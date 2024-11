Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.24 | Überblick

«Frankfurter Rundschau» zu Debatte/SPD/Kanzlerkandidaten

Viele in der SPD fürchten aus guten Gründen, unter dem unpopulären Olaf Scholz könne ihre Partei bei der Bundestagswahl tief fallen.

Und trotzdem führt am Kandidaten Scholz kein Weg vorbei. Ein Versuch, in letzter Minute den Umfragensieger Boris Pistorius aufs Schild zu heben, würde zu Recht als Eingeständnis ausgelegt, dass der amtierende Kanzler gescheitert ist. Und wer gibt einer Partei schon eine zweite Chance, die selbst findet, dass sie gescheitert ist? Dass Pistorius die Deutschen zur "Kriegstüchtigkeit" mahnte, hat zudem einen Ton in die Debatte gebracht, der einem künftigen Kanzler nicht angemessen ist. Zudem steht in den Sternen, ob Menschen, die Pistorius mögen, ihr Kreuz tatsächlich bei der SPD machen würden. Die SPD sollte sich daher hinter Scholz vereinen. Die Chancen mit ihm als Kandidaten sind mäßig. Wenn sie die Pferde aber jetzt wechselt, kann die SPD die Wahl ganz abschreiben.

Mindestens drei Tote bei Explosion in Lagerhalle nahe Neapel

ERCOLANO: In einem Gebäude in der Nähe von Neapel hat sich ein schweres Unglück ereignet. Bei einer Explosion sind drei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen nach möglichen Vermissten.

Bei einer Explosion in einer Lagerhalle in der Nähe der süditalienischen Großstadt Neapel sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen zudem nach möglichen Vermissten unter den Trümmern, wie die Feuerwehr mitteilte. Italienische Medien berichteten, in der Lagerhalle in der Stadt Ercolano nur wenige Kilometer südlich von Neapel seien zahlreiche Feuerwerkskörper aufbewahrt worden. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Anwohner berichteten von einem lauten Knall. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie eine dichte Rauchsäule über dem Unglücksort in den Himmel stieg, die noch aus weiter Ferne deutlich zu sehen war. Auf Bildern des italienischen Fernsehens waren zudem Trümmerberge am Ort der Explosion und viele Rettungskräfte im Einsatz zu sehen.

Habeck: Debatte über Aufweichen von Klimazielen «toxisch»

BAKU: Im Wahlkampf wird vieles infrage gestellt - so auch Deutschlands nationale Klimaziele. Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck warnt vor Domino-Effekten.

Vizekanzler Robert Habeck hat vor einem Aufweichen der nationalen Klimaziele gewarnt. «Wenn Deutschland seine Klimaziele nicht einhält, wird Europa sie nicht einhalten können», sagte der grüne Wirtschaftsminister in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Wenn Deutschland und Europa ihre Ziele nicht einhielten, sei es unmöglich, Länder wie Brasilien, Indien, China oder Indonesien dazu zu bringen. «Deswegen ist diese Debatte wirklich toxisch. Und ich verstehe auch nicht, wie die politische Kurzfristigkeit diese Debatte so steuern kann. Wir müssen zurück zu einem klaren Bekenntnis zu den Zielen.»

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Zuletzt waren nationale Klimaziele jedoch teils infrage gestellt worden. FDP-Chef Christian Lindner warb in seinen Vorschlägen für eine Wirtschaftswende etwa dafür, nationale Klimaziele durch europäische zu ersetzen. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler sagte, das 2045er-Ziel mache Deutschlands Klimapolitik «teurer und ineffizienter» und sprach sich dafür aus, auf den europäischen Emissionshandel zu setzen.