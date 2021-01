Neues aus dem Ausland am Montag

USA wollen Huthi-Rebellen im Jemen auf die Terrorliste setzen

WASHINGTON: Kurz vor dem Amtsende von Präsident Donald Trump versucht die scheidende US-Regierung, den Handlungsspielraum von Trumps Nachfolger Joe Biden mit außenpolitischen Entscheidungen einzugrenzen. Außenminister Mike Pompeo teilte am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit, er wolle die in Sanaa herrschenden Huthi-Rebellen im Bürgerkriegsland Jemen als Terrororganisation einstufen.

Er werde den US-Kongress entsprechend informieren, erklärte Pompeo. Es gelte, die Huthi-Rebellen für deren auch grenzüberschreitende terroristische Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen. Der Schritt solle zudem die Bemühungen um einen friedlichen, souveränen und geeinten Jemen stärken. Pompeo bezeichnete die Huthi-Rebellen als eine «tödliche, vom Iran unterstützte Miliz» in der Golfregion.

Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg. Die schiitischen Huthis haben große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht, darunter die Hauptstadt Sanaa. Sie kämpfen gegen die Truppen der international anerkannten Regierung, die unter anderem vom Nachbarland Saudi-Arabien militärisch unterstützt wird. Das Land auf der Arabischen Halbinsel ist eines der ärmsten der Welt. Der Bürgerkrieg hat das Leid der Menschen dort nochmals deutlich vergrößert. 24 Millionen Menschen - rund 80 Prozent der Bevölkerung - sind nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen.

In der Schlussphase ihrer Amtszeit hat die US-Regierung bereits mehrere spektakuläre Weichenstellungen in der Außenpolitik vorgenommen. So gab Pompeo bekannt, dass die USA Beschränkungen im Umgang mit taiwanischen Regierungsvertreter aufheben und diese Woche eine Botschafterin zu einem Besuch nach Taiwan schicken werden, das von China als abtrünnige Provinz betrachtet wird. Überraschend erkannte Washington die Hoheit Marokkos über die Westsahara an und ein Regierungsvertreter besuchte das völkerrechtlich umstrittene Gebiet. Zudem verhängten die USA neue Sanktionen gegen irakische Milizführer und iranische Wirtschaftszweige und drohten Hongkong mit Sanktionen.

Millionen Kinder sollen gegen Polio geimpft werden

ISLAMABAD: Pakistan hat die erste große Impfkampagne gegen Polio im neuen Jahr gestartet. Rund 40 Millionen Kinder sollen die wichtige Schutzimpfung gegen das Virus erhalten, teilte Pakistans Regierungsberater für Gesundheit, Faisal Sultan, am Montag mit. Tausende Sicherheitskräfte sollen die Impfhelfer in unsicheren Regionen beschützen.

Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es im vergangenen und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan von gewaltsamen Zwischenfällen durch Extremisten überschattet.

Dreimaliger Olympiasieger Nehmer zum Bob-Weltcup: «Spannung ist raus»

VARNKEVITZ/RÜGEN: Für den dreimaligen Bob-Olympiasieger Meinhard Nehmer ist «die Spannung beim Bob etwas raus». Der Doppel-Olympiasieger von 1976 in Innsbruck, der vier Jahre später in Lake Placid als erster Pilot die Minuten-Grenze unterbot und sein drittes Olympia-Gold holte, vermisst die große Gegnerschaft. «Auch weil die richtig starke Konkurrenz aus Italien, Österreich und der Schweiz fehlt», sagte Nehmer der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 80. Geburtstag an diesem Mittwoch. Nach der politischen Wende arbeitete der ehemalige Weltklassepilot, der nie in einem Viererbob-Rennen stürzte, erst in Italien, dann in den USA und später wieder für den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD).

Höchsten Respekt zollt Nehmer Seriensieger Francesco Friedrich. «Wahnsinn, was er am Start raushaut», lobte Nehmer den Rekordweltmeister und gestand: «Wir waren am Start nie die Schnellsten.» Dafür hatte der exzellente Tüftler ein Gespür an den Lenkseilen und stellte fast immer den schnellsten Bob. «Er war extrem experimentierfreudig und hat die Kisten schon damals komplett bis ins kleinste Detail auseinandergenommen», sagte Anschieber Bogdan Musiol über seinen Piloten.

Für Wolfgang Hoppe, der das olympische Double 1984 in Sarajevo schaffte, «ist Meinhard der markanteste Punkt in der gesamtdeutschen Bobgeschichte. Wären seine Erfolge nicht gewesen, wäre die Entwicklung nicht so vonstattengegangen.» 2016 wurde Nehmer für seine Verdienste in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.