Neues aus dem Ausland am Montag

Iran kündigt baldige Verhandlungen mit UN-Atombehörde an

TEHERAN: Der Iran hat eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der UN-Atombehörde angekündigt. Dazu sei der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, nach Teheran eingeladen worden, teilte das Außenministerium am Montag mit. Der Iran sei weiterhin an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert. Ein genaues Datum für die Reise stehe noch nicht fest. Sie werde aber «zeitnah» erfolgen, so ein Ministeriumssprecher.

Grossi hatte dem Iran vergangene Woche mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen. Seit der Amtsübernahme von Präsident Ebrahim Raisi im August habe er keinen Kontakt zur neuen Regierung gehabt. Lediglich mit dem Leiter des iranischen Atomorganisation habe er gesprochen. Der Iran hatte in den vergangenen Monaten die Überwachung seiner Atomanlagen durch die IAEA eingeschränkt. Grossi versucht deshalb schon seit September, Gespräche mit Spitzenpolitikern in Teheran zu führen.

Die Zusammenarbeit mit der IAEA ist für den Iran ein Druckmittel in den Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens von 2015. Nach mehrmonatiger Pause sollen die Gespräche Ende des Monats in Wien fortgesetzt werden. Die USA hatten den Pakt, der den Bau von Atomwaffen in der Islamischen Republik verhindern soll, 2018 verlassen. Daraufhin hielt sich Teheran nicht mehr an alle Vereinbarungen.

Kuba verhindert Marsch von Regierungskritiker

HAVANNA: Kurz vor geplanten neuen Protesten gegen die sozialistische Regierung auf Kuba ist ein prominenter Regierungskritiker nach Angaben der Opposition quasi in den Hausarrest gezwungen worden. Der Theater-Autor Yunior García Aguilera sei von Polizisten in Zivil am Sonntag daran gehindert worden, allein mit einer weißen Rose durch die Hauptstadt Havanna zu marschieren, hieß es in einer Mitteilung des Bündnisses «Plataforma Archipielago» am Sonntagabend (Ortszeit). Zudem wurde sein Fenster mit einer kubanischen Fahne verhängt, wie auf Fotos zu sehen war.

Die Protestkundgebungen, zu denen «Plataforma Archipielago» aufgerufen hat, sollen trotz eines Verbots an diesem Montag in Havanna und anderen Städten der Karibikinsel stattfinden. Am Wochenende hatte die Regierung bereits allen Korrespondenten der spanischen Nachrichtenagentur Efe auf Kuba die Akkreditierung entzogen. Zwei bekamen ihre Akkreditierungen nach Verhandlungen wieder. Die Agentur hatte vor einigen Tagen ein Interview mit Yunior García veröffentlicht.

Am 11. Juli war es in Kuba spontan zu den größten Massenprotesten seit Jahrzehnten gekommen. Es gab Hunderte Festnahmen.

Biden kündigt vor Gespräch mit Xi «harten Wettbewerb» mit China an

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden setzt nach Angaben des Weißen Hauses im Umgang mit China auf einen «harten Wettbewerb», will einen offenen Konflikt aber verhindern. Diesen Kurs werde Biden in einer Videokonferenz mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Montagabend (Ortszeit, 01.45 Uhr MEZ Dienstag) vertreten, kündigte eine ranghohe Beamtin des Weißen Hauses in Washington an. Die USA erwarteten, dass sich China an internationale Normen halte.

«Die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik China befinden sich in hartem Wettbewerb. Und wir glauben, dass intensiver Wettbewerb auch intensiver Diplomatie bedarf», sagte die Beamtin. Bei dem Treffen solle es daher darum gehen, den Kurs der US-Regierung klarzumachen, «um Missverständnisse zu vermeiden». Dabei werde Biden auch strittige Themen wie den Konflikt mit Taiwan, die Menschenrechte und Pekings Verhalten in bestimmten Wirtschafts- und Technologiesparten «sehr direkt und offen» ansprechen.

Bei der Videokonferenz werden aus Sicht des Weißen Hauses keine konkreten Ergebnisse erwartet. Vielmehr soll es darum gehen, die Kanäle der Kommunikation und Diplomatie offen zu halten. Ziel sei es, «dass Wettbewerb nicht zu Konflikt führt», so die Beamtin.

Possum hält Frau als Geisel

DUNEDIN: Eine verzweifelte Neuseeländerin hat in Dunedin im Süden des Landes die Polizei gerufen und erklärt, sie werde als Geisel gehalten - von einem besonders aggressiven Possum. Das Beuteltier habe die Frau jedes Mal drangsaliert, wenn sie versuchte, das Haus zu verlassen und Hilfe zu holen, berichtete die Zeitung «New Zealand Herald» unter Berufung auf die Behörden. Als die Beamten eintrafen, sei das Jungtier aus seinem Versteck gekommen und am Bein eines Polizisten hochgeklettert.

Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass es sich entweder um ein entlaufenes Haustier oder um ein wildes Possum handelt, das von seiner Mutter getrennt wurde. Der angriffslustige Beutelsäuger sei in ein entlegenes Gebiet gebracht und freigelassen worden, um weiteren Schikanen vorzubeugen. Das Tier, die Frau und die Polizisten seien bei dem Einsatz unverletzt geblieben.

Possums leben im ozeanischen Raum und sind etwa katzengroß. Die nachtaktiven Allesfresser sind normalerweise Menschen gegenüber eher scheu, können aber in städtischen Gebieten zu einer Plage werden.

Klimaforscher ruft EU zum Klimapakt mit USA und China auf

GLASGOW: Der renommierte schwedische Klimaforscher Johan Rockström hat die EU aufgefordert, einem von den beiden größten Treibhausgas-Produzenten - den USA und China - geschlossenen Klimapakt beizutreten. «Europa muss bei diesen beiden Supermächten mitmachen, und Deutschland muss dafür sein Gewicht in die Waagschale werden», forderte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Die USA, China und Europa sind die größten Emittenten von Treibhausgasen und die drei größten Wirtschaftsräume der Welt», sagte Rockström. «Was immer sie tun, kann die globalen Spielregeln verändern.» Unter Wissenschaftlern gebe es schon seit längerem die Forderung, dass die größten Klimasünder eine Allianz bilden sollten.

China und die USA hatten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow in dieser Woche überraschend angekündigt, im Kampf gegen die Erderwärmung enger kooperieren zu wollen. Ungeachtet ihrer sonstigen Unstimmigkeiten vereinbarten beide Mächte einen Pakt zum Klimaschutz, der noch weiter konkretisiert werden soll. Rockström sagte, gemeinsamer Klimaschutz könne in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen auch eine Möglichkeit sein, die internationale Zusammenarbeit neu zu beleben.

Umweltagentur: Sauberere Luft würde etliche Leben in Europa retten

KOPENHAGEN: Eine verbesserte Luftqualität würde nach Angaben von Umweltexperten etliche vorzeitige Todesfälle aufgrund von Schadstoffbelastung verhindern. Wie die EU-Umweltagentur EEA am Montag mitteilte, starben im Jahr 2019 schätzungsweise 307.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig durch die Belastung ihrer Umgebungsluft mit Feinstaub (PM2.5), darunter Zehntausende in Deutschland. Mehr als die Hälfte dieser vorzeitigen Todesfälle in der EU - etwa 178.000 oder 58 Prozent - hätten theoretisch verhindert werden können, hätten alle EU-Mitgliedstaaten die neuen Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO eingehalten.

Die WHO hatte ihre empfohlenen Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft im September deutlich strenger gefasst. Das, was die Organisation für gesundheitlich vertretbar hält, liegt damit noch deutlicher unter den auch in Deutschland derzeit geltenden EU-Richtwerten.

Die in Kopenhagen ansässige EEA unterstrich nun in einer umfassenden Analyse, dass die Luftqualität in Europa 2019 besser als 2018 gewesen sei. Dennoch waren den Angaben zufolge neben den 307.000 vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Feinstaub 40.400 weitere auf chronische Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) sowie 16.800 mit bodennahem Ozon (O3) zurückzuführen. Zusammengezählt werden sollten diese Werte wegen möglicher Doppelzählungen nicht. Im Falle von Deutschland gibt die Umweltagentur diese Zahlen mit 53.800, 6000 und 3350 an.