Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.20 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Ex-Regierungschef Vanhanen soll finnischer Finanzminister werden

HELSINKI: Finnland bekommt einen neuen Chef im Finanzministerium. Die an der Regierungskoalition beteiligte Zentrumspartei schlug den früheren Ministerpräsidenten Matti Vanhanen am Montag als neuen Finanzminister vor, nachdem Parteichefin Katri Kulmuni wegen einer Kontroverse um Beratungsgebühren am Freitag ihren Rücktritt von ihrem Ministeramt angekündigt hatte. Vanhanen war von 2003 bis 2010 finnischer Regierungschef und zugleich Vorsitzender des Zentrums, derzeit ist er finnischer Parlamentspräsident.

In dem nordischen EU-Land wird damit gerechnet, dass Vanhanen noch in dieser Woche offiziell in seinem neuen Amt bestätigt wird. Ministerpräsidentin Sanna Marin kündigte auf Twitter ein Treffen ihres Kabinetts am Dienstag an, bei dem Fragen im Zusammenhang mit dem Ministerwechsel erörtert werden sollen.

Razzien gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger in Türkei

ISTANBUL: Die türkischen Behörden haben im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor rund vier Jahren die Festnahme von mehr als 100 mutmaßlichen Gülen-Anhängern angeordnet. Die Polizei habe am Montag Razzien in zahlreichen Provinzen durchgeführt, um die Verdächtigen zu fassen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die meisten Gesuchten seien aktive oder ehemalige Polizisten.

Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich. Seine von Ankara als Fetö bezeichnete Organisation steht in der Türkei auf der Terrorliste. Die Behörden werfen der Gülen-Bewegung unter anderem vor, den Staat unterwandert zu haben.

Mindestens ein Toter nach Überschwemmungen in Tschechien

SUMPERK: Bei Überschwemmungen im Osten Tschechiens ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine 74 Jahre alte Frau werde zudem vermisst, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montag mit. Nach heftigen Regenfällen waren mehrere Nebenflüsse der March über die Ufer getreten. Dutzende eingeschlossene Menschen mussten in der Region um die Stadt Sumperk (Mährisch Schönberg) aus ihren Häusern gerettet werden. Andere wurden aus ihren Autos befreit.

Teilweise stand das Wasser mehr als einen Meter hoch in den Straßen. In der Gemeinde Oskava (Oskau) rissen die Fluten eine Brücke mit sich. Strom- und Gasleitungen wurden beschädigt. Die Einsatzkräfte waren mit mehr als 200 Mann vor Ort, um Keller leer zu pumpen und Straßen wieder befahrbar zu machen. Sumperk liegt am Fuße des Altvatergebirges, knapp 200 Kilometer östlich von Prag.

Nach Tod von israelischem Soldaten: Mutmaßlicher Täter gefasst

RAMALLAH/TEL AVIV: Einen Monat nach dem Tod eines israelischen Soldaten bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland haben Sicherheitskräfte den mutmaßlichen Täter gefasst. Polizei, Geheimdienst und Armee hätten den Palästinenser bei einer gemeinsamen Operation im Bereich Dschenin festgenommen, teilte das israelische Militär am Sonntagabend mit.

Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet handelt es sich um einen 49-jährigen Einwohner des Dorfes Jabed im nördlichen Westjordanland. Der Mann wohne in dem Gebäude, aus dem am 12. Mai ein Felsbrocken auf den Soldaten geworfen worden sei. Der 21-jährige Soldat hatte damals tödliche Verletzungen erlitten. Der Kampfsoldat von der Golani-Einheit war an einer Razzia in dem Dorf beteiligt gewesen. Die Armee suchte danach intensiv nach dem Täter.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Japaner erschlägt Kollegen mit tonnenschwerer Gipsplatte

TOKIO: Ein japanischer Bauarbeiter soll seinen Kollegen mit einer zwei Tonnen schweren Gipsplatte erschlagen haben.

Wie örtliche Medien in der auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu gelegenen Provinz Oita am Montag meldeten, hatte der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter die für den Bau von Wänden verwendete Platte mit einem Gabelstapler gerammt und zum Umstürzen gebracht. Der Kollege dahinter wurde erschlagen. Der Verdächtige soll die Tat nach seiner Festnahme gestanden haben. Die Polizei versuche nun, das Motiv für das Verbrechen zu klären.

Euro hält sich kaum verändert knapp unter 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1288 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1330 Dollar festgesetzt.

Damit haben sich die Kursgewinne des Dollar vom vergangenen Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zu Beginn der neuen Handelswoche nicht fortgesetzt. Im Gegenzug war der Euro am Freitag etwas unter Druck geraten. Im Mai war die Arbeitslosigkeit in den USA trotz der Corona-Krise überraschend gesunken.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern herrscht an den Finanzmärkten generell eine risikofreundlichere Stimmung, nachdem es zuletzt Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft gegeben hatte. Hiervon kann auch der Euro profitieren. Am Morgen war außerdem bekannt geworden, dass Japan im ersten Quartal nicht so tief in die Rezession gerutscht war wie bisher gedacht. Im weiteren Handelsverlauf dürften die Anleger am Devisenmarkt Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Blick haben. Die Notenbankchefin wird sich am Nachmittag in einer Anhörung von dem Europäischen Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen.

Trump: Powell «erbärmlich» und schlecht für die USA

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat die Kritik des früheren Außenministers Colin Powell an seiner Amtsführung zurückgewiesen. Zugleich warf Trump dem Ex-Chefdiplomaten Versagen vor. «In seiner Zeit war er schwach und hat jedem alle Art von Zugeständnissen gemacht - so schlecht für die USA», schrieb Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Powell, ein Republikaner wie Trump, war in der ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush (2001-2005) Außenminister. Dem Sender CNN sagte er am Sonntag, Trump entferne sich von der Verfassung und werde «gefährlich für unsere Demokratie, gefährlich für unser Land». «Er lügt über Dinge, und er kommt damit durch, weil Menschen ihn nicht zur Rechenschaft ziehen», sagte der Ex-General und kündigte an, er werde bei der Präsidentenwahl im November für den Demokraten Joe Biden stimmen.

Trump sagte, Powell habe dem «Lügensender CNN» («Fake News CNN») ein «erbärmliches Interview» gegeben. Powell habe als Minister auch mit seinen Aussagen zu Massenvernichtungswaffen völlig falsch gelegen. «Und wissen Sie, was uns dieser Fehler gekostet hat?», fügte er hinzu. Trump spielte damit auf den von Bush 2003 begonnenen Irak-Krieg an. Die mutmaßlichen Massenvernichtungswaffen des Diktators Saddam Hussein wurden nie gefunden. Trump hatte den Irak-Krieg schon früher als Fehler bezeichnet.

Ex-US-Botschafter: Es wird keinen US-Truppenabzug geben

BERLIN: Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, rechnet nicht damit, dass Donald Trump Truppen aus Deutschland abzieht. «Ich sage voraus: Es wird keinen Abzug dieser Soldaten geben», sagte er der «Passauer Neuen Presse» (Montag). «Trump ist groß in seinen Ankündigungen und handelt dann doch nicht.»

Trump gehe es nur um den Effekt, so Kornblum. Es sei offenbar eine Reaktion auf Kanzlerin Angela Merkel und ihre Absage für den G7-Gipfel in Washington, vermutet der Ex-Botschafter. «Trump hat mit Merkel Probleme, weil er starke Frauen nicht ertragen kann.» Er sei nicht besorgt, dass das transatlantische Verhältnis zerstört werde, so Kornblum. «Wir sind eine Gemeinschaft. Daran wird auch Trump nichts ändern.»

Trump plant nach Medienberichten einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. So hatte das «Wall Street Journal» unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter berichtet, Trump habe das Pentagon angewiesen, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von 25 000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten.