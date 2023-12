Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.12.23 | Überblick

Ein Mensch bei Hausbrand in Marseille in Weihnachtsnacht gestorben

MARSEILLE: In der Weihnachtsnacht ist ein Mensch im südfranzösischen Marseille nach einem Hausbrand tot gefunden worden.

Wie ein Sprecher der städtischen Feuerwehr am Montag bestätigte, fanden die Einsatzkräfte die Leiche in den Trümmern. Bei dem Brand in der zweiten Etage eines Hauses wurde zudem ein Menschen leicht verletzt, weitere wurden evakuiert. Das Feuer war an Heiligabend gegen 20 Uhr ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Marseilles Bürgermeister Benoît Payan sprach den Angehörigen der verstorbenen Person sein Beileid aus.