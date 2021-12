Neues aus dem Ausland am Montag

Emirate-Sicherheitsberater im Iran - Hoffnung auf bessere Beziehungen

TEHERAN: Der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Tahnun bin Sajid al-Nahjan, ist am Montag in Teheran eingetroffen. Medienberichten zufolge wird der Bruder des Kronprinzen der Emirate mit seinem iranischen Amtskollegen Ali Schamchani und anderen hochrangigen Politikern unter anderem über die Verbesserung des bilateralen Verhältnisses sprechen. Vor den Gesprächen war in Teheran die Rede von der Eröffnung eines neuen Kapitels der Beziehungen.

Die Beziehungen zwischen den beiden Golfnachbarn waren in den vergangenen Jahren von Spannungen geprägt. Insbesondere die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der Emirate zu Erzfeind Israel sorgte für Empörung in Teheran. Für Präsident Ebrahim Raisi sind die Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten, insbesondere mit Blick auf die Sicherheit in der Region und den Ölexport, dennoch von strategischer Bedeutung.

Der Besuch des Sicherheitsberaters könnte Beobachtern in Teheran zufolge auch ein erster Schritt in eine Richtung sein, über den sich der Iran eine Versöhnung mit Saudi-Arabien erhofft. Außerdem könnte aus iranischer Sicht eine Verbesserung der Beziehungen zu den arabischen Nachbarländern eine Einigung im Atomstreit erleichtern. Vor dem Neustart der Atomverhandlungen in Wien vergangene Woche hatte Irans neuer Chefunterhändler Ali Bagheri zunächst die VAE und Kuwait besucht. Der Iran hat mehrmals betont, dass sein Atomprogramm friedlich sei und keine Gefahr für die Nachbarstaaten darstelle. Bei den Verhandlungen geht es darum, das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken und US-Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben. Damit soll das Atomabkommen von 2015 gerettet werden, das die Entwicklung von Nuklearwaffen im Iran verhindern soll.

Iran glaubt trotz holprigen Starts weiter am Erfolg der Atomgespräche

TEHERAN: Trotz des holprigen Starts und Kritik der USA und der drei europäischen Partnerstaaten glaubt der Iran weiterhin an einem Erfolg der Atomgespräche in Wien. «Das war nur das erste Treffen und keiner konnte ernsthaft ein konkretes Ergebnis erwarten», sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag. Der Iran wolle eine Einigung im Atomstreit und werde daher Ende der Woche auch wieder «entschlossen, aber flexibel» an den Verhandlungen in Wien teilnehmen, betonte der Sprecher auf einer Pressekonferenz in Teheran.

Die USA hatten das Verhalten Irans in den neu begonnenen Atomverhandlungen kritisiert. Teheran sei nicht wirklich an einer Einigung interessiert ist und stelle unrealistische Forderungen. Auch die drei europäischen Vertragspartner - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - waren von dem Start der Verhandlungen enttäuscht. Selbst China und Russland, die den Iran im Atomstreit bislang unterstützt hatten, waren unzufrieden mit den Forderungen des neuen iranischen Atomteams.

«Wir haben zwei Vorschläge vorgelegt und warten nun auf die Antworten», sagte Chatibsadeh. Die beiden Vorschläge befänden sich im Einklang mit dem Wiener Atomabkommen von 2015, sie beträfen die Aufhebung der US-Sanktionen sowie Irans Rückkehr zu seinen technischen Auflagen. «Das sind nun mal die beiden Schlüsselpunkte, ohne die eine Fortsetzung der Verhandlungen nicht machbar wären», so der Sprecher. Anstatt Kritik zu üben sollten sowohl sich die USA als auch die drei europäischen Vertragspartner «ganz einfach» an den Wiener Deal halten und ihn vertragsgerecht umsetzen, sagte der Außenamtssprecher.

Bei den Wiener Verhandlungen, die Ende der Woche fortgesetzt werden, vermitteln Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit Russland und China zwischen dem Iran und den USA. Es geht hauptsächlich darum, das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken und US-Sanktionen gegen Teheran aufzuheben. Damit soll das Wiener Abkommen gerettet werden, das die Entwicklung von Nuklearwaffen im Iran verhindern soll. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Ein Jahr später hat dann auch der Iran seine technischen Auflagen in dem Deal nicht mehr eingehalten.

Junge Britin überlebt Krokodilangriff: «Ich hatte sehr viel Glück»

LUSAKA/LONDON: Mit Hilfe von Freunden hat eine 18-jährige Britin laut Medienberichten einen Krokodilangriff in Sambia überlebt. «Als der Zwischenfall passierte, hatte ich bereits akzeptiert, dass ich meinen Fuß verlieren würde», sagte Amelie Osborn-Smith in einem Video aus dem Krankenhaus in der sambischen Hauptstadt Lusaka, wie britische Medien in der Nacht zum Montag berichteten. Es sei okay, sie werde ihren Fuß verlieren, aber sei am Leben, habe sie ihren Freunden gesagt. «Dann wurde mir gesagt, dass der Fuß wieder in Ordnung sein wird und dass ich wieder gehen werde, das war eine enorme Erleichterung», sagte Osborn-Smith.

Britischen Medien zufolge hatte das Krokodil am vorigen Dienstag nach der 18-Jährigen geschnappt, als sie ihren Fuß unweit der berühmten Victoria-Wasserfälle über die Bordkante eines Boots hängen ließ. Das Tier zerrte die Frau ins Wasser des Sambesi-Flusses. Daraufhin sprangen mehrere Menschen ebenfalls ins Wasser, ein Freund habe dem Krokodil wiederholt auf die Nase geschlagen, bis das Tier Osborn-Smith losließ.

«Leute sagen, man sieht sein Leben vor den Augen ablaufen, aber das stimmt nicht, man denkt nur: «Wie komme ich aus dieser Situation heraus?»», sagte die 18-Jährige. «Das Gehirn arbeitet auf Hochtouren, um zu überlegen, wie man überlebt, aber ich hatte einfach sehr, sehr viel Glück.» Den Berichten zufolge machte Osborn-Smith Urlaub in dem südafrikanischen Land, wo ihre Großmutter ein Grundstück besitze. Sie soll in den kommenden Tagen nach Großbritannien zurückkehren.

Ex-Außenminister soll bei Wahlwiederholung antreten

BARINAS: Nach der gerichtlich angeordneten Wahlwiederholung im venezolanischen Bundesstaat Barinas soll der ehemalige Außenminister Jorge Arreaza für die Sozialisten antreten. Das schrieb Präsident Nicolás Maduro am Sonntag auf Twitter. Das oberste Gericht Venezuelas hatte am Montag angeordnet, die Wahl in dem bei den Regionalwahlen hart umkämpften Bundesstaat Barinas, der als Hochburg der Sozialisten gilt, am 9. Januar zu wiederholen. In Barinas wurde der ehemalige Staatschef Hugo Chávez geboren.

Hochrechnungen nach den Regionalwahlen am 21. November hatten einen knappen Sieg für Freddy Superlano vom Oppositionsbündnis MUD gegen den Bruder des Ex-Präsidenten, Argenis Chávez, von den Sozialisten ergeben. Superlano sei angetreten, obwohl er nicht berechtigt gewesen sei, teilte das Gericht mit. Als neue MUD-Kandidatin kündigte die Partei am Samstag Superlanos Frau Aurora Silva an.

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Die Regionalwahlen wurden nach Einschätzung der Europäischen Union unter besseren Bedingungen abgehalten als frühere Wahlen in dem südamerikanischen Land. Dennoch stellte die Wahlbeobachtungsmission «strukturelle Defizite» fest.

Oppositionsführer Guaidó hatte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten erklärt und versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu drängen. Maduro wird vom mächtigen Militär unterstützt. Autoritäre Regierung und Opposition hatten sich zuletzt bei inzwischen unterbrochenen Gesprächen in Mexiko etwas angenähert. Die Regierungsgegner, die seit 2017 alle Wahlen boykottiert hatten, sagten daraufhin ihre Teilnahme an den Regionalwahlen zu.

Britische Regierung will Kampf gegen Drogen verschärfen

LONDON: Mit einer breit angelegten Kampagne und härteren Strafen will die britische Regierung den Kampf gegen Drogen verstärken. Dabei werden auch die Konsumenten ins Visier genommen. Möglich seien etwa der Entzug des Passes oder des Führerscheins sowie nächtliche Ausgangssperren und Reiseverbote wie bei Hooligans, kündigte Premierminister Boris Johnson in der Zeitung «Sun» an. Zu den Maßnahmen gehört, künftig bei Festnahmen direkt Drogentests zu machen und Drogennutzer sofort in den Entzug zu schicken, wie die Regierung am Montag ankündigte.

Nach Angaben des britischen Innenministeriums gibt es im größten Landesteil England etwa 300.000 Menschen, die abhängig von Heroin oder Crack sind. Diese seien für die Hälfte der Beschaffungskriminalität verantwortlich. Drogen seien zudem der Grund für etwa die Hälfte der Tötungsdelikte. Die Kosten für die Gesellschaft wurden auf fast 20 Milliarden Pfund (23,4 Mrd Euro) im Jahr beziffert. «Drogen sind eine Geißel unserer Gesellschaft und schüren die Gewalt auf unseren Straßen, die Gemeinden landesweit ertragen müssen», sagte Johnson.

Ein Drogenproblem gibt es offenbar auch im britischen Parlament, wie die Zeitung «Sunday Times» berichtete. In elf der zwölf Toilettenräume seien Spuren von Kokain entdeckt worden. Es handle sich um Örtlichkeiten, die nur von Berechtigten mit Parlamentspässen genutzt werden könnten. Die Zeitung schrieb unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Parlamentarier und Mitarbeiter offen Drogen konsumierten. Parlamentspräsident Lindsay Hoyle nannte den Bericht besorgniserregend. Er werde die Polizei um Ermittlungen bitten, sagte Hoyle der BBC. Auch der Einsatz von Spürhunden ist denkbar.

Kampf gegen Klimawandel: Wales versorgt alle Haushalte mit Baum

CARDIFF: Im Kampf gegen den Klimawandel will die Regierung des britischen Landesteils Wales jeden Haushalt mit einem eigenen Baum versorgen. Die Bürger können den Baum entweder selbst einpflanzen oder dies der Umweltschutzorganisation Coed Cadw überlassen. So oder so: Er soll nichts kosten. In Wales gibt es nach jüngsten Zahlen etwa 1,38 Millionen Haushalte.

Die Gratis-Bäume können von März 2022 in fünf regionalen Zentren abgeholt werden, wie die Regierung am Montag in Cardiff mitteilte. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf zwei Millionen Pfund (2,34 Mio Euro) geschätzt. Damit will die Regierung die Waliserinnen und Waliser motivieren, in Zukunft von sich aus Bäume zu pflanzen.

Vize-Klimaminister Lee Waters sagte: «Wir müssen viel mehr Bäume pflanzen, um unsere Klimaziele bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu erreichen - dafür brauchen wir zusätzlich in Wales 86 Millionen Bäume.» Das sei eine große Herausforderung. Auch Landbesitzer spielten dabei eine wichtige Rolle. Zehn Prozent des walisischen Farmlandes müssten in Wald umgewandelt werden.

Corona-Pandemie kein Bremsklotz für weltweite Rüstungsverkäufe

STOCKHOLM: Trotz der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen hat die internationale Rüstungsindustrie ihre Waffenverkäufe weiter gesteigert. Die 100 führenden Rüstungskonzerne der Erde setzten im Corona-Jahr 2020 schwere Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von 531 Milliarden US-Dollar um, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem am Montag veröffentlichten Bericht mitteilte. Das entsprach einem währungsbereinigten Anstieg um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist der sechste jährliche Zuwachs in Folge.

Das Nonplusultra auf dem internationalen Rüstungsmarkt bleiben die USA. Die 41 US-Konzerne unter den Top 100 verkauften 2020 nach einem Anstieg um 1,9 Prozent Rüstungsgüter im Gesamtwert von 285 Milliarden Dollar. Die vier im Sipri-Bericht aufgezählten deutschen Konzerne lagen mit einem Gesamtzuwachs um 1,3 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar im internationalen Durchschnitt.

Präsidentenwahl in Gambia: Amtsinhaber nach Auszählung klar vorn

BANJUL: Bei der Präsidentenwahl in Gambia hat Amtsinhaber Adama Barrow einen deutlichen Sieg errungen. Wie die Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte, kam er nach dem Ende der Auszählung auf rund 457.500 Stimmen. Mit deutlichem Abstand folgt demnach auf Platz zwei Ousainou Darboe mit gut 238.000 Stimmen.

Die Abstimmung gilt als Lackmustest für die vier Jahre junge Demokratie in dem kleinen westafrikanischen Staat. Es war die erste Wahl ohne Yahya Jammeh, der lange Jahre diktatorisch als Staatschef geherrscht hatte. Jammeh war 2016 von einer Koalition unter dem jetzigen Präsidenten Barrow gestürzt und nach Äquatorial-Guinea ins Exil geschickt worden.

Das englischsprachige Gambia, ein Land mit etwa einem Viertel der Größe der Schweiz, grenzt im Norden, Osten und Süden an den frankophonen Senegal und hat gut zwei Millionen Einwohner. Nach den Tabellen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zählt es zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.

Nach ersten Zwischenergebnissen, die für einen Sieg Barrows sprachen, hatte sich Darboe am Nachmittag zunächst geweigert, seine Niederlage einzugestehen.

Biden lässt Flaggen nach Tod von Ex-Senator Dole auf halbmast setzen

WASHINGTON: Zu Ehren des verstorbenen früheren republikanischen Senators und Präsidentschaftskandidaten Bob Dole werden die Flaggen in den USA bis Donnerstagabend auf halbmast gesetzt.

Das ordnete US-Präsident Joe Biden, ein Demokrat, am Sonntag an. Der Erlass gilt für die Flaggen über dem Weißen Haus, allen öffentlichen Gebäuden, Militäreinrichtungen und den Botschaften und Konsulaten im Ausland. Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Dole war am Sonntag im Alter von 98 Jahren gestorben. Der Weltkriegsveteran vertrat von 1969 bis 1996 den US-Bundesstaat Kansas im mächtigen Senat in Washington.

Tumulte und Protest bei Wahlkampfauftritt von Rechtspopulist Zemmour

PARIS: Bei einem Auftritt des für die Präsidentschaftswahl in Frankreich kandidierenden extrem rechten Publizisten Éric Zemmour ist es zu Tumulten und Protesten gekommen. Gegner strömten am Sonntag vor die Veranstaltungshalle in Villepinte bei Paris, wo ein Polizeiaufgebot Gegendemonstranten auf Abstand hielt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Mehr als 10.000 Anhänger des Extremisten versammelten sich in der Messehalle, wo Zemmour den Namen seiner neuen Bewegung «Reconquête» (Wiedereroberung) bekannt gab. Frankreich stehe am Abgrund und die Franzosen seien in ihrer Existenz bedroht, ein «Kampf größer als wir» sei zur Rettung nötig, sagte Zemmour.

Wie die Organisation SOS Rassismus am Abend mitteilte, wurden Mitglieder bei einer Protestaktion im Saal angegriffen und teils verletzt. Videobilder zeigten tumultartige Szenen, bei den Fäuste und Stühle flogen und die Gegendemonstranten herausgedrängt wurden. Eine der Beteiligten stand im Anschluss mit blutverschmiertem Kopf vor einer Kamera vor dem Gebäude. In Paris selber demonstrierten rund 2200 Menschen gegen Zemmour, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Zemmour wurde schon mehrfach wegen rassistischer Äußerungen verurteilt.