung, eine bessere, freiere und gleichere Welt zu schaffen.» Sein Vermächtnis sei grenzüberschreitend und werde über Jahrhunderte nachhallen.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete Tutu als «überragende globale Figur für den Frieden und eine Inspiration für Generationen in der ganzen Welt». Er sei ein «unerschütterlicher Verfechter des Multilateralismus» gewesen und habe sich auch leidenschaftlich im Kampf gegen Armut, Klimawandel oder HIV engagiert.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte: «Erzbischof Tutus Mitgefühl, seine moralische Klarheit und sein kompromissloser Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung halfen seinem Land, sich aus der Dunkelheit der Apartheid zu befreien. Tutu war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben.