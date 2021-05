Neues aus dem Ausland am Montag

Ministerium bestätigt Tod von fünf Israelis bei Seilbahn-Unglück

STRESA/TEL AVIV: Nach dem Absturz einer Seilbahn in Norditalien hat das israelische Außenministerium den Tod von fünf Staatsbürgern bestätigt. Es handele sich um Mitglieder einer Familie, teilte das Außenministerium in Jerusalem am Montag mit. Getötet wurden bei dem Unglück demnach ein Ehepaar und ihr zweijähriger Sohn, die in Italien lebten und arbeiteten. Ein fünfjähriger Sohn des Paares sei schwer verletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt. Gestorben seien bei dem Absturz zudem die Großeltern der Frau, die zu Besuch in Italien waren.

Beim Ort Stresa westlich des Lago Maggiore war am Sonntag die Gondel einer Seilbahn aus zunächst ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt. Dabei kamen insgesamt 14 Menschen ums Leben.

Freund japanischer Prinzessin Mako schließt Jura-Studium ab

TOKIO: Während die Verlobung der japanischen Prinzessin Mako weiter in den Sternen steht, hat ihr Freund Kei Komuro derweil sein Jura-Studium in den USA abgeschlossen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag berichtete, habe der 29-Jährige sein Studium an der Fordham University in New York erfolgreich beendet. Er plane als nächstes im Juli dort seine Anwaltsprüfung abzulegen. Komuro hatte sein Studium in New York 2018 begonnen, nachdem seine geplante Hochzeit mit der gleichaltrigen Prinzessin Mako abrupt verschoben worden war. Zur Begründung hieß es damals, die Zeit reiche nicht für die Vorbereitungen. Das Paar wollte sich eigentlich am 4. März 2018 verloben und am 4. November heiraten.

Japanische Medien berichteten jedoch, eine ungeklärte finanzielle Angelegenheit in der Familie von Komuro sei der wahre Grund für die geplatzte Hochzeit. Im April dieses Jahres sprach Komuro in einer Erklärung von Missverständnissen hinsichtlich der Finanzangelegenheit seiner Mutter und ließ die Öffentlichkeit wissen, dass sich an seinem Wunsch, die gleichaltrige Prinzessin heiraten zu wollen, nichts geändert habe. Ihr Vater, Kronprinz Akishino, soll laut Medien nichts gegen eine Vermählung seiner Tochter mit Komuro haben, doch müsse diese vom vorerst weiterhin skeptischen Volk auch begrüßt werden.

Mako hatte Komuro vor Jahren durch einen Freund an der International Christian University (ICU) kennengelernt. Beide hatten im September 2017 ihre Verlobung für den März des folgenden Jahres angekündigt. Die Tochter von Kronprinz Akishino, dem jüngeren Bruder von Kaiser Naruhito (61), und seiner Frau Kiko würde durch die Vermählung mit einem Bürgerlichen nach gegenwärtiger Gesetzeslage zur Privatperson. Nur männliche Nachfahren der männlichen Familienlinie dürfen auf den Thron. Der ältesten Erbmonarchie der Welt mangelt es jedoch an Nachwuchs. Eine Kommission berät derzeit die Thronfolgeproblematik. Die meisten Japaner würden eine Frau auf dem Thron akzeptieren.

Italien erinnert an ermordeten Mafia-Jäger

PALERMO: Politiker haben in Italien des tödlichen Anschlags auf den Anti-Mafia-Untersuchungsrichter Giovanni Falcone vor 29 Jahren nahe der sizilianischen Stadt Palermo gedacht. «Wir wissen, dass es die Mafia immer noch gibt. Deshalb ist es notwendig, immer höchst wachsam zu bleiben», sagte Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella in einer Rede am Sonntag in Palermo. Die Mafia sei noch nicht besiegt und sie strecke ihre Arme in illegale und hinterhältige Aktivitäten aus, auch international, erklärte der 79-Jährige weiter.

Der Jurist Falcone war am 23. Mai 1992 zusammen mit seiner Frau und Leibwächtern bei einem Bomben-Attentat von der sizilianischen Mafia Cosa Nostra getötet worden. Die Mafia hatte die massive Explosion der 500-Kilo-Bombe damals auf der Autobahn in der Gemeinde Capaci verübt. Falcone war zu dieser Zeit das Gesicht im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Der Mord geschah in Folge von Verurteilungen zahlreicher Mafiosi in einer Reihe von Prozessen in den 1980er Jahren und Anfang der 1990er Jahre.

Falcones Arbeit sei maßgeblich für die Schaffung der Anti-Mafia-Behörde gewesen, die das Herz im Kampf gegen die Mafia sei, sagte Italiens Innenministerin. In Italien agieren neben der sizilianischen Cosa Nostra, auch die Camorra aus der Region Kampanien und die kalabrische Mafia 'Ndrangheta. Gegen mutmaßliche 'Ndrangheta-Anhänger läuft derzeit ein Maxi-Prozess in Süditalien mit Hunderten Angeklagten und Zeugen.

US-Regierung verurteilt erzwungene Landung von Flugzeug in Belarus

WASHINGTON: Die US-Regierung hat die von den Behörden in Belarus erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs und anschließende Festnahme eines Bloggers scharf verurteilt. US-Außenminister Antony Blinken schrieb am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit Blick auf den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, es habe sich um eine «dreiste und schockierende Tat des Lukaschenko-Regimes» gehandelt. «Wir fordern eine internationale Untersuchung und stimmen uns mit unseren Partnern über die nächsten Schritte ab. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Menschen in Belarus.»

Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach in die litauische Hauptstadt Vilnius umgeleitet und zur Landung gezwungen. An Bord war auch der von Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch. Er wurde nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auf dem Flughafen von Minsk festgenommen. Über den Vorfall und mögliche Sanktionen gegen Belarus soll am Montag auch bei einem ohnehin geplanten EU-Sondergipfel beraten werden.