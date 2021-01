Neues aus dem Ausland am Montag

Nach Explosion in chinesischer Goldmine: Neun Arbeiter tot geborgen

PEKING: Nach der erfolgreichen Rettung von elf Bergleuten sind neun weitere Arbeiter tot aus einer Goldmine in China geborgen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichte, wurde in der Mine Qixia nahe Yantai in der Provinz Shandong damit noch ein Arbeiter vermisst. Bei der Explosion am 10. Januar waren insgesamt 22 Bergleute verschüttet worden. Ein toter Arbeiter war schon kurz nach dem Unglück gefunden worden. Zwei Wochen später hatten Rettungskräfte dann am Sonntag die elf lebenden Bergarbeiter aus einer Tiefe von 600 Metern ans Tageslicht holen können. Die Ursache für das Minenunglück blieb weiterhin unklar.

Rettungskräfte hatten eine Woche nach der Explosion erste Lebenszeichen vernommen. Sie bohrten daraufhin Löcher und hörten Schläge gegen das Bohrgestänge. Am Sonntagvormittag dann holten die Retter einen ersten Minenarbeiter aus der Tiefe ans Tageslicht. Bis zum Nachmittag folgten zehn weitere Kumpel, aufgeteilt in vier Gruppen. Einer von ihnen hatte Verletzungen erlitten. Die übrigen neun seien aber in guter körperlicher und geistiger Verfassung, hieß es.

Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft sind häufig die Ursachen. Viele Unglücke werden auch vertuscht. Das für die Goldmine in Qixia verantwortliche Bergwerksunternehmen hatte den Behörden das Unglück laut Xinhua erst zwei Tage danach gemeldet. Zwei hohe Funktionäre, der Parteichef und der Bürgermeister von Qixia, seien von ihren Posten entbunden worden.

Nordkoreanischer Ex-Diplomat lebt nach Flucht in Südkorea

SEOUL: Ein weiterer früherer hochrangiger Diplomat Nordkoreas, der seinem abgeschotteten Heimatland den Rücken gekehrt hat, lebt Medienberichten zufolge mittlerweile in Südkorea. Der ehemalige Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft in Kuwait, Ryu Hyun Woo, sei bereits vor zwei Jahren mit seiner Familie in Südkorea eingereist, berichteten am Montag übereinstimmend südkoreanische Sender und Zeitungen unter Berufung auf Informanten. Weder der Geheimdienst noch das für die Beziehungen zu Nordkorea zuständige Vereinigungsministerium in Seoul bestätigten die Berichte.

Wann Ryu beschlossen haben soll, sich abzusetzen, ging aus den Berichten nicht hervor. Ryu soll sich zu diesem Schritt aus Sorge um die Zukunft seiner Kinder entschieden haben, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunksender KBS. Ryu war demnach nur wenige Monate nach der Ankunft des geflüchteten ehemaligen kommissarischen Botschafters Nordkoreas in Italien, Jo Song Gil, ebenfalls nach Südkorea gekommen.

Ryu sei eine wichtige Figur innerhalb «der politischen Elite Pjöngjangs» gewesen, zitierte die Zeitung «The Korea Herald» den ebenfalls aus Nordkorea stammenden Oppositionsabgeordneten Thae Yong Ho, der sich 2016 nach Südkorea abgesetzt hatte. Thae war früher Vize-Botschafter in London. Ryus Flucht könne ein Beleg dafür sein, dass «Machthaber Kim (Jong Un) seine Unterstützungsbasis auf hochrangiger Ebene verliert». Ryus Schwiegervater war laut der Zeitung für die Finanzen des Machthabers zuständig.

Vor der Coronavirus-Pandemie flohen aus Nordkorea so gut wie jedes Jahr zahlreiche Menschen vor Hunger und Unterdrückung. In den meisten Fällen fliehen Nordkoreaner über die Grenze nach China. Viele von ihnen gelangen über dritte Länder nach Südkorea. Berichte über die Flucht von hochrangigen nordkoreanischen Regierungsbeamten sind eher selten.

Russlands Anti-Doping-Agentur akzeptiert Urteil von Sportgerichtshof

MOSKAU: Russlands Anti-Doping-Agentur Rusada will das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Cas zu den Sanktionen gegen Sportler nicht anfechten.

Im Interesse der Athleten werde auf die Berufung verzichtet, teilte die Rusada am Montag in Moskau mit. Die russischen Sportler dürfen nach dem Urteil vom Dezember zwei Jahre lang nicht unter Flagge und Hymne ihres Landes an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen. Möglich ist allerdings eine Teilnahme unbelasteter Athleten mit neutralem Status. Die von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada verhängte Vierjahressperre war mit dem Urteil halbiert worden. Zudem hatte die Wada die Rusada suspendiert.

Menschenrechtler verurteilen Polizeigewalt gegen Nawalny-Unterstützer

MOSKAU: Nach den Massenprotesten für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny haben Menschenrechtler das teils brutale Vorgehen russischer Sicherheitskräfte kritisiert. «Immer wieder unterdrücken russische Behörden freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest durch Polizeibrutalität, Gewalt und Massenfestnahmen», heißt es in einer Mitteilung der Organisation Human Rights Watch vom Montag. «Der 23. Januar war keine Ausnahme.»

Am Samstag hatten in mehr als 100 russischen Städten Menschen für den Oppositionsführer Nawalny demonstriert, der zunächst für 30 Tage inhaftiert ist und dem weitere Prozesse und viele Jahre Gefängnis drohen. In Moskau und St. Petersburg prügelten Uniformierte auf Demonstranten ein. Grundlegende Menschenrechte würden von den russischen Behörden nicht nur ignoriert, sondern mit Füßen getreten, erklärte Human Rights Watch.

Der Chef von Nawalnys Stab, Leonid Wolkow, sprach einem Medienbericht zufolge von bis zu 300.000 Demonstranten landesweit. Polizei und kommunale Verwaltungen hatten vielerorts deutlich niedrigere Teilnehmerzahlen veröffentlicht als die Organisatoren. Der Kreml sprach gar von «wenigen Menschen» auf den Straßen. Bürgerrechtler zählten mehr als 3700 Festnahmen. Alleine in Moskau sollen es laut ovdinfo.org mehr als 1400 gewesen sein - so viele hatte das Internetportal eigenen Angaben zufolge noch nie zuvor bei einer Protestaktion in der Hauptstadt gezählt.

Nawalny war vor einer Woche direkt nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen worden. Der 44-Jährige soll während seines Deutschlandaufenthalts gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben. Er erholte sich dort von einem Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok, der im August im sibirischen Tomsk auf ihn verübt worden war.

US-Flugzeugträger sorgt für neue Spannungen zwischen China und USA

PEKING: China hat die Entsendung des US-Flugzeugträgers «USS Theodore Roosevelt» in das umstrittene Südchinesische Meer kritisiert. Außenamtssprecher Zhao Lijian sprach am Montag vor der Presse in Peking von einer «Demonstration der Stärke», die Frieden und Stabilität in der Region abträglich sei.

Auch wies der Sprecher die US-Forderung an Peking zurück, die «Einschüchterung» Taiwans zu beenden. Er unterstrich die chinesische Position, dass der Inselstaat ein Teil der Volksrepublik sei. Acht chinesische Bomber und vier Kampfflugzeuge waren zuvor in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen, wie Taiwans Militär mitteilte.

Verdächtige in Missbrauchsfall von Israel an Australien ausgeliefert

TEL AVIV: Eine strengreligiöse Ex-Schulleiterin, der in Australien sexueller Missbrauch an Schülerinnen vorgeworfen wird, ist von den israelischen Behörden ausgeliefert worden. Fotos in israelischen Medien zeigten, wie die Frau ein Flugzeug am Flughafen Ben Gurion bestieg. Ihr Anwalt Nick Kaufman bestätigte die Auslieferung nach Australien am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er kritisierte, dass Bilder davon erschienen. Er habe erwartet, dass die Behörden die Geheimhaltung der Aktion gewährleisteten.

Australien hatte die Auslieferung der Frau gefordert, weil ihr in 74 Fällen sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird. Sie war von 2000 bis 2008 Leiterin einer ultraorthodoxen jüdischen Schule in Melbourne. Sie bestritt die Vorwürfe und floh nach Israel, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Seit 2014 wehrte sie sich gegen ihre Auslieferung. Im Dezember wurde diese endgültig erlaubt. Der Fall hatte Israels Beziehungen zu Australien belastet.

Die Auslieferung erfolgte kurz vor der vorübergehenden Schließung des Flughafens. Er sollte im Anti-Corona-Kampf von Montagabend um Mitternacht bis zum Monatsende weitgehend dicht machen.