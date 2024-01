Neues aus dem Ausland am Montag

Malediven fordern Indien zum Truppenrückzug auf

MALÉ: Die Malediven haben Indien aufgefordert, ihre Militärpräsenz in dem tropischen Inselparadies zu beenden. Bis zum 15. März müssten Dutzende Militärangehörigen abgezogen sein, ließ Präsident Mohamed Muizzu am Sonntag mitteilen. Es habe ein entsprechendes Treffen von Vertretern beider Regierungen gegeben, berichtete das Außenministerium in Malé. Indische Soldaten haben bisher unter anderem bei der Überwachung der Region geholfen.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit einiger Zeit angespannt. Die asiatischen Großmächte Indien und China buhlen um Einfluss in dem Inselstaat im Indischen Ozean. Der kürzlich gewählte Präsident Muizzu ist pro-chinesisch und hatte versprochen, die Präsenz indischer Armeeangehöriger zu beenden.

Zuletzt hatte Muizzu China besucht, um die Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft zu verstärken. Nach seiner Rückkehr aus Peking versetzte er Indien einen Seitenhieb, ohne das Land direkt zu erwähnen: «Wir sind vielleicht klein, aber das gibt euch nicht eine Lizenz, uns zu drangsalieren», zitierte ihn die Zeitung «SunOnline».

Zuvor hatte auch Tourismuswerbung des indischen Premierminister Narendra Modi für die eigene Inselgruppe Lakshadweep nahe den Malediven zu Streit in sozialen Netzwerken gesorgt. Auf den stark vom Tourismus abhängigen Malediven führte dies unter anderem zu despektierlichen Aussagen von drei Vizeministern, die daraufhin beurlaubt wurden. In Indien warben Bollywood-Stars, bekannte Kricket-Spieler, Politiker und eine Reiseplattform für die indischen Inseln und riefen zum Boykott der Malediven auf.

Australiens Außenministerin fordert dauerhafte Gaza-Waffenruhe

CANBERRA: Die australische Außenministerin Penny Wong hat sich im Gaza-Krieg für eine dauerhafte Waffenruhe ausgesprochen. «Australien möchte Schritte in Richtung einer tragfähigen Waffenruhe sehen», sagte Wong am Montag vor ihrem Abflug zu einer Reise nach Israel und Jordanien, ins Westjordanland und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Eine Waffenruhe dürfe niemals «einseitig» sein, fügte sie nach Angaben der australischen Nachrichtenagentur AAP hinzu.

Wong forderte zudem einen sicheren, ungehinderten und dauerhaften Zugang für humanitäre Hilfe und besseren Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Sie wolle die Reise in die Region zudem nutzen, um sich für einen Ausweg aus dem aktuellen Konflikt und einen dauerhaften Frieden in Form einer Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen.

Wong will bei ihrem Besuch in Israel auch Angehörige der Geiseln und Überlebenden des am 7. Oktober 2023 von Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen in Israel begangenen Massakers treffen. Der Überfall war Auslöser des Kriegs.

US-Militär wehrt erneut Rakete der Huthi-Rebellen ab

WASHINGTON/SANAA: Das US-Militär hat im Süden des Roten Meeres eigenen Angaben zufolge erneut eine Rakete der im Jemen basierten Huthi-Rebellen abgewehrt. Die Huthi hätten den Anti-Schiffs-Marschflugkörper am Sonntag gegen 16.45 Uhr Ortszeit in Richtung eines Zerstörers der US-Marine abgefeuert, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs in der Nacht zum Montag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Die Rakete sei in der Nähe der jemenitischen Küste von Hudaida von der US-Luftwaffe abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es demnach nicht.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden zunehmend die Route. Wegen des Vorgehens der Huthi attackierten die USA und Großbritannien zuletzt Stellungen der Gruppe im Jemen, unterstützt von den Niederlanden, Kanada, Australien und Bahrain.

Kongress verzögert Vereidigung des neuen Präsidenten von Guatemala

GUATEMALA-STADT: In Guatemala haben interne Streitigkeiten und formelle Fragen im scheidenden Kongress die Amtseinführung des neuen Präsidenten, Bernardo Arévalo, für mehrere Stunden verzögert. Trotz massiven Widerstands einflussreicher Kreise und die Verzögerungen in letzter Minute sollte der Sozialdemokrat allerdings noch am Sonntagabend (Ortszeit) als Nachfolger des konservativen Staatschefs Alejandro Giammattei seinen Amtseid ablegen.

Der 65-jährige Bernardo Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Juan José Arévalo (1945-1951), und hat versprochen, die weit verbreitete Korruption in Guatemala zu bekämpfen. Seit dem überraschenden Wahlsieg des früheren Diplomaten im August vergangenen Jahres versuchten die Generalstaatsanwaltschaft und einige Richter, die Wahlen zu annullieren und Arévalos Amtsantritt zu verhindern.