Neues aus dem Ausland am Montag

WHO: Israel soll Evakuierungsbefehl für Kliniken zurücknehmen

LONDON: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel mit Nachdruck aufgefordert, die Evakuierungsaufforderung für Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens zurückzunehmen. «Es gibt dort Patienten, die einfach nicht bewegt werden können, viele werden beatmet, es gibt Neugeborene in Brutkästen, Menschen in instabilem Zustand, und es ist sehr schwierig, sie zu transportieren», sagte WHO-Sprecher Tarik Ja?arevic am Montag der BBC. Die Aufgabe sei «fast unmöglich». «Wir rufen Israel auf, diese Anordnung zu überdenken», sagte Ja?arevic.

Bisher seien vier Lastwagen mit chirurgischem und Verbandsmaterial sowie Medikamenten gegen chronische Krankheiten über den Grenzübergang Rafah nach Gaza gebracht worden, sagte der Sprecher. «Aber das reicht bei weitem nicht aus.» Auf der ägyptischen Seite stünden noch mehr Lastwagen bereit, aber bisher gebe es keine Sicherheitsgarantien, dass die Vorräte eingeführt werden könnten.

Israels Armee: Erneut «Terrorzelle» im Libanon getroffen

TEL AVIV/BEIRUT: Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen geplanten Raketenabschuss aus dem Libanon vereitelt. Es sei in der Nacht eine «Terroristenzelle» auf libanesischem Boden getroffen worden, wie das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekanntgab. Diese habe den Beschuss der israelischen Stadt Schelomi mit einer Panzerabwehrrakete geplant gehabt, hieß es. Man habe auch einen Raketenabschussposten getroffen. Israel hatte nach den Massakern am 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas massive Luftangriffe auf den Gazastreifen begonnen. Seitdem kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer häufiger zu gewaltsamen Zwischenfällen.

Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote. Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Wochenende mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Hisbollah vor noch stärkeren Angriffen: In den Krieg einzutreten, wäre «der Fehler ihres Lebens», sagte er.

Südtiroler Regierungspartei SVP verliert stark - trotzdem weit vorn

BOZEN: In Italiens nördlichster Provinz Südtirol bleibt die Südtiroler Volkspartei (SVP) trotz schwerer Verluste bei der Parlamentswahl mit Abstand stärkste Partei. Nach Auszählung fast aller am Sonntag abgegebenen Stimmen lag die SVP am frühen Montagmorgen nur noch bei etwa 34,5 Prozent. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte sie 41,9 Prozent erhalten. Trotzdem wird die SVP in der Provinzhauptstadt Bozen - wie bereits seit 75 Jahren - an der Regierung bleiben. Insgesamt legten vor allem Rechtsparteien zu.

Auf den weiteren Plätzen folgten die bislang stärkste Oppositionspartei Team K mit etwa 11,1 Prozent, die rechte Partei Süd-Tiroler Freiheit mit etwa 10,9 Prozent sowie die Grünen mit etwa 9 Prozent. Deutliche Zugewinne auf etwa 6 Prozent gab es für die rechtsnationalistische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in Rom seit einem Jahr ein rechtes Dreierbündnis führt. Durch Briefwahl und sogenannte Vorzugsstimmen können sich noch Verschiebungen ergeben. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll an diesem Montag bekanntgegeben werden.

Aufgrund des Autonomiestatuts ist in Südtirol stets auch mindestens eine Partei des italienischen Bevölkerungsteils in der Regierung vertreten. Als Koalitionspartner käme neben den Fratelli d'Italia auch die rechte Lega infrage, mit der die SVP bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode zusammenarbeitete. In Südtirol ist Deutsch ebenso wie Italienisch offizielle Amtssprache.

Uraltes Meeresungeheuer: Torpedo mit Riesenkiefer ging auf Beutefang

BIELEFELD/UPPSALA: Mit einem gewaltigen zahnbewehrten Kiefer hat ein neu beschriebenes Meeresreptil einst Schrecken im Ozean verbreitet. Das rund 170 Millionen Jahre alte Tier aus dem Zeitalter der Dinosaurier gehöre zu den ältesten bekannten Mega-Pliosauriern, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal «Scientific Reports». Der Gigant wurde demnach einer neuen Gruppe, Lorrainosaurus genannt, zugeordnet. Der Fund lasse darauf schließen, dass die Herrschaft gigantischer räuberischer Pliosaurier früher als bisher angenommen begonnen haben muss.

Pliosaurier gehörten zu den erfolgreichsten Meeresräubern ihrer Zeit und hatten eine ähnliche Rolle im Ozean wie heute Orcas, wie es zur Studie hieß. Einzelne Arten konnten mehr als zehn Meter lang werden. Die nun beschriebene Spezies war wohl etwa sechs Meter lang, hatte einen etwa 1,3 Meter langen Kiefer mit großen, kegelförmigen Zähnen und einen torpedoförmigen Körper. Die Tiere bewegten sich mit vier flossenartigen Gliedmaßen fort.

Die Fossilien des Lorrainosaurus waren 1983 in einem Straßengraben in der Nähe von Metz in Lothringen im Nordosten Frankreichs gefunden worden, wie es weiter hieß. Erst jetzt wurden sie von Paläontologen unter anderem des Naturkunde-Museums Bielefeld und der Universität Uppsala (Schweden) detailliert untersucht. «Lorrainosaurus war einer der ersten wirklich großen Pliosaurier», erklärte Sven Sachs vom Naturkunde-Museum. Er habe eine Dynastie räuberischer Mega-Meeresreptilien begründet, die rund 80 Millionen Jahre lang die Ozeane beherrschten.

Pliosaurier waren Meeresreptilien mit kurzen Hälsen und massigen Schädeln. Ihre Entwicklung zu riesigen Spitzenraubtieren führte vor über 170 Millionen Jahren zu einem weltweiten Rückgang anderer räuberischer Meeresreptilien, wie es in einer Mitteilung der Universität Uppsala zur Studie hieß. Lorrainosaurus ist demnach das bisher älteste bekannte Exemplar riesiger Pliosaurier.

Experte: Premier Sunak zum Jahrestag vor großen Problemen

LONDON: Ein Jahr nach Beginn seiner Amtszeit steht der britische Premierminister Rishi Sunak nach Ansicht eines Experten vor erheblichen Problemen. Zwar habe Sunak nach dem Chaos seiner Vorgänger Liz Truss und Boris Johnson wieder Stabilität gebracht und verloren gegangenen internationalen Respekt zurückgewonnen, sagte der Politologe Mark Garnett von der Universität Lancaster der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Lage sei noch schwieriger als bei seinem Amtsantritt im Oktober 2022. Denn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten bedrohten Sunaks Versprechen, die er zu Jahresbeginn gemacht hatte.

Anders als von Sunak angekündigt, steige die Staatsverschuldung, sagte Garnett. Die Wirtschaft stagniere bestenfalls und die Inflation, die der Premier halbieren will, sei weiterhin «hartnäckig hoch». Hinzu komme, dass Wartezeiten für medizinische Behandlungen weiter anstiegen und die Maßnahmen der Regierung gegen irreguläre Migration nicht wirkten.

Sunak war am 24. Oktober 2022 zum Chef seiner Konservativen Partei gekürt und daraufhin am 25. Oktober von König Charles III. zum Regierungschef ernannt worden. Zuletzt hatten die Tories bei zwei Nachwahlen zum britischen Parlament krachende Niederlagen erlitten. In Umfragen liegt die Oppositionspartei Labour weit in Führung und könnte nach der nächsten Parlamentswahl, die vermutlich 2024 stattfindet, die Regierung übernehmen.

Derzeit gebe es keine parteiinternen Herausforderer, sagte Garnett. Das liege auch daran, dass die meisten Tory-Abgeordneten mit einer Niederlage bei der nächsten Wahl rechneten. Sollte der Premier aber den Rückstand auf Labour in den Umfragen nicht eindampfen können, drohe die Moral der Konservativen noch weiter zu sinken und potenzielle Anwärter auf die Nachfolge dürften unverhohlen um Unterstützung buhlen, sagte der Experte. «Dadurch würde die Partei genauso unführbar erscheinen wie unter Sunaks Vorgängern.»