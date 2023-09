Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ausländische Rettungstrupps in Marokkos Erdbebengebieten im Einsatz

RABAT: Such- und Rettungsteams aus Spanien und Großbritannien haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Sie würden gegenwärtig die örtlichen Einsatzkräfte in betroffenen Gebieten unterstützen, berichtete die marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Montag. Großbritannien schickte 60 Such- und Rettungsexperten samt Ausrüstungen sowie vier Suchhunde nach Marokko, um die Einsätze unter marokkanischer Führung zu unterstützen, wie der britische Botschafter Simon Martin auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Auch eine Spezialeinheit des spanischen Militärs mit Suchhunden flog am Sonntag nach Marokko.

Obwohl mehrere Länder, darunter Deutschland, Hilfe angeboten haben, nahm Marokko zunächst nur von vier Ländern Unterstützung an. Das Innenministerium hatte am späten Sonntagabend erklärt, die Behörden hätten eine genaue Bewertung der Bedürfnisse vor Ort vorgenommen. Dabei sei berücksichtigt worden, dass ein Mangel an Koordinierung in solchen Situationen zu nachteiligen Ergebnissen führen würde, meldete die marokkanische Nachrichtenseite Hespress.

Daher habe man zunächst «auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert», hieß es in der Erklärung weiter. Bis zum Sonntag waren einige betroffene Gebiete noch isoliert, weil Straßen in der bergigen Unglücksregion durch Erdrutsche blockiert wurden. Die Einsatzkräfte versuchen unter großen Mühen, so schnell wie möglich in die abgeschnittenen Bergdörfer vorzudringen. Überlebende des Bebens schilderten, dass aus den Trümmern der Häuser Leichengeruch ströme.

Australier will Freund vor Schlangenbiss bewahren - und stirbt selbst

BRISBANE: Tragischer Tod bei einem Schulfest in Australien: Ein 69-Jähriger ist bei dem verzweifelten Versuch ums Leben gekommen, einen Freund aus den Fängen einer giftigen Schlange zu befreien. Das Tier hatte sich australischen Medienberichten zufolge um den Knöchel des Freundes gewickelt. Bei Versuchen, das Tier von dem Bein zu lösen, sei der Mann gleich mehrmals von der Schlange gebissen worden, schrieb die Nachrichtenseite Perth Now am Montag unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei das Opfer vor den Augen seiner Familie gestorben, noch bevor das rettende Gegengift auf dem Schulgelände in der Stadt Mackay im Bundesstaat Queensland eintraf, hieß es. Laut Polizeisprecherin Claire Bertenshaw handelte es sich wegen der Symptome, die der Mann zeigte, vermutlich um eine Braunschlange. Die tagesaktiven Brown Snakes gelten als eine der giftigsten Schlangenarten Australiens. Ihr Toxin ist extrem wirksam und enthält gerinnungshemmende und nervenschädigende Substanzen.

Das Unglück ereignete sich bei der 100-Jahr-Feier der Koumala State School im tropischen Norden des Landes. Medien sprachen von einer «Heldentat»: Der Freund des Toten wurde zwar ebenfalls von der Schlange gebissen, überlebte jedoch.

In Australien leben extrem viele giftige Tiere, die für Menschen gefährlich sein können, darunter auch Spinnen und Quallen. Als giftigste Schlange der Erde gilt der nur in Down Under vorkommende Inlandtaipan (Oxyuranus microlepidotus). Laut WWF kann ein einziger Biss theoretisch bis zu 250 Menschen töten.

Marokkos Regierung kündigt Sonderfonds für Erdbebenhilfe an

RABAT: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko hat die Regierung einen Sonderhilfsfonds für die notleidende Bevölkerung angekündigt. Damit sollten unter anderem Kosten zur Absicherung beschädigter Häuser gedeckt werden, berichtete die Nachrichtenseite Hespress unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Zur Höhe des Fonds gab es keine Angaben. Er solle sich aus Geldern öffentlicher Einrichtungen und freiwilliger Beiträge des Privatsektors zusammensetzen, hieß es. Zur medizinischen Versorgung der mehr als 2000 Verletzten seien neben den ortsansässigen Krankenhäusern und Ambulanzdiensten mehr als 1000 Ärzte sowie 1500 Krankenschwester und Pfleger mobilisiert worden.

Marokko will zusätzlich zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch nehmen. Wie das Innenministerium am späten Sonntagabend erklärte, hätten die Behörden nach gründlicher Untersuchung «auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert». Nicht bekannt war, ob auch Deutschland um Hilfe gebeten wurde. Deutsche Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk schickten ihre bereitgestellten Mitarbeiter jedenfalls vorerst wieder nach Hause.

Saudi-Arabien will Marokko nach Erdbeben mit Luftbrücke unterstützen

RABAT: Saudi-Arabien will Marokko bei der Bewältigung der Folgen des schweren Erdbebens unterstützen.

König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman hätten die Einrichtung einer Luftbrücke zur Hilfslieferung nach Marokko angeordnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am späten Sonntagabend. Die beiden arabischen Länder unterhalten traditionell freundschaftliche Beziehungen. Nach einem Bericht der Zeitung «Arab News» soll ein saudisches Such- und Rettungsteam die örtlichen Rettungskräfte unterstützen. Infolge des Erdbebens vom späten Freitagabend starben nach bisherigen Angaben mindestens 2122 Menschen, mindestens 2421 Menschen wurden verletzt.

Zug fährt in Menschengruppe - Vier Tote

BARCELONA: Vier Menschen sind in der Nähe von Barcelona ums Leben gekommen, nachdem sie von einem Vorortzug erfasst wurden.

Zunächst hatte die Zivilschutzbehörde von drei Toten und einem Verletzten des Unglücks vom Sonntagabend berichtet. Später teilte sie auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X mit, der Verletzte sei gestorben. Eine Gruppe aus sieben Personen habe versucht, in der Nähe der Station Montmeló die Gleise bei bereits einsetzender Dunkelheit an einem dafür nicht zugelassenen Abschnitt zu überqueren. An Strecken der Vorortzüge kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn Menschen versuchen, die Gleise zu überqueren, statt vorhandene Fußgängerunterführungen zu nutzen.

Medwedew: Kremlpartei erzielt «würdiges Resultat» bei Regionalwahlen

MOSKAU: Der Chef der Kremlpartei Geeintes Russland, Dmitri Medwedew, hat das Ergebnis seiner Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland als positiv eingestuft. «Schon jetzt lässt sich sagen, dass Geeintes Russland würdig aufgetreten ist», sagte der Ex-Präsident, der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats immer noch Einfluss in der russischen Politik besitzt, am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Es sei gelungen, fast alle Positionen zu halten. Nun gehe es darum, die Wahlversprechen auch einzuhalten.

Die Wahlen, die mitten im Krieg in den meisten der russischen Regionen stattfanden, gelten als Stimmungstest ein Jahr vor der russischen Präsidentenwahl, obwohl die Abstimmung nach Einschätzung von Beobachtern weder frei noch fair verlaufen ist.

Gesondert ging Medwedew auf die Scheinwahlen in den vier von Russland besetzten ukrainischen Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja ein. Dort hätten die Menschen mit ihrer Wahl Zivilcourage bewiesen, behauptete er. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge war die Wahlbeteiligung in den Regionen überdurchschnittlich hoch. Geeintes Russland liegt der vorläufigen Stimmauszählung nach weit vorn. Unabhängige Wahlbeobachter waren in den Regionen nicht vor Ort. Kiew hat die Wahl als nichtig bezeichnet.

Zwei Tote nach Absturz bei Flugschau

SZEKESFEHERVAR: Beim Absturz eines Kleinflugzeuges während einer Flugschau in Ungarn sind beide Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Sonntag aus bisher nicht geklärten Umständen auf einem Flugplatz nahe Szekesfehervar rund 60 Kilometer südwestlich von Budapest zu Boden, berichtete die Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf die Polizei. Sie schlug neben einem geparkten Fahrzeug auf und brannte sofort aus. Ein Ehepaar und seine beiden Kinder, die neben dem Auto gestanden hatten, erlitten Verletzungen.

Die Veranstalter brachen die Flugschau unmittelbar nach dem Unfall ab. Nach Angaben des Fernsehsenders RTL Klub handelte es sich bei den getöteten Insassen des Kleinflugzeuges um einen 67-jährigen Mann und seinen 37-jährigen Sohn. Das Ehepaar und seine Tochter wurden schwer, ihr Junge leicht verletzt.

Sobjanin gewinnt Bürgermeisterwahlen in Moskau

MOSKAU: Amtsinhaber Sergej Sobjanin hat nach Angaben der Zentralen Wahlkommission die Abstimmung für das Bürgermeisteramt in Moskau gewonnen. Sobjanin habe nach Auszählung von 91,3 Prozent der Wahlprotokolle 2,44 Millionen Stimmen auf sich vereinigt, teilte die Kommission in der Nacht zum Montag mit. Insgesamt hätten 3,2 Millionen Moskauer ihre Stimme abgegeben. Sobjanin liegt mit rund 75 Prozent der Stimmen uneinholbar vor den weitgehend unbekannten und als Sparringspartner geltenden Gegenkandidaten. Der zweitplatzierte Leonid Sjuganow, Enkel des russischen KP-Chefs Andrej Sjuganow, holte demnach bislang gerade einmal 260.000 Stimmen. Die Wahlen sind im Ausland umstritten. Unabhängige Beobachter waren nicht zugelassen.

Auch in den meisten anderen Regionen gewannen die Kremlkandidaten oder lagen uneinholbar vorn. So vereint im wirtschaftlich starken Moskauer Umland nach etwa der Hälfte der Auszählung Amtsinhaber Andrej Worobjow ebenfalls mehr als 80 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich.

Bereits zum Sieger erklärt wurden in Russlands Fernem Osten die Gouverneure von Magadan, Tschukotka und Primorje um die Großstadt Wladiwostok, wo 100 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Offiziell zum Sieger erklärt wurden nach Ende der Auszählung auch die Gouverneure der sibirischen Regionen Krasnojarsk, Omsk und im Autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen.

Die Kommunal- und Regionalwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest mitten im Krieg ein halbes Jahr vor der Präsidentenwahl in Russland. Die Begleitumstände sind beispiellos. Unabhängige Beobachter waren nicht zugelassen, nachdem die russische Führung beispielsweise die Nichtregierungsorganisation «Golos» als unerwünscht verboten hat.

Start des Großmanövers «Northern Coasts» in der Ostsee

RIGA: Vor der Küste Lettlands und Estlands startet am Montag ein rund zweiwöchiges Marine-Manöver unter deutscher Leitung. An der diesjährigen Ausgabe der seit 2007 stattfindenden Übung «Northern Coasts» nehmen laut Marine mehr als 3000 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern teil, darunter neben Ostsee-Anrainern auch Italien, Frankreich, Kanada und die USA. Rund 30 Schiffe und Boote, darunter ein U-Boot, rund 20 Luftfahrzeuge sowie diverse Landeinheiten gehören zum Manöververband.

Die von einem rund 1000 Kilometer entfernten Stab in Rostock geleitete Übung soll das gemeinsame Verständnis der Verbündeten für die Ostsee verbessern. Erstmals wird laut Marine bei «Northern Coasts» ein Szenario der Bündnisverteidigung zugrunde gelegt.

Am Montag sollten die Einheiten, die sich zuvor im Hafen von Riga und vor der Küste gesammelt hatten, für die ersten Übungen in See stechen. Dabei geht es laut Marine um Minenräumung, Seeziel-Schießen, U-Bootjagd, elektronischen Kampf, Zusammenarbeit mit Aufklärern, Landungsoperationen, Schutz von Häfen und einiges mehr.

Flugzeug-Probleme: Kanadas Premier sitzt nach Gipfel fest

NEU DELHI/OTTAWA: Wegen technischer Probleme mit seinem Flugzeug hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau nach Abschluss des G20-Gipfels in Indien am Sonntag das Land vorerst nicht verlassen können. Kurz vor dem geplanten Abflug sei die Delegation darüber informiert worden, dass es ein technisches Problem an dem Airbus-Flieger gebe, hieß es in einer Mitteilung seines Büros, aus der kanadische Medien zitierten. Details zu den technischen Problemen wurden zunächst nicht mitgeteilt, sie konnten aber offenbar nicht kurzfristig gelöst werden. «Unsere Delegation wird in Indien bleiben, bis andere Arrangements vorgenommen worden sind», hieß es.

Trudeau war am Freitag mit seiner Delegation zu dem Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in der indischen Hauptstadt Neu Delhi angereist. Mit dem Flugzeug hatte es kanadischen Medien zufolge in der Vergangenheit schon mehrfach kleinere Probleme gegeben, ebenso mit einem Ersatzflieger.

Auch die Reisepläne von Mitgliedern der deutschen Bundesregierung wurden bisweilen von Problemen mit Maschinen der Flugbereitschaft der Bundeswehr ausgebremst. Zuletzt hatte es Außenministerin Annalena Baerbock getroffen, die eine geplante Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi im August wegen Pannen an einem A340 der Flugbereitschaft der Bundeswehr absagen musste.

Trotz diplomatischer Spannungen - Algerien bietet Marokko Hilfe an

ALGIER: Trotz diplomatischer Spannungen hat Algerien in Folge des schweren Erdbebens in Marokko angekündigt, Rettungsteams in das Nachbarland zu senden. Dem offiziellen Sprecher des algerischen Außenministeriums zufolge, biete Algerien einen Notfallplan zur Unterstützung Marokkos an, «sofern das Königreich diese Hilfe annimmt», berichteten verschiedene algerische Nachrichtenseiten. Das Team bestehe aus 80 spezialisierten Rettungskräften. Außerdem sollten Zelte und Matratzen entsandt werden.

Algerien und Marokko unterhalten seit August 2021 keine diplomatischen Beziehungen mehr. Grund seien «feindliche Aktionen von Rabat», hieß es damals seitens der algerischen Regierung. In dem Streit ging es um Gebiete in der Westsahara. Algerien hatte in dem Zusammenhang den Luftraum für alle marokkanischen Flugzeuge gesperrt. Am Samstag hatte Algerien bereits angekündigt, den Luftraum für Flüge mit Verwundeten und Verletzten und zum Transport humanitärer Hilfe zum Nachbarland wieder zu öffnen.

Bei dem Beben in Marokko in der Nacht zu Samstag starben nach bisherigen Zahlen mehr als 2000 Menschen.

Rotes Kreuz stellt eine Million Euro für Marokko bereit

GENF: Die Rettungskräfte des Roten Halbmonds in Marokko erhalten eine Million Schweizer Franken (eine Million Euro) zur Bewältigung des schweren Erdbebens. Das gab die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften am Sonntag in Genf bekannt.

Seit dem Beben in der Nacht auf Samstag haben Teams des Marokkanischen Roten Halbmonds Erste Hilfe und psychosoziale Dienste geleistet, Sucheinsätze unterstützt, Kranke transportiert und zerstörte Gebäude evakuiert.

Mit dem Geld der Dachgesellschaft sollen die marokkanischen Helfer wichtige Vorräte vor Ort kaufen. «Die Herausforderungen sind riesig», sagte die IFRC-Krisenmanagerin Caroline Holt. Schweres Bergungsgerät in entlegene Erdbebengebiete zu bringen und Schwerverletzten rasch zu helfen, sei derzeit das Wichtigste.

Erstmals offizielle Delegation Israels in Saudi-Arabien

TEL AVIV: Eine israelische Delegation hat erstmals offiziell Saudi-Arabien besucht. Ein israelischer Repräsentant bestätigte am Sonntag entsprechende israelische Medienberichte. Anlass des Besuchs ist demnach eine Unesco-Welterbekomiteesitzung in dem einflussreichen Golfstaat. Israelische Diplomaten und Repräsentanten des Erziehungsministeriums sowie der Leiter der israelischen Altertumsbehörde befänden sich in Riad, bestätigte der Repräsentant.

Der Sender i24news berichtete, Israel wolle sich bei der Sitzung gegen eine Aufnahme von Jericho als palästinensische Welterbestätte einsetzen. Der israelische Staat ist zwar seit 2019 nicht mehr Unesco-Mitglied, weil er die Organisation als voreingenommen Israel gegenüber betrachtet, nimmt aber dem Bericht zufolge als Beobachter teil.

Zuletzt hatte es Berichte über Bewegung bei einer möglichen Annäherung zwischen dem Land und Saudi-Arabien gegeben. Die USA sind Schutzmacht Israels und auch für Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter. Offiziell hat Riad keine Beziehungen zu Israel.

Im September 2020 hatte Israel unter US-Vermittlung die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain vereinbart. Marokko und der Sudan kündigten solche Schritte danach ebenfalls an. Zuvor unterhielten nur zwei arabische Staaten - Ägypten und Jordanien - Beziehungen zu Israel.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Marokko steigt weiter

RABAT: Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die Zahl der bestätigten Toten auf 2122 gestiegen. Wie das marokkanische Innenministerium am Sonntagnachmittag mitteilte, wurden mindestens 2421 Menschen verletzt. Rettungs- und Bergungskräfte suchen in den Unglücksgebieten weiter nach Überlebenden. Die Helfer kommen aber in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran.

Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen.

IFRC: Energie der Rettungskräfte nahezu erschöpft

RABAT: Die Kapazitäten der Rettungskräfte in Marokko sind nach Einschätzungen von Hilfsorganisationen nahezu erschöpft. Die Teams arbeiteten seit Freitagnacht, sie hätten keine Energie mehr um weiterzuarbeiten, sagte der Direktor für den Nahen Osten der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), Hossam Elsharkawi, dem arabischen Nachrichtensender Al-Arabiya am Sonntag. Noch immer sei das Ausmaß der Katastrophe nicht endgültig geklärt.

«Wir sprechen von mehr als 300.000 Bürgern, die Wohnraum, Nahrung, Wasser, Gesundheitsversorgung, Decken und Medikamente benötigen», sagte Elsharkawi. Nach dem schweren Erdbeben vom Freitagabend würden die Bedürfnisse jeglicher Art stündlich weiter wachsen. «Noch sind nicht alle betroffenen Dörfer erreicht. Wir hören von vielen Dörfern in den Bergen, die völlig ausgelöscht wurden sind», so der IFRC-Regionaldirektor. Der Bedarf an Rettungsteams sei daher noch immer hoch.

Bisher gab es kein internationales Hilfeersuchen von Marokko. Deutsche Organisationen, wie das Technische Hilfswerk, haben ihre bereitgestellten Mitarbeiter daher vorerst wieder nach Hause geschickt. Seit Samstagabend hatten Einsatzkräfte für einen möglichen Rettungseinsatz bereitgestanden, wie das THW am Sonntagnachmittag mitteilte. Zuvor hatten bereits die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit einem Rettungseinsatz ihrer bereitstehenden Helfer in Marokko rechneten.

Zwei Hilfsorganisationen rechnen nicht mehr mit Marokko-Einsatz

HÜNXE: Die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde rechnen nicht mehr mit einem Rettungseinsatz ihrer bereitstehenden Helfer in Marokko. «Es gab bisher kein Hilfeersuchen von Marokko», sagte ein Sprecher der beiden Organisationen am Sonntagnachmittag der dpa. Mit zunehmender Zeit schließe sich erfahrungsgemäß auch das Zeitfenster, um Verschüttete retten zu können. Deshalb würden nun die Vorbereitungen abgebrochen.

«Wir fahren jetzt alles zurück, räumen unser Lager wieder und packen unsere Rucksäcke aus», schilderte der Sprecher. Ungefähr 40 bis 50 Einsatzkräfte wie Bergungsspezialisten und medizinisches Personal seien seit Samstagnachmittag abfahrbereit gewesen, um bei einer Alarmierung direkt von zu Hause zum Flughafen zu starten. Im Zentrallager der beiden Organisationen im niederrheinischen Hünxe sei am Samstag auch schon die nötige Ausrüstung zusammengestellt worden.

UN: Handel mit Methamphetamin angestiegen

KABUL: Laut den Vereinten Nationen (UN) hat in Afghanistan und umliegenden Ländern der Handel mit der Droge Methamphetamin deutlich zugenommen. Im Jahr 2021 wurde im Vergleich zu 2017 nahezu das Zwölffache des illegalen Stoffs mit vermutlicher Herkunft aus Afghanistan beschlagnahmt, heißt es in einem UN-Bericht vom Sonntag. Die Menge wurde für 2021 dabei mit 29,7 Tonnen angegeben. Einen Anstieg habe es auch in den Jahren davor schon gegeben. Der Heroinhandel ist nach Angaben der UN seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 in dem Land hingegen zurückgegangen.

«Die Zunahme des Methamphetamin-Handels in Afghanistan und der Region deutet auf eine erhebliche Verschiebung auf dem illegalen Drogenmarkt hin und erfordert unsere sofortige Aufmerksamkeit», sagte Exekutivdirektorin Ghada Waly. Methamphetamin mit vermutlicher Herkunft in Afghanistan sei unter anderem in der Europäischen Union, dem Nahen Osten, Südostasien und Ostafrika gefunden worden.

Methamphetamin ist für seine aufputschende Wirkung bekannt und wird voll oder teilweise synthetisch hergestellt. Laut UN-Bericht kommen bei der Methamphetamin-Gewinnung in Afghanistan zum Teil pflanzliche Stoffe zum Einsatz, bei anderen Produktionsverfahren auch Erkältungsmedikamente und verschiedene Chemikalien.

Bisher wurde Afghanistan vor allem eine tragende Rolle im weltweiten Heroinhandel zugeschrieben. Die islamistischen Taliban haben den Anbau von Schlafmohn, aus dem Heroin und andere Opiate gewonnen werden, im vergangenen Jahr jedoch verboten. Im Juni hatte die UN von einem Rückgang der Opiumgewinnung in Afghanistan berichtet.

Nach Attentat auf Schrein - Drei Männer im Iran vor Gericht

TEHERAN: Nach einem Attentat auf einen Schrein in der Millionenstadt Schiras stehen im Iran drei Männer vor Gericht. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Den Männern werde unter anderem Zusammenarbeit mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgeworfen.

Im August waren bei dem bewaffneten Angriff auf die schiitische Heiligstätte Schah Tscheragh nach Informationen von Irna zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden.

Im September waren im Iran zwei Männer öffentlich hingerichtet worden, nachdem die Justiz sie der Beteiligung an einem Anschlag auf eine religiöse Stätte in Schiras beschuldigt hatte. Auch hier machte der Iran den IS verantwortlich. Menschenrechtler kritisierten den Prozess und warfen der Justiz unter anderem vor, die Geständnisse durch Folter erzwungen zu haben.

Wieder Autobahnblockade in Den Haag durch Klimademonstranten

DEN HAAG: Zum zweiten Mal in Folge haben Klimaschutzaktivisten in den Niederlanden trotz eines Verbots eine Autobahn nahe des Parlaments- und Regierungsviertels in Den Haag blockiert. Wie schon tags zuvor setzte die Polizei am Sonntag Wasserwerfer gegen die Gruppe Extinction Rebellion (XR) ein, berichtete der Sender NOS. Zugleich nahmen Einsatzkräfte Teilnehmer der Protestaktion fest, wie die Polizei mitteilte.

Den Haags Bürgermeister Jan van Zanen hatte die Zwangsräumung des Abschnitts der Autobahn A12 genehmigt, nachdem sich die Demonstranten der Aufforderung widersetzten, die Straße frei zu machen und ihren Protest gegen die Energiepolitik der Regierung an Plätzen in der Stadt zum Ausdruck zu bringen, wo dies erlaubt ist.

Am Samstag hatte die Polizei bei einer ähnlichen Störung des Verkehrs auf der A12 rund 2400 XR-Anhänger festgenommen. Sie wurden mit Bussen in das Stadion des Fußballclubs ADO Den Haag gebracht. Nahezu alle kamen noch am selben Tag frei. Nur gegen einige wenige wurden Strafverfahren eröffnet. Anderswo in Den Haag konnten Klimaaktivisten am Sonntag wie schon am Samstag ungehindert demonstrieren.

Eigenen Angaben zufolge will XR die A12 solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.

Vier Tote bei Zusammenstoß von Bus und Auto

THESSALONIKI: Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto sind am Sonntag in der Nähe der griechischen Stadt Kilkis vier Menschen ums Leben gekommen. Es handele es sich um Griechen, berichtete das griechische Fernsehen. Etwa 50 in dem Bus aus Serbien sitzende Touristen wurden verletzt. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr, hieß es.

In die Unfallstelle führ noch ein weiteres Auto. Eine Frau aus Serbien und ihr Kind wurden dabei verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser in Thessaloniki und Kilkis gebracht.

Im Bus befanden sich neben dem Fahrer 78 Touristen. Sie waren in der Region der südserbischen Stadt Nis gestartet und wollten im griechischen Chalkidiki Urlaub machen.

Klitschko: Drohnenangriff auf Kiew

KIEW: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am frühen Sonntagmorgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Das Luftverteidigungssystem sei im Einsatz, Drohnen flögen auf Kiew zu, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. In mehreren Bezirken seien Trümmer herabgefallen. Einige würden auf Straßen brennen. Ein Mensch sei verletzt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland in der Nacht 33 Kamikaze-Drohnen in Richtung Kiew ab. 26 davon sollen abgefangen worden sein. In mindestens vier Kiewer Stadtbezirken wurden nach Angaben des Zivilschutzes Wohnungen, Autos, Stromleitungen und Verkehrsschilder beschädigt. In der gesamten Region Kiew seien laut der lokalen Behörden unter anderem eine Schule, ein Kindergarten, ein Ausbildungs- und Rehabilitationszentrum sowie acht Wohngebäude zu Schaden gekommen.

Mindestens 40 Tote bei Luftangriff im Sudan

KHARTUM: Bei einem Luftangriff in der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind nach Angaben örtlicher Rettungsdienste mindestens 40 Menschen getötet worden. Wie es in einem Facebook-Post einer Rettungsorganisation hieß, wurde ein Markt in Mayo im Süden der Hauptstadt getroffen. Es würden immer noch weitere Opfer ins Bashaer-Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Seit dem 15. April kämpft im Sudan die Armee unter Abdel Fattah Al-Burhan gegen die paramilitärische Miliz Rapid Support Forces (RSF) des ehemaligen Vizemachthabers Mohammed Hamdan Daglo. Die Generäle hatten sich 2019 und 2021 gemeinsam an die Macht geputscht und sich später über die Machtteilung zerstritten.

Keine der beiden Seiten hat bislang die Oberhand gewinnen können. Das Land steuert nun auf eine humanitäre Katastrophe zu. Millionen Menschen sind geflohen. In der Hauptstadt Khartum sowie in der westlichen Region Darfur kommt es immer wieder zu schwerer Gewalt.

Der Angriff am Sonntag ereignete sich einen Tag, nachdem Armeechef Al-Burhan erneut seine Bereitschaft zu einem bedingten Friedensprozess mit den RSF erklärt hatte.

Spanische Armee schickt Rettungsmannschaft nach Marokko

SARAGOSSA/MADRID: Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko mit mehr als 2000 Toten ist eine Spezialeinheit des spanischen Militärs in das nordafrikanische Land geflogen. 56 Mitglieder der Militärischen Nothilfe-Einheit UME hätten am Sonntag in Saragossa zusammen mit vier Suchhunden eine Transportmaschine vom Typ A400 bestiegen, teilte das Verteidigungsministerium auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X mit. Zuvor hatte das nordafrikanische Land eine formelle Bitte um Beistand an Spanien gerichtet, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten.

Mitglieder der Feuerwehr ohne Grenzen aus Spanien waren am Sonntag bereits in Marokko auf dem Landweg unterwegs in das besonders betroffene Gebiet im Atlasgebirge südlich der auch bei Touristen beliebten Stadt Marrakesch. «Wir sind noch etwa zwei Stunden vom Epizentrum entfernt», sagte der Leiter des Einsatzes, Antonio Nogales, RTVE. Die spanischen Feuerwehrleute stünden mit den marokkanischen Behörden in Kontakt, damit sie ihnen ein Einsatzgebiet zuwiesen. Auch andere Berufsfeuerwehren vor allem aus dem Süden Spaniens entsandten Helfer in das Katastrophengebiet.

Das Epizentrum des Bebens vom späten Freitagabend mit einer Stärke von 6,8 lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS im Atlasgebirge rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Die meisten Opfer seien in der dortigen Provinz Al-Haouz in der Nähe des Epizentrums zu beklagen. Die Zahl der Toten gab das Innenministerium in Rabat am Sonntag mit mehr als 2000 an. Mindestens ebenso viele seien verletzt worden. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch steigen.

Papst spricht polnische Familie wegen Hilfe für Juden selig

ROM/WARSCHAU: Papst Franziskus hat am Sonntag eine Familie aus Polen seliggesprochen, die während des Zweiten Weltkriegs Juden vor den deutschen Besatzern versteckt hatte. Das katholische Bauern-Ehepaar Wiktoria und Jozef Ulma mit sechs Kindern nahm damals eine jüdische Familie sowie zwei jüdische Schwestern auf, wurde dann aber verraten und 1944 von den Nazis ermordet. Mit dem deutschen Überfall auf Polen hatte 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen. Im Krieg kamen bis zu sechs Millionen Polen ums Leben.

Der Papst würdigte die Ulmas am Sonntagmittag bei seinem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz als «Lichtblick im Zweiten Weltkrieg, ein nachahmenswertes Modell für den Impuls des Guten». «Dem Hass und der Gewalt, die diese Zeit prägten, setzten sie die Liebe entgegen», sagte der Pontifex.

Die eigentliche Seligsprechung fand bei einem Gottesdienst in der Heimatgemeinde der Ulmas statt, dem Dorf Markowa im Südosten Polens. Dabei wurde auch ein ungeborenes Kind seliggesprochen: Wiktoria Ulma war im siebten Monat schwanger. An dem Gottesdienst nahmen nach Polizeiangaben rund 37.000 Gläubige statt, darunter auch Polens Präsident Andrzej Duda.

Die Rolle des Vatikans während der Zeit des Nationalsozialismus ist bis heute umstritten. Insbesondere geht es um die Verantwortung von Papst Pius XII., dessen Pontifikat von 1939 bis 1958 dauerte. Der Italiener stand schon zu Lebzeiten wegen seines Umgangs mit Nazi-Deutschland in der Kritik. Allerdings gibt es auch Historiker, die ihn in Schutz nehmen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Studie veröffentlicht, wonach die katholische Kirche allein Rom mehr als 3000 Juden versteckte.

Brasilien will bei G20-Präsidentschaft Ungleichheit bekämpfen

NEU DELHI: Brasilien will den Kampf gegen Hunger und Ungleichheit ins Zentrum seiner G20-Präsidentschaft im nächsten Jahr stellen. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nannte am Sonntag bei der Abschlusszeremonie des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi die «soziale Inklusion» und den Kampf gegen den Hunger als zwei der Prioritäten der brasilianischen G20-Präsidentschaft. Hinzu komme die nachhaltige Entwicklung unter den drei Aspekten Soziales, Wirtschaft und Umwelt, sagte Lula.

Der brasilianische Präsident, der von Gastgeber Narendra Modi den hölzernen Hammer des Sitzungsleiters übernahm, erinnerte daran, dass die G20 als Folge der internationalen Finanzkrise 2008 entstanden sei. Die «globale Finanzarchitektur» habe sich seither wenig verändert. Noch immer herrsche Ungleichheit bei Einkommen, Gesundheitsversorgung und Erziehung sowie zwischen den Geschlechtern und den Ethnien. «Wenn wir hier den Unterschied machen wollen, müssen wir die Verringerung der Ungleichheit ins Zentrum der internationalen Agenda setzen», sagte der Politiker der linken Arbeiterpartei (PT).

Brasilien werde die G20-Teilnehmer mit offenen Armen empfangen, sagte Lula und rief die Gruppe zur Einheit auf. «Wir sind nicht an einer gespaltenen G20 interessiert», sagte er.

Lula: Putin würde bei G20 in Brasilien nicht verhaftet

NEU DELHI: Ungeachtet eines internationalen Haftbefehls könnte Russlands Präsident Wladimir Putin im nächsten Jahr zum G20-Gipfel nach Brasilien reisen, ohne dort festgenommen zu werden. Das sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einem Interview des indischen Nachrichtenportals «Firstpost». «Wenn ich Präsident bin und er nach Brasilien kommt, dann wird er auf keinen Fall verhaftet», sagte Lula. Brasiliens Unabhängigkeit müsse respektiert werden, fügte er hinzu.

Der nächste G20-Gipfel findet im Juli 2024 in Rio de Janeiro statt. Lula erinnerte daran, dass zuvor ein Brics-Gipfel in Russland anstehe, zu dem er selbst reisen werde. Gegen den russischen Präsidenten liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor.

Beim diesjährigen G20-Treffen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi wurde Russland am Wochenende von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Brasilien gehört - anders als Indien - zu den Vertragsparteien des Rom-Statuts zum Internationalen Strafgerichtshof.

Tausende Lastwagen im Grenzstau zwischen Afghanistan und Pakistan

ISLAMABAD: Einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen Afghanistan und Pakistan bleibt nach einer Schießerei zwischen Grenztruppen beider Staaten auch am fünften Tag in Folge geschlossen. Das berichtete ein pakistanischer Beamter der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Tausende Lastwagen hängen seinen Angaben zufolge inzwischen auf beiden Seiten des Torkham-Grenzübergangs fest. Auf pakistanischer Seite reiche die Schlange beinahe bis zur 50 Kilometer entfernten Stadt Peschawar. Beide Seiten wollten noch am Sonntag mit Gesprächen über eine Öffnung beginnen.

Der Grenzübergang war am Mittwoch nach einem Schusswechsel zwischen Grenzbeamten auf beiden Seiten geschlossen worden. Zu weiteren Vorfällen sei es seither nicht gekommen, berichtete der Beamte. Nach seinen Informationen passieren normalerweise täglich bis zu 20.000 Menschen den Übergang.

An der Grenze kam es zuletzt häufiger zu Schusswechseln. Die Regierung in Islamabad wirft den in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban vor, den pakistanischen Taliban (TTP) Schutz auf ihrem Boden zu gewähren. Die Regierung in Kabul weist die Vorwürfe zurück.

Klitschko: Drohnenangriff auf Kiew

KIEW: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am frühen Sonntagmorgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Das Luftverteidigungssystem sei im Einsatz, Drohnen flögen auf Kiew zu, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. In mehreren Bezirken seien Trümmer herabgefallen. Einige würden auf Straßen brennen. Ein Mensch sei verletzt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland in der Nacht 33 Kamikaze-Drohnen in Richtung Kiew ab. 26 davon sollen abgefangen worden sein. In mindestens vier Kiewer Stadtbezirken wurden nach Angaben des Zivilschutzes Wohnungen, Autos, Stromleitungen und Verkehrsschilder beschädigt.

Erdbeben löschte ganzes Bergdorf aus

RABAT: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit mindestens 2000 Toten geht die Suche nach Überlebenden weiter. In abgelegenen Bergdörfern des nordafrikanischen Landes gruben sich Rettungskräfte mit schwerem Gerät durch Trümmer eingestürzter Häuser. Ein kleines Bergdorf in der Provinz Chichaoua wurde nahezu vollständig zerstört, wie der staatliche marokkanische Fernsehsender TV 2M am Sonntag meldete. 65 Leichen seien geborgen und ein Massengrab eingerichtet worden. Es wurden Drohnen eingesetzt, um den Einsatzkräften bei der Suche nach Leichen zu helfen, wie die Nachrichtenseite Hespress berichtete. Allein in Chichaoua wurden 191 Todesfälle registriert.

Insgesamt wurden nach Angaben marokkanischer Behörden bisher 2012 Todesopfer gezählt. Mindestens 2059 weitere Menschen wurden verletzt, mehr als die Hälfte davon schwer, wie lokale Medien in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf das Innenministerium berichteten. Das Beben der Stärke 6,8 vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in dem nordafrikanischen Land. Marokkos König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Britischer Premier Sunak besucht Hindu-Tempel in Neu Delhi

NEU DELHI: Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty haben während des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi in einem hinduistischen Tempel gebetet. «Ich bin ein stolzer Hindu, so wurde ich erzogen», sagte der Politiker der örtlichen Nachrichtenagentur ANI vor dem Besuch am Sonntag. Der Glaube helfe jedem, besonders wenn man einen stressigen Job wie er habe.

Sunaks Tempelbesuch feierten viele in den sozialen Netzwerken. Indien ist mehrheitlich hinduistisch und machte sich vor 75 Jahren von der britischen Kolonialherrschaft unabhängig. Umso mehr löste Sunaks Amtsantritt als erster britischer Premier mit indischen Wurzeln große Genugtuung aus. Großbritannien verhandelt derzeit mit Indien über ein Freihandelsabkommen.

Nach MoMA-Schau: Wolfgang Tillmans mit neuer Ausstellung in New York

NEW YORK: Wenige Monate nach seiner Solo-Schau im Museum of Modern Art (MoMA) hat der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans schon wieder eine Ausstellung in New York. «Wolfgang Tillmans: Fold Me» ist bis Mitte Oktober in den Räumen des deutschen Galeristen David Zwirner im Stadtteil Chelsea in Manhattan zu sehen.

Die Räume fühlten sich für ihn wie eine «Erweiterung seines Studios» an, sagte Tillmans bei einer Vorbesichtigung der Schau. Zu sehen ist neben neuen fotografischen Werken auch ein Film. Es handelt sich um die vierte Solo-Ausstellung von Tillmans bei Zwirner, der zu den erfolgreichsten Galeristen der Welt gehört.

Im vergangenen Jahr hatte das MoMA Tillmans eine große Solo-Ausstellung gewidmet, die von Kritikern gefeiert wurde. «Wolfgang Tillmans: To look without fear» ist derzeit in Toronto zu sehen und soll danach noch nach San Francisco weiterziehen. Der 1968 in Remscheid geborene Fotograf gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlern und wurde unter anderem schon mit dem Turner-Preis, dem Bundesverdienstkreuz und dem Goslarer Kaiserring ausgezeichnet.