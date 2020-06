Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.20 | Aktualisiert um: 08:50 | Überblick

Trump droht Bolton bei Buch-Veröffentlichung - alles «streng geheim»

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinem früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton im Fall der Veröffentlichung von dessen Buch strafrechtliche Konsequenzen angedroht. Sollte das Buch wie angekündigt am Dienstag kommender Woche erscheinen, würde Bolton «gegen das Gesetz verstoßen», sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. Der Präsident fügte hinzu, der Fall werde vermutlich bald vor Gericht landen. Alle Gespräche mit ihm, die Bolton in seinem Buch womöglich aus dessen Zeit im Weißen Haus zitiere, seien «streng geheim». Es sei «völlig unangemessen», dass Bolton während Trumps Amtszeit ein Buch veröffentliche.

Justizminister William Barr sagte, Bolton habe nicht den vorgeschrieben Prozess durchlaufen, sich Passagen durch das Weiße Haus freigeben zu lassen. Trump fügte hinzu, Bolton mache sich im Fall einer Veröffentlichung strafbar. Trump sagte weiter, Bolton sei bekannt dafür, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Nach Angaben des Verlags zeichnet das Buch das Bild eines Präsidenten, der «süchtig nach Chaos» ist. Trump sei es immer nur um seine Wiederwahl gegangen.

Trump hatte Bolton im September vergangenen Jahres als Sicherheitsberater geschasst - wegen Meinungsverschiedenheiten. Bolton kündigte bereits damals vielsagend an, er werde zu gegebener Zeit seine Sicht auf die Dinge darlegen. Das Buch mit dem Titel «The Room Where It Happened» (etwa: Der Raum, in dem es geschah), sollte ursprünglich im März erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber bereits damals vom Weißen Haus gestoppt.

New Yorker Polizei löst Einheit mit Zivilpolizisten auf

NEW YORK: Die New Yorker Polizei löst eine Einheit zur Verbrechensbekämpfung mit 600 Zivilpolizisten auf, denen besonders oft Gewalt im Einsatz nachgesagt wurde. «Das ist ein großer Schritt», sagte Polizeichef Dermot Shea am Montag in New York. Die Entscheidung seien vergleichbar mit der Abschaffung des grundlosen Durchsuchens («Stop and Frisk»), bei dem besonders häufig Schwarze brutal vernommen wurden. Die betroffenen Polizisten waren oft auf den Straßen der Millionenmetropole undercover unterwegs, Aktivisten sagten ihnen häufig aggressives Verhalten gegen Minderheiten nach.

Nach dem gewaltsamen Tod mehrer Schwarzer durch Polizisten hatte es in den vergangenen Wochen in den USA Proteste Hunderttausender gegeben. Sie fordern ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt, viele von ihnen skandieren immer wieder den Slogan «Defund The Police», was auf Deutsch in etwa «Entzieht der Polizei das Geld» bedeutet. Der Bundesstaat New York hat mit mehreren neuen Gesetzen auf die Demonstrationen reagiert. Vielen Kritikern gehen die Reformen nicht weit genug, wonach beispielsweise Würgegriffe verboten und Dokumente zu Disziplinarverfahren leichter öffentlich zugänglich sein sollen.

Shea erklärte am Montag, dass der Schritt nicht als Reaktion auf die Proteste zu werten sei. Für die Betroffenen würden neue Aufgaben gefunden werden, beispielsweise als Ermittler und auf Nachbarschaftsstreife. Insgesamt arbeiten in New York rund 36.000 Streifenpolizisten und 19.000 Menschen in der Verwaltung der Polizei.

Frankreichs Innenministerium verurteilt Ausschreitungen bei Dijon

PARIS: Das französische Innenministerium hat gewalttätige Ausschreitungen in einem Vorort der Stadt Dijon verurteilt. Nachdem es in Grésilles nordöstlich von Dijon mehrere Abende in Folge zu Zusammenstößen gekommen sei, würden weitere Polizisten dort zum Einsatz geschickt, teilte das Ministerium am Montagabend mit. Außerdem werde eine Untersuchung zu den Vorfällen eingeleitet. In dem Vorort seien Gegenstände in Brand gesetzt und Barrikaden errichtet worden, sagte der Bürgermeister Dijons, François Rebsamen, im Fernsehsender BFMTV.

Hintergrund der Auseinandersetzungen war Rebsamen zufolge ein Streit zwischen Mitgliedern einer tschetschenischen und einer weiteren Gruppe. Medien berichteten von einer Konkurrenz im Drogenhandel. Am Wochenende sei bei den Zusammenstößen ein Mann in den Rücken geschossen worden, berichtete der Radiosender France Bleu am Sonntag auf seiner Homepage. Der Mann befand sich dem Bericht zufolge nicht in Lebensgefahr.

Bürgerliche Parteien in Irland einigen sich auf Koalition mit Grünen

DUBLIN: Gut vier Monate nach der Parlamentswahl in Irland haben sich die beiden bürgerlichen Parteien Fine Gael und Fianna Fail mit den Grünen auf eine Regierungskoalition geeinigt. Das teilte der irische Premierminister Leo Varadkar (Fine Gael) am Montag mit. Das Amt des Regierungschefs soll künftig zwischen den beiden großen Koalitionspartnern rotieren. Fianna-Fail-Chef Micheal Martin dürfte demnach den Posten Ende Juni übernehmen. Varadkar will dann von Dezember 2022 wieder ins Amt des Premiers zurückkehren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mitglieder der drei Parteien dem Deal noch zustimmen.

«Es ist eine Regierung, die echte demokratische Legitimation hat, weil die drei Parteien zusammen mehr als 50 Prozent der Stimmen in der jüngsten Parlamentswahl gewonnen haben», sagte Varadkar in einer Videobotschaft per Twitter.

Größte Oppositionspartei wird damit die linksgerichtete Sinn Fein. Sie hatte bei der Wahl im Februar einen Überraschungserfolg erzielt und damit die politische Landschaft verändert. Bislang hatten sich Fine Gael und Fianna Fail stets in der Regierung abgewechselt. Sinn Fein spielte lange Zeit in der Republik Irland keine ernstzunehmende Rolle sondern galt als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA, die im zu Großbritannien gehörenden Nordirland mit Waffengewalt für eine Vereinigung der irischen Insel kämpfte. Noch immer fordert sie den Zusammenschluss der beiden Teile. Bei der Wahl hatte sie aber eher mit ihren sozialpolitischen Forderungen gepunktet.

Deutschland könnte 46 Prozent mehr in EU-Haushalt zahlen

BERLIN: Deutschland könnte nach den Haushaltsplänen der EU-Kommission jährlich rund 46 Prozent mehr in den EU-Haushalt einzahlen als bisher. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich hervor, über die die «Welt» (Montag) zuerst berichtete. Grundlage ist der aktuelle Vorschlag der Kommission für den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum von 2021 bis 2027. Bleibe es auch nach den Verhandlungen der Mitgliedstaaten bei der Größenordnung des Kommissionsvorschlag, könnte Deutschland nach Schätzungen aus der Bundesregierung ab 2021 jedes Jahr im Schnitt 13 Milliarden Euro mehr als bisher in den EU-Haushalt einzahlen. Zuletzt überwies die Bundesregierung jedes Jahr durchschnittlich 28 Milliarden Euro nach Brüssel. Ein Plus um 13 Milliarden auf 41 Milliarden Euro wäre ein Anstieg von rund 46 Prozent.

Bei den Zahlen der Bundesregierung handelt es sich dem Bericht zufolge um Richtwerte, für die Berechnung des exakten Beitrags fehlten noch Details des Kommissionsvorschlags. Wie hoch der deutsche Netto-Beitrag künftig sein könnte, kann die Bundesregierung noch nicht sagen; dazu fehlten im Vorschlag der Kommission entscheidende Informationen, heißt es im Antwortschreiben. Angesichts der höheren Beiträge fordert Ullrich eine Modernisierung des EU-Haushalts. Mehr Geld müsse es für Digitalisierung, Forschung, Erasmus-Austausch, Außengrenzschutz und Klimaschutz geben. Zudem sollten Wehrtechnik und Medizinreserven gemeinsam beschafft werden, um Kosten zu sparen.

Am Freitag beraten die Staats- und Regierungschefs der EU in einer Videokonferenz über den Kommissionsvorschlag für ein 750 Milliarden Euro umfassendes Konjunkturpaket, das mit dem EU-Haushaltsplan verzahnt werden soll.

USA: Oberster Gerichtshof stärkt Rechte Homosexueller

WASHINGTON: In den USA hat der Oberste Gerichtshof die Rechte von Homosexuellen und Trans-Menschen gestärkt. Eine Diskriminierung von Mitarbeitern aufgrund deren sexuellen Orientierung sei rechtswidrig, befand der Supreme Court am Montag. Den neun Richtern lagen Fälle vor, in denen Angestellte wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen worden waren. Die an der Klage beteiligte Bürgerrechtsorganisation ACLU begrüßte die Entscheidung auf Twitter: «Es steht nicht mehr in Frage: LGBTQ-Menschen sind vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt.»

Das Urteil fiel mit einer Mehrheit von sechs Stimmen und wurde vom konservativen Richter Neil Gorsuch vorgebracht, der von US-Präsident Donald Trump ernannt worden war. Die Regierung des Republikaners hatte erst vor wenigen Tagen eine unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama geschaffene Regelung zum Schutz von Trans-Menschen vor Diskriminierung im Gesundheitswesen zurückgenommen. Die Regelung hatte die Definition von Geschlecht über das binäre Geschlechtsmodell (männlich/weiblich) hinaus ausgeweitet, um sicherzustellen, dass alle Geschlechtsidentitäten umfasst werden. Bei Trans-Menschen stimmt das Geschlecht nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen überein.

Die führenden Demokraten begrüßten das Urteil. «Die heutige Entscheidung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur Gleichberechtigung für alle», erklärte der designierte Präsidentschaftskandidat der Partei, Joe Biden. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte, das Urteil sei ein wichtiger Meilenstein. Alle Amerikaner seien nun vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt - «unabhängig davon, wer sie sind oder wen sie lieben», erklärte Pelosi.

Umweltaktivisten rechnen mit weiteren deutschen Atommüll-Transporten

MOSKAU: Russische Umweltschützer befürchten in den nächsten Jahren weitere Transporte von Produktionsabfällen aus der deutschen Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland. In den Niederlanden sei eine entsprechende Genehmigung bis 2023 verlängert worden, teilte die russische Organisation Ecodefense am Montag in Moskau mit. Die niederländische Behörde für Atomare Sicherheit und Strahlenschutz hatte vor einer Woche ihre Entscheidung dazu öffentlich gemacht. In den nächsten drei Jahren sind demnach bis zu 20 Transporte möglich.

Nach Ecodefense-Angaben erreichte am Montagmorgen ein Schiff mit 600 Tonnen Uranabfällen aus Deutschland den Hafen des nordrussischen Ortes Ust-Luga bei St. Petersburg. Mehr als 45 Organisationen aus Deutschland, den Niederlanden und aus Russland appellierten in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kremlchef Wladimir Putin, solche Transporte sofort zu stoppen. Sie gefährdeten die Menschen, die in der Nähe dieser Strecke lebten.

Immer wieder kritisieren Umweltaktivisten die gefährlichen Lieferungen von Uranhexafluorid aus Nordrhein-Westfalen. In Russland sind Proteste wegen der Corona-Krise derzeit nicht erlaubt. Nur ein kleiner Teil des Urans werde in Russland angereichert, so Ecodefense. Der Rest bleibe «für immer» als Abfall zurück und bedrohe in den nächsten Jahren die Sicherheit Russlands.

Johnson zu Brexit-Anschlussvertrag: Einigung mit EU im Juli möglich

LONDON/BRÜSSEL: Der britische Premierminister Boris Johnson hält es für möglich, noch im kommenden Monat eine prinzipielle Einigung für ein Brexit-Anschlussabkommen mit der EU zu erreichen. «Wir sehen keinen Grund, warum das nicht im Juli zu schaffen sein sollte», sagte Johnson in einem Fernsehinterview am Montag nach einer Videokonferenz mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli.

Gleichzeitig wiederholte er aber die roten Linien, die seine Regierung gezogen hatte. Der Europäische Gerichtshof könne keine Rolle spielen, das Land werde sich nicht nach EU-Regeln richten und müsse die Kontrolle über seine Fischgründe zurückerhalten, so Johnson. Beide Seiten hatten sich nach vier enttäuschenden Verhandlungsrunden auf intensivere Gespräche im Juli geeinigt.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis zum Jahresende gehört das Land aber noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, so dass sich im Alltag fast noch nichts geändert hat. Gelingt kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, könnte es Anfang 2021 zum harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen kommen.

Feuer im Imbisswagen: Passanten löschen brennende Mitarbeiter

BIELEFELD: Nach einem Feuer in einem Imbisswagen haben Passanten in Bielefeld drei brennende Menschen gelöscht und ihnen damit möglicherweise das Leben gerettet. Die Helfer hätten mit Jacken die Flammen erstickt und die Verletzten mit Wasser versorgt, bis Rettungskräfte eintrafen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zwei Mitarbeiter seien nach dem heftigen Ausbruch des Feuers am Montag brennend aus dem Imbisswagen geflohen. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Ein Kunde sei etwas weniger stark verletzt worden, sagte der Sprecher. «Die Ersthelfer haben einen Superjob gemacht.»

Ob es sich um eine Explosion oder Verpuffung handelte, müssten jetzt Brandsachverständige klären, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Gastronomiewagen, in dem mit Gas gekocht wurde, wurde völlig zerstört, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» online über das Unglück berichtet. Zwei der drei Opfer wurden in Spezialkliniken geflogen.

Polens Gaskonzern PGNiG erwartet Milliardenbetrag von Gazprom

WARSCHAU: Der staatliche polnische Gaskonzern PGNiG erwartet nach eigenen Angaben vom russischen Lieferanten Gazprom eine Rückzahlung in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar (1,33 Milliarden Euro) als Kompensation für überhöhte Gaspreise. Beide Seiten hätten einen Vertragszusatz unterzeichnet, der unter anderem die Details zur Rückzahlung der Summe bis zum 1. Juli vorsehe, teilte PGNiG am Montag mit.

Ende März hatten die Polen ein Verfahren vor dem Schiedsgericht der Stockholmer Handelskammer gegen Gazprom gewonnen. Der Entscheidung des Schiedsgerichts zufolge muss der russische Monopolist die Preise rückwirkend ab November 2014 senken. Der polnische Gaskonzern hatte das Schiedsgericht angerufen, weil der Preis für die Energielieferungen deutlich über Gazproms Tarifen für andere europäische Länder gelegen habe. In dem nun unterzeichneten Vertragszusatz werde der Gaspreis für künftige Lieferungen nach den Vorgaben des Schiedsgerichts geregelt, hieß es in der Mitteilung von PGNiG.

Bereits im November hatte PGNiG mitgeteilt, dass es seinen Vertrag über Gaslieferungen aus Russland nicht über die gegenwärtige Laufzeit bis Ende 2022 hinaus verlängern wolle. Zur Begründung hieß es, die Diversifizierung der polnischen Gasversorgung schreite voran. Unter anderem will Polen die Lieferungen von Flüssigerdgas ausbauen und hat von Norwegen Rechte für das Fördern von Gasvorkommen in der Nordsee erworben.

Bundesregierung macht sich US-Kritik an China nicht zu eigen

BRÜSSEL: Die Bundesregierung will trotz des wachsenden Drucks der USA nicht auf offenen Konfrontationskurs zu China gehen. Die Europäische Union habe China immer als einen Systemkonkurrenten, aber auch als einen Partner beschrieben, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag am Rande von EU-Gesprächen mit dem US-Kollegen Mike Pompeo. Man wolle einen Dialog mit China - über Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, aber auch über Werte, Freiheitsrechte und Menschenrechte.

Pompeo hatte zuvor noch einmal indirekt zu einem harten Kurs gegenüber China aufgerufen. «Wir alle müssen uns der Bedrohung der chinesischen Kommunistischen Partei für unsere Lebensweise bewusst sein», sagte er am Sonntag. Sie sei eine wachsende Herausforderung für «alle freien Menschen».

Die Corona-Pandemie hatte die Stimmung zwischen den USA und China zuletzt stark eingetrübt. Spannungen gibt es aber auch wegen einer Vielzahl anderer Themen, etwa wegen Handelsstreitigkeiten, der Sicherheitspolitik im Indopazifik-Raum sowie dem sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong. Die EU teilt in vielen Bereichen die Kritik an China, scheut bislang aber auch aus wirtschaftlichen Interessen vor einer konfrontativen Politik zurück.

Fünf Vize-Chefredakteure verlassen russische Zeitung «Wedomosti»

MOSKAU: Bei der angesehenen und immer auch kremlkritischen Wirtschaftszeitung «Wedomosti» haben nach der Ernennung eines neuen Chefredakteurs mehrere leitende Redakteure das Blatt aus Protest verlassen. Dieser Schritt erfolgte, nachdem der Verwaltungsrat den kremlfreundlichen Andrej Schmarow als Leiter der renommierten russischen Zeitung bestätigt hatte, wie das Blatt am Montag auf seiner Internetseite schrieb. Alle fünf stellvertretenden Chefredakteure hätten gekündigt. Bereits in den vergangenen Wochen hatten mehrere Journalisten «Wedomosti» aus Protest verlassen.

Schmarow ist seit März Chefredakteur - zum Unmut vieler Redakteure. Er hatte unter anderem die Veröffentlichung von schlechten Umfragewerten für Kremlchef Wladimir Putin untersagt. In dieser Zeit habe er wiederholt gegen redaktionelle Vorschriften verstoßen, schrieb «Wedomosti». Schmarow wird in anderen Berichten mit den Worten zitiert, die Entscheidung des Verwaltungsrates trage dazu bei, dass sich «die Situation in der Redaktion nun normalisieren» werde.

Die 1999 gegründete Zeitung trennt strikt zwischen Nachricht und Kommentar. Auf der Meinungsseite kamen immer wieder liberale Stimmen zu Wort. Das Blatt zählt rund 75.000 Abonnenten. In einer weltweiten Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt Russland auf Platz 149 von 180.

Zahl der ertrunkenen Migranten bei Unglück vor Tunesien steigt auf 61

TUNIS: Nach einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens ist die Zahl der ertrunkenen Migranten auf mindestens 61 gestiegen. Die Suche nach Überlebenden sei abgeschlossen, erklärte ein Justizsprecher am Montag. Unter den Opfern sind demnach auch Frauen und Kinder.

Das Boot war vor mehr als einer Woche von der Küste Tunesiens Richtung Italien aufgebrochen und gekentert. Die meisten der Opfer stammten den Behörden zufolge aus Ländern südlich der Sahara. Tunesien dient immer wieder als Ausgangspunkt für Migranten, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.

Stromprobleme in Südafrika: Regierung will Atomenergie ausbauen

PRETORIA: Im Zuge massiver Probleme mit der Stromversorgung will Südafrika seine Atomenergie ausbauen. Es gebe Pläne, ein Nuklearprogramm von 2500 Megawatt auf den Weg zu bringen, hieß es in einer Mitteilung des südafrikanischen Energieministeriums. Dieses veröffentlichte am Sonntag ein Auskunftsersuchen («Request for Information», RFI) für das Programm.

Südafrika, die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas, hat seit Jahren große Probleme mit der Stromversorgung. Das Staatsunternehmen Eskom deckt etwa 95 Prozent der Stromversorgung des Landes ab, steckt aber wegen Missmanagement und Korruption in der Krise und ist hoch verschuldet. Zuletzt musste immer wieder gezielt der Strom in verschiedenen Orten für jeweils mehrere Stunden abgeschaltet werden, um die Gesamtnachfrage zu drosseln («load shedding»).

Der Strom in Südafrika wird hauptsächlich durch Kohlekraftwerke erzeugt, davon sind aber einige veraltet und wurden nicht ordentlich gewartet. Südafrika hat zudem als einziges afrikanisches Land ein Kernkraftwerk.

Von der Leyen will mehr Schub für EU-Verhandlungen mit Großbritannien

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Großbritannien aufgefordert, neuen Schub in die Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen zu bringen. «Die EU ist bereit, die Gespräche zu intensivieren, wir stehen rund um die Uhr bereit», schrieb von der Leyen am Montag auf Twitter. «Lasst uns neue Bewegung in die Verhandlungen bringen.»

Von der Leyen äußerte sich vor einer Videokonferenz mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Montagnachmittag (14.30 Uhr). Dort soll eine Zwischenbilanz zu den bisherigen Gesprächen über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen gezogen werden. Allerdings hatten Unterhändler seit März in vier intensiven Runden praktisch keine Fortschritte erreicht. Auf Chefebene soll nun erörtert werden, wie es weitergeht. Auf EU-Seite nehmen auch Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli teil.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis zum Jahresende gehört das Land aber noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, so dass sich im Alltag fast noch nichts geändert hat. Gelingt kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, könnte es Anfang 2021 zum harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen kommen.

US-Kampfflugzeug stürzt vor englischer Küste in die Nordsee

SCARBOROUGH: Die britische Küstenwache fand das Wrack des Flugzeugs im Laufe des Tages. Von dem Piloten fehlte jedoch zunächst jede Spur.

Ein US-Kampfflugzeug ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Das teilte eine in Großbritannien stationierte Einheit der US-Airforce mit. Es handelt sich demnach um ein Flugzeug vom Typ F-15C. Das Wrack konnte im Laufe des Tages von der britischen Küstenwache lokalisiert werden. Von dem Piloten fehlte jedoch zunächst jede Spur.

Der Küstenwache zufolge ereignete sich der Vorfall rund 140 Kilometer vor der Ortschaft Flamborough, nahe Scarborough an der englischen Nordseeküste. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Schiffe seien im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar. Stationiert war das Flugzeug auf dem US-Stützpunkt RAF Lakenheath in der ostenglischen Grafschaft Suffolk.

Pariser Grand Palais öffnet wieder mit großer Pompeji-Schau

PARIS: Das Pariser Grand Palais öffnet mit der Ausstellung «Pompeji» am 1. Juli wieder seine Türen. Die Schau ist den letzten Ausgrabungen der antiken Stadt am Golf von Neapel gewidmet. Gezeigt werden unter anderem Objekte, die bei den Ausgrabungen 2010 zu Tage gekommen sind. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine 3D-Rekonstruktion, die die Besucher in die Geschichte der Stadt eintaucht, die 79 n.Chr bei dem Vulkanausbruch des Vesuvs verschüttet wurde.

Die archäologischen Stätten von Pompeji wurden 1997 von der Unesco zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Die wichtigsten Fundstücke befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel. Die Ausstellung, deren Eröffnung Ende März wegen der Coronavirus-Krise abgesagt werden musste, ist bis zum 27. September zu sehen. Online-Reservierung und das Tragen von Mund- und Nasenschutz sind zwingend.

Nach Tod von George Floyd: UN-Menschrechtsrat führt Rassismus-Debatte

GENF: Der UN-Menschenrechtsrat wird mit Blick auf die weltweiten Proteste nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd eine Rassismus-Debatte führen. Auf Drängen der afrikanischen Staaten wurde die Aussprache für diesen Mittwoch anberaumt. Es gehe darum, der auf Rassismus basierenden Polizeigewalt in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt ein Ende zu bereiten, forderte ein Diplomat aus Burkina Faso im Namen der afrikanischen Staaten am Montag in Genf.

Zuvor hatten bereits etliche UN-Organisationschefs afrikanischer Abstammung oder aus Afrika mehr Handlung von den UN gefordert. Man sei «entsetzt über das Unrecht des Rassismus, das weiterhin in unserem Gastland und weltweit weit verbreitet ist», hieß es in einem offenen Brief führender UN-Vertreterinnen und -Vetreter. Floyd war bei einem Polizeieinsatz getötet worden.

Nach Explosion von Tanklaster in China: Opferzahl steigt auf 20

PEKING: Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Osten Chinas sind nach dem Stand von Montag 20 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 24 wurden schwer verletzt, wie die Behörden nach dem Abschluss der Rettungsarbeiten berichteten.

Das mit Flüssiggas beladene Fahrzeug war am Samstagnachmittag auf einem Abschnitt der Schnellstraße Shenyang-Haikou nahe der Stadt Wenling in der Provinz Zehjiang in die Luft geflogen. Laut staatlichen Medienberichten hatte das Unglück auch den Einsturz einiger Wohnhäuser und Fabrikhallen zur Folge.

Japanischer Olympia-Gegner tritt bei Gouverneurswahl in Tokio an

TOKIO: Er kämpft für einen Ausstieg Japans aus der Atomenergie und eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio: Obwohl chancenlos, will der schillernde Ex-Schauspieler Taro Yamamoto bei der am 5. Juli geplanten Wahl zum Gouverneur der japanischen Hauptstadt gegen die haushohe Favoritin und Amtsinhaberin Yuriko Koike antreten. Der 45-Jährige hatte im Frühjahr vergangenen Jahres zum Beginn der neuen Kaiserära «Reiwa» die kleine politische Randgruppierung Reiwa Shinsengumi gegründet. Bei der anschließenden Wahl zum Oberhaus des nationalen Parlaments hatte die Gruppierung zwei Sitze gewonnen und wird seither von zwei Menschen mit schwerer Behinderung in der Kammer vertreten.

Der Name von Yamamotos kleiner Gruppierung setzt sich aus der Regierungsdevise Reiwa und der einstigen Samurai-Schutztruppe Shinsengumi zusammen. Bei der Gouverneurswahl werden Yamamoto keine Chancen gegen die Amtsinhaberin Koike eingeräumt, deren Wiederwahl als so gut wie sicher gilt. Die frühere Verteidigungsministerin hatte sich in der Corona-Krise mit Führungskraft hohes Ansehen erworben.

Obwohl sie «nur» die Bürgermeisterin der Hauptstadt ist, wurde Koikes Auftreten als «commander in chief» mit dem Handeln von Japans Regierungschef Shinzo Abe verglichen. Der Ministerpräsident, dessen Umfragewerte wegen seines Umgangs mit der Krise stark gesunken sind, gilt als ihr Rivale. In den Medien wird Koike, die sich für eine Verwaltungsreform einsetzt, schon als künftige Regierungschefin gehandelt. Auch vor diesem Hintergrund kommt der Gouverneurswahl hohe Beobachtung zu.

Reiseverband: 20 Milliarden Euro Umsatzeinbußen bis Ende August

BERLIN: Die Tourismusbranche hat eine schnelle Aufhebung der Reisewarnungen für Nicht-EU-Länder gefordert. Die Öffnung für Reisen innerhalb Europas sei ein erster Schritt. «Jetzt müssen zeitnah weitere Länder außerhalb Europas folgen», sagte Norbert Fiebig, Präsident des Reiseverbandes DRV. Nach Berechnungen des Verbandes führen die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie zu Umsatzeinbußen für Reisebüros und Veranstalter von insgesamt fast 20 Milliarden Euro von Mitte März bis Ende August.

Allein die Verlängerung der Reisewarnung für außereuropäische Länder, zu denen beliebte Sommerziele wie die Türkei, aber auch Tunesien und Ägypten gehören, bedeute für Juli und August neun Milliarden Euro Umsatzeinbuße, betonte Fiebig. «Nicht zu vergessen die Rückabwicklungen von weiteren bereits gebuchten Reisen, die jetzt durch die Verlängerung der Reisewarnung für insgesamt 160 Länder notwendig werden.»

Seit Montag um Mitternacht warnt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite nicht mehr vor Reisen in 27 europäische Länder. Dazu zählen Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Gleichzeitig fielen die letzten Kontrollen an den deutschen Grenzen zu den Nachbarländern.

Marokkos Mohammed VI. unterzieht sich Eingriff am Herzen

RABAT: Marokkos König Mohammed VI. hat sich einem Eingriff am Herzen unterzogen. Dabei sei am Sonntag in einer Klinik in der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine Herzrhythmusstörung - ein so genanntes Vorhofflattern - behandelt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MAP am Montag.

Der Eingriff sei ein «voller Erfolg» gewesen, hieß es weiter. Der 56-Jährige hatte sich demnach bereits im Februar 2018 in Paris einer ähnlichen Behandlung unterzogen. Mohammed VI. hatte 1999 als Nachfolger seines Vaters Hassan II. den Thron bestiegen.

«Lidove noviny»: Schnäppchensucher wittern Chance

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zu den Grenzöffnungen in Europa:

«Jede Nation hat ihre Vorlieben und Obsessionen, die sie nicht bereit ist aufzugeben. Die US-Amerikaner lieben Waffen, die Deutschen Autos und die Tschechen Bier und Reisen. (...) Der Ansturm, den einige Reisebüros nun verzeichnen, sagt viel über die Leidenschaft der Letzteren aus. Vor allem die ältere Generation, die den Großteil ihres Lebens (in der Zeit des Sozialismus) nur an den Baggersee fahren konnte, lässt sich das Reisen an die Adria nicht nehmen. Und es zeigt sich, dass die Tschechen schon immer extrem preisaffin waren. Wann immer die Preise wegen einer Naturkatastrophe, eines Bürgerkriegs oder terroristischer Bedrohungen gefallen sind, waren sie die Ersten, die sich auf die leeren Strände gestürzt haben.»

Ermittler prüfen mögliche Verbindung der Fälle Maddie und Tristan

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft überprüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Fall Maddie und dem Fall Tristan. «Wir prüfen, ob es Querverbindungen geben kann», sagte ein Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag. Zuvor hatte die «Frankfurter Neue Presse» darüber berichtet.

Anfang Juni hatten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend mitgeteilt, dass der wegen anderer Delikte inhaftierte Christian B. im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht steht. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz.

Es sei «eigentlich eine Routinemaßnahme», in solchen Fällen zu schauen, ob des Parallelen geben kann, sagte Oberstaatsanwalt Noah Krüger der dpa. Es sei zu früh, «um zu spekulieren». Die verstümmelte Leiche des 13-jährigen Tristan Brübach wurde 1998 im Frankfurter Stadtteil Höchst gefunden. Der Fall konnte bis heute nicht aufgeklärt werden.

Erster Ferienflieger von Düsseldorf Richtung Mallorca gestartet

DÜSSELDORF: Nach wochenlanger Corona-Pause ist am Montagmorgen vom Düsseldorfer Flughafen erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. Tui-Flug X3.2312 zur Mittelmeerinsel Mallorca startete laut Angaben eines Flughafen-Sprechers um 8.55 Uhr - mit 45 Minuten Verspätung. Es habe Verzögerungen beim Catering gegeben. Laut Tui-Angaben war der Flug mit 189 Passagieren voll besetzt.

Deutsche Urlauber dürfen seit Montag wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt bis zu 10.900 Reisende erlaubt. Am Nachmittag sollte ein zweiter Ferienflieger von Frankfurt aus starten.

In den vergangenen Wochen hatten die Flughäfen in Deutschland ihren Betrieb nahezu auf null heruntergefahren. Es gab kaum noch Starts und Landungen. Für den Neustart haben die Airports umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet, damit die Passagiere im Vorfeld des Fluges möglichst viel Distanz voneinander halten können.

Darts-Youngster Kurz erneut für WM qualifiziert - «Mega glücklich»

MÜNCHEN: Der deutsche Darts-Youngster Nico Kurz hat sich erneut für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Der 23 Jahre alte Hesse gewann am Sonntagabend das Endspiel der Super League Darts gegen Dragutin Horvat mit 10:9 und erspielte sich damit den deutschen Platz für das wichtigste Turnier der Welt. Zuvor hatte Kurz, der bei der vergangenen WM als Debütant mit zwei Siegen überrascht hatte, Topfavorit Gabriel Clemens im Halbfinale mit 9:7 bezwungen. «Ich bin mega glücklich, mir fehlen ein bisschen die Worte», sagte der Hanauer Kurz bei Sport1.

Die Super League hatte den Betrieb in München nach der Corona-Pause im Mai wieder aufgenommen und die eigentlich später geplante Qualifikation vorgezogen, weil es auf der internationalen Tour des Weltverbandes PDC derzeit keine Turniere gibt.

«The Irish Times»: Trumps persönliche Vendetta

DUBLIN: Zu US-Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Montag:

«Richter des Internationalen Strafgerichtshofs haben im März Ermittlungen zu einer Reihe von mutmaßlichen Verbrechen in Afghanistan genehmigt - darunter Handlungen afghanischer Streitkräfte, von US-Truppen und den Taliban - sowie im vergangenen Dezember zu Verbrechen israelischer und palästinensischer Sicherheitskräfte. Es war das erste Mal, dass der Anklagebehörde des Gerichtshofs erlaubt wurde, Handlungen von US-Streitkräften zu untersuchen.

2019 kam ein UN-Bericht zu dem Schluss, dass in Afghanistan mehr Zivilisten durch Truppen der Regierung und der USA getötet wurden als durch die Taliban und andere Aufständische. (...) Der Internationale Strafgerichtshof ist eine von vielen multilateralen Organisationen - darunter die UN, die WHO und die WTO -, gegen die US-Präsident Donald Trump eine persönliche Vendetta gestartet hat. Explizite Versuche, deren Arbeit zu stören, heben seine Kampagne allerdings auf ein neues Niveau.»

Auftakt afghanischer Friedensgespräche soll in Katar stattfinden

KABUL : Der Auftakt der seit Monaten geplanten innerafghanischen Friedensgespräche soll in Doha im Golfemirat Katar beginnen. Dies bestätigte Talibansprecher Suhail Schahin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Bereits am Sonntag hatte sich Afghanistans Regierungssprecher Sedik Sedikki dazu geäußert. Ein erstes Treffen beider Seiten solle in Doha beginnen, über einen Ort für die direkten Gespräche habe man sich aber nicht geeinigt. Doha ist nach Angaben von Beobachtern Wunschort der Taliban, die dort seit Juni 2013 ihr politisches Büro unterhalten.

Noch gibt es keinen Termin für die Friedensgespräche, die den gewaltsamen Konflikt im Land beenden sollen. Die Regierung in Kabul und die militant-islamistischen Taliban arbeiten an einem Gefangenentausch, der vor den Gesprächen Vertrauen schaffen soll. Der Austausch war nach vermehrten Taliban-Attacken im Land jüngst ins Stocken geraten. Eine dreitägige Waffenruhe am Ende des Ramadans sorgte für Zeichen der Entspannung. Nach eigenen Angaben ließ die Regierung bisher 3000 Gefangene frei, die Taliban entließen rund 600.

Der Gefangenenaustausch war Teil des USA-Taliban-Abkommens, das beide Seiten Ende Februar in Doha unterzeichneten. Der Deal sieht einen Abzug der im Land verbliebenen internationalen Truppen vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche ebnen. Bis zu 5000 Taliban sollten im Tausch gegen 1000 Gefangene der Rebellen freikommen. Die afghanische Regierung war nicht an dem Deal beteiligt worden, weil die Taliban direkte Gespräche zuvor abgelehnt hatten.

Urlauber dürfen nach Dänemark - Staus bereits am frühen Morgen

HARRISLEE: Touristen aus Deutschland dürfen seit Montag wieder nach Dänemark einreisen. Bereits am frühen Morgen kamen Autofahrer vor dem Grenzübergang an der A7 nur schleppend voran. Auch am Grenzübergang Kupfermühle bildete sich eine etwa ein Kilometer lange Schlange, wie die Polizei Südjütland twitterte. Denn die Kontrollen wurden nicht eingestellt. An den anderen geöffneten Grenzübergängen gab es zunächst keine Warteschlangen.

Seit Montag dürfen deutsche, norwegische sowie isländische Urlauber wieder nach Dänemark, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben. Es werden bereits an diesem Tag deutsche Gäste in rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet, darunter allein 5300 in Südjütland, wie der dänische Rundfunksender DR vor einigen Tagen unter Verweis auf Zahlen des zuständigen Branchenverbandes berichtete. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, darf bereits seit Ende Mai wieder einreisen. Zudem dürfen Einwohner Schleswig-Holsteins seit Montag ohne triftigen Grund wieder nach Dänemark einreisen.

DIHK: EU-Grenzöffnungen können wie zweites Konjunkturpaket wirken

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet durch die Grenzöffnungen innerhalb der EU Effekte auf die globale Wirtschaft. «Von der europäischen Grenzöffnung können auch weltweit Impulse ausgehen - damit der internationale Handel wieder in Gang kommen und Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland sichern kann», sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Funke-Mediengruppe.

Damit die deutsche Wirtschaft wieder Fahrt aufnehme, sei es wichtig, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten und Dienstleistungen weltweit wieder anspringe, sagte Schweitzer. «Die ab Montag geltenden EU-Grenzöffnungen können für die deutsche Wirtschaft deshalb wie ein zweites Konjunkturpaket wirken - und zwar ohne, dass es den Staat einen einzigen Cent kostet», meinte der DIHK-Präsident.

Sorgen bereitet Schweitzer, dass für 160 Länder Reisewarnungen bestehen bleiben. Er forderte, den Reiseverkehr «weltweit schrittweise wieder hochzufahren». Unter anderem gelten die Reisewarnungen nach wie vor für die wichtigen deutschen Absatzmärkte USA, China und Russland.

Chinas Industrieproduktion erholt sich weniger stark als erwartet

PEKING: Die Erholung der chinesischen Industrieproduktion nach den Corona-Beschränkungen ist im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet.

Sie legte nach Angaben des Statistikamtes im Vergleich zum Vorjahr zwar um 4,4 Prozent zu. Volkswirte hatten allerdings mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Im April war die Industrieproduktion um knapp vier Prozent gestiegen. Ebenfalls schwächer als von Experten prognostiziert entwickelten sich im Mai die Umsätze im Einzelhandel und die Investitionen in Sachanlagen.

Mutmaßlicher Ex-Sicherheitschef von «El Chapo» an USA ausgeliefert

MEXIKO-STADT: Mexiko hat einen mutmaßlichen hochrangigen Helfer des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Wie die mexikanische Zeitung «El Universal» unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag berichtete, geschah die Auslieferung von Felipe Cabrera Sarabia, «El Inge», auf Antrag des US-Bezirksgerichts für den nördlichen Bezirk von Illinois. Demnach soll der Mexikaner wegen der möglichen Verbrechen der kriminellen Vereinigung strafrechtlich verfolgt werden.

«El Inge» soll laut Berichten zwischen 2005 und 2008 den Export von Tausenden Kilo Kokain und Heroin aus Mexiko in die Vereinigten Staaten koordiniert haben. Er war unter anderem verantwortlich für die Operationen des mächtigen Sinaloa-Drogen-Kartells im nordwestlichen Bundesstaat Durango und im Süden von Chihuahua sowie Sicherheitschef von dessen Boss «El Chapo», wie es hieß.

Im Dezember 2011 hatten Spezialkräfte des mexikanischen Militärs «El Inge» Cabrera festgenommen. «El Chapo» Guzmán, in dessen inneren Zirkel er vorgedrungen war, war im Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er ebenfalls in Mexiko gefasst und an die USA ausgeliefert worden war.

Ex-Kosmonaut über die Raumstation «Mir»

«Die «Mir» ist wie die ältere Schwester der ISS. Natürlich etwas kleiner.»

(Der frühere Kosmonaut Sergej Saletin über die Raumstation «Mir», die er vor 20 Jahren als letzter Mensch verließ)

Verdi: Betriebsbedingte Kündigungen keine Option bei Tuifly

HANNOVER: Vor dem Krisengespräch mit der niedersächsischen Landesregierung zum Jobabbau bei Tuifly mahnen Gewerkschafter das Management zur Einhaltung geltender Regelungen beim Kündigungsschutz.

Es gebe eine gültige Tarifvereinbarung, die Entlassungen eigentlich ausschließe, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Außerdem sehe eine bis Ende 2021 laufende Betriebsvereinbarung für den Konzern den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vor. «Wir müssen in eine konstruktive Diskussion darüber kommen, wie eine sozialverträgliche Lösung aussehen kann», betonte Verdi. «Tuifly muss in Deutschland weiterhin eine Perspektive haben.» Am Montagvormittag sollen Vermittlungsgespräche im Wirtschaftsministerium in Hannover starten.

Das Kontrollgremium, in dem auch Verdi vertreten ist, hatte die Entscheidung über Details des geplanten Kürzungsprogramms bei Tuifly nach der Einladung von Minister Bernd Althusmann (CDU) zunächst vertagt. Konzernleitung, Betriebsräte und Gewerkschafter wollen mit dem Land nun erst einmal über die Lage beraten. Eine «Verringerung der Flotte auf nur noch 17 Flugzeuge und viele Standortschließungen» könnten nicht Ausgangsposition für die Verhandlungen sein, hieß es.

Herber fordert Neugestaltung der Regeln zur Meinungsäußerung

BERLIN: Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, hat gefordert, die Regeln zur Meinungsäußerung von Sportlern in Stadion neu zu gestalten. «Wir haben klargemacht, dass Sportler eine unglaubliche inspirative Kraft haben, unglaubliche Reichweiten, sie haben die Kraft, Menschen zu beeinflussen. Wenn sie für die Menschenrechte eintreten wollen, sollten wir ihnen nicht die Chance nehmen, sondern als Chance begreifen, dass wir diese Botschafter haben und sie fördern. Da sehe ich zum ersten Mal ein Einlenken», sagte der frühere Basketball-Nationalspieler in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag).

Der 37-Jährige hat 2019 für den WDR eine Dokumentation gedreht, die sich mit dem Protest amerikanischer Sportler gegen Polizeigewalt und Rassismus auseinandersetzt und ein Bild der Zerrissenheit der Gesellschaft in der Frage der Berechtigung von Sportlerprotesten zeichnet. «In erster Linie geht es ja nicht um Athletenrechte momentan, sondern um strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten, die «Black Lives Matter»-Bewegung», sagte er, doch sei er manchmal zögerlich sich einzuschalten, weil er das Gefühl habe, man führe eine Debatte, die vom eigentlichen Thema ablenke. «Dann unterhalten wir uns darüber, ob Athleten protestieren dürfen. Eigentlich wollen wir aber alle darüber sprechen, wie man schwarzen Menschen in Amerika helfen kann, wie man strukturellen Rassismus in Deutschland bekämpft», unterstrich Herber.

Zur Maßgabe des Internationalen Olympischen Komitees, dass politische und andere Meinungsäußerungen im Wettkampf untersagt sind, herrsche «mittlerweile ein so großer Konsens im Sport, dass Rassismus zwingend bekämpft werden muss. Selbst in Amerika ändern sich die Haltungen.» Dennoch machen ihn die Erfahrungen der letzten Jahre skeptisch. «Wir werden uns daran nur beteiligen, wenn das Verfahren bestimmte Bedingungen erfüllt. Das Feedback aller Beteiligten muss zugänglich sein, der Entscheidungsprozess muss klar definiert werden, und das IOC muss sich vorher bekennen, dass die Ergebnisse der Konsultation tatsächlich umgesetzt werden», machte Herber den Standpunkt von Athleten Deutschland deutlich.