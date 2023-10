Neues aus dem Ausland am Montag

Türkei führt erneut Luftangriffe in Nordsyrien durch

ISTANBUL: Eine Woche nach einem Anschlag in Ankara hat die Türkei erneut Luftangriffe gegen Kurdenmilizen in Syrien geflogen. Die Luftwaffe habe am späten Sonntagabend Ölanlagen und Unterkünfte der Kurdenmiliz YPG bombardiert, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Zudem hieß es, es seien zahlreiche Kämpfer außer Gefecht gesetzt worden - eine Formulierung, die in der Regel bedeutet, dass die Kämpfer getötet wurden. In welchen Regionen die Luftangriffe genau stattfanden, teilte die Türkei nicht mit.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete am Montag von «intensivem» Beschuss in der Nacht im Nordosten Syriens. Die Organisation stützt sich bei ihren Angaben auf Informationen von Aktivisten vor Ort.

Ankara rechtfertigt die am Donnerstag begonnenen Angriffe in Syrien nach dem Selbstmordattentat in Ankara mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Am 1. Oktober waren dabei zwei Polizisten verletzt und beide Angreifer getötet worden. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bekannte sich zu dem Anschlag. Die Türkei sieht die YPG als Ableger der PKK und stuft beide als Terrororganisationen ein. Die türkische Luftwaffe fliegt auch immer wieder Luftschläge gegen die PKK im Nordirak, wo diese ihr Hauptquartier hat.

Das türkische Militär hat seit 2016 mehrere Militäroffensiven in Nordsyrien durchgeführt, die sich hauptsächlich gegen die YPG richteten - und hält im Nachbarland Grenzregionen besetzt. In Europa und den USA ist nur die PKK als Terrororganisation gelistet. Die von Kurdenmilizen angeführten SDF sind in Syrien im Kampf gegen islamistische Terroristen ein enger Verbündeter der USA.

Schaeffler will Vitesco übernehmen und E-Mobilitätszulieferer formen

HERZOGENAURACH/REGENSBURG: Der Autozulieferer Schaeffler will mit der Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco einen Spezialisten für Elektromobilität formen. Schaeffler bietet den Vitesco-Aktionären 91 Euro je Papier in bar, um die Firmen letztlich zu fusionieren, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Die Schaeffler-Familie hält bereits knapp 50 Prozent an Vitesco über eine Holding. Die Vitesco-Aktie notierte zuletzt bei 75,35 Euro - der Angebotspreis wäre demnach ein Aufschlag von knapp 21 Prozent.

Der Zusammenschluss der Firmen soll jährlich vor Zinsen und Steuern Kosteneinsparungen von 600 Millionen Euro bringen, dies soll bis 2029 realisiert werden. Insbesondere im Bereich der E-Mobilität verfügten Schaeffler und Vitesco über ein zusammenpassendes Technologieportfolio, hieß es. Schaeffler will bei der angestrebten Fusion zudem seine Vorzugsaktien in Stammpapiere mit Stimmrecht umwandeln lassen. Die Aktionäre müssen darüber noch entscheiden.

UN-Sicherheitsrat ohne einmütige Verurteilung der Hamas-Angriffe

NEW YORK/TEL AVIV/GAZA: Der Weltsicherheitsrat hat sich bei einer Dringlichkeitssitzung zu den Angriffen auf Israel laut US-Medienberichten auf keine einmütige Verurteilung der islamistischen Hamas verständigen können. Es seien bei der Sitzung hinter verschlossenen Türen am Sonntag keine Beschlüsse getroffen worden, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf Ratsmitglieder. «Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in dem Briefing wirklich besprochen wurde, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die die Angriffe der Hamas verurteilt haben», wurde der Vize- Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, zitiert.

Offensichtlich hätten aber nicht alle Länder die Angriffe der Hamas verurteilt, wurde Wood zitiert. Die USA hatten vor der Sitzung des mächtigsten Gremiums deutlich gemacht, dass sie eine Verurteilung der Hamas von allen Ratsmitgliedern erwarteten. «Es ist wichtig, dass die Weltgemeinschaft diese nicht provozierte Invasion und die terroristischen Angriffe und Aktivitäten, die stattgefunden haben und noch stattfinden, auf das Schärfste verurteilt», sagte Wood anschließend.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Sie töteten nicht nur Hunderte Israelis, sondern verschleppten nach israelischen Angaben auch mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.

In Taiwan gestrandeter chinesischer Aktivist nach Kanada ausgereist

TAIPEH/VANCOUVER: Nach tagelangem Ausharren an einem Flughafen in Taiwan ist ein chinesischer Demokratie-Aktivist nach Kanada ausgereist und hat damit seine Rückkehr nach China verhindert. «Freunde, am 5. Oktober bin ich in Vancouver, in Kanada angekommen», schrieb Chen Siming auf der Plattform X (früher Twitter). Am Montag postete er Fotos von sich in der Westküstenstadt.

Chen hatte am 22. September auf seiner Rückreise von Thailand bewusst einen Anschlussflug am taiwanischen Flughafen Taoyuan nicht bestiegen, der ihn in sein Heimatland China gebracht hätte. Seitdem blieb er in Obhut der taiwanischen Behörden. In Thailand habe er sich nicht mehr sicher gefühlt, erklärte er. In das demokratische Taiwan einreisen konnte er mangels einer Genehmigung nicht. Auf X bat er deshalb um politisches Asyl in den USA oder Kanada. Dass er nach Vancouver ausreisen konnte, verdanke er Hilfsorganisationen und den Regierungen Kanadas und Taiwans, schrieb er auf der Plattform.

Der 60-Jährige ist für sein öffentliches Erinnern an die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in der chinesischen Hauptstadt Peking 1989 bekannt. Die als Tiananmen-Massaker bekannten Vorfälle sind ein heikles Thema in China. Chen warf den Behörden vor, immer strenger gegen ihn vorgegangen zu sein.

Israels Militär: Hamas benutzt Zivilisten als Schutzschilde

TEL AVIV/GAZA: Die islamistische Hamas benutzt nach Erkenntnissen des israelischen Militärs Zivilisten als «menschliche Schutzschilde». Zudem verstecke die Hamas im Gazastreifen «terroristische Infrastruktur in zivilen Gebieten», erklärten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am Montagmorgen in einem Beitrag auf der Plattform x (vormals Twitter). In einer mit Fotos versehenen Auflistung von «Kriegsverbrechen der Hamas» führten die IDF des Weiteren an, dass die Hamas Leichen «schändet und verstümmelt», «absichtlich Zivilisten tötet», entführe und als Geiseln halte.

Kolumbiens Regierung und Guerilla-Splittergruppe nehmen Gespräche auf

CÚCUTA: Die kolumbianische Regierung und eine Splittergruppe der früheren Guerillaorganisation Farc haben Friedensgespräche aufgenommen. Zum Auftakt traten am Sonntag in der Gemeinde Tibú nahe der venezolanischen Grenze die Unterhändler der Regierung und der Farc-Dissidentengruppe Estado Mayor Central zusammen, wie das kolumbianische Hochkommissariat für Frieden mitteilte. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass ab Montag (Ortszeit) die Offensivaktionen eingestellt würden, das Waffenstillstandsdekret aber erst am 16. Oktober erlassen werde. Der Grund dafür ist, dass vorher noch einige Fragen geklärt werden müssten. Zur Dauer des Waffenstillstands wurden keine Angaben gemacht.

Begleitet werden die Verhandlungen von den Vereinten Nationen, der Organisation Amerikanischer Staaten, der katholischen Kirche, der EU, Norwegen, der Schweiz, Irland und Venezuela. Nach dem Friedensabkommen zwischen Kolumbien und der linksgerichteten Farc 2016 spaltete sich der Estado Mayor Central von der damals größten Rebellengruppe des Landes ab und blieb im Untergrund. Heute handelt es sich bei der Organisation vor allem um eine kriminelle Vereinigung, die in Drogenhandel, illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt ist.

Kolumbien litt 52 Jahre lang unter einem Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und dem Militär. 220.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben. Zwar hat sich die Sicherheitslage nach dem Friedensabkommen zwischen der Regierung und der Farc verbessert, allerdings werden noch immer Teile des südamerikanischen Landes von illegalen Gruppen kontrolliert. Derzeit laufen auch Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ELN. Präsident Gustavo Petro hat auch andere kriminelle Banden, Rebellen und Paramilitärs zu Verhandlungen eingeladen.