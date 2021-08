Neues aus dem Ausland am Montag

Feuerwehr in Südfrankreich kämpft gegen Waldbrände

MARSEILLE: Nach einer Hitzewelle und großer Trockenheit kämpft die Feuerwehr in Südfrankreich gegen mehrere größere Waldbrände.

Zwei Löschflugzeuge und ein Löschhubschrauber unterstützten die Feuerwehrtrupps am Boden, meldete am Montag die französische Zivilschutzbehörde. Betroffen sind das Departement Bouches-du-Rhône und Var. Die Feuerwehr in Marseille berichtete auf Twitter über einen Vegetationsbrand auf einem Bergzug außerhalb der Stadt, zu dem rund 100 Löschkräfte mit 40 Fahrzeugen ausgerückt seien. Menschen gerieten in dem unbewohnten Gelände bislang nicht Gefahr.

Strandgäste helfen bei Festnahme von Drogenhändlern

GRANADA: Badegäste eines Strandes in Spanien haben ebenso mutig wie kurzentschlossen zwei Drogenhändler dingfest gemacht, die der Polizei sonst wohl entkommen wären. Wie Medien am Montag berichteten und Videos zeigen, waren die Kriminellen am Samstag mit einem Schnellboot auf der Flucht vor einem Polizeischiff mit hoher Geschwindigkeit auf den Strand gerast. Anschließend versuchten sie davonzulaufen.

Am Strand des kleinen Örtchens Melicena in der Region Granada im Süden des Landes sollten sie jedoch nicht weit kommen: Rund ein Dutzend Männer und Frauen zum Teil fortgeschrittenen Alters umzingelten einen der beiden und stürzten sich auf ihn, darunter war ein Polizist außer Dienst. Der zweite «Narco» entkam zunächst, wurde dann aber in der Nähe festgehalten. Auch mehrere Hunde nahmen bellend an der «Festnahme» teil.

In einem von der Zeitung «La Vanguardia» veröffentlichten Video sagt eine jüngere Frau, die Badegäste hätten in Melicena nicht gezögert, der Polizei zu helfen, die am Strand nicht präsent war. «Das ist uns allen aus der Seele gekommen, die Bösen zu fangen». Bei den «Helden» handelte es sich vorwiegend um Einheimische, denn der Strand von Melicena wird eher weniger von Touristen besucht. Wie die Polizei später mitteilte, wurden im Schnellboot 808 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Ob es für die mutigen Badegäste eine Prämie geben wird, wurde vorerst nicht mitgeteilt.

Venezolanischer Protestanführer aus Haft freigekommen

CARACAS: Im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela ist der wichtige Oppositionspolitiker Freddy Guevara aus der Haft entlassen worden. Die Freilassung aus dem berüchtigten Geheimdienst-Gefängnis «El Helicoide» in der Hauptstadt Caracas erfolgte kurz nach dem Auftakt zu einem neuen Dialog zwischen Regierung und Opposition. Guevara bekräftigte, «alles zu unterstützen, was getan werden kann, um alle politischen Gefangenen freizubekommen», wie es in einem Tweet der oppositionellen Nationalversammlung am Sonntagabend (Ortszeit) hieß.

Guevara ist ein Verbündeter des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó. Er wurde im Juli festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft warf ihm eine Verbindung zu bewaffneten kolumbianischen Gruppen vor. Er hatte 2017 die Proteste gegen die Regierung angeführt und aus Angst vor einer Haftstrafe drei Jahre im Asyl in der chilenischen Botschaft verbracht.

Das ölreiche Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Seit Anfang 2019 versucht Guaidó, den autoritären Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen. Zahlreiche Länder - darunter Deutschland und die USA - erkannten ihn als legitimen Staatschef an. Bislang gelang es ihm aber nicht, sich in Venezuela durchsetzen. Angesichts von Armut und Gewalt haben rund 5,6 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen.

Nach mehreren gescheiterten Gesprächsrunden in den vergangenen Jahren haben Regierung und Opposition des Landes am Freitag in Mexiko unter der Vermittlung Norwegens einen neuen Dialog eingeläutet. Dieser soll nach einer Mitteilung des norwegischen Außenministeriums zwischen dem 3. und 6. September fortgesetzt werden.

Berufungsgericht hebt Urteil gegen polnische Holocaustforscher auf

WARSCHAU: Das Berufungsgericht in Warschau hat am Montag ein umstrittenes Urteil gegen zwei renommierte Holocaust-Forscher aufgehoben. Im Februar hatte ein Warschauer Gericht die Historiker Barbara Engelking und Jan Grabowski verurteilt, sich für Ungenauigkeiten in einem Buch zu entschuldigen. In einer gemeinsamen Stellungnahme auf Grabowskis Twitter-Account zeigten sich die beiden Wissenschaftler zufrieden mit ihrer erfolgreichen Berufung. «Dieses Urteil hat direkte Auswirkungen auf alle polnischen Wissenschaftler, besonders auf Holocaustforscher», schrieben sie.

In ihrem 2018 erschienenen Buch «Dalej jest noc» («Und immer noch ist Nacht») hatten sich die Wissenschaftler mit der Vernichtung der Juden in der polnischen Provinz unter deutscher Besatzung befasst. Sie wurden von der Nichte eines früheren Ortsvorstehers aus Ostpolen verklagt. Die Frau sah die Erinnerung an ihren Onkel diffamiert, weil die Historiker schrieben, er sei mitschuldig am Tod von mehr als 20 im Wald versteckten Juden gewesen, die den Deutschen übergeben worden seien.

Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hatte damals betont, jeder Versuch, akademischen oder öffentlichen Diskurs durch politischen oder juristischen Druck einzuschränken, sei inakzeptabel. Polen hatte 2018 in einem umstrittenen Gesetz die Andeutung einer Mitwirkung oder Mitverantwortung von Polen am Holocaust unter Strafe gestellt.

Vor allem in Israel war dies scharf kritisiert worden, ähnlich wie die Änderung des polnischen Verwaltungsrechts in der vergangenen Woche, nach dem Verwaltungsentscheidungen nach 30 Jahren nicht mehr gerichtlich angefochten werden können. Israel befürchtet damit ein Ende der Entschädigungen für Enteignungen von Juden im Gefolge des Holocausts. Die Verabschiedung des Gesetzes in der vergangenen Woche hat eine diplomatische Krise zwischen beiden Ländern ausgelöst.

Bayer setzt im Glyphosat-Streit auf höchstes US-Gericht

LEVERKUSEN/WASHINGTON: Bayer setzt im Milliardenstreit über den Unkrautvernichter Glyphosat in den USA auf eine höchstrichterliche Entscheidung, um eine Wende herbeizuführen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern reichte nach eigenen Angaben vom Montag einen Antrag auf Revision des Falls Hardeman beim höchsten US-Gericht, dem Supreme Court, ein. Sollte das Gericht den Fall zur Entscheidung annehmen und im Sinne von Bayer urteilen, hätte dies eine Signalwirkung. Bayer verspricht sich davon, die Streitigkeiten im Grunde beenden zu können.

Anderenfalls will der Konzern ein eigenes Programm aufsetzen, um mit weiteren Glyphosatklagen umzugehen. Das könnte Bayer teuer zu stehen kommen. Konzernchef Werner Baumann hatte den Gang vor den Supreme Court bereits angekündigt. Er rechnet damit, dass die Richter in den kommenden sechs Monaten über eine Annahme des Antrags entscheiden werden.

Bei den Rechtsstreitigkeiten geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup, der Glyphosat enthält. Bayer betont, Roundup sei bei sachgemäßer Verwendung sicher.

Vier Jahre nach Anschlag: Explosionen lösen in Barcelona Panik aus

BARCELONA: Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag in Barcelona hat ein falscher Bombenalarm die Passanten des Boulevards Las Ramblas am Montag erneut in Angst und Schrecken versetzt. Nach mehreren sehr lauten Explosionen in der Nähe des bei Touristen besonders beliebten Marktes La Boquería schloss die katalanische Polizei einen Anschlag jedoch aus. Bei einer Party in einem Gebäude seien wohl Feuerwerkskörper gezündet worden. Es gebe weder Verletzte noch Schäden. Der Fall werde aber eingehend untersucht, hieß es.

Die Explosionen ereigneten sich gegen 12.30 Uhr. Sie hätten auf der Straße, aber auch in Wohnungen, in Läden und bei Touristen in den zahlreichen Hotels des Stadtviertels im Zentrum von Barcelona Panik verursacht, schrieb die Regionalzeitung «El Periódico». «Ich habe vier Explosionen gehört, und bei der fünften habe ich gedacht, dass etwas Schlimmes passiert sein müsse», zitierte das Blatt einen Passanten. «Es war plötzlich alles voller Feuerwehrmänner.»

Der Anschlag erschütterte Barcelona und ganz Spanien im Sommer 2017: Am Nachmittag des 17. August raste ein Lieferwagen auf Las Ramblas in eine Menschenmenge. Dabei starben 14 Passanten, 118 wurden verletzt. Die Opfer stammten aus 34 Ländern. Auf der Flucht erstach der 22-jährige Fahrer des Lieferwagens ein weiteres Opfer, bevor er am 21. August von der Polizei erschossen wurde.

Kurz nach der Attacke steuerten fünf Männer im Badeort Cambrils etwa 100 Kilometer südwestlich von Barcelona ein Auto in eine Gruppe von Passanten. Eine Frau starb, sieben Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss die Terroristen. Die Miliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich. Nach Behördenangaben hatte die Gruppe größere Anschläge etwa auf die Kirche Sagrada Familia in Barcelona geplant. Die drei überlebenden Täter wurden erst im Mai zu Haftstrafen zwischen acht und mehr als 53 Jahren verurteilt.

Queen spricht Opfern von Erdbeben in Haiti ihr Beileid aus

BALMORAL: Queen Elizabeth II. hat den Opfern und Betroffenen des verheerenden Erdbebens in Haiti ihr Beileid ausgesprochen. «Ich bin zutiefst betrübt über die tragischen Todesfälle und die Zerstörung, die das Erdbeben in Haiti angerichtet hat», schrieb die Monarchin in einer am Montag veröffentlichten Botschaft an den Premierminister von Haiti. «Meine Gedanken und Gebete sind bei denen, die ihr Leben, ihre Lieben oder ihr Zuhause verloren haben, sowie bei den Rettungskräften in ihrem Einsatz», hieß es weiter. Die 95-Jährige verbringt derzeit ihren Sommerurlaub auf dem königlichen Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.

Bei dem Erdbeben in Haiti wurden Hunderte getötet, am Montag war von fast 1300 Toten die Rede. Weitere Opfer werden befürchtet. Die Ereignisse wecken Erinnerungen an 2010: Damals starben mehr als 220.000 Menschen, mehr als 300.000 wurden verletzt, über eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

Deutsch-niederländisches Ermittlerteam spürt gestohlenen Hund auf

KATWIJK/WESEL: Nach wochenlanger Suche und akribischer Ermittlungsarbeit haben niederländische und deutsche Polizisten einen gestohlenen Hund aufgespürt und der glücklichen Besitzer-Familie aus den Niederlanden zurückgegeben.

Border Collie Max war nach Angaben vom Montag am 18. Juli von einem Campingplatz im niederländischen Katwijk verschwunden. Bei der zunächst erfolglosen Suche nach dem schwarz-weißen Vierbeiner half die Polizei in Südholland. Schließlich sagte ein Zeuge aus, er habe beobachtet, wie der ein Jahr alte, zutrauliche Hund von Unbekannten mit Leckerlis in ein Wohnmobil gelockt worden sei. Danach sei das Fahrzeug davongefahren. Weil dem Beobachter dies seltsam vorkam, notierte er das Kennzeichen.

Am vergangenen Freitag habe die Polizei in Wesel in Nordrhein-Westfalen über das deutsche Bundeskriminalamt ein Amtshilfeersuchen aus den Niederlanden erhalten. Es ging um einen schwarz-weißen Border Collie, der von einem Campingplatz gestohlen worden sei. Als Halter des mutmaßlichen Entführungsfahrzeugs entpuppte sich ein 59 Jahre alter Mann aus Hamminkeln im Kreis Wesel. Wie die Ermittlungskommission «Wau» herausfand, hatte er einen Border Collie einen Tag nach dem Verschwinden von Max beim Ordnungsamt Hamminkeln angemeldet. Angeblich hatte der Tatverdächtige das Tier in den Niederlanden über eine Kleinanzeige gekauft.

Als die Kripo das Haus des Mannes aufsuchte, fand sie Max bereits in der Einfahrt in einem Körbchen liegend. Schwanzwedelnd sei er auf die Beamten zugelaufen, er habe auch sofort auf seinen Namen reagiert, hieß es. Eine Tierärztin habe nach Auslesen der Hundemarke bestätigt, dass es sich um Max handelte. Noch am selben Tag reiste die niederländische Familie an, um ihren Liebling in die Arme zu schließen. «Sehr zum Leidwesen unserer Kolleginnen und Kollegen, die Max bereits in ihr Herz geschlossen und ihn ausreichend bemuttert und bevatert haben», wie die Polizei schrieb. Den 59-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rotes Kreuz will gefallene Soldaten auf Falklandinseln identifizieren

DARWIN/GENF: Fast 40 Jahre nach Beginn des Falklandkrieges zwischen Argentinien und Großbritannien will das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Überreste von gefallenen argentinischen Soldaten auf der Inselgruppe im Südatlantik identifizieren. Am Montag begann die Exhumierung von Leichenteilen in einem Massengrab auf dem Friedhof von Darwin, wie das IKRK mitteilte.

«Das Ziel unserer Arbeit ist, dass die Angehörigen in Würde trauern können», sagte Projektleiter Laurent Corbaz. «Sie haben viele Jahre in Ungewissheit gelebt, wir tun unser Möglichstes, um ihnen Antworten zu geben.» In einer früheren Phase des Projekts waren bereits 115 Leichen identifiziert worden.

Argentinien hatte am 2. April 1982 eine Invasion auf den Falklandinseln gestartet, die seit 1833 unter britischer Verwaltung stehen. Die damals herrschende argentinische Militärjunta wollte mit dem Angriff nach Einschätzung von Historikern von den zunehmenden innenpolitischen Problemen ablenken. Nachdem die argentinischen Truppen während des 72 Tage dauernden Kriegs eine Reihe von Niederlagen hinnehmen mussten, unterzeichneten die argentinischen und britischen Befehlshaber auf den Inseln einen Waffenstillstand. Insgesamt kamen in dem Konflikt 649 Argentinier, 255 Briten und drei Inselbewohner ums Leben. Argentinien erhebt weiterhin Anspruch auf die Falklandinseln.

Nawalny-Sprecherin zu Freiheitsbeschränkung verurteilt

MOSKAU: Ein russisches Gericht hat die als Sprecherin des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny bekannte Journalistin Kira Jarmysch zu anderthalb Jahren Freiheitsbeschränkung verurteilt. Die 31-Jährige darf nach dem Urteil der Moskauer Justiz vom Montag zum Beispiel nicht an Straßenprotesten oder anderen Massenveranstaltungen teilnehmen oder unerlaubt die Stadt verlassen. Jarmysch befand sich seit 1. Februar im Hausarrest, weil sie mit Aufrufen zu Protesten gegen die Inhaftierung Nawalnys gegen Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie verstoßen haben soll. Nun fiel das Urteil.

Wegen desselben Vorwurfs waren zuvor unter anderen schon Nawalnys Bruder Oleg sowie die Politikerin und Juristin Ljubow Sobol verurteilt worden. Die Opposition spricht von Willkür-Urteilen, die auch darauf abzielten, die Gegner der Kremlpartei Geeintes Russland vor der Parlamentswahl am 19. September mundtot zu machen. Die Kremlgegner kritisieren zudem, dass der Machtapparat selbst ungeachtet der im Land geltenden Pandemie-Vorschriften Massenveranstaltungen zulasse, bei denen Menschen zu Tausenden gegen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske verstoßen.

Auch bei einer Großveranstaltung in einem Stadion mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der selbst nie Maske trägt, waren viele Menschen ungeschützt. Für die Organisatoren der vom Kreml gebilligten Veranstaltungen haben solche Verstöße gegen die Pandemie-Vorschriften oft keine Folgen. Oppositionelle hingegen müssen immer wieder mit harten Strafen rechnen. Organisationen und Mitarbeiter um den im Straflager inhaftieren Nawalny sind zudem als Extremisten eingestuft und damit von der Duma-Wahl in einem Monat ausgeschlossen.

170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten in Süddeutschland gefunden

MÜNCHBERG: Ecstasy-Tabletten im Millionenwert haben Schleierfahnder auf einem Autohof im süddeutschen Münchberg sichergestellt. Wo die Drogen herstammen und für wen sie bestimmt waren, war am Montag zunächst nicht klar.

Die mehr als 170 Kilogramm Ecstasy-Pillen sollen einen Schwarzmarktwert von etwa fünf Millionen Euro haben. Sie seien bei einer Kontrolle in fünf Kartons auf der Ladefläche eines Kastenwagens in dem Ort im Land Bayern gefunden worden, berichtete das Bayerische Landeskriminalamt am Montag. Die Kontrolle auf dem Autohof fand am vergangenen Donnerstag statt.

Die Polizei nahm die beiden Insassen des Kastenwagens sowie zwei weitere Männer fest, die sich in einem Auto in der Nähe befanden. Die vier Tatverdächtigen zwischen 29 und 51 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Gegen sie werde wegen bandenmäßiger Einfuhr und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt, hieß es.

Ochsen sollen zwei Männer getötet haben

OSLO: In einem Dorf an der Südwestküste Norwegens sind zwei Männer vermutlich von Ochsen getötet worden.

Vater (78) und Sohn (52) wurden auf einer Weide gefunden, auf der Ochsen grasten, wie die Polizei in Sykkylven in Sunnmøre am Montag mitteilte. Der Familie zufolge wollten die beiden Männer Tiere von einer Weide auf eine andere treiben. Was genau geschehen ist, ist unklar. Die Polizei vermutet, dass die beiden von einem oder mehreren Ochsen angegriffen wurden.

US-Präsident Biden will sich zur Lage in Afghanistan äußern

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will sich am Montag gegen 21.45 Uhr MESZ zur Lage in Afghanistan äußern.

Das erklärte die US-Regierung. Biden verlässt daher früher als geplant Camp David, wo er ein langes Wochenende verbringen wollte, und kehrt ins Weiße Haus zurück. Zuvor war Kritik an Bidens Schweigen seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan laut geworden. Noch am Montagmorgen (Ortszeit) hatte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan in mehreren Interviews nur erklärt, der Präsident werde sich «bald» zur Lage in Afghanistan äußern.

Belgien will vier Flieger zum Evakuieren nach Afghanistan schicken

BRÜSSEL: Das belgische Verteidigungsministerium hat angekündigt, vier Flugzeuge nach Afghanistan zu schicken, um sich an der Evakuierung von Menschen auf dem Flughafen Kabul zu beteiligen.

Das geht aus Angaben der zuständigen Ministerin Ludivine Dedonder hervor, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montag berichtete. Afghanische Dolmetscher und andere Menschen, die für belgische Interessen gearbeitet hätten, könnten sich bei den belgischen Behörden melden, hieß es. Da diese Menschen häufig auch bei anderen Nationen beschäftigt gewesen seien, werde es auch die Möglichkeit geben, ein Visum für ein anderes Land zu beantragen.

Pariser Polizisten schießen bei Autokontrolle zwei Insassen nieder

PARIS: Bei einer Autokontrolle in einem Vorort von Paris haben Beamte die beiden Insassen mit Schüssen lebensgefährlich verletzt. Weil der Fahrer einer Anordnung nicht Folge leisten wollte, hätten Beamte den Wagen in der Nacht zum Montag kontrollieren wollen, teilte die Pariser Polizeipräfektur auf Twitter mit. Sie bezog sich dabei auf Videos in den sozialen Medien, die den Vorfall in der Ortschaft Stains in der Banlieue zeigen.

Der Fahrer habe den stehenden Wagen plötzlich gestartet und rückwärts einen Polizisten gerammt. Dann sei der Wagen nach vorne gefahren und habe einen zweiten Beamten, der das Auto stoppen wollte, mehrere Meter mitgeschleift, sagte eine Polizeisprecherin. Beide Beamte hätten daraufhin von ihren Dienstwaffen Gebrauch gemacht. Ermittlungen, auch gegen die ebenfalls verletzten Polizisten, seien eingeleitet worden.

Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete, wurde der Fahrer von fünf Kugeln und seine Beifahrerin von einer Kugel getroffen. Weshalb beide sich der Kontrolle entziehen wollten, wurde bislang nicht bekannt. Auf dem Video, das mutmaßlich die Kontrolle zeigt, waren insgesamt drei in zivil gekleidete Beamte beim Einsatz rund um den Wagen zu sehen. Dabei schoss einer der Männer dem Anschein nach gezielt in das Wageninnere, nachdem das Auto bereits stand.

Militär wird Flughafen Kabul sichern, Evakuierungen ab Dienstag

WASHINGTON: Die US-Truppen am Flughafen Kabul müssen nach Angaben des Weißen Hauses zunächst Ordnung und Sicherheit wieder herstellen, bevor es ab Dienstag erneut Evakuierungsflüge geben kann. Die Soldatinnen und Soldaten würden «den Großteil des restlichen Tages» damit verbringen, die Lage am Flughafen wieder unter Kontrolle zu bringen, sagte US-Präsident Joe Bidens stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Jon Finer am Montag dem TV-Sender MSNBC. Im Laufe des Tages und am Dienstag würden noch mehr US-Truppen am Flughafen ankommen, sagte Finer.

Damit werde es «genügend Truppen geben, um die Sicherheit des Flughafens zu gewährleisten, damit es wieder Evakuierungsflüge für Zivilisten» geben könne, erklärte Finer weiter. Die US-Streitkräfte wollen in Kürze bis zu 5000 Soldaten am Flughafen stationiert haben. Ein Teil der Verstärkung ist schon vor Ort. Sie unterstützen die rund 1000 US-Soldaten, die bis Anfang letzter Woche noch zur Sicherung der Botschaft und des Flughafens in Afghanistan geblieben waren.

Trumps Ex-Berater Bolton: Afghanistan fällt zurück ins Mittelalter

WASHINGTON: Afghanistan wird infolge der Machtübernahme durch die Taliban nach Ansicht des früheren nationalen Sicherheitsberaters John Bolton «zurück ins 15. Jahrhundert» fallen. Die militant-islamistischen Taliban seine eine Gruppe des «mittelalterlichen, religiösen Fanatismus», sagte Bolton am Montag dem Radiosender NPR. Die Taliban hätten kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft und würden schon bald wieder islamistischen Terrorgruppen Schutz bieten, warnte er.

Der Republikaner Bolton war unter Ex-Präsident George W. Bush US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, dem früheren Präsidenten Donald Trump diente er zeitweise als nationaler Sicherheitsberater. Trump hatte ihn 2019 wegen Meinungsverschiedenheiten rausgeworfen.

Bolton bezeichnete die Machtübernahme durch die Taliban als «katastrophales Versagen amerikanischer Führung». Präsident Joe Biden hätte an der von Trump vorgegebenen «falschen» Politik eines Abkommens mit den Taliban und eines Abzug aus Afghanistan festgehalten und diese Strategie dann auch noch vermasselt, sagte Bolton über den Demokraten. Er sagte, Trump hätte vermutlich genauso gehandelt wie nun Biden. Für die Sicherheit der USA hätten US-Truppen aber in Afghanistan bleiben sollen, kritisierte Bolton.

Afghanisches Kampfflugzeug abgeschossen

TASCHKENT: Ein afghanisches Kampfflugzeug ist im Süden des Nachbarlandes Usbekistan in Zentralasien abgeschossen worden. Es sei beim illegalen Grenzübertritt von einem Luftverteidigungssystem getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in der Hauptstadt Taschkent usbekischen Medien zufolge mit.

Zu dem Vorfall war es demnach es am Sonntagabend nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban gekommen. Usbekische Medien veröffentlichten Fotos von einer am Boden liegenden Maschine, die beschädigt war.

Das usbekische Nachrichtenportal «Gazeta.uz» berichtete, die Maschine sei in der Provinz Surchandarja abgestürzt. Die zwei Piloten hätten sich mit einem Fallschirm retten können. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Unklar war, ob die Piloten vor den Taliban fliehen wollten oder weshalb das Flugzeug über Usbekistan flog.

Der Generalstaatsanwaltschaft von Usbekistan zufolge erreichten am vergangenen Wochenende 22 Militärflugzeuge und 24 Hubschrauber mit zusammen 585 afghanischen Soldaten das Land. 84 afghanische Soldaten waren außerdem auf dem Landweg in die Ex-Sowjetrepublik geflohen. Zudem hätten 158 Zivilisten illegal die Grenze überquert.

Bittere Analyse des Krieges am Hindukusch: die «Afghanistan Papers»

BERLIN: «Uns fehlte ein grundlegendes Verständnis von Afghanistan - wir wussten nicht, was wir taten.» So schätzte ein ranghoher US-General die Situation bereits im Jahr 2015 ein. Seine Aussage ist Teil der ausführlichen Analyse einer vom US-Kongress ins Leben gerufenen Behörde. Die Herausgabe des Dokuments erstritt die «Washington Post» vor knapp zwei Jahren vor Gericht. Es legt dar, dass die jeweilig amtierende US-Regierung und das Militär den Verlauf des Konflikts systematisch beschönigten.

Die sogenannten «Afghanistan Papers» beruhen auf Interviews mit mehr als 400 Beamten, Botschaftern und Militärangehörigen, die zwischen 2014 und 2018 geführt wurden. Der Bericht definiere als ein Kernproblem unter anderem die negativen Effekte der amerikanischen Finanzierung in Afghanistan, schrieb der US-Kongress Anfang 2020 in einer Zusammenfassung. Eine große Menge Geld sei verschwendet oder gestohlen worden und habe Probleme verschärft oder neue geschaffen, insbesondere Korruption. Viele Interviewte hätten betont, dass das US-Engagement von Beginn an kein klares Ziel gehabt habe. Es habe oft organisatorische Schwierigkeiten gegeben, weil viele Behörden an Entscheidungen beteiligt gewesen seien.

Der Öffentlichkeit wurden diese Probleme mehr oder weniger vorenthalten. «Ganz egal, wie sich der Krieg entwickelte - und vor allem, wenn es schlechter lief - betonten sie, dass Fortschritte gemacht werden», resümierte die «Washington Post» damals.

Frankreich schafft preiswerten Tierarzt für Menschen mit wenig Geld

PARIS: Menschen mit wenig Geld können ihre Haustiere in Frankreich dank der landesweiten Initiative «Tierarzt für alle» neuerdings zu einem reduzierten Tarif oder kostenlos behandeln lassen. Im Zuge des nationalen Hilfsprogramms zum Neustart nach der Corona-Krise sei dafür alleine im laufenden Jahr ein Zuschuss von 4,5 Millionen Euro reserviert, teilte das Agrarministerium in Paris mit. Bei den Sozialbehörden mit geringem Einkommen registrierte Einwohner können ihre Haustiere dank der Initiative «Vétérinaires Pour Tous» zu einem Drittel des üblichen Tierarzthonorars behandeln lassen. Die übrigen Kosten decken die Initiative sowie die beteiligten Tierärzte.

«Ein Haustier ist wirklich ein soziales Bindeglied und es ist unerträglich, sich von seinem Haustier trennen zu müssen, weil man die Behandlung nicht bezahlen kann», sagte die an der Initiative beteiligte Tierärztin Emmanuelle de la Noue. Die Initiative schaffe nun eine einheitliche Basis für Hilfen, die Tierärzte bislang nach eigenem Augenmaß gewährt hätten, wenn sie gesehen hätten, dass Besitzer diese nicht zahlen konnten. Künftig verzichteten die an der Initiative beteiligten Ärzte auf ein Drittel ihres Honorars.

Eine kostenlose Behandlung von Haustieren über mobile Tierambulanzen organisiert die Initiative zudem für sozial isolierte Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Ausgangspunkt für die mobile Versorgung sind die vier französischen Landesteile mit Veterinärhochschulen. Studenten dort sowie Tierschutzorganisationen wurden für den Betrieb der mobilen Praxen gewonnen.

An einer Anlaufstelle für Obdachlose in Paris startete die kostenlose Sprechstunde bereits, wie der kommunale Rettungsdienst «Samusocial» mitteilte. Studentin Sandra etwa engagiert sich dort freiwillig, um Praxiserfahrung zu sammeln und zu helfen. «Ich war überrascht zu sehen, wie viel Liebe und Zuwendung die ärmsten Menschen für ihre Haustiere aufbringen, im Gegensatz zu anderen, weniger fürsorglichen Besitzern», sagte sie.

Irans Präsident appelliert für nationale Einigung in Afghanistan

TEHERAN: Irans Präsident Ebrahim Raisi hat an die Taliban im Nachbarland Afghanistan appelliert, eine nationale Einigung anzustreben. Dies sei es, was Afghanistan in erster Linie für Frieden und Stabilität brauche, sagte Raisi am Montag. Der Rückzug der USA sei eine Chance für alle politischen Gruppen, diese Einigung über interne Verhandlungen zu erreichen. «Als Nachbar und Bruder Afghanistans» werde der Iran das afghanische Volk auf diesem Weg weiterhin unterstützen, so Raisi laut Webportal des Präsidialamts.

Im Iran gibt es Differenzen, wie die Regierung demnächst mit den militant-islamistischen Taliban umgehen soll. Einige politischen Kreise in Teheran sind der Auffassung, dass die Taliban sich verändert haben und nicht mehr die islamistische Bewegung der letzten Jahre seien und daher auch nicht mehr als Feind eingestuft werden sollten. Andere jedoch sagen, dass die jüngsten Entwicklungen genau das Gegenteil bewiesen haben. Außerdem bleibe der schiitische Iran für die sunnitischen Taliban-Extremisten stets ein religiöser Erzfeind.

Aus Angst um die Sicherheit seiner Diplomaten hat Teheran deren Zahl in der Botschaft in Kabul auf ein Minimum reduziert. Im Iran wurde insbesondere eine Wiederholung des Massakers von 1998 befürchtet. Damals stürmten Taliban das iranische Konsulat in Masar-i-Scharif und töteten zehn Diplomaten sowie den Korrespondenten der staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Der Vorfall hatte damals fast zu einem militärischen Konflikt zwischen dem Iran und den Taliban geführt, der jedoch nach einer UN-Vermittlung verhindern werden konnte.

Der Iran sorgt sich auch, dass es erneut eine Flüchtlingswelle geben könnte. Das Land hatte nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan 1979 Millionen afghanische Flüchtlinge einreisen lassen. Wegen der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise gilt es laut Beobachtern als eher unwahrscheinlich, dass Teheran dies erneut erlauben wird. An den drei Grenzübergängen im Nord- sowie Südosten des Landes wurden aber provisorische Pufferzonen eingerichtet, die afghanischen Flüchtlingen zumindest vorerst Schutz und Sicherheit bieten sollen.

Karsai-Sprecher: Führen Gespräche mit den Taliban

KABUL: Nach der faktischen Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan sollen Gespräche zwischen Politikern und Vertretern der Islamisten laufen. Das teilte ein Sprecher des ehemaligen Präsidenten Hamid Karsai der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. In einem ersten Schritt habe man betont, dass das Leben und das Vermögen der Bevölkerung sowie die öffentliche Infrastruktur geschützt werden müssten, sagte der Sprecher weiter. Einen Kommentar von Taliban-Seite gab es dazu zunächst nicht.

Nach der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani am Sonntag ist nach Angaben Karsais ein Koordinierungsrat für eine friedliche Übergabe der Macht gebildet worden. Ihm gehören der Vorsitzende des Nationalen Versöhnungsrates, Abdullah Abdullah, der ehemalige Kriegsfürst Gulbuddin Hekmatjar und Karsai selbst an.

Es gab keine Angaben dazu, wo die Gespräche stattfinden und wer von Taliban-Seite daran teilnimmt. Es ist zudem insgesamt unklar, ob die Islamisten dazu bereit sind, nach ihrem rasanten militärischen Erfolg die Macht mit anderen Politikern im Land zu teilen.

Soldat stirbt bei Schüssen an armenisch-aserbaidschanischer Grenze

BAKU/ERIWAN: Armenien hat nach einem neuen Schusswechsel an der Grenze mit Aserbaidschan den Tod eines Soldaten gemeldet. Der Mann sei von aserbaidschanischer Seite aus im Gebiet Nachitschewan von einem Scharfschützen getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in der Hauptstadt Eriwan mit.

Aserbaidschan dementierte dagegen, dass eigene Soldaten für den Tod des Armeniers verantwortlich seien. Die beiden verfeindeten Länder machten sich gegenseitig für neue Zwischenfälle verantwortlich.

Die Lage in der Grenze zwischen den verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken im Südkaukasus ist seit Monaten gespannt. Das Verteidigungsministerium in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku warf der armenischen Seite einmal mehr Provokationen und Falschinformationen vor. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe kaum. Armenien beschuldigte den Nachbarn, unter Berufung auf historische Ansprüche in armenisches Kernland vorzudringen.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken hatten vom 27. September bis zum 9. November einen neuen Krieg geführt in der seit langem umkämpften Region Berg-Karabach. Aserbaidschan holte sich dabei weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebietes zurück. Mehr als 6500 Menschen starben bei den Kämpfen.

Schweigeminute in Plymouth für Opfer von Gewalttat

PLYMOUTH: In der südenglischen Küstenstadt Plymouth haben Bürgerinnen und Bürger am Montag der Opfer einer Gewalttat mit mehreren Toten gedacht. Um 11 Uhr Ortszeit versammelten sich Anwohner rund um das Rathaus und in einem Park, wie Medien berichteten. In ganz Großbritannien waren die Menschen dazu aufgerufen, eine Minute lang zu schweigen und der Opfer zu gedenken. Bereits am Wochenende hatte es in der Grafschaft Devon mehrere Gedenkveranstaltungen gegeben, viele Menschen hatten Blumen und Briefe niedergelegt.

Der 22 Jahre alte Täter Jake D. hatte am Donnerstagabend seine Mutter und vier weitere Menschen getötet, darunter ein kleines Mädchen. Zwei Menschen verletzte er mit Schüssen, bevor er sich selbst tötete.

Der Mann hatte sich in sozialen Medien zur frauenverachtenden «Incel»-Bewegung bekannt. Die Abkürzung stammt vom englischen Begriff «involuntary celibate» und bezeichnet vorwiegend Männer, die unfreiwillig enthaltsam leben und Hass auf Frauen sowie auf sexuell aktive Männer entwickeln.

Taliban haben überall in Kabul Posten bezogen

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben nach ihrer faktischen Machtübernahme in Afghanistan am Montag überall in der Hauptstadt Kabul Polizeistationen und andere Behördengebäude besetzt. Das sagten Bewohner der Stadt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch fuhren bewaffnete Kämpfer in Militär- und Polizeiautos sowie anderen Regierungsfahrzeugen durch die Stadt. Gleichzeitig errichteten sie weitere, eigene Kontrollpunkte in manchen Straßen, wie Bewohner weiter berichteten.

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es in einer Erklärung vom Montag, der amtierende Gesundheitsminister Wahid Madschroh habe sich mit der Gesundheitskommission der Taliban getroffen. Demnach bedankten sich beide Seiten für die Gesundheitsdienstleistungen in dem jeweils von der anderen Seite kontrolliertem Gebiet. Der von den Taliban vorgesehene Gesundheitsminister habe alle Mitarbeiter des Gesundheitsbereiches - Männer wie Frauen - dazu aufgerufen, ihre Aufgaben im gesamten Land wieder aufzunehmen.

Bürgermeister von Industriegroßstadt tot aufgefunden

KRYWYJ RIH: In der Ukraine ist der Bürgermeister der Großstadt Krywyj Rih, Konstantin Pawlow, mit einer Schussverletzung tot aufgefunden worden. «Heute untersuchen wir drei Versionen: Mord, Selbstmord und ebenso den fahrlässigen Umgang mit Waffen», sagte der Chef der Polizei des Gebiets Dnipropetrowsk, Anatoli Schtschadilo, am Montag auf einer Pressekonferenz. Pawlow wurde neben seiner Waffe gefunden.

Unter anderem würden auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet, hieß es. Pawlow gehörte der russlandfreundlichen Partei Oppositionsplattform für das Leben an, die in den vergangenen Monaten unter starkem Druck der Regierungsorgane stand.

Der 48-Jährige war erst im Dezember zum Bürgermeister der Industriestadt mit über 600.000 Einwohnern gewählt worden. In der rund 350 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Kiew gelegenen Provinzstadt ist Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgewachsen. Selenskyj kündigte in sozialen Netzwerken an, dass er die Ermittlungen persönlich kontrollieren werde.

Nach Erdbeben in Haiti: Auch Steinmeier «bestürzt»

BERLIN: Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier «bestürzt» geäußert.

In einem Schreiben an den Interimspräsidenten der Republik Haiti, Ariel Henry, schrieb das deutsche Staatsoberhaupt: «Die Bilder, die uns aus dem Süden Ihres Landes erreichen, sind erschreckend. Auch im Namen meiner Landsleute sende ich Ihnen mein herzliches Beileid für die Todesopfer, die diese Naturkatastrophe gefordert hat, und die besten Genesungswünsche für die Verletzten.» Er wünsche «viel Kraft bei den Rettungsarbeiten und dem Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und Gebäude». Bei dem Erdbeben in Haiti wurden Hunderte getötet. Weitere Opfer werden befürchtet. Die Ereignisse wecken Erinnerungen an 2010: Damals starben mehr als 220.000 Menschen, mehr als 300.000 wurden verletzt, über eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

Rakete aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels abgefeuert

TEL AVIV: Militante Palästinenser haben nach israelischen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen in Richtung Südisrael abgefeuert. Dies war der erste Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet seit einem elftägigen bewaffneten Konflikt im Mai. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr «Iron Dome» (Eisenkuppel) abgefangen worden, teilte die Armee am Montag auf Twitter mit. In der Stadt Sderot ertönte laut Militär Raketenalarm. Auf Bildern im Netz war eine Explosion in der Luft zu erkennen. Es gab nach Angaben des Rettungsdienstes zunächst keine Berichte von Verletzten.

Im Mai war zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ein elftägiger bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Dabei wurden in Israel nach offiziellen Angaben 13 Menschen getötet, im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe.

Israel beschlagnahmt 23 Tonnen Schokolade

TEL AVIV: Israel hat nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung 23 Tonnen Schokoladen-Riegel auf dem Weg in den Gazastreifen beschlagnahmt. Verteidigungsminister Benny Gantz habe die Maßnahme genehmigt, weil entsprechende nachrichtendienstliche Informationen vorgelegen hätten, bestätigte eine Sprecherin des Ministers am Montag. Für den Verkauf der Schokoladenriegel wären Mitglieder der islamistischen im Gazastreifen herrschenden Hamas verantwortlich gewesen. Mit dem Geld hätten Terroraktivitäten der Palästinenserorganisation finanziert werden sollen.

Israel kontrolliert die Wareneinfuhr in das Küstengebiet. Das Land hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. Die EU, USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein. In dem Küstenstreifen leben rund zwei Millionen Menschen, davon ein Großteil nach Angaben von Hilfsorganisationen unter sehr schlechten Bedingungen.

Im Mai war zwischen Israel und militantem Palästinensern im Gazastreifen ein elftägiger bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Dabei wurden in Israel nach offiziellen Angaben 13 Menschen getötet, im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe.

Zwei Brände im Großraum Athen ausgebrochen - Ortschaften evakuiert

ATHEN: Die griechische Feuerwehr hat am Montagabend gegen zwei Brände im Großraum Athen gekämpft. Ein Brand tobte im Osten der Hauptstadt, nahe der Kleinstadt Keratea. Mehrere nahe Ortschaften wurden evakuiert. Ein anderer Brand brach westlich von Athen im Raum der Ortschaft Villia aus. Die Flammen zerstörten dort einen großen Pinienwald. Ortschaften wurden dort zunächst nicht bedroht, teilte der Zivildienst weiter mit. Mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber wurden eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie im Fernsehen zu sehen war.

Dicke Rauchschwaden aus dem Osten Athens waren bis in die rund 20 Kilometer entfernte griechische Hauptstadt zu sehen. Wegen der seit Monaten anhaltenden Dürre und der starken Winde kann rund ums Mittelmeer auch der kleinste Brand rasch zu einem Flammenmeer werden. Gut sei, dass die Brände in Regionen tobten, die nah am Meer liegen, hieß es. Somit können die Löschflugzeuge und die Hubschrauber schnell neues Wasser in ihren Tanks holen, berichteten Augenzeugen aus der Region.

Zwei Bürgermeister der Region sagten griechischen Medien, Brandstifter hätten den Brand bei Keratea gelegt. Angestellte der Stadt Keratea hätten beobachtet, wie ein Mann einen brennenden Lappen in einen Müllcontainer geworfen habe. Anschließend sei der Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr prüfe diese Informationen, hieß es seitens des Zivilschutzes.

Skandinavier evakuieren Botschaftspersonal aus Kabul

OSLO: Norwegen und Schweden haben ihr ausgesandtes Botschaftspersonal in Kabul evakuiert. Schwedens Außenministerin Ann Linde sagte am Montag, 19 schwedische Mitarbeiter seien am Sonntagabend zur amerikanischen Militärbasis in Doha in Katar gebracht worden. Die afghanischen Ortskräfte sollten am Dienstag ausgeflogen werden, was wegen des Chaos am Flughafen von Kabul ohne weitere Zeitangaben verschoben wurde.

Auch die dänische Regierung teilte mit, man sei mit der Evakuierung nicht fertig. Eine Gruppe von Dänen und Norwegern sei am Abend aus dem Land gebracht worden. Mehrere hundert Dänen und afghanische Ortskräfte befänden sich aber noch vor Ort, sagte Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Es sei schwierig, mit ihnen in Kontakt zu kommen, weil das Mobilnetz zusammenbreche. Die norwegische Außenministerin bestätigte, dass die norwegischen Botschaftsmitarbeiter evakuiert worden seien. Wo sie sich aufhielten, sagte sie nicht.

Früherer Nato-Chef lehnt neuen Militäreinsatz in Afghanistan ab

LONDON: Der frühere britische Nato-Generalsekretär George Robertson hat einen neuen Militäreinsatz mit britischer Beteiligung in Afghanistan abgelehnt. «Wir können dort nicht militärisch reingehen - das ist vorbei, das ist beendet», sagte Robertson am Montag dem Sender BBC. Der Abzug der Truppen aus dem Bürgerkriegsland sei «viel zu schnell» gewesen, fügte der britische Labour-Politiker hinzu. Hätte man sich stärker an der Lage vor Ort orientiert und die Kräfte Schritt für Schritt abgezogen, «hätte diese Katastrophe vielleicht verhindert werden können».

Die militant-islamistischen Taliban hatten in den vergangenen Tagen in Afghanistan in rasantem Tempo eine Stadt nach der anderen eingenommen. Am Sonntag drangen sie auch in die Hauptstadt Kabul ein und brachten den Präsidentenpalast unter ihre Kontrolle.

Man müsse nun seine Lektionen lernen und die eigene Verteidigung widerstandsfähiger machen, warnte Robertson. «Und wir müssen aufpassen, was die internationalen Auswirkungen dieses Scheiterns sein werden - sie werden nicht gut sein.»

Robertson hatte den Posten des Nato-Generalsekretärs auch während des Terroranschlags auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 inne, der sich in wenigen Wochen zum 20. Mal jährt. «Es ist tragisch, dass wir uns an das Desaster von 9/11 erinnern werden, während die Taliban im Präsidentenpalast in Kabul die Macht übernommen haben», sagte der 75-Jährige.

Niederlande schicken mehrere Militärflugzeuge nach Afghanistan

DEN HAAG: Die Niederlande wollen mehrere Militärflugzeuge nach Afghanistan schicken, um eigene Bürger sowie lokale Mitarbeiter zu evakuieren. Eine Maschine sei bereits unterwegs, teilte Verteidigungsministerin Ank Bijleveld am Montag über Twitter mit. Zunächst sollten «Dolmetscher, lokales Personal der Botschaft und Familien» evakuiert werden. Das Ministerium machte bisher keine Angaben, um wie viele Menschen es geht. Unklar war auch, wann die Maschine in Kabul eintreffen soll.

Die Niederlande würden alles tun, um eigene Bürger, Hilfskräfte und «andere, die unseren Schutz verdienen», aus Afghanistan zu holen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Die Lage im Land sei aber «unübersichtlich und sehr besorgniserregend.»

Erste Konsequenzen für Impfverweigerer in griechischem Altenheim

ATHEN: Ein Altenheim in der griechischen Hafenstadt Volos hat zehn Mitarbeiter vom Dienst suspendiert und zahlt ihnen keine Löhne mehr, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Es sei das erste Mal, dass eine solche Maßnahme gegen Impfverweigerer in Griechenland getroffen werde. Auch auf der Insel Rhodos seien sechs Mitarbeiter eines Altenheimes vom Dienst suspendiert worden, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT) am Montag.

Die Regierung in Athen hatte im Juli gesetzlich geregelt, dass Angestellte von Pflege- und Altenheimen bis zum 16. August geimpft sein müssen. Am 1. September verstreicht dann auch die Frist für Ärzte und alle im Bereich Gesundheit Beschäftigten. Ab dann können auch sie vom Dienst suspendiert werden.

Alten- und Pflegeheimen, die Nichtgeimpfte beschäftigen, drohen Geldstrafen bis 200.000 Euro und der Entzug der Lizenz. In der Privatwirtschaft können Arbeitgeber sogar ihre Angestellten entlassen, wenn sie sich nicht impfen lassen.

Waldbrand bei Jerusalem noch nicht unter Kontrolle

TEL AVIV: Ein am Sonntag westlich von Jerusalem ausgebrochener Waldbrand dauerte auch am Montagmorgen noch an. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hoffte, dass das Feuer im Laufe des Tages unter Kontrolle gebracht werden könne. Seit dem Morgen konnten auch acht Löschflugzeuge, die während der Nacht am Boden bleiben mussten, die Flammen wieder aus der Luft bekämpfen. Obwohl die Feuerwehr seit rund 19 Stunden gegen das Feuer kämpft, waren nach Angaben eines Sprechers bis Montagvormittag mindestens 1700 Hektar Fläche verbrannt. Laut Bennett gingen zudem mehrere Häuser in verschiedenen Ortschaften in Flammen auf.

Nach einem Bericht des Armeesenders geht die Polizei davon aus, dass das Feuer durch Menschen verursacht worden ist. Es müsse sich aber nicht unbedingt um Brandstiftung handeln, sondern könne auch durch Unachtsamkeit entstanden sein.

Nach Angaben der Polizei mussten Tausende Familien in mehreren Orten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Während die Einsatzkräfte in zwei der betroffenen Ortschaften die Rückkehr der Einwohner wegen des Endes der Gefahrenlage wieder erlaubten, waren drei Orte am Morgen noch nicht für eine Rückkehr freigegeben. Die Armee hatte die Evakuierungsmaßnahmen mit Hubschraubern unterstützt.

Das Umweltschutz- und das Gesundheitsministerium warnten vor einer «sehr hohen Luftverschmutzung» in mehreren Orten bei Jerusalem. Unter anderem wurden Kinder und Schwangere dazu aufgefordert, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

Mindestens 71 Tote durch Überschwemmungen

ISTANBUL: Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei sind bisher mindestens 71 Menschen gestorben. In den betroffenen Regionen gingen die Rettungsarbeiten weiter, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag mit. Mehr als 40 Menschen würden noch vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Afad.

Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der türkischen Schwarzmeerregion geführt. Besonders betroffen sind die Provinzen Kastamonu, Sinop und Bartin. Mehrere Häuser wurden von den Fluten zum Einsturz gebracht, auch Brücken stürzten ein, wie Bilder von vor Ort zeigten.

Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Es würden immer wieder Tote aus eingestürzten Gebäuden geborgen, berichtete die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA. Gleichzeitig seien Aufräumarbeiten im Gange, um Straßen und Gebäude von Schlamm zu befreien, den die Fluten zurückgelassen haben.

Nach Ansicht von Experten ist neben dem Klimawandel auch die Begradigung von Flüssen und die Einengung des Flusses Ezine im Bezirk Bozkurt ein Faktor für die starken Überschwemmungen.

UN-Chef fordert Taliban zu «äußerster Zurückhaltung» auf

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat die militant-islamistischen Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan zu «äußerster Zurückhaltung» aufgefordert, um so Leben zu schützen. Humanitäre Hilfe müsse weiter möglich sein, und alle Menschen, die das Land verlassen wollten, müssten dies tun können, forderte Guterres am Montag bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Die Weltgemeinschaft rief der UN-Chef dazu auf, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen und Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen.

Die Vereinten Nationen hätten nach wie vor Niederlassungen und Mitarbeiter an mehreren Orten in Afghanistan, die nun unter der Kontrolle der Taliban stünden. «Mit Erleichterung kann ich berichten, dass unser Personal und unsere Einrichtungen bisher größtenteils respektiert worden sind.» Die weitere Präsenz der UN in dem Land werde von der Entwicklung der Sicherheitslage abhängig gemacht.

Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield rief die Taliban ebenfalls dazu auf, Zivilisten zu schützen, humanitäre Organisationen weiter ihre Arbeit machen und alle Ausreisewilligen aus dem Land zu lassen. Die Sitzung des Rates war von Indien organisiert worden, das derzeit die Präsidentschaft inne hat. Unter anderem Estland und Norwegen hatten die Einberufung des Treffens zuvor gefordert.

Dutzende Migranten bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer gerettet

ROM: Im zentralen Mittelmeer haben die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und ResQ in mehreren Einsätzen mehr als 200 Bootsmigranten gerettet. Die Besatzung der «Geo Barents» habe knapp 190 Menschen an Bord genommen, teilte Ärzte ohne Grenzen in der Nacht zu Montag mit. Die Menschen hätten sich auf einem überfüllten Holzboot befunden. Unter Deck herrschte demnach Sauerstoffmangel. Auf der «Geo Barents» befänden sich damit insgesamt mehr als 210 Menschen, hieß es.

Am Sonntag retteten die freiwilligen Helfer der privaten italienischen Organisation ResQ nach eigenen Angaben Dutzende Menschen in mehreren Einsätzen. Unter den Flüchtlingen seien auch viele Frauen und Minderjährige. Die «ResQ People» hatte nach den Rettungen um die 165 Menschen an Bord und die Besatzung forderte einen sicheren Hafen für die Menschen.

Die Migranten legen meist von den Küsten Libyens und Tunesiens ab, um über das Mittelmeer die EU zu erreichen. Italien hatte laut seines Innenministeriums binnen eines Jahres eine Verdoppelung der Zahl an Migranten, die das Mittelmeerland in Booten erreichen, verzeichnet. Im Zeitraum 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 registrierten die Behörden 49.280 Ankömmlinge, 128 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es wurden 147 Schlepper festgenommen, ein Anstieg um gut 25 Prozent.

Afghanische Medien nur sehr eingeschränkt in Betrieb

KABUL: Afghanische Medien und Fernsehsender arbeiten seit der Übernahme der Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban nur noch sehr eingeschränkt. Die beliebten Fernsehkanäle ToloNews oder Ariana etwa senden nicht mehr live. Am Sonntag bereits zeigten sie praktisch nur Wiederholungen.

Reine Musik-Kanäle sind momentan in Kabul Bewohnern der Stadt zufolge nicht mehr zu empfangen. Auch Programme mit Frauen werden nur eingeschränkt gezeigt. Türkische Serien, die bereits vor der Taliban-Übernahme von konservativen Afghanen als nicht mit afghanischen Werten übereinstimmend kritisiert wurden, seien auch aus den Programmen genommen worden.

Oppositionskandidat Hichilema gewinnt Präsidentenwahl in Sambia

LUSAKA: Der im Süden Afrikas gelegene Binnenstaat Sambia bekommt einen neuen Präsidenten. Oppositionskandidat Hakainde Hichilema wurde in der Nacht zum Montag von der Wahlkommission zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Demnach konnte sich Hichilema 2.810 757 Stimmen sichern und liegt damit deutlich vor dem amtierenden Präsidenten Edgar Lungu, für den 1.824 201 Wähler stimmten. In der Hauptstadt Lusaka feierten die Menschen den Wahlsieg Hichilemas, der zuvor bereits fünf Mal für das Amt kandidiert hatte.

Anhänger Hichilemas tanzten vor Freude auf den Straßen Lusakas, Hupkonzerte und Feuerwerk waren ebenfalls zu hören. Hichilema selbst bedankte sich auf Twitter bei den Wählern. Die Wahl in Afrikas früherer Vorzeige-Demokratie mit ihren reichen Kupfervorkommen fand inmitten einer handfesten Wirtschaftskrise, politischer Spannungen sowie strikter Corona-Beschränkungen statt.

EU-Außenminister beraten bei Sonderkonferenz über Afghanistan

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Länder kommen angesichts der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan am Dienstagnachmittag zu einer außerordentlichen Videokonferenz zusammen.

Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf Twitter an. Die Ministerinnen und Ministerinnen sollen demnach eine erste Bewertung der Lage vornehmen. «Afghanistan steht an einem Scheideweg», schrieb Borrell zudem. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Afghaninnen und Afghanen sowie die internationale Sicherheit stünden auf dem Spiel.

Italienische Diplomaten und Mitarbeiter aus Afghanistan ausgeflogen

ROM: Italien hat rund 70 Botschaftsangehörige und frühere Mitarbeiter aus Afghanistan ausgeflogen. Die Maschine der italienischen Luftwaffe landete am Montagnachmittag auf dem Flughafen Fiumicino in Rom, wie das Außenministerium mitteilte. Der Flug sei am Sonntag gestartet. Als nächstes sollen auch Afghanen evakuiert werden, die früher mit dem italienischen Verteidigungs- und dem Außenministerium zusammenarbeiteten. Dafür will das Militär eine Luftbrücke mit Transportflugzeugen vom Typ KC-767 einrichten.

Regierungschef Mario Draghi dankte den Militäreinheiten für ihre Arbeit beim Rücktransport der Italiener. Italien habe das Ziel, die afghanischen Bürger zu schützen, die an der italienischen Mission in Afghanistan mitgearbeitet hatten. Italien war über die Dauer von 20 Jahren mit insgesamt mehr als 50.000 Männern und Frauen am Afghanistan-Einsatz beteiligt. 723 wurden verletzt, 53 Italiener starben.

Große Wut auf geflüchteten Präsident Ghani in sozialen Medien

KABUL: Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban drücken viele Afghanen in sozialen Medien große Wut über den geflüchteten Präsidenten Aschraf Ghani aus. Er habe Afghanistan zerstört, durch ihn seien Tausende Kinder nun vaterlos, er habe dem Land jegliche Sicherheit genommen und schließlich dem Feind übergeben, schrieb die Sängerin Sedika Madadgar auf Facebook. Er werde als das «schmutzigste Tier» in die Geschichte des Landes eingehen.

Eine junge Frau schrieb auf Facebook, dass wegen Ghani nun ihre Familie Bücher und Musikinstrumente verbrennen müsse, mit denen auch so viele Kindheitserinnerungen verbunden seien. Wieder andere teilten Bilder von Ghani und versahen diese lediglich mit Schimpfwörtern.

Pompeo: Biden-Regierung hat bei US-Abzug aus Afghanistan versagt

WASHINGTON: Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban hat der frühere US-Außenminister Mike Pompeo das Vorgehen von US-Präsident Joe Biden beim Abzug der US-Truppen scharf kritisiert. «Es sieht so aus, als ob die Biden-Regierung gerade bei der Umsetzung ihres eigenen Plans gescheitert ist», sagte Pompeo am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News.

Die USA sollten stattdessen mit Hilfe der eigenen Luftwaffe «die Taliban, die Kabul umzingeln, niederschlagen», sagte Pompeo weiter. «Wir sollten sie nicht anflehen, das Leben von Amerikanern zu verschonen, wir sollten den Taliban Kosten auferlegen, bis sie uns erlauben, unseren Plan in Afghanistan umzusetzen.» In der vergangenen Woche sollen US-Unterhändler Medienberichten zufolge versucht haben, von den Taliban die Zusicherung zu erhalten, dass sie im Falle einer Machtübernahme die US-Botschaft in Kabul nicht angreifen würden.

Unter dem republikanischen Präsidenten Donald Trump war Pompeo maßgeblich an dem Abschluss einer Vereinbarung mit den Taliban beteiligt, die den Abzug aller internationalen Truppen bis zum 1. Mai vorsah. Biden verzögerte den Abzug der im Frühjahr noch verbliebenen rund 2500 US-Soldaten, hielt aber im Grundsatz an der Entscheidung fest. Das US-Militär soll Afghanistan bis Ende August verlassen. Bidens Vorwürfe, das Abkommen habe die Taliban militärisch gestärkt und ihm nur wenige Möglichkeiten gelassen, wies Pompeo als «erbärmlich» zurück.

Israelischer Außenminister nennt Polens Regierung «antidemokratisch»

TEL AVIV/WARSCHAU: Im diplomatischen Streit zwischen Israel und Polen um eine Änderung des polnischen Verjährungsrechts werden die Töne schärfer. Der israelische Außenminister Jair Lapid bezeichnete die Warschauer Regierung am Sonntagabend als «antidemokratisch». «Die Tage sind vorbei, als Polen Juden ohne Konsequenzen Schaden zufügten», hieß es in seiner Stellungnahme. Israel habe nicht vor, «die Augen vor dem beschämenden Verhalten der antidemokratischen polnischen Regierung zu verschließen».

Lapid hatte am Samstagabend den Gesandten der israelischen Botschaft in Warschau zu unbefristeten Beratungen zurückgerufen und angekündigt, der neue Botschafter Israels in Polen, der in den kommenden Tagen in Warschau eintreffen sollte, werde nicht nach Polen reisen. Dem polnischen Botschafter in Israel wurde empfohlen, nach seinem derzeitigen Heimaturlaub nicht nach Israel zurückzukehren.

Hintergrund des Streits ist eine in der vergangenen Woche beschlossene Änderung des polnischen Verwaltungsrechts. Sie sieht vor, dass Verwaltungsentscheidungen nach 30 Jahren nicht mehr gerichtlich angefochten werden können. Israel befürchtet damit ein Ende der Entschädigungen für Enteignungen von Juden im Gefolge des Holocausts.

Der nationalkonservative polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte auf seiner Facebook-Seite scharf auf die israelische Kritik reagiert. Er kündigte außerdem an, es seien Maßnahmen für eine sichere Rückkehr der Kinder des polnischen Botschafters nach Polen getroffen worden. Grund dafür seien der «Anstieg von Hass gegen Polen» in Israel, sagte er im staatlichen polnischen Fernsehsender TVP

Besorgnis wegen Krise in Afghanistan

SOFIA: Bulgarien ist besorgt über einen möglichen Zustrom von Flüchtlingen nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Staatspräsident Rumen Radew beriet mit seinem Sicherheitsrat am Montag über die möglichen Folgen für das EU-Land auf dem Balkan. Bulgarien gilt als Transitland, da Migranten in der Regel nicht in dem ärmsten EU-Land bleiben, sondern nach Mittel- und Westeuropa weiterziehen wollen. Sie meiden deswegen die Grenzübergänge, um nicht in Bulgarien registriert zu werden.

Bis Ende Juli haben nach amtlichen Angaben 17.621 Migranten versucht, nach Bulgarien zu gelangen, 16.900 von ihnen seien vom Grenzschutz abgewiesen worden.

Auf dem Höhepunkt der Migrationskrise 2015/16 kamen Flüchtlinge aus Krisengebieten vor allem über die türkische Grenze illegal nach Bulgarien. Die auf dem Festland 259 Kilometer lange bulgarische EU-Außengrenze zur Türkei wird seit 2014 teilweise und seit 2017 komplett durch einen Drahtzaun mit Stacheln geschützt. Diese Grenze wird auch mit Wärmebildkameras überwacht. Die aktuelle Interimsregierung in Sofia beklagt, dass der Grenzzaun an einigen Stellen in einem schlechten Zustand sei.

Antiterror-Operation in Dschenin - Palästinenser getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Bei einer israelischen Antiterror-Operation im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben vier Männer getötet worden. Wie die israelische Grenzpolizei am Montag mitteilte, waren Sicherheitskräfte in ein Flüchtlingscamp in Dschenin eingedrungen, um eine Person wegen Terroraktivitäten festzunehmen. Dabei seien die Grenzpolizisten massiv beschossen worden, hieß es. Die Sicherheitskräfte hätten das Feuer der Angreifer erwidert. Es habe keine Verletzten auf israelischer Seite gegeben. Nach palästinensischen Angaben wurden die Männer von Scharfschützen erschossen.

Israel hat 1967 während des Sechstagekriegs unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet einen unabhängigen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt errichten.

Südkorea und die USA beginnen Militärübungen ohne Feldtraining

SEOUL: Trotz Drohungen Nordkoreas halten die Streitkräfte der USA und Südkoreas wieder ihre jährlichen Sommerübungen ab. Die neuntägige Kommandoübung habe am Montag wie geplant begonnen, berichteten südkoreanische Sender und die Nachrichtenagentur Yonhap. Südkoreas Militär hatte am Sonntag allerdings angekündigt, die gemeinsame Stabsrahmenübung werde in reduziertem Umfang ohne Feldtraining durchgeführt. Bei der Entscheidung hätten die Corona-Pandemie sowie die «Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel» eine Rolle gespielt, also das Ziel einer atomaren Abrüstung Nordkoreas.

Pjöngjang wirft den USA regelmäßig vor, ihre Manöver mit Südkorea dienten Vorbereitungen für einen Angriff. Washington und Seoul bestreiten das.

Zuletzt hatte der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei, Kim Yong Chol, in einer Erklärung gedroht, dass sich Südkorea wegen seiner Militärübungen mit den USA einer «ernsten Sicherheitskrise» ausgesetzt sehen werde. Davor drohte die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, Nordkorea werde seine Fähigkeiten für mächtige Präventivschläge ausbauen.

Im Mittelpunkt der jüngsten Militärübung stehen den Angaben Südkoreas zufolge Computersimulationen. Nur unbedingt notwendiges Personal werde teilnehmen. In den vergangenen Jahren hatten die USA und Südkorea auch aus diplomatischen Gründen die Manöver bereits reduziert. Die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kim Jong Uns mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht voran. Die jetzige US-Regierung unter Präsident Joe Biden hatte neue Gespräche ohne Bedingungen angeboten, was Nordkorea aber ablehnte.

Britische Tierschützer fordern schärfere Fuchsjagd-Gesetze

LONDON: Angesichts der bevorstehenden Fuchsjagd-Saison in Großbritannien fordern Tierschützer schärfere Gesetze. «Wir fordern, dass in England und Wales rücksichtsloses Jagen als Straftat behandelt wird, die die Jagd auf künstlich gelegte Spuren und die Behauptung, dass Füchse aus Versehen getötet werden, unterbinden würde», sagte Chris Luffingham von der Tierschutzorganisation League Against Cruel Sports. Nötig seien Haftstrafen für verurteilte Fuchsjäger zur Abschreckung. «Die Fuchsjagd ist ein brutaler Blutsport, der in die Geschichtsbücher gehört», sagte Luffingham.

Die Fuchshetze, zu der Hunde abgerichtet werden und die seit Jahrhunderten als Freizeitvergnügen der Oberschicht gilt, ist in Schottland seit 2002 und in England und Wales seit 2005 verboten. Erlaubt ist aber weiterhin die Jagd auf Köder, also künstlich gelegte Spuren mit Fuchsgeruch. Tierschützer kritisieren, dass die Jagdhunde dadurch auf die Spur echter Füchse gelockt würden. In Nordirland ist die Fuchshetze, die in Deutschland auch verboten ist, noch erlaubt.

Nach Angaben der League Against Cruel Sports kam es in der Saison 2020/21 trotz der Corona-Pandemie zu mehreren Gesetzesverstößen. Die Organisation Countryside Alliance, die sich für die traditionelle Jagd einsetzt, weist die Vorwürfe zurück. Es gebe nur eine äußerst geringe Zahl an Vorfällen.

Die Saison dauert in der Regel von Ende Oktober bis März, allerdings beginnt bereits im August das sogenannte Cubbing. Dabei wurden vor dem Jagdbann junge Hunde abgerichtet, indem sie lernten, junge Füchse zu jagen. Heute werden dafür ebenfalls künstliche Spuren genutzt oder Vögel dienen als Ziel.

Evakuierung der US-Botschaft in Kabul abgeschlossen

WASHINGTON: Die Evakuierung der US-Botschaft in Kabul ist nach Angaben des Außenministeriums abgeschlossen. Das gesamte Botschaftspersonal befinde sich auf dem Gelände des Flughafens von Kabul, dessen Umgebung vom US-Militär gesichert werde, erklärte das Ministerium am Sonntagabend (Ortszeit). Von dort soll früheren Angaben nach ein Großteil des Personals ausgeflogen werden. Offen war, welche und wie viele Mitarbeiter noch in Kabul bleiben sollten.

Medienberichten zufolge war zuvor bereits die US-amerikanische Flagge auf dem Gelände eingeholt worden. Ende vergangener Woche hatte das Außenministerium betont, dass das Botschaftspersonal zwar auf ein Minimum reduziert werden sollte, es sich aber nicht um eine Evakuierung der Botschaft handele. Zunächst hieß es auch, dass der Standort der Botschaft in Kabul erhalten bleibe. Dies änderte sich dann im Laufe des Wochenendes. Die militant-islamistischen Taliban marschierten am Sonntag in die afghanische Hauptstadt Kabul ein.

Internationale Gemeinschaft: Afghanistan-Ausreise muss möglich sein

WASHINGTON: Mehr als 60 Staaten haben die Möglichkeit zur sicheren und geordneten Ausreise aus Afghanistan gefordert. Afghanen und andere Staatsbürger, die das Land verlassen wollten, müssten dies tun dürfen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die das US-Außenministerium am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichte. Dazu müssten Straßen, Flughäfen und Grenzübergänge offen bleiben. Dem Außenministerium zufolge zählen etwa auch Deutschland, Kanada, Großbritannien, Österreich, Spanien oder der EU-Außenbeauftragte zu den Unterzeichnern.

«Diejenigen, die in ganz Afghanistan Macht- und Autoritätspositionen innehaben, tragen die Verantwortung - und sind rechenschaftspflichtig - für den Schutz von Menschenleben und Eigentum sowie für die sofortige Wiederherstellung der Sicherheit und der zivilen Ordnung», hieß es weiter. Das afghanische Volk habe ein Recht auf ein Leben in Sicherheit und Würde. «Wir in der internationalen Gemeinschaft sind bereit, sie dabei zu unterstützen.»

Die militant-islamistischen Taliban sind am Sonntag in die afghanische Hauptstadt Kabul einmarschiert. Deutschland, die USA und andere Staaten evakuierten ihre Botschaften und begannen damit, Personal aus dem Land zu fliegen.

Pentagon: Mehrere hundert Zivilisten aus Afghanistan ausgeflogen

WASHINGTON: Die US-Streitkräfte haben nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums die Flugverkehrskontrolle auf dem Flughafen von Kabul übernommen. Dabei würden sie von afghanischen Helfern unterstützt, erklärte der Sprecher des Ministeriums, John Kirby, am Sonntagabend (Ortszeit). Der kommerzielle Flugverkehr laufe weiter, auch wenn es zwischendurch zu Unterbrechungen und Verzögerungen gekommen sei. Mehrere hundert Botschaftsmitarbeiter und private US-Bürger wurden dem Ministerium zufolge bisher aus Afghanistan ausgeflogen.

Dem Angaben nach sind zusätzlich zu den 1000 Soldaten, die sich bereits in Kabul befanden, zwei Infanteriebataillone sowie weitere Kräfte mit etwa 2000 Soldaten vor Ort. Die Truppenstärke soll in den kommenden 48 Stunden auf 6000 aufgestockt werden. «Wir konzentrieren uns weiterhin auf die uns zugewiesene Aufgabe: den sicheren Abzug des zivilen Personals aus der US-Botschaft und aus dem Land zu erleichtern und den Betrieb am Flughafen zu schützen», teilte Kirby mit.

Der Sender CNN berichtete, dass die Evakuierung der US-Botschaft abgeschlossen sei. Auch die US-amerikanische Flagge auf dem Gelände sei eingeholt worden. Anderen Medien zufolge ist fast das gesamte Personal zum Flughafen gebracht worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür allerdings nicht.

Republikaner greifen Biden für «verpfuschten» Afghanistan-Abzug an

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden steht nach dem Eroberungszug der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan im Kreuzfeuer führender Republikaner. Der «verpfuschte Abzug» aus Afghanistan und die «hektische Evakuierung» von Amerikanern und afghanischen Helfern sei ein «beschämendes Versagen der amerikanischen Führung», sagte der Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, am Sonntag (Ortszeit). Die USA hätten die Möglichkeit gehabt, «diese Katastrophe zu vermeiden».

Die prominente Republikanerin Liz Cheney erklärte: «Was wir gerade in Afghanistan erleben, ist das, was passiert, wenn sich Amerika aus der Welt zurückzieht.» Der damalige Präsident Donald Trump und Biden würden dafür die Verantwortung tragen, sagte sie dem Sender ABC. Die Verbündeten der USA würden sich fragen, ob sie überhaupt auf die Vereinigten Staaten zählen könnten, sagte Cheney. Sie ist die Tochter des früheren Vize-Präsidenten Dick Cheney.

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Terrorgruppe Al-Kaida in Afghanistan wieder auftauche, schrieb der republikanische Senator Lindsey Graham auf Twitter. «Präsident Biden scheint sich der terroristischen Bedrohung, die von einem von den Taliban regierten Afghanistan ausgeht, nicht bewusst zu sein.» Biden hatte den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan immer wieder vehement verteidigt. Ein weiteres Jahr oder fünf weitere Jahre US-Militärpräsenz würden keinen Unterschied machen, hatte Biden erst am Samstag betont.

Sicherung des Kabuler Flughafens: USA erhöhen Truppenstärke auf 6000

WASHINGTON: Die USA wollen angesichts des rasanten Eroberungszugs der Taliban ihre Truppen in Afghanistan erneut deutlich aufstocken. Ziel sei die Sicherung des Flughafens von Kabul, um den sicheren Abflug von US-amerikanischem und verbündetem Personal aus Afghanistan zu ermöglichen, teilten das Außen- und Verteidigungsministerium am Sonntagabend (Ortszeit) mit. «In den kommenden 48 Stunden werden wir unsere Sicherheitspräsenz auf fast 6000 Soldaten erhöht haben, deren Aufgabe ausschließlich darin besteht, diese Bemühungen zu unterstützen.»

Damit schicken die USA rund 1000 weitere Militärs nach Afghanistan. Es soll sich dabei um Soldaten der 82. Luftlandedivision handeln, wie mehrere US-Medien berichteten. Erst am Samstag hatte US-Präsident Joe Biden eine Verstärkung von 1000 Soldaten angeordnet. Die Entsendung von 3000 Soldaten war vergangene Woche angekündigt worden. Insgesamt hat die US-Regierung damit seit Ende vergangener Woche 5000 Soldaten nach Afghanistan beordert - 1000 waren bereits vor Ort. Als Biden den Truppenabzug im Frühjahr angeordnet hatte, waren noch rund 2500 US-Soldaten im Land gewesen.

Man wolle nun außerdem die Evakuierung Tausender afghanischer Helfer beschleunigen, die Anspruch auf ein spezielles Einwanderungsvisum für die USA hätten, hieß es weiter aus den beiden Ministerien. Afghanen, welche die Sicherheitsüberprüfung bestanden hätten, würden direkt in die USA gebracht. Man werde weitere Orte für diejenigen finden, die noch überprüft werden müssen.

CNN berichtete unter Berufung auf einem Beamten im Pentagon, dass es auf oder in der Nähe des Flughafens von Kabul zu Sicherheitsvorfällen gekommen sei. Es seien aber weder US-Streitkräfte angegriffen worden noch hätten diese auf jemanden geschossen.

Warnung vor erneuten Regenfällen

TOKIO: Nach den sintflutartigen Regenfällen in Japan mit mindestens sechs Todesopfern ist die Lage in den betroffenen Überschwemmungsgebieten weiter angespannt. Nach einer Unterbrechung regnete es am Montagmorgen (Ortszeit) auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu erneut stark. Die nationale Meteorologische Behörde warnte die Bewohner in weiten Gebieten vor der andauernden Gefahr durch Überschwemmungen und Erdrutschen.

Auch in anderen Teilen des Landes haben die Niederschläge Schäden angerichtet. In der Präfektur Nagano waren eine Mutter und ihre beiden sieben und zwölf Jahre alten Kinder bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. In derselben Präfektur wurden am Wochenende zwei ältere Frauen an einem Kanal gefunden und später für tot erklärt.

In der Präfektur Nagasaki auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu war zuvor eine Frau ebenfalls bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Mindestens vier Menschen galten als vermisst.

Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf 1297

SAINT-LOUIS-DU-SUD: Bei dem schweren Erdbeben im Süden Haitis ist die Zahl der Todesopfer auf 1297 gestiegen. Dies gab der Zivilschutz des Landes auf Twitter am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Zuvor hatte der Leiter des Zivilschutzes, Jerry Chandler, von mindestens 724 Toten berichtet. Zudem seien 2800 Menschen verletzt worden. Die US-Behörde USGS hatte eine hohe Opferzahl für möglich gehalten und Alarmstufe Rot ausgerufen.

Das Beben, dessen Stärke USGS mit 7,2 angab, ereignete sich am Samstagmorgen rund zwölf Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Viele Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Berichten zufolge wurden Menschen unter Trümmern begraben, Krankenhäuser waren überlastet. Rettungskräfte und Zivilisten suchten verzweifelt nach Überlebenden. Straßen waren nach Erdrutschen versperrt.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen. Dabei droht bereits die nächste mögliche Gefahr: Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami stufte Tropensturm «Grace», der sich Haiti bereits näherte, zwar herab, sagte aber dennoch heftigen Regen für die Dominikanische Republik und Haiti vorher.

Teile des armen Karibikstaats waren bereits im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben verwüstet worden. Im Zentrum des Bebens lag damals Haitis dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. 222.000 Menschen starben, mehr als 300.000 wurden verletzt. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

Ex-Minister Chuck Hagel: Sind in Afghanistan vom Weg abgekommen

WASHINGTON: Der ehemalige US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat dem US-Militäreinsatz in Afghanistan ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. «Wir haben die Kultur nie verstanden, wir haben die Religion nie verstanden, das Stammesdenken, die Geschichte», sagte der Republikaner Hagel am Sonntagnachmittag (Ortszeit) dem Sender CNN. «Man ist zum Scheitern verurteilt, wenn man das nicht versteht. Und wenn man 20 Jahre lang als Besatzungsmacht an einem Ort bleibt, werden die Dinge nicht gut ausgehen (...), weil man am Ende von vielen Menschen als Besatzer angesehen wird.»

Hagel betonte zwar, dass die USA viele gute Dinge getan hätten, um ein besseres Land zu schaffen. Allerdings sagte er auch: «Ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen und haben nicht wirklich verstanden, was wir da machen.» Mit Blick auf die Entscheidung zum Truppenabzug erklärte er, dass es wohl kaum eine gute Lösung gegeben hätte.

Sollte der Flughafen von Kabul an die militant-islamistischen Taliban fallen, würde das eine «sehr gefährliche Dynamik» in Gang setzen, sagte Hagel. «Ohne ihre Zustimmung und ihr Einverständnis kann man dann nichts rein- oder rausbringen.» Wenn es dort zu gewalttätigen Auseinandersetzungen käme, wäre das ein echtes Problem, «weil wir dann 6000 Militärs da haben». Hagel war von 2013 bis 2015 unter dem damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama Pentagon-Chef.

Auch Ex-Präsident Donald Trump äußerte sich zur Situation in Afghanistan. «Was Joe Biden mit Afghanistan gemacht hat, ist legendär. Es wird als eine der größten Niederlagen in die amerikanische Geschichte eingehen», teilte Trump mit.