Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.20 | Aktualisiert um: 16:05 | Überblick

Protest gegen Annexionspläne: Trump-Brunnen mit Kunstblut rot gefärbt

TEL AVIV: Aus Protest gegen Annexionspläne Israels im besetzten Westjordanland haben Unbekannte einen Springbrunnen auf dem Donald-Trump-Platz bei Tel Aviv mit Kunstblut rot gefärbt. «Wir werden die Annexion mit Blut bezahlen müssen», lautete ein Schriftzug in roter Farbe auf dem Boden vor dem Brunnen. Ein Polizeisprecher teilte am Montag mit, man habe in dem Fall Ermittlungen aufgenommen. Der Platz in Petach Tikva war nach Trump benannt worden, nachdem dieser Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hatte.

Die Protestaktion geschah zwei Tage vor möglichen ersten Annexionsschritten Israels. Die israelische Regierung will auf Grundlage von Trumps Nahost-Plan bis zu 30 Prozent des besetzen Westjordanlands annektieren. Die EU und Deutschland stufen eine Annexion als Verstoß gegen internationales Recht ein. Die Palästinenser beanspruchen das 1967 im Sechstagekrieg von Israel eroberte Westjordanland für ihren künftigen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Mindestens 29 Tote bei Schiffsunglück

DHAKA: Bei einem Schiffsunglück in Bangladesch sind mindestens 29 Menschen gestorben. Sie waren auf einer Fähre, die auf einem Fluss in der Nähe der Hauptstadt Dhaka mit einem anderen Schiff zusammenstieß und daraufhin kenterte, wie ein Sprecher der Wassertransportbehörde des Landes der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Mindestens zehn Menschen hätten es geschafft, an Land zu schwimmen. Die anderen Passagiere waren zunächst vermisst. Laut der Behörde waren insgesamt 50 Menschen an Bord des gesunkenen Schiffs. Ein Augenzeuge berichtete dem Fernsehsender 71 Television aber von mindestens 100 Passagieren.

Schlimme Bootsunglücke kommen auf den vielen Flüssen in Bangladesch häufig vor. Laut Experten sind die Sicherheitsvorkehrungen oft schlecht.

im 1. Mindestens sechs Tote bei Angriff auf pakistanische Börse

ISLAMABAD: Mindestens sechs Menschen sind nach Polizeiangaben bei einem bewaffneten Angriff auf die Börse im pakistanischen Karachi getötet worden. Vier davon seien Terroristen gewesen, sagte der örtliche Polizeichef Muqaddas Haider am Montag. Mit Schnellfeuergewehren bewaffnet hätten die Angreifer versucht, in das Gebäude einzudringen. Als sie am Eingang auf Sicherheitskräfte trafen, hätten sie auch eine Granate gezündet.

Auf Videos örtlicher Medien war zu sehen, wie Sicherheitskräfte das Gebiet rund um das Börsengebäude räumten. Immer wieder waren Schüsse und Explosionen zu hören. Den Berichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt rund 1000 Händler und Angestellte in dem Gebäude. Die Hafenstadt Karachi ist die größte Stadt Pakistans und gilt als Wirtschafts- und Finanzzentrum des südasiatischen Landes.

Pakistan meldet Abschuss indischer Spionagedrohne

ISLAMABAD: Das pakistanische Militär hat nach eigenen Angaben eine indische Spionagedrohne abgeschossen, die inmitten der Spannungen zwischen beiden Atommächten in die Region Kaschmir eingedrungen war. Das sei der neunte Abschuss eines indischen Quadrocopters in diesem Jahr, teilte die Medienabteilung des pakistanischen Militärs am Sonntag mit. Demnach sei das kleine Fluggerät mit vier Rotoren 850 Meter ins pakistanisch kontrollierte Gebiet Kaschmirs eingedrungen. In der Region kamen erst vor etwas mehr als einer Woche vier Zivilisten bei Gefechten ums Leben.

Der Grenzkonflikt zwischen Indien und Pakistan war im August vorigen Jahres wieder aufgeflammt, nachdem Indiens Regierung ihrer mehrheitlich muslimischen Region Jammu und Kaschmir den Teilautonomiestatus entzogen hatte. Nach Angaben des pakistanischen Außenministeriums hat Indien in diesem Jahr bisher 1487 mal den Waffenstillstand entlang der 740 Kilometer langen Grenzlinie verletzt, die Kaschmir in ein indisch und ein pakistanisch kontrolliertes Gebiet teilt. Dabei seien 13 Zivilisten getötet und 106 verletzt worden.

Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indiens und der Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 streiten die beiden Länder um die Herrschaft über Kaschmir. Beide Atommächte führten bereits mehrere Kriege gegeneinander. Auch China ist an dem Konflikt um die Region im Himalaya beteiligt.

Eisschnelllauf-Präsident Große verteidigt Kritik an Dagmar Freitag

BERLIN: Zum Beginn seiner Rettungsmission in der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft hat der kommissarische Präsident Matthias Große zu seinem Hausverbot im Deutschen Bundestag vor zehn Jahren Stellung genommen. Im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag) äußerte sich Große detailliert zur Kritik der SPD-Politiker Dagmar Freitag und Martin Gerster, die ihm vorwarfen, von ihm bedroht worden zu sein. «Um das ein für alle Mal klarzustellen: Ich habe noch nie in meinem Leben mit Dagmar Freitag gesprochen und auch nicht mit Martin Gerster. Wie also soll ich sie bedroht haben?», sagte Große.

Er habe vor zehn Jahren «bestimmt fünfzig Mal versucht, Dagmar Freitag und Martin Gerster telefonisch zu erreichen. Stets vergeblich. Die beiden Volksvertreter waren für einen aus dem Volk nicht zu sprechen. Da habe ich gesagt, wenn die beiden Abgeordneten im Wahlkampf einen Auftritt haben, fahre ich hin. Richten Sie bitte aus, ich werde sie und ihn stellen und fragen, warum sie nicht mit der Sportlerin sprechen, die sie öffentlich verunglimpfen», erklärte Große mit Blick auf seine Lebensgefährtin Claudia Pechstein.

Daraufhin hätten Freitag oder Gerster den damaligen Innenminister Thomas de Maizière informiert. «Er hat mich daraufhin auf die Liste unerwünschter Personen setzen lassen», berichtete der 52-Jährige. «Ich freue mich sehr darauf, Frau Freitag im Sportausschuss kennenzulernen. Wir haben uns ja noch etwas zu sagen», führte er weiter aus.

Finaler Entwurf für Hongkongs Sicherheitsgesetz vorgelegt

PEKING: Das umstrittene Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong steht kurz vor dem Abschluss. Der finale Entwurf wurde am Montag dem Ständigen Ausschuss des Volkskongresses in Peking zur Beratung und Abstimmung vorgelegt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das Gesetz richtet sich vor allem gegen Aktivitäten, die Peking als subversiv ansieht oder die auf eine Unabhängigkeit Hongkongs abzielen könnten.

Wann das höchste Organ des chinesischen Parlaments das Gesetz annehmen will, war zunächst unklar. Einige Beobachter rechnen schon am Montag damit, andere spätestens am Dienstag zum Abschluss der dreitägigen Sitzung des Ausschusses. Der genaue Text wird weiter geheimgehalten. Das Gesetz dürfte den Erwartungen nach schon an diesem Mittwoch, dem 1. Juli, in Kraft treten - dem 23. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China.