Neues aus dem Ausland am Montag

Zehn Jahre «First Cat»: Londons Regierungskater Larry feiert Jubiläum

LONDON: Jubiläum für die «First Cat»: Seit genau zehn Jahren lebt Kater Larry im Sitz des britischen Premierministers. Amtsinhaber Boris Johnson ist bereits der dritte Regierungschef, den das 14-jährige Tier in 10, Downing Street erlebt. Larry trägt sogar einen offiziellen Titel: «Chief Mouser», also «Oberster Mäusefänger» - wobei er diesen Job wohl nicht so ernst nimmt.

«Zu seinen täglichen Aufgaben gehört auch, eine Lösung für das Mäuseproblem des Hauses zu finden», heißt es auf der Internetpräsenz der Regierung. «Larry sagt, dies befinde sich noch in der Planungsphase.» Stattdessen verbringe Larry seine Tage vor allem damit, «antike Möbel auf ihre Qualität als Orte für ein Nickerchen zu testen».

Am 15. Februar 2011 wurde Larry, der zuvor in einem Londoner Tierheim lebte, vom damaligen Premierminister David Cameron in den Amtssitz gebracht. Dort haben Kater eine lange Tradition - offizielle Dokumente reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Der Überlieferung zufolge umgab sich bereits König Henry VIII., der von 1509 bis 1547 herrschte, mit einem Stubentiger.

Afrikanerin Okonjo-Iweala soll neue WTO-Chefin werden

GENF: An der Spitze der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf soll in Kürze erstmals eine Frau und erstmals jemand vom afrikanischen Kontinent stehen: Der Rat der 164 Mitgliedsländer will die Ernennung der nigerianischen Ökonomin und Entwicklungsexpertin Ngozi Okonjo-Iweala (66) zur Generaldirektorin am Montag (ab 15.00 Uhr) in Genf beschließen. Das Prozedere dürfte reine Formsache sein. Als einziges Land hatten sich die USA unter Präsident Donald Trump im Oktober gegen die Ernennung von Okonjo-Iweala gestellt. Die neue US-Regierung hob die Blockade vergangene Woche auf und sprach Okonjo-Iweala ihr Vertrauen aus. Sie hatte sich in einem mehrmonatigen Auswahlprozess gegen Mitbewerber durchgesetzt.

Okonjo-Iweala war 25 Jahre lang bei der Weltbank in Washington, die Entwicklungs- und Aufbauprojekte in ärmeren Ländern finanziert. Seit 2003 war sie zweimal Finanzministerin und kurz Außenministerin ihres Heimatlandes. Zuletzt leitete sie den Verwaltungsrat der internationalen Impfinitiative GAVI, die zurzeit die faire Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit koordinieren soll. Sie folgt auf Roberto Azevêdo, der seinen Posten im Sommer 2020 vorzeitig geräumt hatte. Er wechselte zum US-Getränkehersteller Pepsico.

Okonjo-Iweala würde die Leitung der WTO in ihrer schwersten Krise seit der Gründung 1995 übernehmen. Die Organisation soll für mehr Wohlstand aller Länder durch eine Liberalisierung des Welthandels unter fairen und nachhaltigen Bedingungen sorgen. Die 2001 gestartete Doha-Welthandelsrunde ist aber gescheitert, und es gab seitdem nur wenig neue Handelsinitiativen. Das Herzstück der Organisation, die Streitschlichtung bei Handelsdisputen, ist gelähmt, weil die USA seit Jahren die Ernennung neuer Berufungsrichter blockieren. Seit Ende 2019 können deshalb keine Berufungen mehr verhandelt werden. Die US-Regierung wollte mit ihrer Haltung Reformen durchsetzen, legte aber wenig konkrete Forderungen vor. Reformbedarf sehen auch andere Länder.

Amnesty fordert Aufklärung über Vermisste in der Türkei

ISTANBUL: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat von den türkischen Behörden Aufklärung über Vermisste in der Türkei gefordert. Sie hätten die Verpflichtung, Ermittlungen über mutmaßliche Fälle von sogenanntem gewaltsamem Verschwindenlassen einzuleiten, sagte Milena Büyüm von Amnesty International der Deutschen Presse-Agentur.

Unter gewaltsamem Verschwindenlassen versteht man laut Definition der Vereinten Nationen (UN) Freiheitsberaubung durch Staatsbedienstete oder durch Personen oder Gruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln. Der Staat weigert sich demnach, die Freiheitsberaubung anzuerkennen, oder verschleiert das Schicksal der Menschen. Sie werden dadurch dem Schutz des Gesetzes entzogen.

In den letzten Jahren habe es mehrere Fälle mutmaßlichen Verschwindenlassens in der Türkei gegeben, sagte Büyüm. Die Türkei habe ein entsprechendes UN-Abkommen zwar nicht unterschrieben, sei aber dennoch an das Verbot des Verschwindenlassens gebunden und zur Aufklärung verpflichtet. Gewaltsames Verschwindenlassen sei nach internationalem Recht ein Verbrechen.

Amnesty hat erst vor kurzem eine Kampagne für den Juristen und ehemaligen Regierungsangestellten Hüseyin Galip Kücüközyigit begonnen, der Ende Dezember in Ankara verschwand und seitdem als vermisst gilt.

Vor Sahel-Konferenz: Mali fordert mehr Geld für Anti-Terror-Kampf

BAMAKO/N'DJAMENA: Vor einer Konferenz zum Kampf gegen den Terror in der Sahelzone fordert Mali mehr finanzielle Unterstützung für die regionale Anti-Terror-Einheit. Zusammen mit dem französischen Kampfeinsatz «Barkhane», dem UN-Militäreinsatz in Mali und der G5-Eingreiftruppe würden die malischen Streitkräfte große Anstrengungen unternehmen, bewaffnete Terrorgruppen zu bekämpfen, sagte Vizeaußenminister Boubacar Gouro Diall der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei die G5-Eingreiftruppe mit Finanzierungsschwierigkeiten konfrontiert. Es sei wichtig, dass die Partner ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllten, sagte er.

An diesem Montag und Dienstag treffen sich die Staaten des G5-Sahel-Bündnisses - Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso und Mauretanien - zu einer Konferenz in Tschads Hauptstadt N'Djamena. Sie wollen die Bekämpfung des Terrors in der Sahelregion besprechen. Zu der Konferenz werden auch Bundesaußenminister Heiko Maas und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron online zugeschaltet.

In der Sahelzone - die sich südlich der Sahara vom Atlantischen Ozean bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche Terrorgruppen aktiv; einige haben dem Islamischen Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida die Treue geschworen. In Mali ist ein UN-Einsatz zur Stabilisierung des Landes im Einsatz (Minusma), an der sich auch die Bundeswehr beteiligt. Dazu kommt eine EU-Ausbildungsmission (EUTM) ebenfalls mit deutscher Beteiligung. Die französische Truppe «Barkhane» ist mit bis zu 5100 Soldaten vor Ort. Zudem hat die G5-Sahel-Gruppe eine Eingreiftruppe gebildet, die auch von der EU unterstützt wird.

Allerdings ist die Bekämpfung von Terrorgruppen in der Sahelregion sehr schwer: Die Regierungen haben in den wüstenhaften Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle. Die Terrorgruppen finden in diesen Ländern wegen der großen Armut, des schnellen Bevölkerungswachstums und des niedrigen Zugangs zu Bildung und Gesundheit fruchtbaren Boden für Rekrutierung. Diall sagte daher, man müsse sich auch mit dem Thema der Finanzierung für die Entwicklung der Länder und Bekämpfung von Armut befassen. Terrorismus könne «nicht nur militärisch besiegt werden».

Bill Gates will Milliarden in Klimaschutz investieren

BERLIN: Microsoft-Gründer Bill Gates will beim Kampf gegen den Klimawandel eingreifen und will dazu in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Dollar in entsprechende Start-Ups und andere Projekte investieren. Es gelte, mit Innovation eine Klimakatastrophe zu verhindern, sagte er dem «Handelsblatt» (Montag). «Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig», führte der Milliardär aus und forderte zugleich eine Verfünffachung staatlicher Forschungsinvestitionen weltweit in saubere Energien und andere Klimainnovation innerhalb des nächsten Jahrzehnts - nach seiner Schätzung jährlich mindestens 110 Milliarden Dollar.

Anlass der Forderung ist Gates' neues Buch «Wie wir die Klimakatastrophe verhindern». Darin fordert er das Absinken der CO2-Emissionen bis 2050 auf null, um riesige Umwelt- und Wirtschaftsschäden zu vermeiden. «Wir müssen die physikalische Wirtschaft in einem Tempo verändern, wie noch nie in der Geschichte zuvor.» Dazu seien etwa CO2-Steuern, Zertifikatehandel sowie alternative Energien wie Solar und Wind unverzichtbar.