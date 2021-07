Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

«NZZ»: Glaubwürdigkeit der WTO steht auf dem Spiel

ZÜRICH: Zu den seit 20 Jahren andauernden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation über die Abschaffung staatlicher Subventionen in der Fischerei schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die Verhandlungen zu den Fischereisubventionen gelten als relativ niedrig hängende Früchte, die gepflückt werden können, um dem multilateralen Mechanismus der Welthandelsorganisation wieder Leben einzuhauchen. Wenn die Verhandlungen scheitern oder weiter in die Länge gezogen werden, verliert die WTO ein weiteres Stück an Glaubwürdigkeit. (...)

Wenn es die Mitgliedsländer nicht einmal schaffen, sich bei einem Thema zu verständigen, bei dem die meisten Länder das Ziel eint, wie sieht es dann erst bei den tatsächlich schwierigen Fragen aus? Ein schneller Erfolg bei der Fischerei würde (WTO-Chefin Ngozi) Okonjo-Iweala die Möglichkeit geben, die großen Herausforderungen anzugehen: die Wiederherstellung eines funktionierenden Schiedsgerichtsverfahrens, die Frage um staatliche Industriesubventionen - oder die zweifelhafte Zuschreibung des Status als Entwicklungsland.»

Hochwasserlage in Bayern entspannt sich etwas

BAD REICHENHALL/PASSAU: Die Lage in den Hochwassergebieten im Süden und Osten Bayerns hat sich etwas entspannt. In Passau lag der Pegel der Donau am frühen Montagmorgen bei 8,18 Metern und damit unterhalb der höchsten Hochwasserwarnstufe von 8,50 Metern. Von katastrophalen Zuständen sei man zum Glück noch entfernt, sagte ein Sprecher der Polizei in Passau am Montag.

Auch im besonders stark von Unwettern getroffenen Berchtesgadener Land konnten die Menschen etwas aufatmen. «Die Nacht verlief ruhig», hieß es bei der Feuerwehr. Die Helfer seien jetzt mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Anlass zur Hoffnung geben auch die Wetteraussichten. Bis auf einzelne kurze Schauer soll es in den kommenden Tagen trocken bleiben. Unwetter seien derzeit nicht in Sicht, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Völlige Entwarnung gibt es gerade in Städten wie Passau aber noch nicht. Uferpromenaden und Parkplätze waren bereits überflutet worden, Bewohner schützen ihre Häuser mit Sandsäcken und Barrieren. Der Scheitel der Hochwasserwelle wurde gegen 9.00 Uhr erwartet. Auch andernorts stiegen die Pegel, etwa in Neuburg an der Donau, wo die Hochwassermeldestufe drei erreicht wurde.

Besonders dramatisch war die Lage am Wochenende im Berchtesgadener Land gewesen. Hier hatte die Wucht des Wassers mit voller Kraft zugeschlagen, nachdem der Fluss Ache über die Ufer getreten war. Mehr als 160 Menschen mussten in der Urlaubsregion rund um den Königssee aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Ein Geologe prüfte zudem die Hänge, ob es dort zu Abrutschen kommen könne.

Hochwasser und Schweinepest Themen bei EU-Agrarrat in Brüssel

BRÜSSEL: Angesichts der Bilder von Leid, Verlust und Schaden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird Deutschland die anderen EU-Länder bei einem Treffen der Agrarminister in Brüssel am Montag über die derzeitige Lage in den betroffenen Regionen informieren. So soll am Montag sowohl darüber gesprochen werden, inwiefern Landwirte betroffen sind, als auch wie sie mit Traktoren und anderen Gerätschaften Hilfe geleistet hätten, hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium. Das konkrete Ausmaß der Schäden - auch für Landwirte - sei noch nicht absehbar.

Darüber hinaus will man sich auf EU-Ebene über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland austauschen. «Derzeit sind drei Betriebe in Brandenburg im Hinblick auf Hausschweine betroffen», teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Schutzzonen seien eingerichtet worden, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Vor dem Wochenende waren die ersten Fälle bei Hausschweinen in Deutschland bekannt geworden, daraufhin hatte das Landwirtschaftsministerium das Thema spontan auf die Agenda des Treffens setzen lassen.

Wegen des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland seit vergangenem Jahr kam es bereits zu Exportbeschränkungen. Die Schweinepest ist für Menschen ungefährlich. Für die Tiere ist das hochansteckende Virus aber in der Regel unheilbar und tödlich.

Frankreich und Deutschland haben außerdem gemeinsam eine Beratung zum EU-weiten Verbot des Tötens männlicher Küken angemeldet. Durch das sogenannte Kükenschreddern werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken getötet, nachdem sie geschlüpft sind. Grund: Die als Legehennen gezüchteten Rassen setzen kaum Fleisch an und sind für die Mast ungeeignet. Für deutsche Betriebe dürfte sich durch die Initiative wenig ändern: Das millionenfache Töten männlicher Küken wird in Deutschland ab Anfang kommenden Jahres verboten.