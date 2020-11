Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.20 | Überblick

Hongkonger Aktivist Wong bekennt sich wegen Protest schuldig

HONGKONG: Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat sich schuldig bekannt, einen unerlaubten Protest organisiert zu haben. Das teilte ein Sprecher Wongs während der laufenden Gerichtsanhörung am Montag mit. Bereits kurz vor Beginn der Verhandlung hatte Wong seinen Plan angekündigt, sich schuldig bekennen zu wollen und eine unmittelbare Gefängnisstrafe in Kauf zu nehmen. Neben Wong kündigte auch sein Mitstreiter Ivan Lam an, sich schuldig bekennen zu wollen. Die ebenfalls angeklagte Aktivistin Agnes Chow hatte dies schon zuvor getan.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete, erklärte Wong, er werde sich schuldig bekennen, am 21. Juni des Vorjahres eine nicht autorisierte Versammlung vor dem Polizeipräsidium im Stadtteil Wan Chai organisiert zu haben. Laut Wong handele es sich zwar um ein geringfügiges Vergehen. Er und seine Mitstreiter seien aber vorbereitet, eine sofortige Haftstrafe anzutreten. Er hoffe, dass so die weltweite Aufmerksamkeit auf das Hongkonger Justizsystem gelenkt werde, das von Peking manipuliert werde.

Der 24-Jährige ist eines der bekanntesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung, er hatte bereits als Teenager Proteste organisiert. Wong und andere Mitstreiter waren bereits vor drei Jahren im Zusammenhang mit den 2014 ausgebrochenen «Regenschirm-Protesten» für mehr Demokratie zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Im vergangenen Jahr waren dann noch deutlich größere Proteste gegen den zunehmenden Einfluss Pekings ausgebrochen. China verabschiedete daraufhin Ende Juni ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten.

Nach Olympia-Pleite 2015: Hamburg «in ein Loch gefallen»

HAMBURG: Die gescheiterte Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 vor fünf Jahren hat Hamburg noch nicht aufgearbeitet. Zu dieser Ansicht kommt Nikolas Hill, früherer Geschäftsführer der Hamburger Bewerbungsgesellschaft. «Die Stadt ist danach in ein Loch gefallen. Aus dem ist sie bis heute nicht rausgekommen», sagte Hill der Deutschen Presse-Agentur.

Der heute als Mitglied der Geschäftsführung einer politischen Beratungsfirma tätige Jurist sieht die entscheidenden Fragen in der Hansestadt nicht beantwortet: «Was macht Hamburg aus? Was möchte die Stadt sein, wo will sie hin? Welche Strategie hat sie?»

Vor fünf Jahren am 29. November 2015 hatte ein Referendum in Hamburg alle Olympia-Pläne gestoppt. 51,6 Prozent der Befragten waren gegen die Ausrichtung der weltgrößten Sportveranstaltung in Hamburg, 48,4 Prozent waren dafür. Umfragen waren zuvor von einer Zustimmung von rund 58 Prozent ausgegangen. Von den stimmberechtigten 1,3 Millionen Einwohnern hatte sich die Hälfte (50,2 Prozent) am Referendum beteiligt.

Mehr als 100 Leichen in Massengrab entdeckt

EL SALTO: Im Westen von Mexiko haben Ermittler mehr als 100 Leichen in einem Massengrab entdeckt. In der Ortschaft El Salto im Bundesstaats Jalisco seien die Überreste von mindestens 113 Menschen entdeckt worden, sagte der örtliche Generalstaatsanwalt Gerardo Octavio Solís Gómez am Sonntag. 30 Opfer wurden demnach bereits identifiziert. Das Massengrab war bereits Anfang Oktober entdeckt worden. Seitdem bergen die Ermittler die Leichen und identifizieren die Opfer.

In Mexiko gelten rund 60.000 Menschen als vermisst. Viele dürften von den mächtigen Verbrechersyndikaten verschleppt und getötet worden sein. Das lateinamerikanische Land bekommt sein Gewaltproblem seit Jahren nicht in den Griff. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko über 35.000 Menschen getötet. Ein großer Teil der Gewalt geht auf das Konto krimineller Organisationen, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt.

Alterndes Japan rüstet öffentlichen Verkehr verstärkt um

TOKIO: Japan will den öffentlichen Verkehr noch stärker auf die Bedürfnisse seiner rasant alternden Gesellschaft ausrichten. So soll die Anzahl der Sicherheitsbarrieren an Bahnsteigen in den nächsten fünf Jahren von derzeit 2000 auf 3000 erhöht werden, wie die japanische Wirtschaftszeitung «Nihon Keizai Shimbun» am Montag berichtete. Die Bahnsteige in Großstädten wie Tokio sind zu den Stoßzeiten oft überfüllt. Gleichwohl kommt es nirgends zu Gedränge, die Menschen stehen zumeist manierlich Schlange. Allerdings hasten immer wieder Fahrgäste in letzter Sekunde durch die sich bereits schließenden Wagentüren, was zu ärgerlichen Verspätungen führen kann, zumal die Züge in den Stoßzeiten in sehr dichter Taktung fahren.

Zudem gibt es immer wieder Selbstmorde, bei denen sich Menschen vor Züge werfen. Nach Angaben des Transportministeriums zählt Japan landesweit 9465 Bahnhöfe und 19.951 Bahnsteige. Bislang seien an rund 2000 Stellen Sicherheitsbarrieren installiert. Jedes Jahr sollen nun an rund 200 weiteren Stellen Sicherheitsbarrieren an Bahnsteigen errichtet werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das Ministerium. Sobald ein Zug ein- oder abfährt, öffnet sich erst die Tür dieser Absperrungen und dann die Wagentür. Zugleich wird akustisch gewarnt, nicht in letzter Sekunde in den Zug zu hasten.

In ländlichen Regionen, wo Flughäfen und Stadtgebiete nicht an Bahnhöfe angeschlossen sind und stattdessen Busse eingesetzt werden, sollen letztere nun verstärkt mit Rampen und Hebebühnen für Rollstuhlfahrer aufgerüstet werden. Deren Anteil solle in den nächsten fünf Jahren von 30 auf 50 Prozent erhöht werden, hieß es. Zudem sollen mehr als 80 Prozent der Busse landesweit so ausgerüstet sein, dass Fahrgäste durch Absenken der Fahrzeugseite mit der Eingangstür leichter einsteigen können. Ferner solle der Anteil moderner, behindertengerechter Taxis auf 25 Prozent angehoben werden.