Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20 | Aktualisiert um: 17:30 | Überblick

Große Mehrheit im CDU-Präsidium für Online-Parteitag Mitte Januar

BERLIN: Die engste CDU-Spitze ist mit großer Mehrheit für einen digitalen Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden Mitte Januar mit abschließender Briefwahl. Das Parteipräsidium werde dem im Anschluss tagenden Vorstand eine entsprechende Empfehlung geben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag von Teilnehmern der Online-Beratungen. Die endgültige Entscheidung muss der größere Parteivorstand treffen. Er kam um 11.00 Uhr zusammen.

Zuvor hatte es in der Schalte des Präsidiums eine Diskussion über eine neuerliche Verschiebung des für Mitte Januar geplanten Parteitags gegeben. So sprach sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther nach Informationen von Teilnehmern dafür aus, das als Online-Parteitag anvisierte Treffen erneut zu verschieben. Günther blieb mit seiner Forderung nach Informationen von Teilnehmern aber weitgehend allein. Auch eine dezentrale Lösung mit Delegiertentreffen an bis zu 20 unterschiedlichen Standorten in Deutschland fand demnach nur wenig Unterstützung.

Wegen der Corona-Pandemie schleppt sich die Lösung der Personalfrage nach der Rückzugsankündigung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar seit dem Frühjahr hin. Der Online-Parteitag mit 1001 Delegierten soll nun am 16. Januar neben dem neuen Parteichef auch die Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder der Führungsgremien wählen. Außer Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz wollen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenexperte Norbert Röttgen CDU-Vorsitzender werden.

Schüsse nach Weihnachtskonzert vor Kirche - Angreifer getötet

NEW YORK: Kurz nach einem Weihnachtskonzert hat ein schwer bewaffneter Mann vor einer Kirche in der US-Metropole New York die Stufen erklommen und in die Luft geschossen. Drei Polizeibeamte streckten ihn nieder, der Angreifer starb, wie Polizeichef Dermot Shea am Sonntag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz sagte.

Nach Sheas Angaben hatte sich der Mann kurz nach dem Auftritt eines Chors am Sonntagnachmittag an den Sängern vorbei seinen Weg zu den Kirchentüren der Kathedrale Saint John the Divine im Stadtteil Manhattan gebahnt. Von dort gab er mit zwei halbautoamischen Waffen Schüsse ab.

Zu diesem Zeitpunkt waren noch zahlreiche Menschen in der Nähe, auch auf den Stufen und am Kircheneingang. Es sei «die Gnade Gottes» gewesen, dass außer dem Angreifer niemand getroffen wurde, sagte Shea. Die drei Beamten hätten insgesamt 15 Schüsse abgegeben. Einer davon traf den Angreifer am Kopf.

Das Motiv des Mannes war unklar. Er sei der Polizei wegen zahlreicher Delikte bekannt, so Shea. Neben den beiden Waffen barg die Polizei eine Tasche, die mutmaßlich auch zu dem Angreifer gehörte. Darin befanden sich Shea zufolge ein voller Benzinkanister, eine Bibel, mehrere Messer sowie Draht und Seile. Die Polizei werde nun die Videoaufnahmen auswerten und weiter ermitteln.

Großbritannien hebt Beschränkung für schwule Blutspender auf

LONDON: Schwule und bisexuelle Männer werden künftig in Großbritannien beim Blutspenden nicht mehr anders behandelt als andere Spender. Das teilte das britische Gesundheitsministerium am Montag mit. Bislang dürfen Männer in Großbritannien kein Blut spenden, wenn sie innerhalb der drei Monate davor Sex mit einem anderen Mann hatten. Diese Regel soll künftig nicht mehr gelten. Stattdessen soll nur noch ausschlaggebend sein, ob eine Person innerhalb von drei Monaten wechselnde Sexualpartner oder eine feste Beziehung habe, hieß es in der Mitteilung - unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung.

Bei der Auswahl von Blutspendern soll stattdessen stärker als bisher ein Fokus auf riskante Sexualpraktiken wie den sogenannten Chemsex gelegt werden, eine Form von Geschlechtsverkehr mehrerer Beteiligter unter dem Einfluss von Drogen. Die neue Regelung soll von Sommer 2021 an gelten. Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete die Entscheidung als positiven Schritt, der «einzelne nach ihren Handlungen bewertet und nicht nach ihrer sexuellen Orientierung».

In Deutschland dürfen schwule und bisexuelle Männer nur Blut spenden, wenn sie innerhalb eines Jahres keinen Sex mit einem anderen Mann hatten. Die deutsche Aidshilfe kritisiert diese Regelung als diskriminierend, weil sie damit praktisch die meisten homo- und bisexuellen Männer von Blutspende ausschließe.

Barnier: Die nächsten Tage entscheidend für Brexit-Handelspakt

BRÜSSEL: Der EU-Unterhändler Michel Barnier sieht noch Chancen für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab 1. Januar. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb Barnier am Montag auf Twitter. «Fairer Wettbewerb und eine nachhaltige Lösung für unsere Fischer sind der Schlüssel, um eine Einigung zu erreichen.»

Und er fügte hinzu: «Es ist unsere Verantwortung, den Gesprächen jede Erfolgschance zu geben.» Nie zuvor sei ein so umfangreicher Vertrag über Handel, Energie, Fischerei, Verkehr, Polizei- und Justizzusammenarbeit so transparent und in so kurzer Zeit verhandelt worden, betonte Barnier.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson hatten am Sonntag die Fortsetzung der Verhandlungen verabredet, obwohl sie für den Tag eigentlich eine endgültige Entscheidung angekündigt hatten. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsfrist. Dann scheidet Großbritannien nach seinem EU-Austritt Ende Januar auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Anschlussvertrag treten Zölle und andere Handelshemmnisse in Kraft.

Mindestens zehn Sicherheitskräfte bei Taliban-Angriff getötet

KABUL: Bei einem Taliban-Angriff in der afghanischen Provinz Kundus sind mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet worden. Die acht Polizisten und zwei Soldaten einer örtlichen Einheit seien von den Angreifern im Bezirk Imam Sahib im Nordosten des Landes überfallen worden, sagten örtliche Vertreter der Gemeindeverwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Demnach wurden weitere Polizisten verletzt, zu ihrer Anzahl wurden zunächst keine Angaben gemacht. Kundus zählt zu einer der besonders umkämpften Provinzen in Afghanistan.

Seit dem 12. September sprechen die Taliban mit Vertretern der Afghanischen Republik über Frieden. Der Prozess war im Streit um die Verfahrensfragen ins Stocken geraten. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban weiter ab. Das Gastgeberland Katar hatte die Rolle eines Vermittlers eingenommen. Der Konflikt im Land geht unverändert weiter.

Ende Februar unterzeichneten die Taliban ein Abkommen mit den USA, das einen schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan vorsieht. Die Friedensverhandlungen sind das wichtigste Zugeständnis, das die USA den Taliban abringen konnten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Islamisten, Verbindungen zu anderen Terroristen zu beenden.

Vivendi interessiert an französischem Verlag von Gruner + Jahr

HAMBURG/PARIS: Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr will seine französische Magazinsparte verkaufen und ist dazu mit dem französischen Medienkonzern Vivendi im Gespräch. Es seien Verkaufsgespräche über das Tochterunternehmen Prisma Media in Paris begonnen worden, teilte Gruner + Jahr am Montag mit. Von Vivendi hieß es, dass es in den Gesprächen um eine mögliche Komplettübernahme von 100 Prozent gehe. Prisma Media gilt als führender Publikumszeitschriftenverlag in Frankreich, bekannte Titel sind «Femme Actuelle», «Geo» und «Télé-Loisirs». Zum Stand der Verhandlungen wurden keine weiteren Angaben gemacht.

In den vergangenen Jahren hatte sich Gruner + Jahr («Stern», «Gala») bereits aus mehreren Zeitschriften-Märkten im Ausland zurückgezogen, darunter aus den Niederlanden, Spanien und Österreich. Der Hamburger Verlag will sich stärker auf den heimischen Markt konzentrieren. Gruner + Jahr zählt zum Bertelsmann-Konzern. Dieser stieß eine Allianz seiner Sparten wie TV, Zeitschriften, Buch und Musik an - die Bereiche arbeiten verstärkt inhaltlich zusammen, um Synergien zu bilden.

Hochzeitskleid vorab gezeigt: Vater in Tadschikistan verurteilt

DUSCHANBE: Weil er das Brautkleid seiner Tochter mehreren Leuten vor der Hochzeit zeigte, muss ein Lehrer in Tadschikistan in Zentralasien eine hohe Geldstrafe zahlen. Mehr als 30 Verwandte und Nachbarn seien zu der Vorführung gekommen, berichteten tadschikische Medien am Montag in der Hauptstadt Duschanbe.

Der 50-jährige Vater habe den Tisch in einem Haus eines Dorfes festlich gedeckt und alles mit der Kamera aufnehmen lassen. Die Videos und Fotos sind ihm nun zum Verhängnis geworden: Ein Bezirksgericht nahm sie als Beweis und verurteilte den Lehrer zu umgerechnet 420 Euro - eine hohe Summe in dem armen Land.

Die Richter urteilten demnach, dass der Mann gegen das Gesetz verstoßen hat. So ist es in der islamisch geprägten Republik etwa verboten, das Hochzeitskleid oder den Anzug des Bräutigams in großer Runde vor der Trauung zu zeigen und das mit Freunden zu feiern.

Die Behörden wollen nach eigenen Angaben mit dem Gesetz erreichen, dass die Menschen «weniger unnötige Ausgaben» haben und die Armut somit geringer wird. Präsident Emomali Rachmon regiert Tadschikistan autoritär. Unklar war zunächst, wer den Lehrer angezeigt hat.

Umweltagentur: Emissionen von Kraftwerken und Fabriken stark gesunken

KOPENHAGEN: Die Kraftwerke und Fabriken in Europa haben 2019 deutlich weniger schädliche Klimagase ausgestoßen. Die Emissionen der stationären Anlagen, die vom EU-Emissionshandel umfasst sind, fielen 2019 im Jahresvergleich um 9,1 Prozent auf 1530 Megatonnen an CO2-Äquivalenten, wie die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA am Montag mitteilte. Das war der größte jährliche Rückgang seit 2009. Anders sah es beim Luftverkehr aus, dessen Ausstoß ebenfalls unter das EU-Emissionshandelssystem ETS fällt: Dieser stieg nach EEA-Angaben 2019 um 1 Prozent an, was die zunehmende Nachfrage nach Flügen - wohlgemerkt vor der Corona-Krise - widerspiegelte.

Teils wegen der Pandemie rechnet die EEA für 2020 mit einem weiteren Rückgang. Um die angepeilte Klimaneutralität 2050 zu erreichen, müssen die Emissionen aber weiter deutlich runter, wie die Experten mahnen.

Der Emissionshandel gilt als eines der wirksamsten Instrumente beim Klimaschutz. Im Prinzip wird damit die Gesamtmenge der zulässigen Emissionen gedeckelt und entsprechend der Klimaziele jährlich verringert. Damit werden die Verschmutzungsrechte immer knapper und teurer - der Anreiz zur Vermeidung steigt dadurch.