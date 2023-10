Neues aus dem Ausland am Montag

Trump will zum Betrugsprozess in New York erscheinen

NEW YORK: Der ehemalige US-Präsidenten Donald Trump will in einem Betrugsprozess gegen ihn am Montag in New York persönlich erscheinen. «Ich gehe morgen früh zum Gericht, um für meinen Namen und Ruf zu kämpfen», schrieb er am Sonntagabend (Ortszeit) auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform «Truth Social».

Der New Yorker Richter Arthur Engoron hatte Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitern in einer Vorentscheidung am vorigen Dienstag bereits vorgeworfen, den Firmenwert seiner Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben. Damit sollen sie versucht haben, günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, was gegen New Yorker Recht verstößt.

In dem am Montag beginnenden Verfahren geht es nun um die genaue Festlegung möglicher Strafen. Bei dem von Generalstaatsanwältin James angestrengten Verfahren handelt es sich um einen Zivilprozess, Gefängnis droht Trump nicht. James will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 236 Millionen Euro) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf.

Auf dem Spiel steht für den Ex-US-Präsidenten unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. Noch unklar ist, ob Trump gar gezwungen werden könnte, einige Wahrzeichen zu verkaufen, darunter den Trump Tower in Manhattan. Trump weist alle Vorwürfe zurück. «DER GANZE FALL IST EIN BETRUG!!! Wir sehen uns vor Gericht - Montagmorgen», schrieb er auf «Truth Social». Laut dem Sender CNN sollte der Prozess um 10.00 Uhr New Yorker Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) beginnen. Er könnte sich über Monate hinziehen.

Bäte bleibt bis 2028 Allianz-Chef - Finanzvorstand geht

MÜNCHEN: Der Versicherer Allianz sorgt an der Führungsspitze für Klarheit. Das Mandat von Oliver Bäte als Vorstandsvorsitzender sei bis zur Hauptversammlung 2028 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der 58-Jährige ist seit 2008 bei der Allianz und seit Mai 2015 Konzernchef. Der Aufsichtsrat verwies bei der Entscheidung für seine Vertragsverlängerung auf das nachhaltige und profitable Wachstum im Konzern.

Zugleich verliert die Allianz ihren Finanzvorstand Giulio Terzariol an den italienischen Konkurrenten Generali. Der 51-jährige Italiener werde zum 31. Dezember von seinem Amt entbunden, um seine Karrieremöglichkeit außerhalb der Allianz wahrnehmen zu können, hieß es weiter. Claire-Marie Coste-Lepoutre übernimmt zu Beginn 2024 den wichtigen Posten des Finanzvorstands.

Etiketten für Rolltreppen: Japans Bahnen drängen aufs Stehenbleiben

TOKIO: Lange Zeit war es im regelverliebten Japan üblich, auf Rolltreppen auf der einen Seite stehen zu bleiben und die andere Seite für besonders Eilige zum Gehen frei zu lassen. Dies galt lange als effizienteste Methode, um den Passagierstrom auf den chronisch überfüllten Bahnhöfen am Fließen zu halten. Seit einigen Jahren versuchen die Bahnbetreiber allerdings mit verschiedenen Kampagnen, die Fahrgäste zum Umdenken zu bewegen. Denn das Gehen auf Rolltreppen gilt längst als gefährlich. Doch noch immer hat nicht jeder die neue Regel verinnerlicht. In der Stadt Nagoya ist nun eine Verordnung in Kraft getreten, die das Stehenbleiben auf Rolltreppen in zwei Reihen vorschreibt, wie die japanische Zeitung «Mainichi Shimbun» berichtete.

Ziel der Verordnung sei es, eine Veränderung des Bewusstseins und der Gewohnheiten zu fördern, um Unfälle wie Stürze zu vermeiden, hieß es. Die Betreiber von Bahnhöfen und kommerziellen Einrichtungen sind demnach künftig verpflichtet, ihre Gäste über die Verordnung zu informieren. Strafen seien allerdings keine vorgesehen. Wie wirksam die neue Verordnung sein wird, muss sich also erst noch zeigen.

Japan ist bekannt dafür, gerne Regeln und Vorschriften zu verhängen. Doch die Lebenswirklichkeit sieht bisweilen nicht ganz so pedantisch aus, auch wenn sich die meisten Japanerinnen und Japaner schon aus Bequemlichkeit daran halten. Als vor zwei Jahren in der Präfektur Saitama eine Verordnung zum Stehenbleiben auf Rolltreppen erlassen wurde, zeigte sie laut der «Mainichi Shimbun» zu Beginn auch Wirkung. Nach einem Jahr fingen manche aber wieder an, auf Rolltreppen zu gehen. Experten halten es daher für wichtig, die Einhaltung der neuen Regel weiterhin einzufordern, berichtete das Blatt.

BASF-Chef will milliardenschwere Konzernteile verkaufen

DÜSSELDORF: Der Chemieriese BASF steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schleppend laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm. Der noch amtierende Vorstandschef Martin Brudermüller treibe sieben Monate vor seinem Ausscheiden den Verkauf von Konzernteilen im Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro voran, berichtete das «Handelsblatt» (Montag) unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise.

Demnach geht es um vier Bereiche. Einerseits die Öl- und Gasfördertochter Wintershall Dea - eine Trennung ist hier bereits seit mehreren Jahren geplant. Interessenten seien unter anderem der französische Ölkonzern Totalenergies und der norwegische Förderer Equinor. Auch ein Staatsfonds aus Abu Dhabi gehöre zum Interessentenkreis. BASF hält rund 73 Prozent an der Firma. Weitere Verkaufskandidaten sollen das Katalysatorengeschäft für Verbrennerautos, Teile der Sparte mit Lacken und Beschichtungen (Coatings) sowie einzelne Werke im Geschäft mit Nahrungszusätzen sein. BASF wollte sich laut «Handelsblatt» nicht dazu äußern.

Bis Dezember soll dem Bericht zufolge über die Nachfolge an der Konzernspitze entschieden werden. Favorit sei Asien-Vorstand und Brudermüller-Vertrauter Markus Kamieth (53). Aber auch Technologie-Vorständin Melanie Maas-Brunner (55) könne sich Chancen ausrechnen.

Legendärer BMW-Chef von Kuenheim wird 95

MÜNCHEN: Der frühere BMW-Chef Eberhard von Kuenheim wird am Montag 95 Jahre alt. Er hatte von 1970 bis 1993 - heute kaum mehr vorstellbare 23 Jahre lang - an der Spitze des Unternehmens gestanden und es von einem mittelständischen Autobauer mit drei Fabriken zu einem profitablen Weltkonzern gemacht. Der BMW-Generalbevollmächtigte Maximilian Schöberl sagte in München, die Ära Kuenheim sei für das Unternehmen kaum zu überschätzen: «Auf seinem strategischen Weitblick und unternehmerischen Mut basiert unser Erfolg als Weltkonzern.»

Der Adlige, am 2. Oktober 1928 in Ostpreußen geboren, wurde als Ingenieur mit gerade mal 41 Jahren Vorstandschef von BMW. Das Unternehmen hatte damals 23.000 Mitarbeiter, verkaufte 140.000 Autos im Jahr und erwirtschafte knapp zwei Milliarden D-Mark Umsatz.

Kuenheim führte die noch heute bestehenden Modellreihen mit dem 3er, 5er, 7er ein, baute neue Werke in Deutschland, in Steyr in Österreich, in Südafrika und in Spartanburg in den USA. Die IG Metall bescheinigte ihm, er habe «immer ein kooperatives Verhältnis mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften» gesucht. 1993 wechselte er in den Aufsichtsrat und segnete die Übernahme des britischen Autobauers Rover 1994 ab - was sich als Fiasko erweisen sollte.

Die Familie Quandt, die fast die Hälfte der BMW-Aktien hält, bescheinigte ihm jedoch bei seinem Abschied 1999 und in den folgenden Jahrzehnten, er sei «ein großes Glück für die Bayerischen Motorenwerke» gewesen. Eberhard von Kuenheim lebt heute in München.

Schwarze Politikerin folgt verstorbener US-Senatorin Feinstein nach

WASHINGTON: Die kalifornische Politikerin und Aktivistin Laphonza Butler soll Nachfolgerin der vorige Woche im Alter von 90 Jahren verstorbenen US-Senatorin Dianne Feinstein werden. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom werde sie noch an diesem Montag nominieren, hieß es in übereinstimmenden US-Medienberichten. Die schwarze Demokratin war auch Beraterin der heutigen Vizepräsidentin Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf 2020.

Derzeit ist Butler Vorsitzende von Emily's List, einer Organisation, die demokratische Kandidatinnen, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen, für politische Ämter unterstützt. Zuvor war sie unter anderem Vorsitzende von SEIU Local 2015, der größten US-Gewerkschaft für Beschäftigte in der häuslichen Pflege.

Feinstein war am vorigen Donnerstag in Washington verstorben. Sie war die älteste Senatorin in der Kongresskammer. Sie hatte in ihrer langen politischen Laufbahn zahlreiche ranghohe Ämter inne und war als Frau damit oft Pionierin. Von 1978 bis 1988 war sie die erste Bürgermeisterin von San Francisco, 1992 wurde sie als erste Frau für den Bundesstaat Kalifornien in den Senat gewählt.

Die Demokraten von Präsident Joe Biden haben im Senat eine Mehrheit. Sie ist mit 51 zu 49 Sitzen allerdings recht knapp, so dass Interesse an einer schnellen Neubesetzung des vakanten Sitzes bestehen dürfte.

Mindestens neun Tote bei Einsturz von Kirchendach

CIUDAD MADERO: Beim Einsturz eines Kirchendachs sind im Nordosten Mexikos mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 40 Menschen wurden verletzt, als das Dach der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero zusammenbrach, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas am Sonntag (Ortszeit) mitteilten.

Zum Zeitpunkt des Unglücks feierten Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen in der Kirche eine Taufe. Im Fernsehen war zu sehen, wie Sicherheitskräfte, Gläubige und Anwohner versuchten, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Nach Angaben der Behörden waren Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an dem Rettungseinsatz beteiligt.

«Wir erleben einen sehr schweren Tag. Im Moment laufen die Arbeiten, um die Überlebenden zu bergen, die unter den Trümmern begraben wurden», sagte der Bischof von Tampico, José Armando Álvarez Cano, in einer Videobotschaft. «Wir beten für sie.»