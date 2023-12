Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.12.23 | Überblick

Bahnverkehr in Bayern weiterhin stark eingeschränkt

MÜNCHEN: Nach dem Wintereinbruch ist der Münchner Hauptbahnhof weiterhin nur stark eingeschränkt im Betrieb. Die Deutsche Bahn (DB) erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Unter anderem gab es noch keine Verbindungen zwischen der Landeshauptstadt und Innsbruck, Salzburg und Zürich. Zusätzlich waren weniger Fernverkehrszüge im Einsatz.

Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut DB auch an anderen Tagen gültig. Zusätzlich spiele es keine Rolle, welche Strecke Reisende nehmen - nur der Zielort muss derselbe sein.

Der starke Schneefall am Wochenende hatte in großen Teilen Süddeutschlands den Bahnverkehr lahmgelegt. Bäume blockierten Gleise, vereiste Oberleitungen und eingeschneite Züge verhinderten Fahrten.

US-Kriegsschiff «illegal» in chinesische Gewässer eingedrungen

PEKING: China und die Philippinen streiten schon länger im Südchinesischen Meer um Gebietsansprüche. Ein Schiff der US-Navy in der Region sorgt in Peking nun für Unmut. Worum geht es?

China hat sich über ein «illegales» Eindringen eines US-Kriegsschiffs in von der Volksrepublik beanspruchte Gebiete im Südchinesischen Meer beschwert. Die «USS Gabrielle Giffords» habe sich am Montag ohne Genehmigung dem Ren'ai-Riffs genähert, das auch unter Second Thomas Shoal bekannt ist, teilte ein Sprecher der Volksbefreiungsarmee mit. Die USA hätten damit die Sicherheit und Souveränität Chinas verletzt und die Stabilität in der Region gestört. Die US-Navy äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Um das Gebiet weit verstreuter Riffe und Inseln westlich der Philippinen und weit südlich von China gibt es seit Jahrzehnten Streit zwischen Peking und der philippinischen Regierung. Die patrouillierenden Küstenwachen der Länder fahren dort regelmäßig gefährliche Manöver. Auch die Streitkräfte der USA, ein Verbündeter der Philippinen, und Chinas werfen sich gegenseitig in der Region gefährliches Verhalten vor. Immer wieder ist ein altes Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg an einem der Riffe Thema, das die Philippinen dort 1997 als Außenposten auf Grund laufen ließen, um ihre Souveränität zu sichern. Die Philippinen werfen China vor, den Nachschub für die reparaturbedürftige «Sierra Madre» zu behindern.

Peking kritisiert regelmäßig die Fahrt von US-Kriegsschiffen etwa durch die Meerenge zwischen Taiwan und China oder im Südchinesischen Meer. Nach dem Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Mitte November war Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Supermächte aufgekeimt. Am Freitag hatte der Sprecher von Chinas Verteidigungsministerium gesagt, mit dem US-Militär wieder über den Aufbau eines Austauschs zu sprechen, der seit längerem brachlag.

UN-Entwicklungschef: Übergroße Klimakonferenzen haben auch Nachteile

DUBAI: Die Weltklimakonferenz in Dubai mit ihrer Rekordzahl von 97.000 Teilnehmern ist nach Ansicht des Chefs des UN-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, nicht unbedingt ein Modell für die Zukunft. «Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Konferenzen zu groß geworden sind», sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Dubai.

Andererseits wolle er auch niemandem vorschreiben, nicht teilzunehmen, sagte Steiner. «Und wenn ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate die Möglichkeit hat, eine so große Konferenz zu organisieren, dann, so glaube ich, ist das nicht unser größtes Problem.» Zu bedenken sei aber, dass das Anwachsen der Konferenzen viel Aufwand, Zeit und Kosten bedeute. Es könne schwieriger werden, Gastgeberländer zu finden, wenn man rund 100.000 Menschen beherbergen und für sie ein Konferenzgelände bereitstellen müsse.

Zur Debatte unter den etwa 200 Staaten, ob ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas förmlich beschlossen werden soll, sagte Steiner: «Es wird sehr wichtig, ob es diese Konferenz schafft, letztlich das Zeitalter der fossilen Brennstoffe als begrenzt anzuerkennen.» Man werde über die Formulierungen streiten und über Zeitlinien. «Aber letztlich geht es darum anzuerkennen, dass die Zukunft unserer Energie- und Transportsysteme nicht mehr auf der Basis von fossilen Brennstoffen funktionieren wird.» Für einen solchen Beschluss sei die Zeit reif. «Die ganze Welt spürt und weiß, dass die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften unausweichlich geworden ist.»

Die diesjährige Weltklimakonferenz ist mit rund 97.000 Teilnehmern die größte aller Zeiten. Vor Ort sind 97.372 Personen registriert, darunter rund 52.000 Delegierte der Staaten sowie Beobachter und knapp 4000 Journalisten, wie aus Statistiken des UN-Klimasekretariats hervorgeht. Damit ist die Konferenz fast doppelt so groß wie der Vorgänger in Ägypten, der mit rund 50.000 Teilnehmern bis dahin die größte Klimakonferenz war.