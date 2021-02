Neues aus dem Ausland am Montag

Mehrere Erdbeben erschüttern Osten der Ägäis - keine Schäden gemeldet

ATHEN: Zahlreiche Erdbeben haben am Montagmorgen die griechischen Inseln im Osten der Ägäis, Lesbos und Chios sowie die gegenüberliegende türkische Ägäisküste erschüttert und die Menschen in Angst versetzt. Drei der Beben hatten eine Stärke von 4,5, 4,8 und 4,9, sie ereigneten sich zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr morgens, wie das geodynamische Institut der griechischen Hauptstadt Athen mitteilte. Zuvor hatten sich mehrere kleinere Beben ereignet.

Das Zentrum der Beben lag zwischen den Inseln Lesbos und Chios. Sie ereigneten sich in einer Tiefe zwischen 12 und 15 Kilometern unter dem Meeresboden. Wie lokale Radiosender berichteten, gab es zunächst keine Meldungen über Verletzte. Die Erdstöße waren in der gesamten Region zu spüren. Im Juni 2017 hatte ein Beben der Stärke 6,1 schwere Schäden auf Lesbos angerichtet.

Anschlag von Islamistenmiliz auf Hotel in Mogadischu beendet

MOGADISCHU: Sicherheitskräfte in Somalia haben einen Anschlag der Terrormiliz Al-Shabaab auf ein Hotel in Mogadischu beendet. Sie hätten die Angreifer töten und den Angriff gegen Mitternacht beenden können, sagte am Montag ein Polizist, Ahmed Bashane. Insgesamt seien rund 17 Menschen getötet worden, darunter mehrere Zivilisten, Sicherheitskräfte, Sicherheitspersonal des Hotels, ein Selbstmordattentäter und drei andere Angreifer.

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Sonntag vor dem Hotel Afrik mitten in Mogadischu in die Luft gesprengt, daraufhin hatten Angreifer das Hotel gestürmt. Ein dpa-Reporter, der vor Ort war, berichtete von lauten Explosionen und Schüssen, sowie von Schreien der Hotelgäste. Die Angreifer und Sicherheitskräfte lieferten sich der Polizei zufolge Kämpfe, bis die Angreifer getötet werden konnten.

Die sunnitische Terrormiliz Al-Shabaab beanspruchte die Bluttat für sich. Sie verübt immer wieder Anschläge, oft hat sie es dabei auf Hotels abgesehen, in denen sich Politiker, Sicherheitskräfte und Vertreter der Zivilgesellschaft treffen, so wie das Hotel Afrik. Die Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in dem armen Land am Horn von Afrika und beherrschen weite Teile des Südens und der Mitte.

Eine Truppe der Afrikanischen Union (AU) sowie die USA unterstützen die somalische Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab. Allerdings hatte der damalige US-Präsident Donald Trump im Dezember den Abzug nahezu aller US-Truppen aus Somalia befohlen. Das US-Militär fliegt aber noch immer Luftangriffe gegen die Gruppe. Die Lage in Somalia ist derzeit besonders angespannt, da am 8. Februar eine Präsidentenwahl stattfinden soll.

Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

MAINZ: Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit - wenige Stunden vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern. «Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen», wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. «Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.»

Weil die Kritik am schleppenden Impfstart, den Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller und den Problemen bei der Terminvergabe nicht abreißt, will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag mit den Ministerpräsidenten, Bundesministern und Vertretern der Pharmabranche über die Lage beraten. Zahlreiche Politiker und Verbandsvertreter haben mehr Klarheit über Zeitpläne, Prioritäten für Bevölkerungsgruppen und verfügbare Impfstoffe gefordert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädierte in einem Brief an Merkel für einen nationalen Impfplan.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte vor übertriebenen Erwartungen: «Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren», sagte er am Sonntagabend in der Talkshow «Die richtigen Fragen» auf Bild live. Wichtig sei, dass man zunächst ein einheitliches Bild bekomme, wo die Schwierigkeiten lägen. Die Bundesregierung könne den Ländern auch nur die Lieferdaten und -mengen nennen, die sie von den Herstellern bekomme.

Neue Malariamücke breitet sich in Städten Afrikas aus

ADDIS ABEBA: Eine neue Mücken-Art könnte Forschern zufolge zu einem Anstieg von Malaria in afrikanischen Städten führen. Der Moskito Anopheles stephensi war in der Vergangenheit vor allem in Indien zu finden, breitet sich aber seit einigen Jahren in Städten am Horn von Afrika aus. Wissenschaftler aus Äthiopien und den Niederlanden haben nun herausgefunden, dass diese Mücke sehr anfällig für die örtlichen Malaria-Arten ist.

«Dieser Moskito scheint ein extrem effizienter Verbreiter der zwei Hauptspezies von Malaria zu sein», teilte Ko-Autor Teun Bousema von der Universitätsklinik im niederländischen Nijmegen mit. So könnte sich die Tropenkrankheit zunehmend in Städten in Äthiopien und andernorts in Afrika ausbreiten, warnen die Forscher im Fachblatt «Emerging Infectious Diseases». Malaria ist in Afrika weit verbreitet und tötete dort laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2019 rund 384.000 Menschen. Der Erreger der Krankheit wird durch den Stich von Mücken übertragen, die in Wasser brüten.

USA besorgt über Lage in Myanmar - Freilassung Suu Kyis gefordert

WASHINGTON: Die US-Regierung hat besorgt auf die Machtübernahme des Militärs in Myanmar reagiert und die sofortige Freilassung von festgesetzten Politikern wie De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert. Das Militär müsse «den Willen des Volkes von Myanmar respektieren, der bei den demokratischen Wahlen vom 8. November zum Ausdruck gebracht wurde», forderte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntagabend (Ortszeit). «Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Menschen in Myanmar bei ihrem Streben nach Demokratie, Freiheit, Frieden und Entwicklung. Das Militär muss diese Schritte rückgängig machen.» Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Außenministeriums über die Situation in dem südostasiatischen Land informiert.

Dort hat das Militär die zivile Führung um De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet und für die Dauer eines Jahres den Notstand ausgerufen. Das berichtete der vom Militär kontrollierte Fernsehsender Myawaddy am Montagmorgen. Der frühere General und bisherige Vize-Präsident Myint Swe fungiere nun als Übergangs-Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht liegt demnach aber bei Armeechef Min Aung Hlaing, der im Notstand die oberste Befehlsgewalt hat.

Seit Tagen hatte es Gerüchte über einen bevorstehenden Militärputsch in Myanmar gegeben. In der Nacht zu Montag ließ die Armeeführung schließlich die frühere Freiheitsikone und De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie Staatspräsident Win Myint und weitere ranghohe Politiker auch kleinerer Parteien festsetzen.

Zwischen der zivilen Regierung und dem mächtigen Militär hatte es Spannungen gegeben wegen Vorwürfen des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl vom November. Suu Kyis Partei hatte die Abstimmung klar gewonnen, das Militär weigerte sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen. Ein ranghoher Militärsprecher deutete in der vergangenen Woche vor Medienvertretern an, dass es zu einem Putsch kommen könnte, falls die Regierung nicht auf die Vorwürfe des Wahlbetrugs eingehen sollte.

Mexikanische Soldaten retten Kleinkind aus Rio Grande

CIUDAD ACUÑA: Im Norden Mexikos haben Soldaten und Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ein Kleinkind aus den Fluten des Grenzflusses Rio Grande gerettet. Eine Gruppe von Migranten habe die Beamten auf das Mädchen im Wasser aufmerksam gemacht, teilte die mexikanische Einwanderungsbehörde am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte zogen die Zweijährige daraufhin aus dem Fluss. Die Migranten hätten währenddessen den Fluss Richtung USA überquert und das Mädchen zurückgelassen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Das Kleinkind stammt laut einer in einer Tüte entdeckten Geburtsurkunde aus Chile und verfügte aus humanitären Gründen über eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in Mexiko. Jedes Jahr versuchen Zehntausende Menschen - vor allem aus Mittelamerika - illegal über Mexiko in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Sie fliehen meist vor der Armut und Gewalt in ihren Heimatländern.

Ärzte ohne Grenzen stellen Arbeit nach Überfall ein

SAN SALVADOR: Nach einem Angriff auf ein Team von Ärzte ohne Grenzen in El Salvador stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in dem mittelamerikanischen Land vorerst ein. Mitglieder einer bewaffneten Bande hatten einen Rettungswagen der Organisation am Sonntag in einer Siedlung im Großraum San Salvador gestoppt und einen Arzt und einen Pfleger attackiert, wie Ärzte ohne Grenzen mitteilte. Die beiden Opfer wurden dabei leicht verletzt, konnten aber schließlich fliehen. «Wir sehen uns dazu gezwungen, unsere Aktivitäten einzustellen, bis die Einzelheiten dieser Gewalttat aufgeklärt sind», teilten die Ärzte ohne Grenzen in einer Stellungnahme mit.

Die Staatsanwaltschaft für Menschenrechte verurteilte den Vorfall. «Wir bedauern die Attacke mutmaßlicher Bandenmitglieder auf einen Rettungswagen der Ärzte ohne Grenzen und solidarisieren uns mit der Organisation», hieß es in einer Erklärung auf Twitter. «Dieser Vorfall darf nicht ungesühnt bleiben.» Die Sicherheitslage in El Salvador hatte sich zuletzt erheblich verbessert, trotzdem gehört das Land noch immer zu den gefährlichsten der Welt. Jugendgangs - die sogenannten Maras - kontrollieren ganze Stadtviertel und sind in Schutzgelderpressung und Drogenhandel verwickelt.

Die Ärzte ohne Grenzen bieten in einzelnen Vierteln von San Salvador und in der Stadt Soyapango ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung, nachdem sich die Gesundheitsbehörden wegen der extremen Gewalt aus diesen sogenannten roten Zonen zurückgezogen haben. Zuletzt war die Hilfsorganisation in El Salvador mit 58 Mitarbeitern im Einsatz.