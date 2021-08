Neues aus dem Ausland am Montag

«Proud Boys»-Chef zu 155 Tagen Gefängnis verurteilt

WASHINGTON: Der Anführer der rechtsradikalen Gruppe «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, ist von einem Gericht in Washington zu einer Gefängnisstrafe von 155 Tagen verurteilt worden. Tarrio habe in dem Verfahren Sachbeschädigung und den Besitz von Waffenzubehör gestanden, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Der Rest der Strafe - weitere 85 Tage - werde für eine dreijährige Bewährungszeit ausgesetzt. Tarrio müsse außerdem 1000 Dollar Geldstrafe sowie eine Entschädigung von 347 Dollar an eine Kirche zahlen, bei der es zu der Sachbeschädigung gekommen war.

Tarrio war im Dezember am Rande einer Demonstration gegen die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump in Washington daran beteiligt gewesen, ein «Black Lives Matter»-Transparent zu verbrennen, das von Mitgliedern seiner Gruppe von der Kirche entwendet worden war. Der Chef der «Proud Boys», der aus Florida stammt, hatte die Tat in einem Interview der «Washington Post» unumwunden zugegeben. Tarrio war daraufhin zwei Tage vor einer Pro-Trump-Demonstration am 6. Januar in Washington festgenommen worden. Die Polizei fand bei ihm zwei Schusswaffen-Magazine.

Auf Anordnung des Gerichts musste Tarrio die US-Hauptstadt bis zu seinem Prozess verlassen. Am Tag danach stürmten Trump-Anhänger das Kapitol, darunter auch Mitglieder der «Proud Boys», von denen sich mehrere vor Gericht verantworten müssen. Im Wahlkampf hatte Trump mit Aussagen über die «Proud Boys» Begeisterung im rechten Spektrum ausgelöst. In einer TV-Debatte mit dem letztlich siegreichen Herausforderer Joe Biden hatte Trump sich geweigert, rechtsradikale Gruppen klar zu verurteilen. Damals sagte er: «Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit.»

USA verhängen Sanktionen gegen Stabschef von Eritreas Streitkräften

WASHINGTON: Mit Blick auf den Tigray-Konflikt hat die US-Regierung Sanktionen gegen den Stabschef der Streitkräfte Eritreas, Filipos Woldeyohannes, verhängt. Das teilte das US-Außenministerium am Montag in Washington mit. Tigray ist eine Region im Norden Äthiopiens, die an Eritrea grenzt. Unter Woldeyohannes' Kommando hätten eritreische Soldaten Zivilisten in dem Konflikt im Nachbarland Äthiopien vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet, hieß es zur Begründung. Mit den Strafmaßnahmen der USA werden unter anderem mögliche Vermögenswerte des Betroffenen blockiert.

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte im November in der Region Tigray eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die dort bis dahin an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Die Kämpfe im Norden Äthiopiens verwandelten sich bald in einen komplexen Konflikt, in den auch das Nachbarland Eritrea verwickelt ist.

Eritrea ist repressiv geführt und extrem abgeschottet. Die dortige Regierung wies die Vorwürfe aus Washington gegen die Streitkräfte am Montag umgehend zurück und sprach von einer Schmutzkampagne. Der ostafrikanische Staat hatte bereits in der Vergangenheit Anschuldigungen zu schweren Menschenrechtsverletzungen im Tigray-Konflikt von sich gewiesen.

Frau übernimmt erstmals Kommando auf nuklearem Flugzeugträger

SAN DIEGO: Erstmals hat in den USA eine Frau das Kommando auf einem nukleargetriebenen Flugzeugträger übernommen. Bei einer Zeremonie in San Diego in der vergangenen Woche trat Amy Bauernschmidt ihre neue Position auf dem US-Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» an, wie die Navy mitteilte. Bereits im vergangenen Dezember war die Personalie bekanntgegeben worden. «Zum ersten Mal in der Geschichte der US Navy wird eine weibliche Kommandantin auf einen Flugzeugträger die Führung übernehmen», hieß es damals.

Bauernschmidt kennt die «USS Abraham Lincoln» bereits - sie war dort bereits zuvor als leitende Offizierin tätig. Auch das war eine Premiere. «Nur sehr selten in meinem Leben saß ich da und habe darüber nachgedacht, dass ich eine Frau bin, die das macht. Denn die meiste Zeit wurde ich nur als Marineoffizierin und Pilotin behandelt», sagte Bauernschmidt damals im US-Fernsehen. Die «USS Abraham Lincoln» ist mehr als 300 Meter lang und wurde 1989 in Dienst gestellt.

Bauernschmidt ist Marinepilotin und hat nach Angaben der Navy mehr als 3000 Flugstunden absolviert. Sie stammt aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und hat 1994 ihr Studium an der US Marineakademie abgeschlossen. Später machte sie noch einen Master an der Seekriegsakademie. «Wir alle brauchen einander und die verschiedenen Perspektiven, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir einbringen, um uns zu einem größeren, stärkeren und besseren Team zu machen», sagte sie einige Tage bevor sie die Führung auf dem Flugzeugträger übernahm über die Arbeit an Bord.

Nato-Vertreter: Tempo der Abflüge aus Kabul hat sich fast verdoppelt

KABUL: Trotz Gewalt und chaotischen Zuständen an den Gates zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul schreitet die Evakuierungsmission voran. Das Tempo der Abflüge habe sich im Vergleich zu Sonntag fast verdoppelt, schrieb der zivile Repräsentant der Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, am Montag auf Twitter. Genaue Zahlen nannte er keine.

Die USA flogen erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 10.000 Menschen aus Kabul aus. Zwischen dem frühen Sonntagmorgen und dem frühen Montagmorgen hätten 28 Flugzeuge des US-Militärs rund 10.400 Menschen außer Landes gebracht, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Im selben Zeitraum hätten außerdem 61 Maschinen internationaler Partner rund 5900 Menschen evakuiert.

Zuletzt hatten mehrere Länder damit begonnen, Wege zu suchen, um Menschen, die auf Listen für Evakuierungsflüge sind, in den Flughafen zu bringen. Wegen der Menschenmassen an den Gates konnten diese oft nicht auf das Gelände. Die Bundeswehr ist nun auch außerhalb des massiv gesicherten Flughafengeländes im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte am Montag, man habe die Möglichkeit, US-Bürgern zu helfen, sich dem Flughafentor zu nähern, wollte allerdings keine Details dazu nennen.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban belagern Tausende Menschen das Gelände rund um den Flughafen in der Hoffnung, auf einen Flug aus dem Land zu kommen. Dabei spielen sich dramatische Szenen ab, es kam bereits zu Toten und Verletzten.

EU-Ratsvorsitz beruft Sondertreffen zu Afghanistan ein

BRÜSSEL: Der Vorsitz im Rat der EU hat für Donnerstag ein Sondertreffen zur Lage in Afghanistan einberufen. «Die slowenische Präsidentschaft strebt zu diesem Thema einen Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und eine gemeinsame Reaktion der EU an», teilte ein Sprecher am Montagabend mit. Das Treffen werde auf Botschafterebene organisiert, wahrscheinlich werde es in Kürze zudem eine Sondertagung der EU-Innenminister zu möglichen Auswirkungen der Ereignisse in Afghanistan auf die Migration geben.

Slowenien hat den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz seit Juli inne. Als kleines Land mit nur rund 2,1 Millionen Einwohnern besitzt es bei europäischen Entscheidungsprozessen normalerweise keinen besonders großen Einfluss. Als EU-Vorsitzland kommt ihm nun aber für eine halbes Jahr eine wichtige Rolle bei der Themensetzung und bei der Lösung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Staaten zu.

Maas strebt zivilen Weiterbetrieb des Kabuler Flughafens an

BERLIN: Der Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sollte nach dem Willen von Außenminister Heiko Maas (SPD) auch nach dem Abzug deutscher und anderer ausländischer Truppen weiter für Evakuierungsflüge genutzt werden können. Deutschland sei mit den USA, der Türkei und anderen Partnern im Gespräch mit dem Ziel, einen zivilen Weiterbetrieb für Evakuierungsflüge zu gewährleisten, sagte Maas am Montag in Berlin. «Darüber werden wir auch weiter mit den Taliban sprechen müssen und tun dies auch.» Nach dem Abzug der US-Truppen werde diesen eine besondere Rolle beim Betrieb des Flughafens zukommen.

Zur aktuellen Situation sagte Maas: «Die Lage am und um den Flughafen hat sich in den vergangenen Stunden jedoch weiter chaotisiert.» Die Bundesregierung empfehle nicht, dass sich Menschen auf eigene Faust auf den Weg dorthin machten. Es sei nicht gewährleistet, dass sie bis zum militärischen Teil des Flughafens kämen, was die Evakuierung erschwere. «So lange wir die Chance haben, werden wir so viele Menschen ausfliegen wie wir nur können», versprach Maas. «Wir wissen aber, dass das Zeitfenster für die gegenwärtige Evakuierungsaktion nicht unbegrenzt offen stehen wird.»

Maas präsentierte eine Reihe an Vorhaben, die schutzbedürftigen Afghaninnen und Afghanen auch nach dem Ende der derzeitigen Mission dabei helfen sollen, sich in Sicherheit zu bringen. Er habe mit seinen Amtskollegen in Usbekistan, Pakistan, Tadschikistan und Indien gesprochen, damit Afghanen, die eine Aufnahmezusage aus Deutschland haben, dorthin einreisen können. In den dortigen deutschen Botschaften sollen sie dann Einreiseanträge stellen können. «Unsere Botschaften in den Nachbarstaaten werden ihnen schnell und unkompliziert Visa ausstellen, wenn sie dort über die Landesgrenzen eintreffen», sagte der Minister.

In den deutschen Visastellen in Islamabad, Delhi und Taschkent solle das Personal aufgestockt werden, ebenso im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheit, damit Anträge schnell bearbeitet werden könnten, so Maas. Schließlich sollten Programme für gefährdete afghanische Vertreter von Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kunst oder von Menschenrechtsorganisationen mit zusätzlichen zehn Millionen Euro ausgestattet werden. Damit sollten unter anderem «vorübergehende Schutzaufenthalte und Stipendien» finanziert werden.

Indien kämpft mit einem Turm gegen den Smog

NEU DELHI: Indien will mit einem 24 Meter hohen Turm die starke Luftverschmutzung in der Hauptstadt Neu Delhi bekämpfen. Der umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro (200 Mio Rupien) teure Turm habe 40 große Lüfterräder sowie 5000 Filter und könne 1000 Kubikmeter Luft pro Sekunde reinigen, sagte Neu Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal bei der Einweihung am Montag. Der Turm sei ein Experiment und falls es gute Resultate gebe, würden mehr davon eingesetzt.

Etliche Expertinnen und Experten kritisieren das Projekt jedoch als große Geldverschwendung ohne wissenschaftliche Grundlage. Stattdessen müsse bei den Gründen der Luftverschmutzung angesetzt werden, sagte Wissenschaftlerin Anumita Roychowdhury vom Centre for Science and Environment. Die Regierung sollte gegen das viele Verbrennen von Müll vorgehen und Elektrofahrzeuge sowie den Einsatz sauberer Brennstoffe fördern.

Die indische Hauptstadt hat eine der schlimmsten Luftverschmutzungen der Welt - besonders giftig ist der Smog im Herbst, wenn er immer wieder stark stinkt und Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um ein 20-faches übersteigt. Zu den Abgasen der vielen Autos, der Industrie, dem Staub von Baustellen, Müllverbrennung und Feuerwerk bei Festen kommt hinzu, dass im Herbst viele Bauern aus der Umgebung ihre Ernte-Reste auf den Feldern verbrennen.

Streik bei der Bahn geht unvermindert weiter

BERLIN: Die Lokführergewerkschaft GDL setzt an diesem Dienstag ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort. Reisende müssen sich wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr konnte die Bahn etwa 30 Prozent des Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt. Um 2.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch soll der Arbeitskampf beendet werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erzwingen. Es ist ihr zweiter Streik in dieser Tarifrunde. Anders als beim ersten Ausstand in der vorletzten Woche hatten Fahrgäste dieses mal mehr Zeit, sich vorzubereiten. Die Bahn geht davon aus, dass sich der Bahnverkehr im Laufe des Mittwochs wieder normalisieren wird.

Urteil im Prozess um versuchten Goldschatz-Raub erwartet

TRIER: Im Prozess um den versuchten Raub des Trierer Goldschatzes wird an diesem Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil gegen einen der mutmaßlichen Täter erwartet. Der 28-Jährige hatte Anfang August vor dem Landgericht Trier gestanden, bei der Tat im Oktober 2019 vor dem Rheinischen Landesmuseum Trier Schmiere gestanden zu haben. Zwei Täter, die noch unbekannt sind, hätten versucht, den Schatz mit mehr als 2500 Münzen aus purem Gold zu stehlen. Es handelt sich um den weltweit größten Goldschatz der römischen Kaiserzeit.

Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht hatten sich bei einem Geständnis des Angeklagten auf eine Freiheitsstrafe zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren verständigt. Die Anklage wirft dem Mann versuchten schweren Bandendiebstahl vor.

Der Raub des 18,5 Kilo schweren Schatzes gelang den Dieben nicht: Sie schafften es nicht, den Kubus aus Panzerglas über den Goldmünzen zu öffnen, bevor die Alarmanlage anging und die Polizei anrückte. Sie flüchteten ohne Beute. Der Angeklagte konnte anhand einer DNA-Spur ermittelt werden, die an einer am Tatort zurückgelassenen Sporttasche gesichert wurde.

Ukraine feiert 30. Unabhängigkeitstag mit großen Militärparaden

KIEW/ODESSA: Die Ukraine will den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion am Dienstag mit einer großen Militärparade in Kiew feiern. Rund 5000 Soldaten sollen in der Hauptstadt über den Unabhängigkeitspalast marschieren, gefolgt von schweren Panzern und neuer Raketentechnik. Dutzende Kampfflugzeuge und Helikopter sollen über das Zentrum fliegen. Gezeigt werden dabei auch Kampfdrohnen aus türkischer Produktion und die «Mriya» (Traum) genannte Antonow 225 - das größte Flugzeug der Welt.

An der Parade teilnehmen werden auch Soldaten aus den Nachbarstaaten Polen, der Slowakei, Moldau sowie Tschechien. Auf dem Fluss Dnipro sollen zudem Schnellboote der Küstenwache und des Grenzschutzes in Formation am Stadtufer vorbeiziehen.

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa soll eine Parade der Schwarzmeerflotte mit mehr als 20 Schiffen und Marinefliegern abgehalten werden. Auch mehrere Schiffe von Nato-Staaten werden beteiligt sein.

Seit der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim im Jahr 2014 und der anschließenden Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch Moskau fühlt sich die Ukraine vom Nachbarn Russland bedroht. Kiew rüstet seitdem seine eigenen Streitkräfte auf. Die Paraden sollen auch eine Demonstration der Stärke in Richtung der abtrünnigen Gebiete und sowie in Richtung Russlands sein.

Gedenkfeier zu fünftem Jahrestag des Erdbebens von Amatrice

AMATRICE: Fünf Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien gedenken Politiker und Vertreter aus Kirche und Gesellschaft am Dienstag in Amatrice der Katastrophe von 2016. Ministerpräsident Mario Draghi wollte am Vormittag zur Zeremonie in den Ort in der Provinz Rieti kommen. Eine Rede war nach Angaben der Regierung zunächst nicht geplant.

Am 24. August 2016 hatte ein Erdbeben der Stärke sechs Amatrice und viele Gemeinden in der Umgebung erschüttert. Fast 300 Menschen verloren ihr Leben. Die Gemeinde lag danach in Trümmern. Nach der Katastrophe besuchte auch Papst Franziskus den Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

In Amatrice sind die Trümmer weitgehend beseitigt. Der Gemeinde fehlt aber zum Beispiel immer noch ein Krankenhaus. Der Wiederaufbau laufe langsam an, berichtete der von der Regierung bestellte Kommissar, der sich um die Folgen des Erdbebens kümmert, Giovanni Legnini, am Montag auf einer Pressekonferenz. Es seien zwar viele Unternehmen beim Wiederaufbau tätig, jedoch fehlten teilweise Experten, die die Projekte entwickeln.

Mehr als 130 Gemeinden wurden damals von den Beben in Mitleidenschaft gezogen. Für den öffentlichen Wiederaufbau wurden seitdem rund 411 Millionen Euro ausgegeben.

Eröffnungsfeier der Paralympics: Ohne Zuschauer, aber mit dem Kaiser

TOKIO: Ohne Zuschauer steigt am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die Eröffnungsfeier der XIV. Sommer-Paralympics in Tokio. Beiwohnen wird der Zeremonie aber Japans Kaiser Naruhito. Der 61 Jahre alte Monarch ist offizieller Schutzherr der Paralympics und hatte zuvor schon die Olympischen Spiele im neuen Olympiastadion der Hauptstadt für eröffnet erklärt. Auch IOC-Präsident Thomas Bach soll bisher unbestätigten Medienberichten zufolge zur Feier kommen.

Afghanische Para-Athleten werden wegen der Machtübernahme der Taliban fehlen, die Flagge des Landes wird dennoch ins Stadion getragen. Die deutsche Flagge tragen Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und der fünfmalige Rad-Paralympicssieger Michael Teuber. Deutschland stellt 133 Athleten und drei Guides. Insgesamt sind rund 4400 Athleten aus 161 Nationen am Start. Hinzu kommt ein Flüchtlings-Team des IOC.

Beben : 24 Überlebende nach mehr als einer Woche gerettet

LES CAYES: Gut eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti mit mehr als 2200 Toten sind 24 Überlebende gerettet worden. Darunter waren vier Kinder, wie die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates mitteilte. Ein Rettungsteam erreichte die als vermisst gemeldeten Menschen demnach am Sonntag am Berg Pic Macaya. Sie seien per Hubschrauber zur Behandlung in die nahe gelegene Gemeinde Camp-Perrin ausgeflogen worden. Ihnen seien Lebensmittel und Hygienekits gegeben worden. Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte sich am 14. August im Südwesten des Karibikstaates in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Mindestens 2207 Menschen starben nach Angaben des Zivilschutzes, gut 12.000 wurden verletzt und mehr als 300 galten noch als vermisst. Rund 130.000 Häuser wurden demnach beschädigt oder zerstört. Laut UN-Kinderhilfswerk Unicef waren 1,2 Millionen Menschen von dem Erdstoß betroffen. Haiti, das ärmste Land Amerikas, erlebt immer wieder schwere Naturkatastrophen. Im Jahr 2010 waren dort nach einem Erdbeben mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen.

USA richten in Deutschland Notunterkünfte für Afghanen ein

BRÜSSEL: Rund 4000 aus Afghanistan ausgeflogene Menschen könnten vorübergehend auf US-Stützpunkten in Bayern und Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Wie ein Sprecher der US Army Europe der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte, werden an den Standorten Grafenwöhr und Kaiserslautern entsprechende Vorbereitungen getroffen. Demnach sollen in Sicherheit gebrachte Menschen dort so lange bleiben, bis sie zu ihren endgültigen Zielorten gebracht werden können. Neben Unterbringung und Verpflegung werde es auch medizinische Versorgung geben, hieß es.

In Kaiserslautern sollen die Menschen den Angaben zufolge in der Anlage «Rhein Ordnance Barracks» untergebracht werden, in Grafenwöhr auf dem dortigen Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte. Grund für die Vorbereitungen ist, dass die USA derzeit ihren riesigen Militärstützpunkt im pfälzischen Ramstein als ein Drehkreuz für die Evakuierung von Schutzsuchenden aus Afghanistan nutzen. Die dortigen Unterbringungsmöglichkeiten sind allerdings begrenzt und könnten bald ausgeschöpft sein.

Katar sieht sich bei Afghanistan-Evakuierung als Vermittler

DOHA: Katar sieht sich bei den Bemühungen um eine Evakuierung Schutzbedürftiger aus Afghanistan als «unparteiischer Vermittler» zwischen den Taliban und den USA. «Wir pflegen Kontakte mit allen Parteien», sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdelrahman Al Thani dem US-Sender Fox am Sonntag (Ortszeit). «Im Moment versuchen wir, die Anreise der Menschen von ihren Aufenthaltsorten zum Flughafen zu ermöglichen.» Katar übernehme «die volle Verantwortung» für die Sicherheit der Menschen, die Afghanistan verlassen wollten.

Bislang hat das Emirat am Golf den Angaben zufolge 7000 afghanische Zivilisten ausgeflogen. Auch mehrere Deutsche holte Katar aus Afghanistan. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bedankte sich am Montag persönlich für die Unterstützung bei der Evakuierungsmission. «Katar hat eine echte Führungsrolle übernommen», sagte er nach Angaben des Auswärtigen Amtes in einem Telefon mit Al Thani.

Al Thani zufolge dringt der Golfstaat auf einen friedlichen Wandel in Afghanistan, eine Beteiligung aller Parteien an der Macht sowie auf die Wahrung der Grundrechte aller Menschen im Land. Der Außenminister betonte aber zugleich, dass Katar trotz seiner Vermittlerrolle keinerlei Einfluss auf die militant-islamistischen Taliban habe.

Katar pflegt gute Kontakte zu den Taliban, die in Afghanistan die Macht übernommen haben. Mullah Abdul Ghani Baradar, Vize-Chef der Bewegung und Leiter des politischen Büros, hielt sich lange in Doha auf. Dort wurden auch die Verhandlungen mit den USA geführt, in denen das Golf-Emirat als Vermittler auftrat.

Erneut großer Brand in der Nähe von Athen - Ortschaften evakuiert

ATHEN: Griechische und rumänische Feuerwehrleute haben am Montag erneut gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand 60 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Athen gekämpft.

Sechs Hubschrauber und fünf Löschflugzeug sowie zahlreiche Löschzüge und Rettungskräfte am Boden waren am Montagmittag im Einsatz. Vom Zivilschutz wurde die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet, darunter die des Ortes Vilia, der vergangene Woche bereits von Feuer bedroht war. Laut Medienberichten brannten dort bereits erste Häuser. Der griechischen Feuerwehr zufolge sind von Sonntag bis Montag binnen 24 Stunden landesweit 34 Waldbrände ausgebrochen, die aber großteils unter Kontrolle gebracht werden konnten. In vielen Regionen trieb starker Wind die Flammen an.

Kinderskelett beim Renovieren gefunden

STOCKHOLM: Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus im schwedischen Tierp ist das Skelett eines kleinen Kindes gefunden worden. «Als wir gestern in einem der Wohnzimmer die Decke abgesägten, ist eine alte, handgefertigte Holzkiste heruntergefallen», erzählte die Hausbesitzerin in dem Ort nördlich von Stockholm der schwedischen Zeitung «Expressen» am Montag. Darin habe ein kleines, in Tüchern eingewickeltes Kinderskelett gelegen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Haus vor 1791 gebaut und es wird vermutet, dass die Überreste lange dort verborgen waren. Eine forensische Untersuchung soll nun klären, wann und wie das Kind gestorben ist. So lange ein Verbrechen in der näheren Vergangenheit nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei wegen Mordes.

Französische Kräfte sichern Evakuierung von EU-Delegationssteam

KABUL: Französische Spezialkräfte haben mit US-Unterstützung 260 Mitarbeiter der EU-Delegation in Kabul auf das dortige Flughafengelände gebracht. Das teilte der französische Botschafter David Martinon am Montag auf Twitter mit. Seinen Angaben zufolge wartete die Gruppe am Nachmittag im Bereich der auf den Flughafen verlegten französischen Botschaft auf ihren Abflug.

Nach dem Fall Afghanistans an die radikal-islamischen Taliban waren bereits vor einer Woche Elitekräfte der französischen Polizei in Kabul eingetroffen. Sie sind auch in der Stadt selber im Einsatz und eskortierten vor einigen Tagen eine größere Gruppe Afghanen und Franzosen von dort zum Flughafen.

Frankreich hat nach Angaben des Außenministeriums inzwischen über 1000 Afghanen, rund 100 Franzosen und über 40 Angehörige anderer Staaten aus Kabul ausgeflogen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sowie Verteidigungsministerin Florence Parly besuchten am Montag den Militärflughafen bei Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, über den die Luftbrücke für die Evakuierungen aus Kabul abgewickelt wird.

Migrantenandrang: Polen errichtet Zaun an Grenze zu Belarus

WARSCHAU: Wegen vieler illegal über Belarus einreisender Migranten errichtet Polen einen 2,50 Meter hohen Zaun an der Grenze zum östlichen Nachbarn. Zudem sollen auch mehr Soldaten den Grenzschutz verstärken, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag auf Twitter. Derzeit sind an der 418 Kilometer langen Grenze zu Belarus bereits 900 Soldaten im Einsatz.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Seitdem hatte vor allem Litauen mit einem Andrang von Migranten aus dem Nahen Osten über die Grenze zu Belarus zu kämpfen, zuletzt nahm auch der Druck auf Polen zu.

Am Montag warf Lukaschenko den Polen vor, sie hätten einen Konflikt an der Grenze angezettelt und die Staatsgrenze von Belarus verletzt. «Die Polen haben auf polnischem Gebiet 50 Leute eingefangen, die (...) nach Deutschland wollten, wohin Mutter Merkel sie gerufen hatte», sagte er laut Agentur Belta. Anschließend hätten die Polen diese Gruppe unter Androhung von Waffengewalt auf die belarussische Seite der Grenze getrieben.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes harrt eine Gruppe von 24 Flüchtlingen seit Tagen in der Nähe des Dorfes Usnarz Gorny im Grenzgebiet zu Belarus aus. Laut der Nachrichtenagentur PAP soll es sich um Afghanen handeln. Polnische Grenzer hätten die Flüchtlinge umstellt und den Zugang mit Fahrzeugen blockiert, auf belarussischer Seite seien bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen.

Nikosia annulliert EU-Pässe der politischen Führung Nordzyperns

NIKOSIA: Die Regierung der Republik Zypern hat am Montag die zyprischen EU-Pässe der gesamten politischen Führung der nur von der Türkei anerkannten Türkischen Republik Nordzypern annulliert. «Mit ihren Aktionen untergraben sie die Souveränität und die territoriale Integrität der Republik Zypern», begründete der zyprische Regierungssprecher Marios Pelekanos den Schritt.

Die Entscheidung hängt mit den jüngsten Spannungen auf der geteilten Insel zusammen. Die Beziehungen zwischen dem türkisch-zyprischen Norden und dem EU-Mitglied Republik Zypern hatten sich dramatisch verschlechtert, seit die türkische Seite im Juli angekündigt hatte, Teile der verlassenen Küstensiedlung Varosha nördlich der innerzyprischen Trennungslinie wieder zu besiedeln. Die Ankündigung wurde vom UN-Weltsicherheitsrat und der EU scharf verurteilt. Der Ort darf nach internationaler Vereinbarung nur unter UN-Mandat wieder besiedelt werden. Ursprünglich lebten dort griechische Zyprer.

Nach Angaben der Regierung in Nikosia sollen sich seit der Teilung der Insel im Jahr 1974 rund 100.000 türkische Zyprer einen Pass des EU-Mitglieds Republik Zypern besorgt haben. Damit können sie in der EU und den meisten anderen Staaten der Welt frei reisen. Unter den Passinhabern ist auch der politische Führer der nur von der Türkei anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar.

Waldbrandsaison : Knapp 130 Anzeigen wegen Brandstiftung

ROM: Die Waldschutz-Einheit der italienischen Polizei hat in diesem Sommer knapp 130 mutmaßliche Brandstifter angezeigt und vier festgenommen. Zudem hätten sie im Zusammenhang mit den Waldbränden Ordnungswidrigkeiten in einem Gesamtwert von 530.000 Euro beanstandet, teilten die Carabinieri am Montag in Rom mit. Die meisten Wald- und Buschbrände zwischen Juni und August seien mit Vorsatz oder aus Unachtsamkeit entfacht worden. Menschen hätten mit Hilfe der Feuer Weideflächen erneuern oder sich an der öffentlichen Verwaltung rächen wollen. Vandalismus sei auch ein Grund gewesen.

In diesem Jahr waren der Polizei zufolge besonders die Regionen Kalabrien, Kampanien und Apulien in Süditalien sowie die großen Inseln Sardinien und Sizilien von Bränden betroffen. Die andauernde Dürre, Hitze und starke Winde hätten außerdem dazu beigetragen, dass sie sich ausbreiteten.

Seit Ende Juli wüteten die Flammen in vielen Landesteilen. Der Zivilschutz entsandte seitdem täglich Löschflugzeuge in die betroffenen Regionen. Teilweise erreichten die Feuer auch Wohngebiete. In Kalabrien kamen nach Medienangaben fünf Menschen im Zusammenhang mit den Bränden ums Leben. Die Feuerwehren schritten landesweit Zehntausende Male gegen die Feuer ein. Für die Landwirtschaft entstand ein beträchtlicher Schaden. Die Flammen zerstörten auch Gebiete in geschützten Naturparks.

Erstmals seit Pandemiebeginn wieder Wachwechsel am Buckingham-Palast

LONDON: Der Wachwechsel am Buckingham-Palast gehört zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen in London. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten Besucher eineinhalb Jahre lang auf das Spektakel verzichten. Am Montag sind die Soldaten mit den roten Uniformen und den Bärenfellmützen nun erstmals wieder im Gleichschritt und mit Musik am Tor der königlichen Residenz von Queen Elizabeth II. (95) aufmarschiert. Die Militärkapelle der Coldstream Guards spielte dazu Songs zu Ehren des britischen Olympia-Teams, unter anderem «Gold» von der Pop-Band Spandau Ballet und «One Moment in Time» von Whitney Houston.

Die zeremoniellen Wachwechsel an den königlichen Palästen waren im Frühjahr 2020 eingestellt worden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Bei Schloss Windsor wird die Zeremonie bereits seit Ende Juli wieder durchgeführt. Das Spektakel soll nun wieder vier Mal die Woche, montags, mittwochs, freitags und sonntags zu sehen sein.

Russland warnt vor Bürgerkrieg in Afghanistan - keine Einmischung

MOSKAU: Russland sieht die Gefahr eines Bürgerkriegs in Afghanistan - und kündigte an, sich nicht einmischen zu wollen. Potenziell bestehe das «Risiko eines erneuten Bürgerkriegs in Afghanistan», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. «Natürlich hat niemand vor, sich in diese Ereignisse einzumischen», sagte Peskow auf die Frage nach einer möglichen russischen Intervention in den Konflikt. Die aktuelle Situation berge aber «eine zusätzliche Gefahr und Bedrohungen».

Russland beobachtet den Siegeszug der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan mit Sorge. Befürchtet wird unter anderem, dass Kämpfer in Zentralasien in ehemals sowjetisches Gebiet eindringen könnten. Moskau führt seit langem Verhandlungen mit den Taliban, die die Macht in Afghanistan übernommen haben.

Russlands staatlichem Rüstungsexportunternehmen Rosoboronexport zufolge könnte im Zusammenhang mit der Afghanistan-Krise die Nachfrage nach russischen Waffen steigen. «Wenn bei Nachbarländern oder bei unseren Partnern die Notwendigkeit besteht (...), sind wir bereit, zu reagieren», sagte Rosoboronexport-Chef Alexander Michejew.

US-Gesandter: Jederzeit zu Gesprächen mit Nordkorea bereit

SEOUL: Trotz der jüngsten Drohungen Nordkoreas haben die USA ihr Dialogangebot bekräftigt. «Ich bin weiter bereit, meine nordkoreanischen Gegenüber an jedem Ort, zu jeder Zeit zu treffen», sagte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, am Montag in Seoul. In Anspielung auf die Kritik Pjöngjangs an laufenden Militärübungen der Streitkräfte der USA und Südkoreas betonte Kim vor Journalisten, sein Land habe keine feindseligen Absichten.

Kim beriet sich unter anderem mit dem südkoreanischen Atomunterhändler Noh Kyu Duk über das weitere gemeinsame Vorgehen im Streit um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas. Die Verhandlungen Washingtons mit Pjöngjang kommen seit einem gescheiterten Gipfeltreffen des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kin Jong Un im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran.

Sung Kim hatte zuletzt im Juni während eines Besuchs in Seoul Gespräche ohne Vorbedingungen vorgeschlagen. Bisher hatte die weitgehend isolierte Regierung in Pjöngjang das Angebot jedoch abgelehnt. Beobachter gehen davon aus, dass Nordkorea auf konkrete Vorschläge wie etwa eine mögliche Lockerung der internationalen Sanktionen wartet.

Zuletzt hatte Nordkorea den USA und Südkorea wegen ihrer Militärübungen mit Konsequenzen gedroht. Den regelmäßigen Vorwurf Pjöngjangs, die gemeinsamen Manöver dienten der Vorbereitung eines Angriffs, bestreiten Washington und Seoul.

Bahn: Ersatzfahrplan läuft im Streik «weiterhin stabil»

BERLIN: Der Notfahrplan der Deutschen Bahn während des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL läuft laut Konzern «weiterhin stabil». «Im Fernverkehr kommen mehr Züge als noch im ersten GDL-Streik zum Einsatz», teilte die Bahn am Montagmittag mit. Anstatt der zuvor angekündigten 25 Prozent will das Unternehmen an diesem Tag demnach rund 30 Prozent der sonst üblichen Zugfahrten auf die Schiene bringen. Im Regional- und S-Bahnverkehr ändere sich indes nichts. Dort seien 40 Prozent der Züge unterwegs. «Hier schwankt jedoch die Anzahl der angebotenen Züge je nach Region stark», hieß es.

Die betroffenen Reisenden zeigten sich gut informiert. Viele hätten ihre Reise auf das Wochenende, vor allem den Sonntag vorgezogen. Vom Streik betroffene Tickets können noch bis zum 4. September flexibel genutzt werden. Seit Freitag seien rund 33.000 Anrufe bei der Streik-Rufnummer der Bahn eingegangen.

Von Montag bis Mittwochmorgen bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Ein Großteil der Züge fällt aus. Bereits seit Samstag haben GDL-Mitglieder im Güterverkehr die Arbeit niedergelegt. Ein Angebot vom Sonntag, in der die Bahn Verhandlungen über eine von der GDL geforderte Corona-Prämie in Aussicht gestellt hatte, lehnte Gewerkschaftschef Claus Weselsky ab.

Deutsche Bundeswehr auch außerhalb des Flughafens Kabul im Einsatz

BERLIN: Wegen der dramatischen Situation am Flughafen Kabul und der teils blockierten Zugänge ist die deutsche Bundeswehr nun auch außerhalb des geschützten Airports im Einsatz, um Menschen sicher zu den Evakuierungsflügen zu bringen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag bei «Bild TV», es sei im Moment fast nicht mehr möglich, zum Flughafen zu gelangen. «Deswegen müssen wir sehr viel stärker dazu übergehen, die Leute sozusagen abzuholen. Das tun wir.»

Nach einem Bericht von «Bild TV» haben Elitesoldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) eine Münchner Familie aus Kabul gerettet und während der Mission das Gelände des Flughafens verlassen. Bei der Geheim-Operation «Blue Light» hätten sich die deutschen Soldaten zu Fuß vorgearbeitet und eine 19-jährige Münchnerin, ihren kleinen Bruder und ihre Mutter gerettet, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Operation habe rund eine Stunde gedauert. Bisher hatte sich die Evakuierungsmission der Bundeswehr auf das Flughafengelände beschränkt. Zwei Hubschrauber, die zur Evakuierung von gefährdeten Menschen aus dem Stadtgebiet nach Afghanistan gebracht worden waren, kamen bisher nicht zum Einsatz.

Kramp-Karrenbauer bestätigte die Geheimoperation des KSK zwar nicht direkt, dementierte sie auf mehrfache Nachfrage aber auch nicht. Und sie lobte ausdrücklich, dass das KSK in Kabul wie auch die Sanitäter, Fallschirmjäger oder die Besatzungen der Transportflugzeuge einen tollen Job machten.

Deutsche Verteidigungsministerin bestätigt Terrordrohungen in Kabul

BERLIN: Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul als sehr angespannt beschrieben und bestätigt, dass es zunehmend Terrordrohungen gebe.

«Wir haben unglaublich viele Flüchtlinge in der Stadt, wir haben eine verschlechterte Versorgungslage, wir haben zunehmend auch Drohungen auch von anderen terroristischen Gruppen», sagte die Politikerin am Montag bei «Bild TV». Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Am Montagmorgen hatten Unbekannte den Flughafen Kabul angegriffen. An dem Abwehrgefecht war auch die Bundeswehr beteiligt. Die US-Regierung hatte erst am Sonntag Sorgen vor einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen oder in der Umgebung geäußert. «Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend», sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im Sender CNN. Man nehme die Warnungen «absolut todernst». Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet und haben in der Vergangenheit gegeneinander gekämpft.

Flughafen Kabul: Mehrere Verletzte mit Schusswunden im Krankenhaus

KABUL: Nach dem Feuergefecht am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Verletzte mit Schusswunden ins Krankenhaus gekommen. Das teilte die Nichtregierungsorganisation Emergency am Montag bei Twitter mit, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt. Es sei aber keiner der Angeschossenen in Lebensgefahr. Seit Samstag früh seien in dem Krankenhaus 14 Schwerverletzte aufgenommen worden, 26 weitere seien notärztlich behandelt worden.

Die Bundeswehr, US-Soldaten und afghanische Sicherheitskräfte hatten sich am Flughafen von Kabul erstmals ein Feuergefecht mit unbekannten Angreifern geliefert. Dabei wurde ein Soldat der inzwischen aufgelösten afghanischen Armee getötet. Drei weitere afghanische Sicherheitskräfte wurden verletzt und anschließend auf dem Aiport medizinisch versorgt. Auch in vergangenen Tagen waren in dem teils chaotischen Gedränge immer wieder Schüsse abgefeuert worden.

Keine Afghanen bei Paralympics: Fahne aus «Solidarität» bei Eröffnung

TOKIO: Als «Zeichen der Solidarität» mit afghanischen Para-Athleten, die wegen der Machtübernahme der Taliban nicht zu den Paralympics nach Tokio kommen können, wird die Flagge des Landes bei der Eröffnungszeremonie ins Olympiastadion getragen. Das gab der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, am Vorabend der Eröffnungszeremonie in Tokio bekannt.

Ein freiwilliger Helfer der Spiele werde die Flagge ins Stadion tragen, teilte das IPC am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Damit korrigierte der Dachverband Angaben, wonach ein Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen die Fahne tragen würde. IPC-Präsident Parsons sei falsch zitiert worden, als er gesagt habe, UNHCR würde eine länderspezifische Flagge tragen, hieß es vom IPC. Die Zeremonie am Dienstagabend (Ortszeit) findet in Anwesenheit von Japans Kaiser Naruhito, aber wegen der Infektionslage in Tokio ohne Zuschauer statt.

Dutzende Migranten aus dem Libanon vor Zypern aufgegriffen

NIKOSIA: Erneut haben Migranten versucht, aus dem Libanon nach Zypern und damit in die Europäische Union überzusetzen. Die zyprischen Sicherheitsbehörden haben am Wochenende zwei Boote mit insgesamt 88 Menschen an Bord vor der Küste im Südosten der Mittelmeerinsel aufgegriffen. Wie der staatliche Rundfunk (RIK) am Montag berichtete, sei es einem Mann gelungen, schwimmend die Küste zu erreichen. Die Polizei fahnde nach ihm, hieß es.

Woher die Personen stammen, blieb zunächst unklar. Die Behörden seien sich sicher, die Migranten seien aus dem Libanon gestartet. Aus diesem Grund sollen sie alle - nachdem sie gesundheitlich kontrolliert wurden und Proviant bekommen haben - zurück in den Libanon in Begleitung von Booten der zyprischen Küstenwache gebracht werden, berichtete der Staatsrundfunk weiter.

Fast täglich kommen in Booten aus der Türkei und dem Nahen Osten Migranten auf Zypern an. Wer aus dem Libanon kommt - egal welcher Nationalität - wird umgehend zurückgeschickt. Zypern hat nämlich mit dem Libanon ein Abkommen unterzeichnet, im dem es heißt, das Nachbarland sei ein sicheres Drittland. Somit wurde in den vergangenen Monaten Hunderten Migranten das Anlegen in einem zyprischen Hafen verweigert. Die kleine EU-Inselrepublik Zypern steht unter Druck: Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen auf Zypern laut EU-Statistik im vergangenen Jahr die meisten Asyl-Anträge aller EU-Staaten ein.

UN-Kinderhilfswerk will Arbeit ausweiten

GENF/NEW YORK: Das UN-Kinderhilfswerk Unicef will seine Arbeit in Afghanistan ausweiten. Dazu gehörten unter anderem die Verteilung von Lebensmitteln und Trinkwasser sowie die medizinische Versorgung hunderttausender vertriebener Familien im Land, wie Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore am Montag mitteilte. Die lebensrettenden Programme werden aufgestockt, wie sie sagte. «Wir hoffen, unsere Einsätze in Regionen ausweiten zu können, die wir bislang wegen der unsicheren Lage nicht erreichen konnten.»

Nach Angaben von Unicef brauchen rund zehn Millionen Kinder im Land humanitäre Unterstützung. Einer Million Kinder drohe in diesem Jahr akute Unterernährung. Sie könnten ohne Hilfe sterben. Unicef fürchtet wachsende Not, unter anderem wegen der anhaltenden Dürre, der Wasserknappheit und den verheerenden Folgen der Corona-Pandemie, wodurch viele Menschen ihre Verdienstmöglichkeiten verloren haben und Kinder und Jugendliche den Schulbesuch unterbrechen mussten.

«Wir rufen die Taliban und andere Akteure auf sicherzustellen, dass wir, Unicef und unsere humanitären Partner, die bedürftigen Kinder schnell, sicher und ohne Hindernisse erreichen können, egal wo sie sind», sagte Fore.

Die militant-islamistischen Taliban hatten am Sonntag vergangener Woche Kabul erobert und die Macht übernommen. Seitdem fürchten Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und auch Ortskräfte, die für westliche Staaten tätig waren, Racheaktionen. Viele Bürger sind auch in Sorge, dass die Extremisten wie schon vor 25 Jahren ein islamisches «Emirat» errichten wollen und dabei mit drakonischen Strafen gegen Andersdenkende vorgehen.

Tschechiens Präsident Zeman wirft eigenem Geheimdienst Abhören vor

PRAG: Tschechiens Präsident Milos Zeman hat seinem eigenen Geheimdienst vorgeworfen, Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld abzuhören - und damit auch ihn selbst. «Wenn ich mich mit diesen Mitarbeitern am Telefon unterhalte, werde auch ich abgehört», sagte der 76-Jährige der Zeitung «Blesk» (Montag). Ministerpräsident Andrej Babis habe ihm versprochen, diese Überwachung zu stoppen, doch sie dauere an. Dies habe er von einer Quelle im Inlandsgeheimdienst BIS erfahren.

Für Telefonüberwachungen benötigt der BIS die Zustimmung eines Gerichts. Ein Sprecher des Geheimdienstes teilte mit, man werde die Behauptungen des Präsidenten nicht kommentieren. Das Magazin «Respekt» verwies auf enge Kontakte eines Zeman-Beraters nach Russland. Bei Reisen nach Moskau habe dieser sich auch mit der Führung des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom getroffen.

Die Beziehungen zwischen Tschechien und Russland sind angespannt. Prag macht russische Agenten für Explosionen in einem tschechischen Munitionslager 2014 verantwortlich, bei denen zwei Menschen getötet wurden. Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe als unwahr. Wegen der Affäre wiesen beide Regierungen gegenseitig Diplomaten aus.

DBS-Präsident Beucher: «Athleten bersten förmlich vor Spannung»

TOKIO: Die 133 deutschen Teilnehmer können den Start der Paralympics in Tokio am Dienstag offenbar kaum erwarten. «Die Athleten bersten förmlich vor Spannung», sagte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes.

Der fünfmalige Rad-Paralympics-Sieger Michael Teuber, der das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/ARD) gemeinsam mit Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller als Fahnenträger ins Stadion führen wird, bestätigte das am Montag. «Dieses zusätzliche Jahr nach der Verschiebung 2020 hat die Unsicherheit und die Anspannung noch einmal erhöht», sagte der 53-Jährige, der zum sechsten Mal an Paralympics teilnimmt: «Von daher ist der Bogen noch mal 20 oder 30 Prozent mehr gespannt als bei allen Spielen zuvor. Alle sind am Anschlag, am Limit. Da haben sich offenbar noch mehr Emotionen und noch mehr Ladung in den Sportlern angestaut.»

Beucher hofft, dass die Spiele in Bezug auf die Pandemie gut verlaufen werden. «Natürlich beunruhigen mich die Zahlen in Japan», sagte er: «Aber das Prinzip der Blase, bei dem die Sportler kontaktfrei zur Bevölkerung sind, hat ja bei Olympia weitgehend funktioniert. Und ich habe gehört, dass 27.000 Volunteers zweifach geimpft sind. Deshalb ist unsere Hoffnung groß, dass wir die Spiele nicht nur ansteckungsfrei beenden können, sondern trotz der Umstände auch das entfalten können, was Paralympics ausmacht.»

Miller und Teuber sind deutsche Fahnenträger bei den Paralympics

TOKIO: Die Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und der Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt.

Die 31 Jahre alte Hamburgerin Miller, Kapitänin der Basketballerinnen und Gesamtaktivensprecherin, nimmt in Tokio an ihren dritten Spielen teil. 2012 wurde sie Paralympics-Siegerin, 2016 holte sie Silber. Der 53-jährige Münchner Teuber nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil. Er holte bisher fünf Goldmedaillen, vier auf der Straße und eine auf der Bahn.

Es ist das erste Mal, das die Fahne bei Paralympics von einer Frau und einem Mann getragen wird. Bei Olympia hatten Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die Fahne ins Stadion getragen. Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics 2016 in Rio de Janeiro war Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm diese Ehre zuteil geworden.

Deutsche Frau beim «Base-Jumping» getötet

OSLO: Eine Frau aus Deutschland ist am Sonntagabend beim sogenannten Base-Jumping von einem Berg in Norwegen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ihr Körper in einer Felsspalte gefunden. Er sollte am Montag mit einem Helikopter geborgen werden. Die Polizei konnte keine Angaben zum Herkunftsort der Frau in Deutschland machen.

Der Vorfall ereignete sich am Berg Katthammaren in Eikesdal in der Gemeinde Molde. Die Polizei wurde von einem Freund der Frau alarmiert. Er hatte gesehen, dass sich ihr Fallschirm nicht richtig geöffnet hatte. Der Katthammaren ist bei Base-Jumpern sehr populär, es kam aber schon häufiger zu Unglücken. So starb dort im vorigen Sommer eine Frau aus Schweden.

«Base» steht als Abkürzung für Building, Antenna, Span und Earth, also Gebäude, Antenne, Brücke und Felsen. Das sind die Objekte, von denen die Base-Jumper mit einem Fallschirm abspringen.

Bekannter afghanischer Journalist Sarwari außer Landes

KABUL: Einer von Afghanistans bekanntesten Journalisten, Bilal Sarwari, hat nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban das Land verlassen. In einem auf Twitter veröffentlichten Video sagte Sarwari unmittelbar vor seinem Abflug, er und seine Familie hätten nur wenige Sachen mitnehmen können. «Ich habe alles zurückgelassen, wofür ich seit mehr als 20 Jahren gearbeitet habe. Das ist niederschmetternd - vorsichtig formuliert.» Offen war zunächst, wo der zuhause ausgezeichnet vernetzte Journalist künftig leben will.

Sarwari sagte weiter, er habe sich nie vorstellen können, seine Heimat zu verlassen. Nun sei die Situation jedoch «außer Kontrolle». Viele Menschen müssten ihre Hoffnungen, Träume und Lebenspläne begraben. Es breche ihm das Herz zu sehen, wie viele gut ausgebildete Menschen ins Ausland müssten. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die Taliban aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Sie müssten verstehen, dass sie nun nicht länger eine Schattenregierung seien, sondern große Verantwortung trügen und den Übergang vom Kämpfen zum Regieren schaffen.

Auf Twitter folgen Sarwari mehr als 187.000 Menschen. Auch viele westliche Journalisten vertrauen auf seine Expertise. Zwischen Berichten über Terroranschläge, gezielte Tötungen oder Angriffe auf Militärstützpunkte berichtete er immer auch über Seiten des Landes, die man selten zu sehen bekam. Mit dem Hashtag #Afghanistanyouneversee versah er Tweets über die Wassermelonen-Ernte, Fotos von Kindern beim Cricket-Spiel oder Bilder über die Naturschönheiten des Landes.

Rettungsschiff mit mehr als 320 Flüchlingen darf in Sizilien anlegen

ROM: Das Rettungsschiff «Geo Barents» darf mit mehr als 320 aus Seenot geretteten Flüchtlingen an Bord in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden hätten der Crew den Hafen der Stadt Augusta zugeteilt, teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die das Schiff betreibt, am Montag auf Twitter mit. Die «Geo Barents» hatte nach mehreren Rettungsaktionen im Mittelmeer in Erwartung einer Entscheidung der Behörden seit mehreren Tage vor der Küste ausgeharrt.

Verschiedene Hilfsorganisationen fahren immer wieder hinaus aufs Meer, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben versuchen, in die EU zu gelangen. Die Flüchtlinge legen meist von den Küsten Libyens und Tunesiens ab, oft in überfüllten Booten. Nach Angaben der Vereinten Nationen starben dieses Jahr im Mittelmeer bislang schon mehr als 1020 Migranten. Von Januar bis August 2020 waren es knapp 390.

Russischer Botschafter: Taliban zu Dialog mit Gegnern bereit

KABUL/MOSKAU: Die Taliban sind nach Angaben des russischen Botschafters in Kabul zur Verhandlung mit ihren Gegnern in der letzten noch nicht eroberten afghanischen Provinz Pandschir bereit. Botschafter Dmitri Schirnow sagte im russischen Staatsfernsehen, die Taliban hätten ihn gebeten, den Anführern und den Menschen im Pandschir-Tal eine Botschaft zu überbringen. Die Taliban hofften, «eine friedliche Lösung für die Situation zu finden, zum Beispiel durch eine politische Vereinbarung. Die Taliban wollen kein Blutvergießen und sind zum Dialog bereit.»

Amrullah Saleh, der vor der Machtübernahme der Taliban Vizepräsident Afghanistans war und sich nach der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani nun als rechtmäßiger Präsident ansieht, twitterte am Sonntagabend deutscher Zeit, Taliban hätten Kräfte nahe dem Zugang zu Pandschir zusammengezogen.

Die Provinz Pandschir konnte von den Taliban auch während ihrer ersten Herrschaft zwischen 1996 und 2001 nicht erobert werden. Das lag neben dem erbitterten Widerstand der Nordallianz auch an der geografischen Lage - der Eingang zum Tal ist eng und gut zu verteidigen. Während die Islamisten in den vergangenen Monaten alle anderen Provinzen unter ihre Kontrolle brachten, gab es nur vereinzelte Angriffe auf Pandschir.

Achmad Schah Massud, der legendäre verstorbene Führer der Nordallianz, die in den 1990er-Jahren gegen die Islamisten kämpfte, stammte aus Pandschir. Er war zwei Tage vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ermordet worden. Sein Sohn Achmad Massud schrieb am vergangenen Mittwoch in einem Gastbeitrag in der «Washington Post»: «Der Widerstand der Mudschaheddin gegen die Taliban beginnt jetzt. Aber wir brauchen Hilfe.» Er bat die USA und ihre demokratischen Verbündeten um Waffen, Munition und Nachschub. «Sie sind unsere einzige verbleibende Hoffnung.»

Große Mehrheit hält Abzug für schlecht gehandhabt

WASHINGTON: Angesichts des Chaos in Afghanistan ist eine große Mehrheit der Amerikaner einer Umfrage zufolge unzufrieden mit dem Verlauf des von US-Präsident Joe Biden angeordneten Truppenabzugs. 74 Prozent der Befragten gaben an, die USA hätten den Rückzug schlecht gehandhabt, wie der Sender CBS am Sonntag (Ortszeit) mitteilte - obwohl 63 Prozent einen Abzug der amerikanischen Streitkräfte an sich befürworteten. Auch Bidens Zustimmungswerte nahmen deutlich ab: Nur noch 50 Prozent zeigten sich zufrieden damit, wie Biden seinen Job macht. Im vergangenen Monat waren es noch 58 Prozent, im März sogar 62 Prozent.

Fast zwei von drei Befragten glaubten nicht, dass Biden einen klaren Plan dafür habe, amerikanische Zivilisten aus Afghanistan zu evakuieren. 59 Prozent vertraten die Meinung, dass die USA nicht genug unternähmen, um Afghanen zu helfen, die vor den Taliban fliehen wollten. 62 Prozent der Befragten gaben dem Demokraten Biden eine Mitschuld für die Machtübernahme der Taliban - deutlich mehr als seinem republikanischen Vorgänger Donald Trump (50 Prozent). 60 Prozent gingen davon aus, dass die Terrorbedrohung für die USA mit der Machtübernahme der Taliban zunehme.

Das Institut Yougov befragte für CBS 2142 Erwachsene in den USA. Die Umfrage fand zwischen dem 18. und dem 20. August statt. Die Taliban hatten am 15. August wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Am Vortag hatten die USA mit ihrer Evakuierungsmission begonnen.

Taliban-Sprecher: Werden Verlängerung der Evakuierung nicht zustimmen

LONDON/DOHA: Die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten aus Afghanistan nicht zustimmen. Das sagte ein Sprecher der militant-islamistischen Organisation dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag. «Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbitten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein», sagte Suhail Schahin, ein Mitglied der Taliban-Delegation in Doha, der Hauptstadt Katars.

Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine «rote Linie», so der Schahin weiter. Sie zu verschieben, käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. Dazu gebe es keinen Grund. Er fügte hinzu: «Es wird Misstrauen schaffen zwischen uns. Wenn sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird das eine Reaktion hervorrufen».

Den großen Andrang am Flughafen in Kabul erklärte Schahin mit dem Wunsch vieler Menschen, der Armut in Afghanistan zu entfliehen. Ängste vor Unterdrückung durch die Taliban würden als Vorwand genutzt und seien unbegründet. Berichte über Vergeltungsaktionen von Taliban-Kämpfern an Journalisten, ehemaligen Regierungsmitarbeitern und anderen vermeintlichen Kollaborateuren bezeichnete er als «Fake». Jeder Vorfall weder untersucht. Wer sich schuldig mache, werde zur Verantwortung gezogen.

US-Präsident Joe Biden hatte eine Verlängerung der Evakuierungsmission nicht ausgeschlossen, zugleich aber deutlich gemacht, er hoffe, sie werde nicht notwendig sein. Der britische Premierminister Boris Johnson will bei einem virtuellen Gipfel der G7-Staats- Regierungschefs am Dienstag bei Biden für eine Ausweitung der Frist werben.

USA fliegen binnen 24 Stunden mehr als 10.000 Menschen aus Kabul aus

WASHINGTON: Bei der Evakuierungsmission in Afghanistan haben die USA erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 10.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Zwischen dem frühen Sonntagmorgen und dem frühen Montagmorgen hätten 28 Flugzeuge des US-Militärs rund 10.400 Menschen außer Landes gebracht, teilte das Weiße Haus am Montag in Washington mit. Im selben Zeitraum hätten außerdem 61 Maschinen internationaler Partner rund 5900 Menschen evakuiert. Seit dem Start der Evakuierungsmission Mitte August hätten die Vereinigten Staaten insgesamt rund 37.000 Menschen entweder selbst aus Afghanistan ausgeflogen oder deren Ausreise ermöglicht.

Das US-Militär kontrolliert den Flughafen der afghanischen Hauptstadt und hat dort mehrere Tausend Soldaten stationiert, die den internationalen Evakuierungseinsatz absichern. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hatten die USA und ihre Verbündeten begonnen, in großer Eile so viele ihrer Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte wie möglich außer Landes zu bringen.