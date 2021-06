Neues aus dem Ausland am Montag

Gewerkschaft warnt vor Lkw-Chaos am Ärmelkanal

LONDON: Aufgrund des großen Andrangs von Lastwagenfahrern auf die südostenglische Grafschaft Kent am Ärmelkanal warnt die Gewerkschaft Unite vor chaotischen Zuständen. Rastplätze und Tankstellen seien chronisch überfüllt, Toiletten knapp. Das führe zu Spannungen. Es habe schon Berichte über Schlägereien zwischen Fahrern gegeben, sagte Unite-Experte Adrian Jones. Zudem drohten Fahrern, die wegen fehlender Stellplätze weiterfahren, Bußgelder, da sie die vorgeschriebenen Pausen nicht einhalten könnten. Mittlerweile wirkten sich die Probleme bereits auf die Lage in anderen Regionen aus.

«Fahrer sehen sich in Kent auf Monate mit weiterem Parkplatzchaos und Elend konfrontiert», sagte Jones. «Es gibt einfach nicht genug Lkw-Parkplätze und Tankstellen, um den Anforderungen und Bedürfnissen der Fahrer gerecht zu werden.» Zahlreiche Fahrer würden an Autobahnauffahrten und auf Seitenstreifen parken. Die Situation in Kent hat sich zugespitzt, da Lieferungen in die EU seit dem Brexit viel schärfer kontrolliert werden. Dadurch kommt es zu Staus auf den Strecken zum Fährhafen Dover sowie zum Eurotunnel.

Der britische EU-Austritt und die Corona-Pandemie belasten die Transportbranche ohnehin schwer. Wie der «Guardian» kürzlich berichtete, fehlen schätzungsweise bis zu 100.000 Lkw-Fahrer. Verbandschefs forderten die Regierung auf, Sondervisa vor allem für osteuropäische Arbeiter zu genehmigen. Ansonsten drohe im Sommer eine Versorgungskrise mit leeren Supermarktregalen vor allem bei Frischware wie Obst und Gemüse, das Großbritannien zu großen Teilen aus der EU importiert. Seit dem Brexit benötigen EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten wollen, teure Arbeitsvisa.

USA fliegen Luftangriffe in irakisch-syrischer Grenzregion

WASHINGTON: Die USA haben am Sonntag in der irakisch-syrischen Grenzregion Luftangriffe auf mehrere Ziele geflogen, die nach US-Angaben von pro-iranischen Milizen genutzt wurden. Das teilte Pentagon-Sprecher John Kirby am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit. Von diesen Einrichtungen aus hätten vom Iran unterstützte Milizen mit Drohnen Angriffe auf US-Personal und Einrichtungen im Irak gestartet. Es handele sich um zwei Ziele in Syrien und eines im Irak. Dort seien unter anderem Waffen gelagert worden.

Kirby sagte, Hintergrund sei die anhaltende Serie von Anschlägen durch vom Iran unterstützte Gruppen gegen US-Ziele im Irak. US-Präsident Joe Biden habe die militärische Aktion angeordnet, um weitere solcher Angriffe zu unterbinden. Die USA handelten in Übereinstimmung mit ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Biden habe mit diesem Angriff seine Handlungsbereitschaft deutlich gemacht, US-Angehörige zu schützen.