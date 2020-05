Neues aus dem Ausland am Montag

Halber Schweinekopf in der Post - Deutsche Polizei ermittelt

BRAUNSCHWEIG: Ein 29-Jähriger soll in Deutschland einem Sprecher eines Bündnisses gegen Rechts einen halben Schweinekopf per Post zugeschickt haben. Gegen den Mann werde wegen Körperverletzung ermittelt, teilte ein Polizeisprecher im niedersächsischen Braunschweig am Montag mit.

Der Mann werde der «rechten Szene» zugeordnet und sei der knapp zwei Wochen zurückliegenden Tat «konkret verdächtig», hieß es weiter. Auf Anregung der Polizei sei einem weiteren der Szene zuzurechnendem Braunschweiger ein Betretungsverbot für einen bestimmten Bereich um den Wohnort des Sprechers des Braunschweiger «Bündnis gegen Rechts» erteilt worden.

Der 47 Jahre alte Sprecher war wiederholt Ziel von Attacken. Im vergangenen Herbst wurden die Tür und der Eingangsbereich seines Wohnhauses mit einer roten, zähflüssigen Substanz beschmiert. Bei vorherigen Schmierereien gab es auch Drohungen. Im Umfeld des Hauses wurden laut Polizei auch schon Aufkleber gefunden, die auf einen politischen Hintergrund hinwiesen.

BGH: VW-Dieselmanipulationen waren «bewusste arglistige Täuschung»

KARLSRUHE/WOLFSBURG: Der Bundesgerichtshof hat bei seinem Grundsatzurteil zugunsten von VW-Kunden im Abgasskandal eine gezielte Täuschungsstrategie durch den Wolfsburger Autokonzern festgestellt. «Das Verhalten der Beklagten ist als sittenwidrig zu bezeichnen», sagte der Vorsitzende Richter des 6. Zivilsenats, Stephan Seiters, am Montag in der Begründung der Entscheidung. Volkswagen habe «im eigenen Kosten- und Gewinninteresse durch bewusste Täuschung» des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) gehandelt. Und das Unternehmen habe «systematisch und langwierig Fahrzeuge in Verkehr gebracht», deren Motorsteuerungs-Software für die Täuschung programmiert worden war.

Der BGH gehe von einer «strategischen Unternehmensentscheidung durch arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörde» aus. «Ein solches Verhalten ist mit den grundlegenden Werten der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren», betonte Seiters.

Das höchste deutsche Zivilgericht machte den Weg für Schadenersatz von VW für Zehntausende Diesel-Fahrer frei. In seinem ersten Urteil zum Dieselskandal stellte der BGH fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Auf den Kaufpreis müssen sie sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen.

Kreise: Bundesregierung und Lufthansa einigen sich auf Rettungspaket

BERLIN: Die Bundesregierung und das Lufthansa-Management haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich auf milliardenschwere Staatshilfen für die Fluggesellschaft geeinigt.

Zustimmen müssen aber noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission.

Verteidigung plädiert im Missbrauchsprozess auf über neun Jahre Haft

WÜRZBURG: Die Verteidiger eines wegen schweren sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen angeklagten Logopäden haben für eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und acht Monaten plädiert. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Würzburg am Montag. Das Urteil für den 38 Jahre alten Angeklagten will die Große Jugendkammer am Montagnachmittag (15.30 Uhr) verkünden.

Die Anklage hatte vergangene Woche 13 Jahre und 9 Monate Gefängnis für den Deutschen gefordert. Zudem sollte der 38-Jährige ein Berufsverbot erhalten, sagte Staatsanwältin Manuela Teubel von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Einige Nebenklagevertreter verlangten darüber hinaus Sicherungsverwahrung. Diese wird in der Regel angeordnet, um die Allgemeinheit auch nach Verbüßung einer Haftstrafe vor dem Täter zu schützen.

In dem Verfahren hatte der Deutsche zu Prozessauftakt Anfang März gestanden, sich jahrelang an ihm anvertrauten, behinderten Jungen vergangen zu haben, in mehr als 60 Fällen davon schwer. Viele Übergriffe fanden in zwei Kitas statt, in denen der Sprachtherapeut den damals zwei bis sechs Jahre alten Kindern eigentlich beim Verständigen helfen sollte. Der Fall gilt als einer der schlimmsten bekannten Missbrauchsdelikte in Bayern.

Urlaubsflieger von Eurowings durfte nicht auf Sardinien landen

DÜSSELDORF: Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt.

Am Samstag musste ein Airbus A 320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war. Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen «Notice to Airmen» (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Es habe im Vorfeld ein «Missverständnis» bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden. Das immerhin führt zu überschaubaren Kosten, denn es waren laut Eurowings nur zwei.

Bayreuther Festspiele: Geschäftsführer Holger von Berg tritt ab

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele suchen einen neuen Geschäftsführer. Der Vertrag mit dem bisherigen Amtsinhaber Holger von Berg soll nicht verlängert werden. «Die Bayreuther Festspiele GmbH hat sich entschlossen, die Stelle der kaufmännischen Geschäftsführung nach Ablauf der Laufzeit des Vertrags mit dem bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer auszuschreiben und ab 1.4.2021 neu zu besetzen», teilten die Festspiele am Montag mit. «Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer wird nach der Beendigung seiner Tätigkeit in Bayreuth eine neue Aufgabe beim Freistaat Bayern im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in München übernehmen.» Eine entsprechende Stellenanzeige für die Suche eines Nachfolgers wurde auf der Festspiel-Homepage veröffentlicht.

Von Berg ist seit April 2016 der zweite Geschäftsführer der Festspiele neben Festspielchefin Katharina Wagner. Er folgte damals auf Heinz-Dieter Sense, der ihm auch derzeit wieder zur Seite steht. Nach der Bekanntgabe einer ernsten und längerfristigen Erkrankung Wagners sprang Sense kommissarisch für sie ein.

Unklar ist nach Angaben von Festspielsprecher Hubertus Herrmann im Moment auch noch, wie es mit dem Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann weitergeht. Der läuft im Herbst aus und wurde bislang nicht verlängert.

Neuseeländisches Medienhaus wird für weniger als 1 Euro verkauft

WELLINGTON: Eines der größten Medienhäuser Neuseelands wird für umgerechnet weniger als einen Euro verkauft. Wie das australische Unternehmen Nine am Montag mitteilte, werde die Firma Stuff für einen neuseeländischen Dollar - umgerechnet etwa 55 Cent - an Stuff-Chefin Sinead Boucher veräußert. Stuff betreibt eine Nachrichten-Webseite, neun Tageszeitungen, ein Wochenblatt und ein soziales Medien-Netzwerk. Der Verkauf soll bis Ende dieses Monats über die Bühne gehen.

Mit dem Kauf gelange Stuff in neuseeländischen Besitz und erhalte so für die Zeit nach der Coronakrise größere Sicherheit, sagte Boucher. Nine hatte Stuff 2018 nach der Fusion mit Fairfax Media übernommen und sofort zum Kauf angeboten. Es sei für die Verbraucher und den Wettbewerb wichtig, dass Stuff in lokalen Besitz übergehe, betonte Nine.

«Kirby Jenner»: Neue Streaming-Serie mit Kardashian-Jenner-Clan

LOS ANGELES: Es gibt ein neues Reality-TV-Format mit dem Kardashian-Jenner-Clan. Der US-amerikanische Streamingdienst Quibi hat eine Mini-Serie über die Kunstfigur «Kirby Jenner» produziert. In den acht Folgen geht es um den «geheimen Zwillingsbruder» von Model Kendall Jenner (24).

Ein Performance-Künstler mit dem Alias «Kirby Jenner» hatte im Jahr 2015 einen Instagram-Account begonnen und dort Fotos von Mitgliedern der Kardashian- und Jenner-Familie präsentiert, in die er sich selbst hineinmontiert hat. Mittlerweile folgen ihm 1,3 Millionen Menschen.

Seine Parodien haben in dem sozialen Netzwerk so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die Reality-TV erprobte Familie auf ihn zugegangen ist. Mutter Kris und Model Kendall Jenner haben die Show produziert. Kim Kardashian und ihre Familie sind durch die Serie «Keeping Up with the Kardashians» bekannt geworden. Seit der Erstausstrahlung 2007 wurden bereits 18 Staffeln gedreht.

Sohn von Tesla-Chef Elon Musk heißt jetzt ein bisschen anders

LOS ANGELES: Tesla-Chef Elon Musk (48) und dessen Lebensgefährtin, die Musikerin Grimes (32), haben offensichtlich den Namen ihres neugeborenen Sohnes an die kalifornischen Gesetze angepasst. Die Zahl 12 wurde durch die römische Variante ersetzt. Nun soll der Junge wohl «X Æ A-Xii» heißen. Das schrieb Grimes bei Instagram auf die Frage eines Fans, ob der Name des Kindes geändert wurde.

Nach kalifornischem Recht seien «römische Zahlen» erlaubt, schrieb Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt. Außerdem würden diese auch besser aussehen, wenn man ehrlich sei. Ein Gedankenstrich sei auch erlaubt, ergänzte sie.

In der Vergangenheit hatte die Kanadierin, die Entstehung des Names so erklärt: «X» stehe für die unbekannte Variable; «Æ» bedeute Künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache; «A12» beziehe sich auf den Namen «unseres» Lieblingsflugzeugs, ein Militärflugzeug: «Toll im Gefecht, aber friedlich»; «A» beziehe sich auch auf ihren Lieblingssong «Archangel».

Selena Gomez gratuliert Einwanderer-Kindern zum Schulabschluss

LOS ANGELES: Sängerin Selena Gomez (27, «Rare») hat Highschool-Schülern aus Einwanderer-Familien zu deren Abschluss gratuliert. «Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wichtig seid. Und dass eure Erfahrungen ein großer Teil der amerikanischen Geschichte sind», sagte Gomez, deren Familie aus Mexiko stammt. Das Video war Teil einer virtuellen Zeremonie der Organisation «Define America».

«Als meine Familie aus Mexiko hierher kam, setzte sie meine amerikanische Geschichte in Gang, ebenso wie die ihre. Ich bin stolze Amerikanisch-Mexikanerin der dritten Generation, und die Reise meiner Familie und ihre Opfer haben mir geholfen, dorthin zu gelangen, wo ich heute bin», sagte Gomez. Ihre Geschichte sei nicht einzigartig. Jeder Einzelne von ihnen habe eine ähnliche Geschichte, wie er Amerikaner geworden sei, so Gomez.

Die Kardashian-Wests feiern ihren sechsten Hochzeitstag

LOS ANGELES: Das Promi-Paar Kim Kardashian-West (39) und Kanye West (42, «Jesus is King») haben ihren sechsten gemeinsamen Hochzeitstag gefeiert. «6 Jahre geschafft; Für immer, bis zum Ende», schrieb Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian auf Instagram, zusammen mit zwei Fotos von dem Paar.

Kardashians Mutter Kris Jenner (64) gratulierte ihrer Tochter und dem Rapper in den Sozialen Medien zum Jahrestag. «Alles Gute zum Jubiläum für diese beiden! Ich liebe euch», schrieb Jenner zu mehreren Fotos des Paares auf Instagram.

Kardashian und West hätten im Jahr 2014 im italienischen Florenz geheiratet, schreibt das US-Promimagazin «People». Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: North (6), Saint (4), Chicago (2) und den zehn Monate alten Pslam.

Australiens «dreckigstes» Braunkohlekraftwerk abgerissen

CANBERRA: Australiens «dreckigstes» Braunkohlekraftwerk gehört der Vergangenheit an. Das 1964 in Betrieb genommene Kraftwerk Hazelwood Power Station, dessen acht Schornsteine 137 Meter hoch im Latrobe Tal rund 160 Kilometer östlich von Melbourne aufragten, wurde am Montag abgerissen. Es soll für drei Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes von ganz Australien verantwortlich gewesen sein. Das zum französischen Energiekonzern Engie gehörende Kraftwerk mit rund 750 Mitarbeitern hatte zu 5,4 Prozent zur Stromversorgung Australiens beigetragen. Es war im März 2017 abgeschaltet worden, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr rechnete.

2014 hatten Buschbrände auf die Kohlegrube des Werks übergegriffen und dort 45 Tage lang gelodert. Der Betreiberkonzern wurde vergangene Woche zu 1,56 Millionen australische Dollar (rund 960.000 Euro) verurteilt, weil das Unternehmen nicht auf solche Brände vorbereitet gewesen war und die Mitarbeiter des Werks und Anwohner Risiken ausgesetzt habe. Australien hängt zu Zweidrittel seines Strombedarfs von Kohle ab. Der Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid ist einer höchsten in der Welt.

US-Zölle treffen viele Unternehmen

BERLIN: Viele Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen in Deutschland werden von US-Zöllen belastet. Wie eine Studie der Stiftung Familienunternehmen ergab, betrifft der Handelsstreit zwischen den USA und der EU auch Branchen, die mit dem ursprünglichen Konflikt gar nichts zu tun haben. In der Untersuchung der Wissenschaftler Gabriel Felbermayr (IfW Kiel) und Christoph Herrmann (Universität Passau) geht es konkret um die Folgen von US-Ausgleichszöllen wegen unerlaubter Subventionen für das europäische Gemeinschaftsunternehmen Airbus.

Demnach betreffen die US-Sonderzölle von 15 bis 25 Prozent neben dem europäischen Flugzeugsektor in besonderer Weise den Werkzeug- und Fahrzeugbau sowie Erzeuger von Nahrungsmitteln sowie Likören und Branntweinen. Wegen der Airbus-Sonderzölle gingen die deutschen Güterexporte demnach um jährlich rund 650 Millionen Euro zurück. Insgesamt beträfen die Zölle ein Handelsvolumen von 8,4 Milliarden Euro, davon entfällt mehr als ein Fünftel auf deutsche Unternehmen.

«Für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie ist ein funktionierender Welthandel entscheidend», so Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass die globalen Handelskonflikte zunehmen. Die Schaffung eines Ausgleichsmechanismus kann dazu beitragen, dass die EU in Handelsstreitigkeiten glaubwürdiger auftreten kann.»

Corona-Isolation: Kevin Hart geht seiner Familie «auf die Nerven»

LOS ANGELES: Zuhause statt am Filmset: US-Schauspieler und Komiker Kevin Hart (40, «Jumanji») geht seiner Familie nach eigenen Angaben während der Corona-Pandemie in der Selbstisolation «auf die Nerven». Seine Frau sage, «ich gehe ihr auf die Nerven. (...) Ich wehre mich nicht dagegen», sagte Hart in der Talkshow von Ellen DeGeneres, die nun per Videoschalte stattfindet.

Seine Kinder würden das ähnlich sehen: «Sie sagen, dass ich einfach immer da bin und er immer etwas machen wolle.» Sie forderten ihn auf, sich einfach zu entspannen. «Und ich dachte, etwas zu tun, wäre entspannend», sagte der Schauspieler. Anstatt Brettspiele würden seine Kinder mit ihm spielen «wer am längsten still sein kann».

Er hingegen genieße die Zeit, in der er nicht so viel unterwegs sei wie sonst, verriet Hart. Vor allem weil seine Frau Enike Parrish (35) derzeit mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger sei. «Es ist (...) das erste Mal in meinem Leben, dass ich während einer Schwangerschaft überhaupt so viel hier bin. Es ist sehr erfrischend.»

Mann planscht in Japans kaiserlichem Schlossgraben - Festnahme

TOKIO: Japans kaiserliche Palastwache ist entrüstet: Ein Mann erlaubte sich am Montag die Dreistigkeit und schwamm einfach im Palastgraben herum.

Wie die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» berichtete, wurde der Eindringling sofort festgenommen. Er war beim Planschen im Sakuradabori-Graben nahe des Polizeipräsidiums und des Obersten Gerichts entdeckt worden. Ob Japans neuer Kaiser Naruhito von dem ungewöhnlichen Vorfall etwas mitbekam, war nicht bekannt. Der Palast des Kaisers befindet sich im Herzen Tokios. Er ist von einem Graben und hohen Mauern umgeben und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk, dem Palast näher zu kommen, bietet sich zu Neujahr, wenn die Monarchenfamilie ihr Volk von einem verglasten Balkon grüßt.

Neuseelands Regierungschefin bleibt auch bei Erdbeben cool

WELLINGTON: Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern kann nichts so leicht erschüttern - selbst ein Erdbeben nicht. Sie gab am Montag gerade live ein Interview im nationalen Fernsehen, als das Land plötzlich von einem Erdbeben erschüttert wurde. «Wir haben hier gerade ein kleines Erdbeben, eine ziemlich deutliche Erschütterung hier», unterbrach die Premierministerin das Interview.

Das Beben in rund 37 Kilometer Tiefe hatte eine Stärke von 5,8. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Wellington. «Ich befinde mich unter keinen hängenden Lampen» fuhr die Regierungschefin fort und beruhigte die Zuschauer, dass sie sich offenbar in einem baulich soliden Gebäude befinde. Daraufhin setzte sie das Live-Interview im Rahmen ihres regulären Medienauftritts zum Wochenbeginn einfach fort.

Zehntausende Menschen im ganzen Land hatten das Beben gespürt. Nach Angaben der nationalen Notfallbehörde bestand jedoch keine Gefahr eines Tsunami in Folge des Erdbebens. Auch lagen keine Berichte über Verletzte oder Schäden vor. Es gab Dutzende Nachbeben.

Sturm sorgt für Verwüstung im Westen Australiens

CANBERRA: In Australien hat ein gewaltiger Sturm an der Küste des Bundesstaates Western Australia eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Wie die Wetterbehörde am Montag bekanntgab, wurden in der regionalen Hauptstadt Perth und anderen Orten Tausende Häuser von der Stromversorgung abgeschnitten. Viele Gebäude wurden beschädigt, Häuser abgedeckt und Bäume umgerissen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern in der Stunde tobte der Sturm am heftigsten am Kap Leeuwin im Südwesten des Bundesstaates. Die starken Windböen sorgten stellenweise für Sandstürme, hieß es. In der Nacht waren laut Medien rund 50.000 Häuser ohne Stromversorgung.