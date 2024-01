Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.24 | Überblick

Megalodon war womöglich schlanker als bisher gedacht

RIVERSIDE: Der riesige Ur-Hai Megalodon war einer Analyse zufolge deutlich schlanker und möglicherweise auch länger als bisher angenommen. In der Vergangenheit sei oft der Weiße Hai als Modell für das Aussehen des Megalodon genutzt worden, erläutert ein Forschungsteam im Fachjournal «Palaeontologia Electronica». Neue Analysen zeigten aber, dass der Ur-Hai wohl gar nicht so rundlich und stämmig war wie sein moderner Verwandter.

«Unser Team hat die dokumentierten Fossilfunde erneut untersucht und festgestellt, dass der Megalodon schlanker und möglicherweise sogar länger war als wir dachten. Daher könnte ein besseres Modell der moderne Makohai sein», sagte Erstautor Phillip Sternes von der University of California in Riverside. «Es wäre immer noch ein beeindruckendes Raubtier an der Spitze der früheren Nahrungskette, aber es hätte sich aufgrund dieses neuen Verständnisses seines Körpers anders verhalten.»

Bekannt wurde der Megalodon unter anderem durch die Science-Fiction-Filme «Meg» und «Meg 2: Die Tiefe», in denen die Riesenhaie aus den Tiefen der Ozeane hervorschwimmen. Vom echten Megalodon (Otodus megalodon), der nach Angaben der University of California vor 3,6 Millionen Jahren ausgestorben ist, sind bislang vor allem riesige Zähne und einige Wirbel entdeckt worden. Den Studienautoren zufolge ist nicht einmal eine komplette Wirbelsäule eines Megalodon bekannt.

Bislang sei er auf eine Länge von maximal 15 bis 20 Metern geschätzt worden, berichtet das Team um Sternes. Wahrscheinlich sei seine Länge damit unterschätzt - eine konkrete neue Angabe machen die Forscher dabei allerdings nicht.

Mehr als 40 Menschen bei Erdrutsch verschüttet

PEKING: Die Erdmassen überraschten viele Dorfbewohner im Schlaf. Nun werden in der chinesischen Provinz Yunnan Dutzende Menschen vermisst.

Mehr als 40 Menschen sind bei einem Erdrutsch in der südwestchinesischen Provinz Yunnan verschüttet worden. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Behörden laut chinesischen Staatsmedien von 47 Vermissten aus. Die Erdmassen hätten am frühen Montagmorgen (Ortszeit) das Dorf Liangshui im Norden der Provinz getroffen, in dem wenige tausend Menschen leben. Im Staatsfernsehen waren Bilder von Rettungskräften zu sehen, die zwischen Trümmern nach Menschen suchten. Um die Mittagszeit meldete das Staatsfernsehen, dass die Rettungskräfte einen Überlebenden gefunden hätten.

Der Katastrophenschutz rückte den Berichten zufolge mit Dutzenden Fahrzeugen und rund 300 Helfern an. Wie es zu dem Erdrutsch kam, war zunächst unklar. Am Montag lag die Temperatur am Unglücksort um den Gefrierpunkt. In der Nacht zuvor hatte es geschneit. Der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge leitete die Lokalregierung weitere Hilfsmaßnahmen ein. Laut der «Volkszeitung» wurden auch Soldaten in die Gegend im Kreis Zhenxiong geschickt, der im Nordosten Yunnans an die Provinzen Sichuan und Guizhou grenzt.