Neues aus dem Ausland am Montag

Grüne kritisieren Merkels Aussagen in Polen als «verheerendes Signal»

BRÜSSEL: Aus dem Europaparlament kommt scharfe Kritik an den Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Streit über die Rechtsstaatlichkeit in Polen. «Die Aussagen senden ein verheerendes Signal an die europäische Rechtsgemeinschaft», sagte der Abgeordnete und Sprecher der deutschen Grünen, Sven Giegold, am Montag. Ausgerechnet jetzt, wo EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen endlich Sanktionen gegen Polen eingeleitet habe, falle Merkel ihr in den Rücken. «Europäische Rechtsstaatlichkeit muss durchgesetzt, nicht politisch verhandelt werden», sagte Giegold.

Der Europaabgeordnete bezog sich mit seiner Kritik darauf, dass Merkel am Wochenende bei einem Treffen mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau gesagt hatte: «Politik ist doch mehr, als nur zu Gericht zu gehen.» Diese Äußerungen wurden von Kritikern als Missbilligung der Arbeit der EU-Kommission verstanden, die vergangene Woche beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt hatte. Hintergrund war insbesondere die fortgesetzte Tätigkeit der polnischen Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern. Der EuGH hatte in einer einstweiligen Anordnung den Stopp der Tätigkeit dieser Kammer angeordnet, woran sich Warschau aber nicht hält.

Brüssel und Warschau streiten schon seit längerem über Änderungen im polnischen Justizsystem. Kritiker werfen der nationalkonservativen PiS-Regierung vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben. Neuer Streit droht zudem, weil das polnische Verfassungsgericht derzeit prüft, ob polnisches Recht im Zweifelsfall Vorrang vor EU-Recht hat. Für die EU-Kommission ist das ganz klar nicht der Fall.

Giegold sagte zu dem Streit: «Was Merkel sagt, hat in Europa Gewicht.» Wenn der größte EU-Mitgliedsstaat es mit der Rechtsdurchsetzung nicht so genau nehme, würden Länder wie Polen ihr Verhalten nicht ändern. Von der Leyen habe sehr lange gezögert, aber jetzt verdiene sie Unterstützung beim Vorgehen gegen den Rechtsstaatsabbau in der EU. Von der Leyen erklärte in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Montag), Strafgelder gehörten zum Werkzeugkasten. «Wir müssen juristisch sauber arbeiten, das Recht durchsetzen, aber nüchtern bleiben und immer den Dialog suchen», sagte sie.

Solberg hofft auf Fortsetzung von bürgerlicher Regierung

OSLO: Die amtierende Ministerpräsidentin Erna Solberg peilt bei der Parlamentswahl in Norwegen ein besseres Ergebnis ihrer Partei als von den Umfragen vorhergesagt an. Ziel ihrer konservativen Partei Høyre sei es, 25 Prozent der Wählerstimmen zu erreichen, beteuerte die 60-Jährige am Montagvormittag in ihrer Heimatstadt Bergen, wo sie zuvor in einer Schule ihre Stimme abgegeben hatte. Das Wichtigste sei jedoch, eine bürgerliche Regierung zu behalten.

Solberg regiert Norwegen seit acht Jahren. Umfragen deuten jedoch seit längerem auf einen Regierungswechsel in Oslo hin. Zuletzt lag die favorisierte sozialdemokratische Arbeiterpartei von Solbergs Widersacher Jonas Gahr Støre bei 24 bis 25 Prozent, Høyre bei etwa 19 bis 20. Bei der letzten Parlamentswahl vor vier Jahren hatten die Sozialdemokraten 27,4 Prozent der Stimmen erhalten, Solbergs Konservative 25,0 Prozent. Dank der stärkeren Koalitionspartner und Unterstützerparteien konnte die Solberg-Regierung damals aber für vier weitere Jahre im Amt bleiben. Diesmal sieht es jedoch danach aus, dass ein Mitte-Links-Bündnis eine Mehrheit erreichen kann.

Das Parlament in Oslo hat 169 Sitze. 85 Mandate sind damit für eine Mehrheit notwendig. Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird nach Schließung der Wahllokale am Montagabend (21.00 Uhr MESZ) gerechnet.

Papst an slowakische Kirche: Menschen wieder zuhören

BRATISLAVA: Papst Franziskus hat die Vertreter der slowakischen Ortskirche angemahnt, den Menschen wieder zuzuhören. «Dies hilft uns, aus der Selbstbezogenheit herauszutreten», sagte der 84-Jährige am Montag bei seiner Ansprache in der Kathedrale St. Martin in Bratislava. «Das Zentrum der Kirche ist nicht die Kirche», mahnte er weiter. Die Kirche solle die Sorgen um sich selbst liegen lassen und stattdessen in «das reale Leben der Menschen» eintauchen, forderte er in der slowakischen Hauptstadt weiter.

Der slowakischen katholischen Kirche wird vorgeworfen, sie sei sehr mit sich selbst beschäftigt. Franziskus will hingegen die Gläubigen wieder mehr in den Entwicklungsprozess der Kirche einbeziehen und ihre Ansichten hören. Dazu veröffentlichte der Vatikan in der vergangenen Woche ein Dokument anlässlich der Weltbischofssynode 2023. Darin ist von einem Synodalen Weg die Rede. Eine ähnliche Bestrebung für Veränderungen in der Kirche gibt es auch in Deutschland.

Papst Franziskus besuchte auf seiner 34. internationalen Reise am Sonntag zunächst die ungarische Hauptstadt Budapest. Am selben Tag reiste er nach Bratislava. In der Slowakei will er bis Mittwoch auch den Osten des Landes besuchen.

Nach Raketentest Nordkoreas: China ruft zur Zurückhaltung auf

PEKING: Nach den Berichten über einen neuen Raketentest Nordkoreas hat China alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Wie der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Montag vor der Presse in Peking sagte, sei Chinas Regierung davon überzeugt, dass die Probleme durch Konsultationen gelöst werden sollten. Alle Beteiligten sollten sich zurückhalten, auf einen Dialog einlassen und in die gleiche Richtung arbeiten, um zu einer politischen Lösung zu gelangen.

Diakonie: Afghanistan-Nothilfe nicht an Bedingungen knüpfen

BERLIN: Die Diakonie Katastrophenhilfe hat von den militant-islamistischen Taliban Sicherheitsgarantien für humanitäre Hilfe in Afghanistan gefordert. Zugleich erklärte Präsidentin Dagmar Pruin, «Hilfsprogramme dürfen nicht an Bedingungen geknüpft werden, ausschlaggebend ist allein die Bedürftigkeit der Menschen». Knapp einen Monat nach der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan hält die internationale Gemeinschaft am Montag in Genf eine Geberkonferenz ab.

«Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, die Augen vor der Not der Menschen in Afghanistan nicht zu verschließen. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung hat keine Möglichkeit, das Land zu verlassen», sagte Pruin. Die Diakonie Katastrophenhilfe sei bereit zu helfen. Garantiert werden müsse aber auch, dass ins Land gelangende Finanzmittel nur für die geplanten humanitären Zwecke eingesetzt werden.

«Da aktuell keine Überweisungen nach Afghanistan möglich sind, müssen dringend sichere Finanzkanäle geöffnet werden», forderte Pruin weiter. «Angesichts vieler Unwägbarkeiten im Land muss finanzielle Förderung für Hilfsorganisationen von staatlicher Seite mit größtmöglicher Flexibilität gewährt werden.»

UN-Flüchtlingskommissar Grandi in Kabul gelandet

KABUL: Kurz vor Beginn einer UN-Geberkonferenz für Afghanistan in Genf ist UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Am Flughafen wurde er vom amtierenden afghanischen Flüchtlingsminister der Taliban, Chalil Hakkani, empfangen, wie ein am Montag auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigte.

Knapp einen Monat nach der Rückkehr der Taliban an die Macht berät die internationale Gemeinschaft in Genf über ihren künftigen Umgang mit den militanten Islamisten. Auf einer Geberkonferenz soll an diesem Montag unter dem Dach der Vereinten Nationen entschieden werden, wie es mit humanitärer Hilfe weitergeht. Die internationalen Truppen haben Afghanistan nach annähernd 20 Jahren wieder verlassen.

Entwicklungsminister fordert UN-Nothilfefonds mit zehn Milliarden

BERLIN: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat vor der ersten internationalen Geberkonferenz für Afghanistan seit der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban einen UN-Nothilfefonds von zehn Milliarden Euro gefordert. UN-Hilfsorganisationen stünden weltweit bereit, doch fehle es immer wieder an der Finanzierung von Hilfe, kritisierte Müller am Montag. «Die Nahrungsmittelreserven des Welternährungsprogramms reichen für Afghanistan nur bis Ende September. Im Jemen wurden Hilfen gekürzt. Das können wir nicht akzeptieren, nur weil die Gelder nicht da sind», sagte Müller.

Eine Reform sei grundsätzlich notwendig, mahnte der Minister. Die UN und ihre Hilfswerke dürften nicht dauerhaft zum Bittsteller werden. Sie müssten vorausschauend handeln können und dafür ausreichend finanziert werden.

«Mit einem UN-Nothilfe- und Krisenfonds von zehn Milliarden Euro könnten wir vorausblickend weltweit Tod durch Hunger und fehlende Medikamente verhindern. Warum tun wir das nicht?», sagte Müller. Das System der internationalen Hilfe müsse reformiert werden. «Die Weltgemeinschaft steht an einem Scheideweg: Die Weichen bei den UN zu stellen, dass die Staatengemeinschaft Krisen besser vorbeugen kann, oder unkontrollierte Flucht und millionenfaches Leid weiter zu akzeptieren.» Deutschland stelle 600 Millionen Euro für die Versorgung der Binnenvertriebenen und Flüchtlingen in Afghanistan und in der Region bereit. Die internationale Gemeinschaft müsse nun ebenfalls handeln.

Hannover Rück: Steigende Preise nach jüngsten Katastrophen

HANNOVER: Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet nach der Hochwasserkatastrophe in Europa und Hurrikan «Ida» in den USA mit weiteren Preiserhöhungen in der Schaden-Rückversicherung. Nur so könnten Rückversicherer zuverlässigen Risikoschutz in einem zunehmend herausfordernden Umfeld bieten, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz laut Mitteilung am Montag in Hannover. Bei der bevorstehenden Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa erwartet er vor allem in den von Schäden betroffenen Regionen einen Anstieg des Preisniveaus.

Die Zerstörungen durch die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Nachbarländern dürfte die Versicherungsbranche nach Schätzung der Hannover Rück mindestens 7,5 Milliarden Euro kosten. Der Vorstand erwartet hierzulande daher eine deutliche Anpassung der Konditionen. Auch in der Cyber-Versicherung gegen die zunehmenden Attacken auf Computersysteme rechnet die Hannover Rück mit weiteren Preiserhöhungen.

Anlass der Prognosen ist das traditionelle Rückversicherer-Treffen in Monte Carlo, das wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr schon zum zweiten Mal online stattfindet. Rückversicherer mindern die Risiken anderer Versicherer oder Erstversicherer, zum Beispiel für den Fall von Großschadensereignissen. Vereinfacht gesagt dienen sie als Versicherung der Versicherungsbranche.

Riskanter Einsatz für die Natur: Mehr als 220 Umweltschützer getötet

BOGOTÁ: Das Engagement für die Natur und die Landrechte indigener Gemeinschaften wird immer gefährlicher. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 227 Umweltschützer getötet, wie die Nichtregierungsorganisation Global Witness am Montag mitteilte. Das war eine erneute Steigerung nach 212 getöteten Aktivisten im Vorjahr. Drei Viertel der Angriffe wurden in Lateinamerika registriert. In Kolumbien wurden 65 Naturschützer und Umweltaktivisten getötet, in Mexiko 30 und auf den Philippinen 29. Die Organisation geht allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Umweltschützer noch deutlich höher liegt.

Hinter den Gewalttaten stecken meist Unternehmen, Bauern und teilweise auch staatliche Akteure sowie kriminelle Banden, paramilitärische Gruppen und Rebellen. Die meisten Morde an Umweltschützern standen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft, gefolgt von Wasser- und Dammbauprojekten und der Landwirtschaft, wie aus dem Bericht von Global Witness hervorgeht.

ARD-Umfrage: Scholz liegt auch nach Triell bei Kanzlerfrage vorne

BERLIN: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt nach einer Zuschauerbefragung im Anschluss an die zweite große Fernsehdebatte in der Kanzlerfrage weiter vorne. Wenn der oder die Kanzlerin in Deutschland direkt wählbar wäre, würden sich demnach 43 Prozent der Zuschauer für ihn entscheiden - und damit ebensoviele wie bei der ARD-Befragung vor dem TV-Triell vom Sonntagabend.

Auf Platz zwei und drei landeten nach der Debatte mit jeweils 24 und 19 Prozent die Kanzlerkandidaten von Union und Grünen, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Laschet konnte sich aber im Vergleich zur Befragung vor dem Schlagabtausch um fünf Prozentpunkte verbessern. Baerbock konnte sechs Prozentpunkte hinzugewinnen.

Die ARD beauftragte das Umfrageinstitut Infratest dimap für die Umfrage, die auf tagesschau.de und in der Polit-Talksendung von Anne Will nach dem TV-Triell veröffentlicht wurde. Diese Umfrage ist repräsentativ für die TV-Zuschauer des Triells und damit nicht repräsentativ für alle Wahlberechtigten. Die Befragung lief nach Senderangaben zu zwei Dritteln übers Telefon und zu einem Drittel Online.