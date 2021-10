Neues aus dem Ausland am Montag

Bus stürzt in Fluss : Zwei Tote und zwölf Vermisste

PEKING: Bei einem Busunglück in China sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, während noch zwölf vermisst werden. Der Bus mit 51 Insassen stürzte von einer Brücke in einen Fluss. Das Unglück passierte am Montag im Kreis Pingshan nordwestlich der Stadt Shijiazhuang in der Provinz Hebei, wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete. 37 Insassen konnten lebend gerettet werden.

Einige hatten nach dem Sturz in die Fluten des Hutuo-Flusses aus dem Bus klettern und sich auf dem Wrack in Sicherheit bringen können, wie auf einem Video zu sehen war. Der Fahrer wurde festgenommen, während die Ursache des Unfalls untersucht wurde. Die Suche nach den zwölf in dem Fluss vermissten Insassen verlief zunächst erfolglos.

Momentum-Chef Fekete-Györ tritt nach Vorwahl-Debakel zurück

BUDAPEST: Nach seinem schlechten Abschneiden bei der oppositionsinternen Vorwahl in Ungarn ist der Vorsitzende der liberalen Momentum-Partei, Andras Fekete-Györ, zurückgetreten. «Die Delegiertenversammlung der Momentum-Bewegung hat mir im Lichte meines Ergebnisses bei der Vorwahl um die Spitzenkandidatur (der Opposition bei der Parlamentswahl 2022) das Vertrauen entzogen», schrieb Fekete-Györ in der Nacht zum Montag auf seiner Facebook-Seite.

Die Vertrauensabstimmung der Delegiertenversammlung hatte der 32-jährige Politiker selbst beantragt. In der ersten Runde der Oppositions-Vorwahl war er mit nur drei Prozent der Stimmen auf dem letzten Platz gelandet. Momentum ist die jüngste Partei in Ungarn. Bei der Europawahl 2019 kam sie auf Anhieb ins Straßburger Parlament. Ihre zwei Abgeordneten schlossen sich der liberalen Renew-Fraktion an.

Die Opposition in Ungarn will bei den nächsten Wahlen mit einer gemeinsamen Liste, gemeinsamen Direktkandidaten und einem gemeinsamen Spitzenkandidaten antreten. Am Sonntag begann die zweite Runde der Vorwahl zur Ermittlung jenes Politikers, der im Frühjahr 2022 den seit zwölf Jahren regierenden rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban herausfordern wird.

Ursprünglich waren die drei Erstplatzierten der ersten Runde qualifiziert. Nach dem Rückzug des links-grünen Budapester Oberbürgermeisters Gergely Karacsony entscheidet sich das Rennen zwischen der Sozialdemokratin Klara Dobrev und dem parteilosen Bürgerlichen Peter Marki-Zay. Letzteren unterstützen nun Karacsony und auch die Momentum-Partei. Die Abstimmung dauert bis zum Samstag.

Taliban: Erste persönliche Gespräche mit USA «gut gelaufen»

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben die ersten persönlichen Gespräche mit Vertretern der USA seit ihrer Machtübernahme im August als positiv eingestuft. Der Dialog zwischen Delegationen der USA und der Taliban sei «gut gelaufen», hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des afghanischen Außenministeriums. Die Delegation der Islamisten habe in den Gesprächen am Wochenende in der katarischen Hauptstadt Doha erklärt, humanitäre Hilfe sollte nicht mit politischen Fragen verknüpft werden.

Laut der Taliban-Erklärung sagten US-Vertreter zu, dass sie den Afghanen humanitäre Hilfe leisten und andere humanitäre Organisationen unterstützen würden, Hilfe zu leisten. Die Taliban hätten dies begrüßt und erklärten, dass man mit Hilfsorganisation zusammenarbeiten wolle, um auf transparente Weise Hilfe zu leisten.

Die «offene» Gesprächsrunde sei eine gute Gelegenheit zur Verständigung gewesen und es sei vereinbart worden, derartige Gespräche bei Bedarf auch in Zukunft zu führen, hieß es in der Erklärung. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die diplomatischen Beziehungen wieder in einen besseren Zustand zu versetzen. Über weitere konkrete Gesprächsthemen gab es in der Erklärung keine Angaben.

Die Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Nato-Truppen weite Teile des Landes erobert. Am 15. August zogen sie kampflos in die Hauptstadt Kabul ein und regieren seitdem. Ihre Regierung sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Es zeichnet sich eine schwere humanitäre Krise ab, die UN sehen die Wirtschaft kurz vor dem Kollaps. Eine Dürre in dem Land und der anstehende harte Winter mit steigenden Treibstoffpreisen verschärften die Situation weiter.

USA nennen erstes Treffen mit Taliban «offen und professionell»

WASHINGTON: Die USA haben die ersten persönlichen Gespräche mit den militant-islamistischen Taliban seit deren Machtübernahme im August in Afghanistan als «offen und professionell» bezeichnet. Bei dem Treffen am Wochenende in der katarischen Hauptstadt Doha habe sich die US-Delegation unter anderem auf Sicherheits- und Terrorismusfragen konzentriert, teilte das US-Außenministerium am Sonntag (Ortszeit) mit. Es sei auch um die sichere Ausreise von US-Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen und afghanischen Mitarbeitern gegangen.

Ein weiteres Thema seien die Menschenrechte gewesen, einschließlich der bedeutsamen Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Bereichen der afghanischen Gesellschaft. Beide Seiten hätten auch über stabile humanitäre Hilfe der USA für die Bevölkerung Afghanistans gesprochen, hieß es weiter. Die US-Delegation habe in den Gesprächen betont, «dass die Taliban nach ihren Taten und nicht nur nach ihren Worten beurteilt» würden, so Außenministeriumssprecher Ned Price.

Die militant-islamistischen Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Nato-Truppen weite Teile des Landes erobert. Am 15. August zogen sie kampflos in die Hauptstadt Kabul ein und regieren seitdem. Ihre Regierung sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert, dem Land droht ein wirtschaftlicher Kollaps.

Das US-Außenministerium hatte am Freitag erklärt, bei den Gesprächen in Doha werde es nicht um eine Anerkennung oder Legitimierung der Taliban in Afghanistan gehen. Es handle sich vielmehr um eine Fortsetzung der «pragmatischen» Gespräche über Fragen von nationalem Interesse der USA.

Eine Tote und 17 Verletzte bei Demonstration

SANTIAGO DE CHILE: Bei einer Demonstration von Angehörigen des indigenen Volks der Mapuche in der chilenischen Hauptstadt Santiago ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, eine Gruppe von Kapuzenträgern habe Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen und mit einem davon die Frau getroffen. Bei dem «Aufmarsch für den Mapuche-Widerstand und die Autonomie der Völker» am Sonntag im Zentrum der Stadt seien auch 17 Beamte verletzt und zehn Personen festgenommen worden.

Bei dem Todesopfer handelte es sich um eine Jurastudentin, die für eine Menschenrechtsorganisation die Demonstration beobachtete, wie die Organisation und die Universität mitteilten. Es gab in sozialen Medien Stimmen, die den Sicherheitskräften ein brutales Vorgehen gegen die Demonstranten vorwarfen und Aufklärung forderten. Die Mutter des Todesopfers sagte vor Journalisten, niemand glaube der Erklärung der Polizei.

Ende 2019 waren in Chile heftige Proteste gegen die Regierung ausgebrochen. Wegen ihres oft brutalen Vorgehens gerieten die sogenannten Carabineros - die uniformierte Polizei Chiles - immer wieder in die Kritik. Mehr als 30 Menschen kamen bei den Demonstrationen ums Leben, Hunderte wurden verletzt.

Als eine Reaktion auf die Proteste wird nun eine neue Verfassung ausgearbeitet. Die verfassungsgebende Versammlung nahm im Juli ihre Arbeit auf. Zu deren Präsidentin wurde eine Mapuche-Aktivistin gewählt. 17 der 155 Sitze in dem Konvent waren für Angehörige indigener Völker reserviert - davon sieben für die Mapuche. Diese kämpfen seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer Ländereien.

Erdbeben erschüttert Hawaii

WASHINGTON: Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am späten Sonntagabend (Ortszeit) den US-Inselstaat Hawaii erschüttert.

Das Zentrum des Bebens lag südlich der Küste der Hauptinsel Big Island in einer Tiefe von 35 Kilometern, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Über eventuelle Schäden lagen nach örtlichen Medienberichten zunächst keine Angaben vor. Experten erklrte, das Beben habe keine Auswirkungen auf die Vulkane Mauna Loa und Kilauea auf Big Island gehabt. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht.

Frust im Irak: Beteiligung bei Parlamentswahl sinkt auf Rekordtief

BAGDAD: Der Frust vieler Iraker über die politische Elite des Landes hat die Beteiligung bei der Parlamentswahl am Sonntag auf ein Rekordtief fallen lassen. 41 Prozent der Wähler gaben nach einer vorläufigen Auswertung ihre Stimme ab, wie die irakische Wahlkommission in Bagdad am Montagmorgen mitteilte. Das ist die geringste Beteiligung seit dem Sturz des Langzeitherrschers Saddam Hussein im Jahr 2003. Bereits 2018 war sie mit 44,5 Prozent auf den bis dahin niedrigsten Stand gesunken. Beobachter bewerten das Ergebnis auch als Abstimmung gegen die herrschenden Parteien.

Der ölreiche Irak steckt in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten vorgezogen. Die Demonstrationen waren im Oktober 2019 ausgebrochen. Sie richteten sich gegen die grassierende Korruption, die schwache Wirtschaftslage und die schlechte Infrastruktur.

Aktivisten der Protestbewegung hatten zu einem Wahlboykott aufgerufen. Viele Iraker haben nur noch wenig Vertrauen in die Politik. Sie blieben der Abstimmung fern, weil sie sich von der Wahl keine Veränderung der bestehenden Machtverhältnisse erwarten.

Wahlbeobachter führten die geringe Beteiligung auch auf das Großaufgebot an Sicherheitskräften zurück. Nach offiziellen Angaben waren mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern. Der Sicherheitsaufwand scheine die Menschen «ein bisschen abzuschrecken», sagte die Leiterin der EU-Wahlbeobachter, die Grüne-Europaabgeordnete Viola von Cramon. Zellen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind im Irak weiter aktiv.