Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.21 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Geringe Beteiligung bei Referendum über Ex-Präsidenten

MEXIKO-STADT: Eine Volksbefragung zu Korruptionsermittlungen gegen fünf ehemalige Präsidenten in Mexiko hat ersten Prognosen zufolge nur eine geringe Beteiligung erzielt und ist damit wohl gescheitert. Mehr als 90 Prozent derjenigen, die teilnahmen, stimmten zwar mit «ja», wie aus einer Mitteilung der Nationalen Wahlbehörde am Sonntagabend (Ortszeit) hervorging. Die Wahlbeteiligung lag demnach aber nur bei knapp 8 Prozent - weit unter den erforderlichen 40 Prozent, damit das Ergebnis bindend ist. Offizielle Zahlen werden im Laufe des Montags erwartet.

Die Bürger Mexikos stimmten darüber ab, ob die fünf direkten Vorgänger des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador wegen Schäden durch ihre neoliberale Politik - darunter eine «unverhältnismäßige Konzentration von Reichtum» - vor Gericht gebracht werden sollten. Der Oberste Gerichtshof hatte im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag des aktuellen Staats- und Regierungschefs für verfassungskonform erklärt.

Während die Regierung des Linkspopulisten das Referendum als Beispiel für direkte Demokratie feierte, wiesen Gegner darauf hin, dass es gegenwärtig kein Gesetz gebe, dass ehemalige Präsidenten nicht vor Gericht gebracht werden können. Das bestehende Recht müsse angewendet, nicht zur Abstimmung gestellt werden, forderten sie.

Kein Ende der Hitze - Brand auf Ferieninsel Rhodos

ATHEN: Die Gluthitze dauert in Griechenland unvermindert an. Am Montag und die ganze Woche über erwartet das Wetteramt Werte um die 44 Grad. Wegen der extremen Trockenheit und starker Winde ist auf der Ferieninsel Rhodos ein bereits am Sonntag ausgebrochener Großbrand außer Kontrolle geraten, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte.

Hotelanlagen sind auf Rhodos bislang nicht von dem Brand und der starken Rauchbildung betroffen. Der Zivildienst ordnete jedoch die Evakuierung von drei Dörfern im Westen der Inselhauptstadt an. In weiten Teilen der Ferieninsel war am Sonntagabend der Strom vorübergehend ausgefallen. Mit dem ersten Tageslicht wurden Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Flammen einzudämmen, wie das Staatsfernsehen (ERT) weiter berichtete.

Das Energieministerium rief alle Bürger auf, die Klimaanlagen nicht auf ganz niedrige Temperaturen zu stellen. «26 Grad und nicht mehr», hieß es seitens des Energieministeriums. Die Leistung des Energiesystems des Landes wird wegen der lang andauernden Hitze und der auf Hochtouren laufenden Klimaanlagen auf die Probe gestellt.

Unklar war, wann die Hitze nachlassen wird. Einige Meteorologen befürchteten, die hohen Temperaturen könnten bis zu zwei Wochen andauern.

Explosion in Beirut: Hinterbliebene warten weiter auf Gerechtigkeit

BEIRUT: Ein Jahr nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut kämpfen die Familien der Opfer weiter für eine Klärung der Ursachen und Gerechtigkeit für ihre Angehörigen. «Wir wissen, dass unser Weg nicht leicht und der Prozess lang sein wird», sagte Opfervertreter Ibrahim Hoteit vor dem ersten Jahrestag der Katastrophe am 4. August. «Wir wissen, dass wir es mit einem Haufen korrupter Politiker zu tun haben, aber wir sind entschlossen, sie (...) einen nach dem anderen zu kriegen», sagte ein sichtlich wütender Hoteit der Deutschen Presse-Agentur. Auch sein Bruder kam bei der Katastrophe ums Leben.

Bei der Explosion waren am 4. August 2020 mehr als 190 Menschen getötet und rund 6000 verletzt worden. Große Teile des Hafens und der anliegenden Wohngebiete wurden massiv zerstört. Ausgelöst worden sein soll die Detonation durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre ohne Schutzmaßnahmen im Hafen gelagert wurden. Bis heute sind die genauen Ursachen nicht geklärt und die Verantwortlichen nicht benannt worden. Zum ersten Jahrestag am Mittwoch sollen öffentliche Einrichtungen geschlossen bleiben und Flaggen auf halbmast gesenkt werden.

Hoteit und die weiteren Angehörigen hätten volles Vertrauen in Richter Tarek Bitar, den Hoteit als «aufrichtig und mutig» bezeichnete. Die Familien würden bis zur Wahrheitsfindung hinter dem Richter stehen. Viele Libanesen sehen die Verantwortung bei der Regierung sowie der herrschenden Elite und werfen ihnen Nachlässigkeit in einem von Krisen gebeutelten Land vor. Der Ermittlungsrichter Bitar befasst sich seit Februar mit dem Fall.

Die Ermittlungen kommen seit Monaten nur schleppend voran. Laut Justizkreisen prüft Bitar die Möglichkeit, die mutmaßlich Verantwortlichen wegen Fahrlässigkeit zu belangen. Der Richter hat das Parlament gebeten, die Immunität einiger Abgeordneten als Teil der nächsten rechtlichen Schritte aufzuheben. Das Parlament scheint diesen Vorgang aber zu verzögern.

Deutsche Altphilologen begrüßen britische Pläne für Lateinunterricht

LONDON/WUPPERTAL: Die Pläne der britischen Regierung zum Ausbau des Lateinunterrichts an staatlichen Schulen kommen auch in Deutschland gut an. Latein als die historisch gemeinsamen Sprache Europas sowie weiter Teile Afrikas und Asiens biete großes integratives Potenzial, sagte der Vorsitzende des Deutschen Altphilologenverbandes, Stefan Freund, der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch ergäben sich etwa «Ansätze zu trans- und interkultureller Bildung in einem vom Zusammenleben zahlreicher Ethnien, Sprachen und Religionen geprägten Europa».

An britischen Universitäten spielten die Alten Sprachen bereits eine international viel beachtete Rolle «und tragen so zur Überwindung der Brexit-Folgen bei», sagte Freund. Eine Stärkung des Lateinunterrichts an Schulen sei ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für Gemeinsamkeiten in zahlreichen Beriechen wie Sprache, Kultur und Kultur, Denken und Literatur an künftige Generationen zu vermitteln.

Der britische Bildungsminister Gavin Williamson begründet die Pläne auch mit den Unterschieden im Bildungssystem. So bieten nur 2,7 Prozent der staatlichen Schulen im Land Latein an, aber 49 Prozent der privat finanzierten Lehranstalten. In Deutschland haben im Schuljahr 2019/20 nach Angaben des Statistischen Bundesamts insgesamt 561.861 Schülerinnen und Schüler - 5,8 Prozent - Latein gelernt. Das sei ein moderater Rückgang innerhalb der vergangenen 20 Jahre: 1999/2000 waren es 7 Prozent. «In den meisten Bundesländern bieten alle oder fast alle Gymnasien und die Mehrzahl der Gesamtschulen Latein als Pflicht-, Wahlplicht- oder Wahlfach an», sagte Freund.

Fünf Tote bei bewaffneten Zusammenstößen im Libanon

BEIRUT: Im Libanon sind bei einem Zusammenstoß sunnitischer Anwohner mit Anhängern der schiitischen Hisbollah mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter drei Anhänger der Miliz. Die Kämpfe brachen laut Sicherheitskreisen südlich von Beirut beim Trauermarsch für Ali Schibli aus, der einer Hisbollah-nahen Gruppe angehört hatte. Er war am Samstag bei einer Hochzeit vom Angehörigen eines sunnitischen Stamms erschossen worden. Der Schütze wiederum war Bruder eines Jugendlichen, den Schibli vor einem Jahr getötet haben soll.

Bei den Kämpfen im Küstenort Chalda hätten die Schützen Maschinengewehre und Panzerfäuste eingesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Dadurch sei Panik unter Anwohnern und Fußgängern ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Angreifer attackierten den Trauermarsch laut Augenzeugen, als er eine Wohngegend der sunnitischen Stämme passierte. Soldaten der Armee hätten daraufhin gedroht, das Feuer auf die Schützen zu eröffnen.

Die mächtige Hisbollah, angeführt von Hassan Nasrallah, verfügt über ein breites Netz an Anhängern im Libanon. Mit ihrer eigenen Miliz kontrolliert sie ganze Stadtteile Beiruts und andere wichtige Gebiete des Landes vor allem im Süden.

Hilfsorganisation: Hungerkatastrophe in Madagaskar gefährdet Kinder

JOHANNESBURG: Die schlimmste Dürre seit 40 Jahren gefährdet in dem vor Afrikas Ostküste gelegenen Inselstaat Madagaskar das Leben Hunderttausender Menschen. Betroffen seien vor allem auch Kinder, warnte die Hilfsorganisation Save the Children am Montag. Jedes sechste Kind leide im betroffenen Süden der Insel an akuter Unterernährung und sei damit am Rand des Hungertods - ein Wert, der sich schon bald auf jedes vierte Kind zu erhöhen drohe. Dennoch erhalte die Krise im Schatten der Corona-Pandemie kaum internationale Beachtung, so die Organisation, die dringend zu Spenden aufrief.

«Es trifft die Kinder am schlimmsten - nicht nur, weil wichtige Nährstoffe für ihre Entwicklung fehlen, sondern weil sie wegen des Hungers die Schule verpassen», sagt die zuständige Regionaldirektorin Yvonne Arunga. Das Geld der Eltern reiche kaum zum Überleben, geschweige denn für die Schulgebühren. «Wir sehen viele hungrige Kinder mit leerem Blick, die nach Essbarem suchen - wie kann die Welt da wegschauen?», fragte die Mitarbeiterin von Save the Children.

In einer neuen Studie hat das Welternährungsprogramm (WFP) die Lage im Süden von Madagaskar als jüngsten internationalen «Hunger-Hotspot» eingestuft, für den allerhöchste Alarmstufe gilt. Von rund 1,1 Millionen Menschen mit akuter Nahrungsmittelknappheit drohe 28.000 bis Jahresende der Hungertod. Als Auslöser hat das WFP mehrere Dürrejahre in Folge und Sandstürme genannt, die Felder unbestellbar gemacht hätten. Die einstige französische Kolonie Madagaskar ist 1,6 Mal so groß wie Deutschland und hat etwa 28 Millionen Einwohner.