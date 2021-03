Neues aus dem Ausland am Montag

Ausländische Journalisten klagen über Arbeitsbedingungen

PEKING: China geht laut einer Umfrage immer schärfer gegen die Arbeit ausländischer Journalisten vor. In einer jährlichen Befragung, deren Ergebnisse der Auslandskorrespondentenclub (FCCC) am Montag in Peking vorlegte, habe das dritte Jahr in Folge kein einziger China-Korrespondent angegeben, dass sich seine Arbeitsbedingungen verbessert hätten.

Im Gegenteil hätten die chinesischen Behörden ihre Bemühungen, die Arbeit ausländischer Reporter zu vereiteln, «dramatisch verstärkt». Alle zur Verfügung stehenden Mittel seien genutzt worden, um Journalisten einzuschüchtern und zu belästigen. So seien auch Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als Vorwand genutzt worden, um die Arbeit von Journalisten weiter einzuschränken oder ihnen die Einreise gleich ganz zu verwehren.

Besonders Journalisten aus Staaten mit angespannten Beziehungen zu China bekamen den Druck der Behörden zu spüren. In der größten Ausweisungswelle seit dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 hätten so mindestens 18 Journalisten von drei US-Medien in der ersten Jahreshälfte 2020 das Land verlassen müssen. Zudem reisten zwei australische Korrespondenten aus, nachdem sie ins Visier der chinesischen Sicherheitsbehörden geraten waren.

Man sei «sehr enttäuscht darüber», dass sich die Medienfreiheiten in China 2020 erneut erheblich verschlechtert habe, teilte der FCCC mit. Auch mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking forderte der Verband die chinesische Regierung dazu auf, ausländische Journalisten ohne Einschränkungen ihre Arbeit machen zu lassen.

Zwei indigene Anführer ermordet

UCAYALI: Im Westen Perus sind zwei indigene Anführer getötet worden. Die Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Herasmo García und Yenser Ríos seien im Zusammenhang mit Landkonflikten und Drogenhandel in dem südamerikanischen Land umgebracht worden, berichtete die peruanische Zeitung «La República» unter Berufung auf den Präsidenten der regionalen Indigenen-Organisation ORAU, Berlín Díquez, am Sonntag (Ortszeit).

García, 28, vom indigenen Volk der Cacataibo habe die Aktualisierung der Landtitel beantragt, aber nach Angaben der ORAU weigert sich die regionale Landwirtschaftsdirektion von Ucayali systematisch, diesen Prozess abzuschließen. «Das hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der Eindringlinge und Drogenhändler zu wecken, die dieses Gebiet als Transitroute für ihre illegalen Geschäfte nutzen», zitierte «La República» ORU-Präsident Díquez.

In den vergangenen Jahren sind in den peruanischen Amazonas-Regionen Ucayali und Huánuco eine Reihe von indigenen Anführern ermordet worden, die gegen Eindringlinge in ihre Gebiete geklagt hatten - wegen Koka-Anbaus, illegalem Bergbaus oder unberechtigter Landnahme. Das abgelegene und schwer kontrollierbare Amazonas-Gebiet ist in weiten Teilen ein Land ohne Gesetz, es gilt das Recht des Stärkeren. Viele der Morde werden niemals aufgeklärt oder bestraft.

Seit 100 Jahren verschollene Bienenart entdeckt

SYDNEY: Eine seit fast 100 Jahren verschollene Bienenart ist erstmals wieder an der australischen Ostküste gesichtet worden. Der Forscher James Dorey von der Flinders University in Adelaide habe in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland die bevorzugten Futterpflanzen der nur in Australien heimischen Bienenart Pharohylaeus lactiferus abgesucht und Proben genommen. Dabei habe er drei Populationen der seltenen Biene entdeckt, heißt es in einer im «Journal of Hymenoptera Research» veröffentlichten Studie. Zuletzt war das Insekt 1923 in Queensland dokumentiert worden.

Damals waren drei männliche Exemplare im Hochland der Atherton Tablelands westlich von Cairns gefunden worden. Zuletzt hätten Insektenexperten die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass die Bienenart komplett ausgestorben sein könnte, so Dorey.

P. lactiferus sei mit neun bis elf Millimeter Länge relativ groß und robust. Der Körper sei schwarz mit markanten weißen Gesichts- und Körpermarkierungen. Möglicherweise sei die Art deshalb so selten, weil ihr Lebensraum stark fragmentiert sei und sie wahrscheinlich auf wenige Wirtspflanzen spezialisiert sei.

«Wenn wir diese wundervollen australischen Arten verstehen und schützen wollen, müssen wir das Biomonitoring und die Schutzbemühungen unbedingt ausbauen», sagt Dorey laut Mitteilung der Flinders University.

US-Regierung verurteilt Festnahmen und Anklagen in Hongkong

WASHINGTON/HONGKONG: Die US-Regierung hat die Festnahme und Anklage von Anhängern der demokratischen Opposition in Hongkong scharf kritisiert. Außenminister Antony Blinken teilte am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, die USA forderten die sofortige Freilassung der Betroffenen. «Politische Partizipation und freie Meinungsäußerung sollten keine Verbrechen sein. Die USA stehen an der Seite der Menschen in Hongkong.»

In Hongkong waren zuvor 47 Oppositionsanhänger wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz festgenommen und angeklagt worden. Die Angeklagten sollen am Montag unter dem Vorwurf der Staatsgefährdung vor Gericht erscheinen, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am Sonntag berichtete.

Es handelt sich um die gleiche Gruppe von Oppositionellen, die bereits im Januar bei einer großen Polizeiaktion vorläufig festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden war. Gegen alle bis auf acht von ihnen ist nun Anklage erhoben worden. Unter den Angeklagten befindet sich der prominente Aktivist Joshua Wong, der bereits im Gefängnis sitzt. Auch der ebenfalls bekannte Aktivist Benny Tai wurde angeklagt.

Luftabwehr fängt israelische Raketen nahe Damaskus ab

DAMASKUS: Die Luftabwehr in Syrien hat nach Angaben der dortigen Regierung mehrere Raketen Israels nahe Damaskus abgefangen und einige davon abgeschossen. Israel habe von den Golanhöhen aus am Sonntagabend im Raum der syrischen Hauptstadt angegriffen, berichtete die Staatsagentur Sana. Dazu veröffentlichte Sana mehrere Fotos und Videos, die zeigen sollen, wie die Luftabwehr die Raketen abschießt. Explosionen waren auf den Bildern aber zunächst nicht zu sehen, nur leuchtende Punkte der Abwehrraketen am Nachthimmel.

Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Von israelischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Diese Angriffe richten sich häufig gegen pro-iranische Milizen. Israel will in dem benachbarten Bürgerkriegsland den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen, der mit der Regierung in Damaskus verbündet ist. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind.

Israel vermutet den Iran auch hinter der Explosion auf dem Frachtschiff einer israelischen Firma im Golf von Oman vor wenigen Tagen. Dabei war es auf der «Helios Ray» zu einer Explosion gekommen, die unter Flagge der Bahamas fährt und auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur unterwegs war. Diese Einschätzung müsse aber «weiter geprüft» werden, hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz am Samstagabend gesagt.