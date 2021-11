Neues aus dem Ausland am Montag

«Kleine Zahl» Verletzter nach Zugunfall in England im Krankenhaus

SALISBURY: Nach dem Zugunfall in Südengland sind mehrere Menschen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Es handle sich um eine «kleine Zahl», teilte die Transportpolizei in der Nacht zum Montag mit. Darunter sei auch einer der Lokführer, der vorübergehend in seiner Kabine eingeklemmt gewesen sei. Es gebe keine Toten. Nach Informationen der BBC kamen 17 Menschen in Kliniken. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht.

Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr (MEZ) war der letzte Waggon eines Passagierzugs kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Salisbury gegen einen «Gegenstand» gestoßen und von den Schienen abgekommen. Fotos zeigten, dass der Zug, der von Portsmouth nach Bristol unterwegs war, im 45-Grad-Winkel stand. Weil durch den Unfall die Signalanlagen ausfielen, fuhr ein anderer Personenzug, der in London gestartet war, gegen den Waggon.

Verkehrsminister Grant Shapps kündigte eine Untersuchung an. «Wir müssen die Hintergründe des Unfalls verstehen, um zu vermeiden, dass sich so etwas in der Zukunft wiederholt», twitterte Shapps. Der Chef der Transportgewerkschaft Transport Salaried Staffs' Association, Manuel Cortes, sagte, der Unfall sei «eine sehr ernüchternde Erinnerung daran, warum die Sicherheit auf unseren Bahnen immer an erster Stelle steht».

Japans Regierungschef Kishida sieht in Wahlsieg «Wille des Volkes»

TOKIO: Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat den Sieg der Regierungskoalition bei der Unterhauswahl trotz der Verluste als ermutigenden Auftrag der Wähler gewertet. Es sei der Wille des Volkes, sagte Kishida am Montag. Seine Liberaldemokratische Partei (LDP) hatte zuvor bei der Wahl zur maßgeblichen Kammer des Parlaments 17 Sitze eingebüßt. Sie kommt dennoch auf 259 Mandate. Gemeinsam mit ihrem kleineren Koalitionspartner Komeito gewann die Partei 291 der insgesamt 465 Sitze. Sie hat damit eine komfortable Mehrheit. Sie kontrolliert alle Ausschüsse und kann Gesetze durchbringen.

Damit bleibt die seit sechs Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende LDP an der Macht. Viele Bürger sehen in der Opposition keine echte Alternative. Deshalb sprechen manche Kritiker auch von einem Einparteienstaat. Die LDP profitierte dabei auch diesmal wieder von der weit verbreiteten Politikverdrossenheit, denn sie hat eine treue Stammwählerschaft. Die Wahlbeteiligung lag mit 55 Prozent nur geringfügig über der bei der vorherigen Unterhauswahl.

Die oppositionelle sozialdemokratisch orientierte Partei der Konstitutionellen Demokratie (PKD) hatte zwar durch Kooperation mit anderen Oppositionsparteien wie den Kommunisten versucht, der Regierungskoalition die Macht streitig zu machen. Doch der Erfolg blieb aus: Am Ende büßte die PKD sogar 14 Sitze ein und kommt nur noch auf 96 Mandate. Ihr war es nicht gelungen, von den Skandalen der vergangenen LDP-Regierungen und der Corona-Krise zu profitieren.

Dagegen konnte die konservative Oppositionspartei Japan Innovation Party die Zahl ihrer Mandate auf 41 fast vervierfachen. Sie steht in Teilfragen der konservativen Regierungspartei LDP nahe und versteht sich als eine neue konservative Alternative. Die Partei ging aus einer regionalen Bewegung in der Industriemetropole Osaka hervor und schloss sich nicht dem linken Wahlbund der PKD an.

Höhle eingestürzt - neun Feuerwehrleute gestorben

ALTINÓPOLIS: Bei einer Feuerwehrübung in Brasilien ist es zu einem Unglück mit neun Toten gekommen.

Eine Höhle in der südbrasilianischen Ortschaft Altinópolis, in der die Übung stattfand, stürzte ein, wie die Feuerwehreinheit der Militärpolizei des Bundesstaates São Paulo am Sonntag auf Twitter mitteilte. Zehn Feuerwehrleute wurden demnach verschüttet - nur eine Person konnte gerettet werden. Insgesamt hatten den Angaben zufolge 28 Menschen an der Übung teilgenommen. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Der Gouverneur des Bundesstaates, João Doria, sprach den Angehörigen der Todesopfer auf Twitter sein Beileid aus.

Kommunalwahl verloren: Nordmazedoniens Ministerpräsident tritt zurück

SKOPJE: Nordmazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev ist am Sonntagabend nach einer Niederlage bei der landesweiten Kommunalwahl zurückgetreten. Der als prowestlicher Reformer geltende Politiker legte seine Ämter als Regierungschef sowie als Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei SDSM nieder, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MIA. «Ich übernehme die volle Verantwortung für die Wahlniederlage», sagte Zaev demnach.

Als besonders schwerwiegend galt die sich abzeichnende Niederlage der SDSM in der Hauptstadt Skopje. Für diesen Fall hatte Zaev bereits vor der Abstimmung seinen Rücktritt angekündigt.

In Skopje setzte sich bei der Stichwahl die Oppositionskandidatin für das Bürgermeisteramt, Danela Arsovska, mit 55,85 Prozent der Stimmen vor dem bisherigen Amtsinhaber Petre Sigelov von Zaevs Partei durch, der auf 40,60 Prozent kam. Das gab das zentrale Wahlbüro nach Auszählung von 60 Prozent der Stimmen bekannt. Arsovska hatte als Parteilose mit Unterstützung der konservativen Oppositionspartei VMRO-DPMNE kandidiert.

Beobachter hielten weitere politische Folgen für möglich. Die Niederlage bei der Wahl könne auch die knappe Mehrheit von Zaevs Koalition erschüttern - durch abtrünnige Parlamentarier, hieß es. Zaevs SDSM hat zusammen mit den mitregierenden Parteien der albanischen Minderheit nur 62 von 120 Sitzen im Parlament.

Biden erwartet erfolgreiches Votum zu seinen Investitionspaketen

ROM: US-Präsident Joe Biden ist zuversichtlich, dass die von ihm angestoßenen Investitionspakete im Kongress nach monatelangem Gezerre nun beide eine Mehrheit bekommen. Er sei überzeugt, dass beide Pakete beschlossen würden, sagte Biden am Sonntag bei seiner Abschluss-Pressekonferenz zum G20-Gipfel in Rom. Der US-Präsident betonte, er erwarte eine Abstimmung bereits in den nächsten Tagen.

Der US-Präsident kämpft seit Monaten darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein groß angelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen in Soziales und Klima. Kurz vor seiner Abreise nach Europa hatte Biden auf Druck aus Teilen seiner eigenen Partei eine neue drastisch abgespeckte Version des zweiten Pakets vorgestellt - in der Hoffnung, so eine Mehrheit für die Pläne zustandezubringen. Ob das gelingt, blieb zunächst aber unklar.