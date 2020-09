Neues aus dem Ausland am Montag

Hunderte Flüchtlinge werden aus Lesbos zum Festland gebracht

ATHEN/LESBOS: Rund 20 Tage nach der vollständigen Zerstörung der Registrierlagers von Moria auf der Insel Lesbos können am Montag mehr als 700 Migranten die Insel Lesbos verlassen. Es seien anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Montagmorgen. Sie sollen an Bord der Fähre «Nissos Chios» am Montagabend nach Piräus gebracht werden und dann auf dem Festland untergebracht werden.

Es sei geplant dass - wahrscheinlich am Donnerstag und am nächsten Montag - weitere 2300 Menschen mit Schutzrecht zum griechischen Festland gebracht werden, berichtete das Staatsfernsehen weiter. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis hatte diese wesentliche Entlastung des vorläufigen Zeltlagers von Kara Tepe, indem rund 10.000 Menschen nach der Zerstörung von Moria untergebracht worden sind, bereits am Vortag im Rundfunk angekündigt.

Dreamworld-Betreiber nach Unfall mit vier Toten zu Strafe verurteilt

SYDNEY: Die Betreiber des australischen Freizeitparks «Dreamworld» sind wegen des Todes von vier Gästen bei einem Wildwasserbahn-Unfall im Jahr 2016 zu einer Geldstrafe von 3,6 Millionen australischen Dollar (2,2 Millionen Euro) verurteilt worden. Sie wurden bei dem Verfahren vor allem beschuldigt, die Anlagen nicht genügend gesichert und instandgehalten zu haben. Im Juli hatten sich die Betreiber in allen Punkten schuldig bekannt.

Die Höchststrafe für jeden der drei Anklagepunkte betrug 1,5 Millionen australische Dollar (920.000 Euro). Der Anwalt der Muttergesellschaft Ardent Leisure, Bruce Hodgkinson, entschuldigte sich am Montag vor Gericht bei den Angehörigen der Opfer, wie die Nachrichtenagentur aap berichtete. Familienmitglieder der Toten waren zur Urteilsverkündung an die Gold Coast im Osten Australiens gereist.

Wegen einer Fehlfunktion bei der Wildwasserbahn «Thunder River Rapids» waren vor vier Jahren zwei Männer und zwei Frauen in dem Park im Bundesstaat Queensland ums Leben gekommen. Zwei der Opfer wurden aus ihrem Floß herausgeschleudert, zwei weitere wurden unter Wasser eingeklemmt. Der Park wurde nach dem Unglück für einige Monate geschlossen, die Unglücksbahn wurde abgerissen.

Tui will trotz Reisewarnung Urlauber auf die Kanaren bringen

HANNOVER: Trotz Reisewarnung der Bundesregierung will der weltgrößte Reiseanbieter Tui ab dem 3. Oktober wieder Reisen auf die Kanaren anbieten. Urlauber sollten für Pauschalreisen auf die kanarischen Inseln selbst entscheiden können, ob sie ihren Urlaub trotz des Infektionsrisikos und möglicher Quarantäne bei der Rückkehr nach Deutschland antreten, sagte der Deutschlandchef des Tourismuskonzerns, Marek Andryszak, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). «Wir gehen fest davon aus, dass viele Kunden dies genau abwägen werden.» Er glaube, dass durch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, viele Kunden ihren Urlaub trotz Reisewarnung antreten werden.

Seit der Reisewarnung für ganz Spanien habe Tui die Flüge auf die kanarischen Inseln stark reduziert. «In der Zwischenzeit haben wir Vorbereitungen getroffen, so dass wir Reisen auf die Kanaren ab dem 3. Oktober wieder aufnehmen können - trotz Reisewarnung», sagte Andryszak. Damit stelle sich der Reisekonzern nicht gegen die Bundesregierung - bei den Reisewarnungen handele es sich nicht um ein Reiseverbot, sondern um eine Empfehlung, vorsichtig zu sein. «Und genau dieser Empfehlung folgen wir», sagte er.

Premiere beim Darts: Petersen gewinnt als erster Afrikaner Turnier

HILDESHEIM: Der Südafrikaner Devon Petersen hat für ein Novum auf der professionellen Darts-Tour gesorgt.

«The African Warrior» gewann am späten Sonntagabend in Hildesheim als erster Afrikaner ein Darts-Ranglistenturnier des Weltverbandes PDC. Nach dem 8:3-Finalsieg über den Waliser Jonny Clayton sagte der 33 Jahre alte Petersen auf der Bühne: «Ich habe ein Leben lang hart gearbeitet, seit ich 15 bin. Das ist ein atemberaubendes Gefühl, es ist eine sehr besondere Nacht für mich.» Auf dem Weg zum Titel schlug Petersen unter anderem Ex-Weltmeister Rob Cross und den walisischen Weltklassespieler Gerwyn Price (jeweils 6:5).

Biden-Team an Trump: Argumentieren lieber mit Worten statt Urin

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat sich mit seinen Forderungen nach einem Medikamententest für Joe Biden eine bissige Antwort aus dem Lager seines Gegenkandidaten eingehandelt. Biden wolle bei der anstehenden Debatte mit Worten antworten, sagte Wahlkampfmanagerin Kate Bedingfield der Website «Politico» am Sonntag. «Wenn der Präsident denkt, dass er seine Argumente am besten mit Urin vorbringen kann, braucht er sich keinen Zwang anzutun.»

Trump hatte am Sonntag abermals einen Medikamententest zur ersten Präsidentschaftsdebatte vorgeschlagen. Die Form Bidens in den Debatten der Kandidaten der Demokratischen Partei im Frühjahr sei zu ungleichmäßig gewesen, argumentierte er erneut bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. «Leute sagen, er sei auf leistungssteigernden Medikamenten gewesen. Eine Menge Leute sagten das.» Auf die Nachfrage eines Journalisten, wer das außer ihm selbst noch gesagt habe, empfahl Trump, im Internet nachzuschauen. «Ich bin bereit, einen Medikamententest zu machen. Ich denke, er sollte das auch tun.»

Trump und Biden treffen in der Nacht zum Mittwoch in der ersten von drei TV-Debatten aufeinander. Trump hatte vor vier Jahren auch schon einen Test seiner demokratischen Gegenkandidatin Hillary Clinton gefordert.