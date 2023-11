Neues aus dem Ausland am Montag

Weitere Raketenangriffe aus Gaza auf israelische Städte

TEL AVIV: Nach einer mehrstündigen Pause sind am Montag aus dem Gazastreifen wieder Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert worden. In mehreren Städten im Grenzgebiet heulten am Morgen die Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst keine.

Aus dem Gazastreifen wurden laut Militärangaben seit Kriegsbeginn am 7. Oktober mehr als 8100 Raketen auf Israel abgefeuert. Für einen Großteil übernahm die in dem Küstengebiet herrschende islamistische Hamas die Verantwortung. Sie wird von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die meisten Raketen wurden von Israels Raketenabwehrsystem abgefangen. Mehrere Hundert landeten dem Militär zufolge innerhalb des Küstengebiets.

Südkorea will eigenen Spionagesatelliten ins All bringen

SEOUL: Südkoreas Militär will Ende dieses Monats seinen ersten eigenen Aufklärungssatelliten zur Überwachung des abgeschotteten Nachbarn Nordkorea in die Erdumlaufbahn bringen. Eine «Falcon-9»-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX soll mit dem Satelliten vom Militärstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien starten, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mitteilte. Als geplanter Termin wurde der 30. November genannt.

Der Start ist nach Angaben des Ministeriums Teil eines Projekts, eigene Aufklärungssatelliten zu entwickeln, um strategische Ziele in Nordkorea beobachten und auf potenzielle Bedrohungen besser reagieren zu können. Bei der militärischen Überwachung aus dem Weltall ist Südkorea vor allem auf Daten seines Verbündeten USA angewiesen. In den nächsten zwei Jahren will Südkorea vier weitere Spionagesatelliten ins All bringen. Beide Länder sehen sich durch das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas bedroht.

Auch Nordkorea will eigene Satelliten für militärische Zwecke in die Umlaufbahn aussetzen. Südkoreas Militär geht davon aus, dass Pjöngjang derzeit die Vorbereitungen für den dritten Versuch zum Start eines Spionagesatelliten vorantreibt. Zwei Versuche waren in diesem Jahr fehlgeschlagen. Ein für Oktober angekündigter Start kam nach Einschätzung von Experten aus technischen Gründen nicht zustande.

Südkorea befürchtet, Nordkorea könnte für den nächsten Start als Gegenleistung für Munitions- und Waffenlieferungen Unterstützung aus Russland erhalten. Südkoreanische Medien hatten in der vergangenen Woche berichtet, Militär und der Geheimdienst vermuteten, dass Russland seit Anfang August bis zu eine Million Artilleriegranaten und andere militärische Ausrüstung für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine erhalten haben könnte. Das gehe aus Beobachtungen über Containerlieferungen per Schiff zwischen dem nordkoreanischen Hafen Rajin und russischen Häfen hervor.

US-Außenminister Blinken zu Gesprächen über Gaza-Krieg in der Türkei

ISTANBUL: US-Außenminister Antony Blinken hat im Rahmen seiner mehrtägigen Nahost-Reise seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara getroffen. Die beiden Minister der Nato-Partnerstaaten kamen laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Montagvormittag zu Gesprächen zusammen, in deren Mittelpunkt der Gaza-Krieg stehen sollte. Eine Pressekonferenz war zunächst nicht geplant.

Ein Treffen Blinkens mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der Israels Vorgehen im Gazastreifen kürzlich als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» verurteilt hatte, stand ebenfalls nicht auf dem Plan.

Blinken hatte auf seiner Reise zuvor unter anderem in Israel, Jordanien und im Irak Gespräche geführt.

Odessa: Russland greift Hafenanlagen und Museum an - Acht Verletzte

ODESSA/CHERSON: Die russische Armee hat die südukrainischen Regionen Cherson und Odessa in der Nacht zum Montag mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Besonders die Hafenstadt Odessa geriet dabei ins Visier der Angreifer: Bei Drohnenangriffen auf Hafenanlagen und Raketenbeschuss der Innenstadt wurden nach Angaben des Militärgouverneurs Oleh Kiper mindestens acht Menschen verletzt. In der Innenstadt wurden zudem 20 mehrstöckige Wohnhochhäuser und das Nationale Kunstmuseum beschädigt. Das zum UNESCO-Weltkulturerbe deklarierte Museum begeht an diesem Montag sein 124-jähriges Bestehen.

Moskau soll nach Angaben des ukrainischen Militärs Marschflugkörper vom Typ Oniks, Raketen vom Typ Iskander-M und sogenannte Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart von der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus abgefeuert haben. Demnach seien 15 von 22 Drohnen abgefangen worden.

Auch die südukrainische Region Cherson wurde zum Ziel russischer Angriffe. Verletzt wurde in der Nacht dort jedoch niemand. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko warfen die Russen in den vergangenen 24 Stunden 87 gelenkte Flugbomben über der Region ab - eine Rekordmenge seit dem Beginn der russischen Invasion vor mehr als 20 Monaten. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Griechenland schickt Hilfsgüter für Gaza nach Ägypten

ATHEN: Griechenland hat ein Frachtflugzeug mit humanitären Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nach Ägypten geschickt. Die Maschine sei am Montagmorgen gestartet, berichteten der Sender ERT und die Zeitung «Kathimerini». Die Lieferung, die nach Angaben des griechischen Außenministeriums pharmazeutisches und humanitäres Material umfasst, soll von Ägypten aus in den Gazastreifen weitergeleitet werden. Das sei mit den ägyptischen Behörden abgesprochen, teilte das Ministerium am Sonntag mit.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Derzeit gelangen lediglich über den ägyptischen Grenzübergang Rafah Hilfsgüter in das abgeriegelte Küstengebiet, in dem Israel nach dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas militärisch gegen die islamistische Palästinenserorganisation vorgeht. Hilfsorganisationen beklagen, dass die bislang mit Lastwagen in den Gazastreifen gelangten Hilfsgüter bei weitem nicht ausreichen.

Jeder Terrorakt, jede Gewalttat und unmenschliche Handlung würden von der Regierung aufs Schärfste verurteilt, sagte Außenminister Giorgos Gerapetritis am Sonntag in einem Interview mit Blick auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. «Aber wir sagen auch, dass Zivilisten geschützt werden müssen und humanitäre Korridore geschaffen werden sollten.» Humanitäre Hilfe müsse nach Gaza gelangen, damit jene, die im Krieg am schwächsten seien, das Notwendige erhalten könnten. «Für uns haben die Toten keine Nationalität», sagte Gerapetritis.

London zieht einige Diplomaten sowie alle Angehörigen aus Libanon ab

LONDON/BEIRUT: Aus Sicherheitsgründen hat Großbritannien einen Teil seines Botschaftspersonals sowie alle Angehörigen von Diplomaten aus dem Libanon abgezogen. Es handle sich um eine vorübergehende Maßnahme wegen der aktuellen Sicherheitslage, teilte das Außenministerium in London am Montag mit. «Die Botschaft setzt ihre notwendige Arbeit fort, darunter auch Dienstleistungen für britische Staatsangehörige», hieß es weiter.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der schiitischen Hisbollah-Miliz. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote. London rät deshalb von allen Reisen in den Libanon ab.

«Es besteht auch die Gefahr von Unruhen», heißt es in der britischen Reisewarnung. «Vor Botschaften kam es zu großen Protesten, unter anderem am 17. Oktober vor den Botschaften der USA und Frankreichs. Weitere Proteste werden erwartet. Britische Staatsangehörige sollten Vorsicht walten lassen und Bereiche meiden, in denen Demonstrationen stattfinden könnten.»

Kommunikationsnetze im Gazastreifen funktionieren teilweise wieder

GAZA: Der Ausfall der Kommunikationsnetze im Gazastreifen ist nach mehr als 15 Stunden wieder behoben worden. Festnetz, Mobilfunk und Internet in verschiedenen Bereichen hätten am Montagmorgen wieder «schrittweise» zu funktionieren begonnen, teilte das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen Paltel mit. Zuvor seien Hauptleitungen von Israel am Abend abgeschaltet worden, hieß es. Von israelischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X (vormals Twitter), dass die Internetverbindung «nach dem fast vollständigen Blackout» im Gazastreifen wiederhergestellt wurde. «Die Gesamtversorgung bleibt jedoch deutlich unter dem Vorkriegsniveau», hieß es weiter.

Es war bereits der dritte Telekommunikationsausfall seit Beginn des Kriegs zwischen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und Israel am 7. Oktober.

Bundeswehr beendet Militärübung mit Eurofightern

AMMAN/BERLIN: Die Luftwaffe hat eine Militärübung in Jordanien beendet.

Sechs Eurofighter sollten nun am Mittwoch zurück auf den deutschen Luftwaffenstützpunkt Laage bei Rostock fliegen, wie ein Sprecher am Montag sagte. Die Soldaten und ihre Maschinen waren am 10. Oktober in das arabische Land geflogen, um zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung «Desert Air» teilzunehmen. Die Bundeswehr beteiligte sich erstmalig mit Eurofightern an der Übung und wollte damit auch ein Signal für militärische Präsenz im Nahen Osten setzen.

Israels Militär: Erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen bombardiert

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen angegriffen. In den vergangenen 24 Stunden seien rund 450 Ziele aus der Luft bombardiert worden, teilte die Armee am Montagmorgen mit. Darunter seien Tunnel, militärische Anlagen sowie Abschussrampen für Panzerabwehrraketen der islamistischen Hamas gewesen.

Zudem hätten die Truppen am Boden einen militärischen Komplex übernommen. Bei dem Einsatz seien «mehrere Hamas-Terroristen» getötet worden, hieß es vom Militär. Auf dem Gelände sollen sich demnach Beobachtungsposten, Trainingsbereiche sowie unterirdische Terrortunnel befunden haben. Unabhängig waren die Angaben zunächst nicht zu überprüfen. Die Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Darüberhinaus berichtete das Militär von Angriffen der israelischen Marine auf Kommandozentralen, Panzerabwehrraketen-Abschussposten und weitere Beobachtungsposten der Hamas. Bei den Einsätzen sei das Hamas-Mitglied Dschamal Mussa getötet worden. Er soll für «besondere Sicherheitsoperationen» verantwortlich gewesen sein und 1993 einen Anschlag auf israelische Soldaten im Grenzgebiet verübt haben.

Zwei Polizisten bei Anschlag in Jerusalem verletzt - Angreifer tot

JERUSALEM: Ein 16-jähriger Palästinenser hat nach israelischen Angaben bei einem Anschlag nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Polizisten verletzt.

Der Angreifer aus Ost-Jerusalem sei nach der Messerattacke erschossen worden, teilte die israelische Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Herodestor. Nach Angaben des Rettungsdienst Magen David Adom wurde eine etwa 20-jährige Israelin in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Ein etwa 20-jähriger Mann sei leicht verletzt worden.

UN-Organisationen fordern gemeinsam sofortige Feuerpause in Gaza

GAZA: Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der kritischen Versorgungslage im Gazastreifen haben die Chefs mehrerer UN-Organisationen und humanitärer Gruppen eine sofortige Feuerpause gefordert. «Es sind jetzt 30 Tage. Genug ist genug. Es muss jetzt enden», teilten die Organisationen in der Nacht zum Montag mit. Darunter sind von den Vereinten Nationen das Nothilfebüro (OCHA), das Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), das Kinderhilfswerk (Unicef), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Welternährungsprogramm (WFP) sowie etwa die Hilfsorganisationen Care und Save the Children.

Die rund 1400 Todesopfer auf israelischer Seite und die Verschleppung von mehr als 200 Geiseln infolge des Hamas-Angriffs seien «grauenvoll», teilten die Organisationen mit. «Aber die schreckliche Tötung von noch mehr Zivilisten in Gaza ist eine Schandtat, wie auch das Kappen von Essen, Wasser, Arzneimitteln, Strom und Treibstoff für 2,2 Millionen Palästinenser.» Einer ganzen Bevölkerung werde «Zugang zu den nötigsten Dingen für das Überleben verweigert». Sie würden «in ihren Häusern, Notunterkünften, Krankenhäusern und Gotteshäusern bombardiert», schrieben die Organisationen.

Bei dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel wurden nach israelischen Militärangaben mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Israel hat als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die humanitäre Lage in dem Küstengebiet ist verheerend. Mindestens 9770 Menschen wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums getötet. UN-Angaben zufolge sind 1,5 Millionen Menschen infolge der Kämpfe auf der Flucht.

Sender: ARD-Team im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht

BERLIN/TEL AVIV: Ein ARD-Team ist im Westjordanland nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten vorübergehend festgehalten und bedroht worden. Der Vorfall wurde am Sonntagabend auf «tagesschau.de» und «BR24» geschildert: Korrespondent Jan-Christoph Kitzler sei mit einem palästinensischen Mitarbeiter sowie einer deutschen Mitarbeiterin auf dem Rückweg von einem Interview gewesen, als sie südlich der palästinensischen Stadt Hebron von israelischen Soldaten gestoppt worden seien. Demnach sollen die Soldaten sich gegenüber den Journalisten überaus aggressiv verhalten haben, mehrfach seien Waffen in das Teamfahrzeug gehalten worden. Der Bayerische Rundfunk, der das ARD-Studio Tel Aviv betreibt, betrachte den Vorfall als Angriff auf die Pressefreiheit. Das israelische Militär erklärte auf Anfrage, den Bericht zu prüfen.

«Die Soldaten haben uns mit ihren Waffen bedroht und uns gefragt, ob wir Juden seien. Unsere Kollegin wurde als Verräterin beschimpft», wird Korrespondent Kitzler zitiert. Das ARD-Team war dem Bericht zufolge unterwegs, um über Gewalt radikaler jüdischer Siedler gegen Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland zu berichten. Erst nach mehr als einer Stunde habe sich die Situation entspannt, nachdem weitere Soldaten und auch Polizeikräfte hinzugezogen worden seien.

«Für uns ist es der zweite Vorfall innerhalb einer Woche. Unser Team hat sich klar als akkreditierte Pressevertreter ausgewiesen und war fernab militärischer Sicherheitsbereiche», sagte der Leiter des ARD-Studios, Christian Limpert. «Wir können das Vorgehen des israelischen Militärs nicht akzeptieren.»

Der Verband der Auslandspresse in Israel hatte bereits Ende Oktober die israelische Armee aufgerufen, die Sicherheit von Journalisten zu gewährleisten, und von zwei Vorfällen im Westjordanland berichtet, bei denen Soldaten Reporter bedrängt hätten. In einem davon waren demnach ebenfalls ARD-Mitarbeiter betroffen.