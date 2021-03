Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«El País»: Erdogan wird immer despotischer

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan:

«Zwei Entscheidungen, die die Menschenrechte und die Demokratie ernsthaft beeinträchtigen, zeigen das immer schnellere Abrutschen der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan in Richtung eines despotischen Systems. Da ist zunächst der Rückzug der Türkei aus dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Es ist ein Schlag gegen ein Abkommen, das rechtliche Maßnahmen gegen eine Geißel vorschrieb, die allein seit Jahresbeginn 78 Frauen in der Türkei das Leben kostete. Konservative Kreise argumentieren fälschlicherweise, die Konvention würde das traditionelle Familienmodell gefährden.

Die zweite Entscheidung ist der Antrag der Staatsanwaltschaft, die Demokratische Volkspartei (HDP) zu verbieten und mehrere Mitglieder dieser pro-kurdischen Formation aus dem Parlament auszuschließen. Diese Maßnahme ist nur die letzte in einer langen Reihe gegen die wichtigste kurdische Organisation im Land. In den vergangenen Jahren wurden Tausende HDP-Mitglieder inhaftiert und die Mehrheit der gewählten HDP-Bürgermeister einfach abgesetzt. Leider ist die Folge in beiden Fällen gleich: mehr Opfer und weniger Demokratie.»

Tausende vor Überschwemmungen auf der Flucht

SYDNEY: Die heftigen Überschwemmungen im Südosten Australiens haben Tausende Menschen in Sydney und Umgebung zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Bis Montag gab es laut Behörden 20 Evakuierungsbefehle. 18.000 Menschen wurden nach Angaben der Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, in Sicherheit gebracht, davon 15.000 in der Küstenregion nördlich von Sydney und 3000 in West-Sydney.

In Australien ist bereits von einer «Jahrhundertflut» die Rede. In der Gegend um Port Macquarie etwa 350 Kilometer nördlich von Sydney hatte es mancherorts in sechs Tagen fast 900 Liter pro Quadratmeter geregnet. Dies entspricht etwa dem eineinhalbfachen Jahresniederschlag Berlins. «Ich habe noch nie einen solchen Regen gesehen. Ich habe bei vielen Überschwemmungen mitgearbeitet, und dies ist die größte, mit der ich je in meiner Laufbahn zu tun hatte», sagte der Chef des Katastrophenschutzes von New South Wales, Shane Cribb, dem nationalen Radiosender ABC zur Lage in Port Macquarie.

Nach Aussage des australischen Ministers für Notfallmanagement, David Littleproud, könnte der Starkregen noch zwei Tage andauern. Bis zu 54.000 Einwohner von New South Wales könnten von den Fluten betroffen werden. Insgesamt gab es bis Montag 40 Flutwarnungen. Die Behörden hatten die Lage in Teilen von New South Wales schon am Sonntag als Naturkatastrophe eingestuft. Einige Orte der mittleren Nordküste erlebten die schlimmsten Fluten seit 1929, hieß es weiter.

Spionageprozess gegen zweiten Kanadier begonnen

PEKING: Wegen angeblicher Spionage ist in Peking einem weiteren Kanadier der Prozess gemacht worden. Diplomaten aus mehr als zwei Dutzend Ländern, darunter Deutschland, suchten am Montag vergeblich Zugang zu dem Verfahren, das hinter verschlossenen Türen stattfand. Der ehemalige Diplomat Michael Kovrig war neben dem kanadischen Geschäftsmann Michael Spavor vor gut zwei Jahren in Haft genommen worden.

Diplomaten betrachten den Fall als «Vergeltungsaktion» für die vorherige Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada. Auch «Geiseldiplomatie» wird Peking vorgeworfen. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme arbeitete Kovrig als Experte für die Denkfabrik International Crisis Group in China.

Sein Landsmann Spavor, der in China ein Unternehmen zum Kulturaustausch mit Nordkorea leitete, war am Freitag in der nordostchinesischen Stadt Dandong ebenfalls wegen Spionage vor Gericht gestellt worden. Beiden Angeklagten drohen lange Haftstrafen.