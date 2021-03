Neues aus dem Ausland am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/03/2021 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Präsidentengegner gewinnen Wahl in Montenegros zweitgrößter Stadt

NIKSIC: Die Gegner des montenegrinischen Präsidenten Milo Djukanovic haben die Kommunalwahl in Niksic, der zweitgrößten Stadt des Landes, für sich entschieden. Die Liste der Präsidentenpartei DPS wurde zwar stimmstärkste Kraft und errang 18 der 41 Stadtratssitze, wie das Wahlforschungsinstitut Cemi am späten Sonntagabend mitteilte. Doch fehlen ihr die Partner, um die nächste Stadtregierung zu bilden und den Bürgermeister zu bestimmen.

Es wird erwartet, dass die Liste der pro-serbischen Demokratischen Front (elf Sitze) und die eher pro-westlichen Demokraten (zehn Sitze) eine Koalition bilden werden. Ein Bündnis aus DF, Demokraten und der liberalen Bürgerpartei Ura hatte bereits im vergangenen Dezember die seit 30 Jahren regierende DPS auf Landesebene an der Macht abgelöst.

Der pro-westliche Djukanovic amtiert seitdem in einer schwierigen «Kohabitation» mit der Regierung des Ministerpräsidenten Zdravko Krivokapic. Dieser gehört zwar nicht selbst der DF an, gilt aber als Mann der serbisch-orthodoxen Kirche, für die er sich als Aktivist engagierte. Die Kirche stellt die staatliche Identität Montenegros in Frage, das sich 2006 unter der Führung von Djukanovic aus einem Staatenverbund mit Serbien gelöst hatte.

Den Urnengang in Niksic, einer Industriestadt mit 72.000 Einwohnern, hatten beide Lager als erste Testwahl nach der Regierungsbildung angesehen. Trotz der Corona-Pandemie, von der Montenegro besonders schwer betroffen ist, zogen Anhänger der DF und der Demokraten in der Wahlnacht feiernd durch die Stadt.

Stärkster Sandsturm seit Jahren fegt über Nordchina

PEKING: Über den Norden Chinas ist der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren gefegt. Die Behörden in Peking riefen am Montag deshalb einen «gelben Alarm» aus und warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Die Luftwerte in der Hauptstadt erreichten «gefährliche» Werte. Die Pekinger Flughäfen mussten nach Angaben chinesischer Medien mehr als 400 Flüge streichen.

Das chinesische Wetteramt ging davon aus, dass zwölf Provinzen von dem Sturm betroffen sein werden oder bereits getroffen wurden. Es handele sich demnach sowohl um den stärksten Sandsturm seit zehn Jahren als auch den mit der größten Ausdehnung.

Das Frühjahr ist in Nordchina Sandsturm-Saison. Kräftige Winde tragen Sand und feinen Staub aus der Wüste Gobi und der Mongolei in die ohnehin oft stark versmogten und dicht besiedelten Industrieregionen.

Streit um Trophäenjagd - Deutsche Jäger bringen 40 Giraffen ins Land

MÜNCHEN/BERLIN: Jäger aus Deutschland haben im vergangenen Jahr 543 im Washingtoner Artenschutzübereinkommen gelistete Tiere als Trophäen mit nach Hause gebracht. Darunter waren 40 Giraffen, die erst 2019 im Washingtoner Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen (Cites) unter Schutz gestellt wurden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke hervor. Zu den erlegten Tieren zählten auch 164 Zebras, 109 Paviane, acht Elefanten, 14 Löwen, drei Breitmaulnashörner und ein Eisbär.

«Es ist völlig absurd, während mehr und mehr Tierarten vor dem Aussterben stehen, werden weiterhin Teile geschützter Tiere als Jagdtrophäen nach Deutschland gebracht - ganz legal», sagte Lemke. Angesichts der dramatischen Situation beim Artenschwund müsse die Bundesregierung handeln und die Praxis stoppen, Jagdtrophäen von geschützten Arten ins Land zu bringen.

Trophäenjagd ist sehr teuer - und auch unter Umweltschützern umstritten. Unter bestimmten Bedingungen können laut Weltnaturschutzunion IUCN legale gut regulierte Trophäenjagdprogramme eine wichtige Rolle spielen sowohl für den Schutz der Wildtiere als auch für den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung. Die IUCN listet Beispiele auf, bei denen die Bestände bestimmter bedrohter Tiere in Ländern wuchsen, in denen die Jagd erlaubt ist.