Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.20 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Leipziger Judo-Kämpferin Branser neue Afrikameisterin

ANTANANARIVO: Die Leipzigerin Marie Branser ist neue Afrikameisterin im Judo. Die für die Republik Kongo startende 28-Jährige siegte am Wochenende in der Klasse bis 78 Kilogramm in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. «Ich wollte unbedingt teilnehmen, so dass ich letztlich allein angereist bin. Ich wollte das Ding gewinnen, habe dafür eine Menge auf mich genommen - am Ende hat es sich gelohnt», sagte Branser der «Leipziger Volkszeitung» (Montag). Die Reise nach Madagaskar hatte sie aufgrund fehlender Förderung selbst finanziert.

Branser trainiert beim SC DHfK Leipzig, kämpft aber seit 2019 für die Demokratische Republik Kongo. Sie will sich so für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. In der deutschen Nationalmannschaft hatte die Sächsin keine Chance. Die Tokio-Tickets werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben.

Glückwünsche an Draisaitl zur Sportler-Wahl

BADEN-BADEN/MÜNCHEN: Verbandspräsident Franz Reindl und Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm haben NHL-Star Leon Draisaitl zur Wahl zum «Sportler des Jahres» gratuliert. «Seine Wahl zum Sportler des Jahres als Eishockeyspieler und Mannschaftssportler hat historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison», sagte Reindl in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) vom Sonntagabend.

Draisaitl war Topscorer der vergangenen NHL-Saison und wurde zum wertvollsten Spieler der weltbesten Liga gekürt. Der 25 Jahre alte Stürmer der Edmonton Oilers ist der erste Eishockeyspieler, der «Sportler des Jahres» wird. 2018 war das Nationalteam nach dem Olympia-Silber von Pyeongchang zur «Mannschaft des Jahres» gewählt worden.

«Es ist toll, dass Leons hervorragende Leistungen in der NHL den Schlusspunkt bekommen, den sie in diesem Jahr verdienen. Er hat als Botschafter unseres Sports viel Anerkennung für Eishockey-Deutschland gewonnen», sagte Bundestrainer Söderholm.

Nordische Länder und Türkei stoppen Flugverkehr aus Großbritannien

OSLO: Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus wollen auch Dänemark, Schweden und Finnland keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen lassen. Norwegen wollte im Laufe des Montagvormittags entscheiden. Auch in Schweden sollte der formelle Beschluss im Laufe des Tages gefasst werden. Das teilten die Behörden der Länder mit.

Auch die Türkei stoppte alle Großbritannienflüge. Außerdem sei wegen des Auftauchens ansteckenderer Virusvarianten der Flugverkehr mit Südafrika und den Niederlanden vorerst eingestellt worden, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntagabend. Zuvor hatten schon zahlreiche andere Staaten die Flugverbindungen zu Großbritannien stillgelegt.

Die in Großbritannien aufgetauchte Variante von SARS-CoV-19 ist nach Schätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis zu 70 Prozent ansteckender als die Standardvariante. «Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsschwere im Zusammenhang mit der neuen Variante», hieß es in einer Mitteilung am Montag. Fälle mit der neuen Variante außerhalb Großbritanniens seien bisher von Island, Dänemark und den Niederlanden und - laut Medienberichten - in Belgien und Italien gemeldet worden.